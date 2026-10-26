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ಆನ್​ಲೈನ್​ನಲ್ಲಿ ತರಿಸಿದ್ದ ಮೊಸರು ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ಸೋರಿಕೆ: ರಿಫಂಡ್ ಸೋಗಿನಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯ 98 ಸಾವಿರ ರೂ. ಲಪಾಟಿಯಿಸಿದ ಸೈಬರ್ ವಂಚಕರು

ರಾಜಧಾನಿಯಲ್ಲಿ ಸೈಬರ್ ವಂಚನೆ ದಿನೇ ದಿನೇ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಿದೆ. ವಂಚನೆಗೆ ಒಳಗಾಗದಂತೆ ಜಾಗೃತಿ ವಹಿಸಿದರೂ ಖದೀಮರು ಸಿಗುವ ಅವಕಾಶ ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಂದ ಹಣ ಲಪಟಾಯಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

CYBER FRAUDSTERS CHEAT CYBER CRIMES IN BENGALURU ONLINE SHOPPING REFUND FRAUD ರಿಫಂಡ್ ಸೋಗಿನಲ್ಲಿ ಮೋಸ ಸೈಬರ್ ವಂಚಕರು
ಸಂಗ್ರಹ ಚಿತ್ರ (IANS)
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By ETV Bharat Karnataka Team

Published : October 26, 2026 at 5:31 PM IST

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ಬೆಂಗಳೂರು: ಆನ್​ಲೈನ್​ನಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಯಾಮಾರಿದರೂ ವಂಚಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಈ ಪ್ರಕರಣ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದೆ. ಆನ್​ಲೈನ್​ನಲ್ಲಿ ಬುಕ್ ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದ ಮೊಸರು ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ಸೋರಿಕೆಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ದೂರಿದ್ದಕ್ಕೆ ಹಣ ರಿಫಂಡ್ ಮಾಡುವ ಸೋಗಿನಲ್ಲಿ ಸೈಬರ್ ಚೋರರು 98 ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ವಂಚಿಸಿರುವ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದೆ.

ರಾಜಧಾನಿಯಲ್ಲಿ ಸೈಬರ್ ವಂಚನೆ ದಿನೇ ದಿನೇ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಿದೆ. ವಂಚನೆಗೆ ಒಳಗಾಗದಂತೆ ಜಾಗೃತಿ ವಹಿಸಿದರೂ ವಂಚಕರು ಸಿಗುವ ಅವಕಾಶ ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಂದ ಹಣ ಲಪಟಾಯಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದೇ ರೀತಿ ಅವಕಾಶ ಬಳಸಿಕೊಂಡು ರಿಫಂಡ್ ಮಾಡುವ ಸೋಗಿನಲ್ಲಿ 98 ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ವಂಚಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಈ ಸಂಬಂಧ ನಗರದ ಕೇಂದ್ರ ವಿಭಾಗದ ಸೆನ್ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.

ವಸಂತ ನಗರದ ನಿವಾಸಿಯಾಗಿರುವ 56 ವರ್ಷದ ಗೃಹಿಣಿಯೊಬ್ಬರು ಅಕ್ಟೋಬರ್​ 17ರಂದು ಬ್ಲಿಂಕ್ ಇಟ್ ನಲ್ಲಿ ಮೊಸರು ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಇದರಂತೆ ಡೆಲಿವರಿ ಬಾಯ್ ನಿಂದ ಮೊಸರು ಡೆಲಿವರಿ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. ಆರ್ಡರ್ ಪಡೆದು ನೋಡಿದಾಗ ಮೊಸರು ಪ್ಯಾಕೇಟ್ ಸೋರಿಕೆಯಾಗಿದ್ದು, ಈ ಸಂಬಂಧ ದೂರು ನೀಡಲು ಗೃಹಿಣಿ ಮುಂದಾಗಿದ್ದರು. ದೂರು ನೀಡಲು ಕಸ್ಟಮರ್ ಕೇರ್ ನಂಬರ್​ಗಾಗಿ ಗೂಗಲ್​ನಲ್ಲಿ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಈ ವೇಳೆ ದೊರೆತ ನಂಬರ್​ಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಬಳಿಕ ಅವರು ಕಳುಹಿಸಿ ಲಿಂಕ್​ನಲ್ಲಿ ಸೋರಿಕೆಯಾದ ಮೊಸರು ಪ್ಯಾಕೇಟ್ ಫೋಟೊವನ್ನು ಮಹಿಳೆ ಅಪ್​ಲೋಡ್ ಮಾಡಿದ್ದರು.

ಅಪರಿಚಿತ ವ್ಯಕ್ತಿ ಕರೆ ಮಾಡಿ ಹಣವನ್ನು ರಿಫಂಡ್ ಮಾಡುವುದಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದ. ಬಳಿಕ ಗೂಗಲ್ ಪೇ ಚೆಕ್ ಮಾಡುವಂತೆ ತಿಳಿಸಿದಾಗ ಮಹಿಳೆಗೆ ಶಾಕ್ ಕಾದಿತ್ತು. ಮೊಬೈಲ್​ನಲ್ಲಿ ಗೂಗಲ್ ಪೇ ಆ್ಯಪ್ ಕಣ್ಮರೆಯಾಗಿ ಮಹಿಳೆಯ ಬರೋಡಾ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಯಿಂದ 98 ಸಾವಿರ ಕಡಿತವಾಗಿರುವುದು ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ ಎಂದು ಮಹಿಳೆ ದೂರು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

ರಿಫಂಡ್ ಸೋಗಿನಲ್ಲಿ ಅಪರಿಚಿತರು ವಂಚಿಸಿರುವುದಾಗಿ ಆರೋಪಿಸಿ ಮಹಿಳೆ ನೀಡಿದ ದೂರಿನ ಮೇರೆಗೆ ಸೆನ್ ಪೊಲೀಸರು ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿ, ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

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TAGGED:

CYBER FRAUDSTERS CHEAT
CYBER CRIMES IN BENGALURU
ONLINE SHOPPING REFUND FRAUD
ರಿಫಂಡ್ ಸೋಗಿನಲ್ಲಿ ಮೋಸ
ಸೈಬರ್ ವಂಚಕರು

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