ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದ ಸೈಬರ್ ವಂಚನೆ ಪ್ರಕರಣ ಭೇದಿಸಿದ ಬೆಳಗಾವಿ ಪೊಲೀಸರು: ಓರ್ವ ಮಹಿಳೆ ಸೇರಿ ಇಬ್ಬರ ಬಂಧನ
ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಸಾಲ ಹಾಗೂ ಕೆಲಸ ಕೊಡಿಸುವುದಾಗಿ ನಂಬಿಸಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಸಿ, ಬಳಿಕ ಆ ಖಾತೆಗಳನ್ನು ಸೈಬರ್ ವಂಚನೆಗೆ ಬಳಸುತ್ತಿದ್ದ ಜಾಲವನ್ನು ಬೆಳಗಾವಿ ಸಿಇಎನ್ ಪೊಲೀಸರು ಭೇದಿಸಿದ್ದಾರೆ.
Published : March 30, 2026 at 5:38 PM IST
ಬೆಳಗಾವಿ: ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಸಾಲ ಕೊಡಿಸುವ ಹಾಗೂ ಕೆಲಸ ಕೊಡಿಸುವುದಾಗಿ ನಂಬಿಸಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಸಿ, ಅದನ್ನು ದುಬೈನಲ್ಲಿದ್ದ ಸೈಬರ್ ವಂಚಕರಿಗೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದ ಸೈಬರ್ ವಂಚನೆಯ ಜಾಲವೊಂದನ್ನು ನಗರ ಸೈಬರ್ ಅಪರಾಧ ಠಾಣೆ ಪೊಲೀಸರು ಭೇದಿಸಿ, ಬೆಳಗಾವಿ ನಗರದ ಓರ್ವ ಮಹಿಳೆ ಹಾಗೂ ಮುಂಬೈ ಮೂಲದ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಬಂಧಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಬೆಳಗಾವಿ ನಗರದ ಮಹಿಳೆಯೊಬ್ಬರು ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಸಾಲ ಕೊಡಿಸುವ ಹಾಗೂ ಕೆಲಸ ಕೊಡಿಸುವುದಾಗಿ ನಂಬಿಸಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಸಿದ್ದರು. ಬಳಿಕ ಅದನ್ನು ದುಬೈನಲ್ಲಿದ್ದ ಸೈಬರ್ ವಂಚಕರಿಗೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದರು.
ಚನ್ನಮ್ಮ ನಗರದ ಮೇಘಾ ಮಾರಡೋಳಕರ್ ಹಾಗೂ ಮುಂಬೈ ಮೂಲದ ಹೈದರ್ ಅಲಿ ಗುಲಾಮ್ಅಲಿ ಉಜ್ಜೈನವಾಲಾ ಬಂಧಿತರು. ಬಂಧಿತ ಆರೋಪಿಗಳು ಸುಮಾರು 47 ಮ್ಯೂಲ್ ಖಾತೆಗಳ ಮೂಲಕ 1.27 ಕೋಟಿ ರೂ. ವರ್ಗಾವಣೆ ಮಾಡಿರುವುದನ್ನು ಪೊಲೀಸರು ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚಿದ್ದಾರೆ.
ನಗರದ ಮಾನಸಿ ಚವಾಣ ಎಂಬುವರ ದೂರಿನ ಮೇರೆಗೆ ನಡೆಸಿದ ತನಿಖೆಯಲ್ಲಿ ಈ ವಂಚನೆ ಜಾಲ ಪತ್ತೆಯಾಗಿದ್ದು, ಇಬ್ಬರೂ ಆರೋಪಿಗಳ ಮಕ್ಕಳು ದುಬೈನಿಂದ ಈ ವಂಚನೆ ಜಾಲ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವುದು ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿದೆ.
ಆರೋಪಿ ಮೇಘಾ, ದೂರು ನೀಡಿರುವ ಮಾನಸಿ ಮತ್ತು ಹರಿಶ್ಚಂದ್ರ ದಿವಟೆ ಎಂಬುವವರಿಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಮಾಡುವ ಕೆಲಸ ಹಾಗೂ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಸಾಲ ಕೊಡಿಸುವುದಾಗಿ ನಂಬಿಸಿ, ನಗರದ ವಿವಿಧ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳಲ್ಲಿ ಖಾತೆಗಳನ್ನು ತೆರೆಸಿ, ಆ ಖಾತೆಗಳ ಪಾಸ್ಬುಕ್ ಮತ್ತಿತರೆ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಮುಂಬೈನ ಹೈದರ್ಅಲಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಳು.
ಹೈದರ್ ಅಲಿ ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ದುಬೈನಲ್ಲಿದ್ದ ತನ್ನ ಪುತ್ರ ಇದ್ರಿಸ್ ಅಲಿ, ಅಜಿಜ್ ಬೋರಾ ಹಾಗೂ ಮೇಘಾಳ ಪುತ್ರಿ ಶಿವಾನಿ ಮಾರಡೋಳಕರಗೆ ರವಾನಿಸುತ್ತಿದ್ದನು. ಇವರು ದುಬೈನಿಂದ ಜನರಿಗೆ ವಂಚಿಸಿ ಖಾತೆಗಳಿಗೆ ಹಣ ಜಮೆ ಮಾಡಿಸಿಕೊಂಡು, ಬಳಿಕ ವರ್ಗಾಯಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದರು ಎಂಬುದು ಪೊಲೀಸರ ತನಿಖೆಯಲ್ಲಿ ಬಹಿರಂಗವಾಗಿದೆ.
ಆರೋಪಿ ಮೇಘಾಳ ಮೂಲಕ ಒಟ್ಟು 72 ಖಾತೆಗಳು ವಂಚಕರಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು, ಅದರಲ್ಲಿ 47 ಖಾತೆಗಳ ವಿರುದ್ಧ 144 ಪ್ರಕರಣಗಳು ವಿವಿಧ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ದಾಖಲಾಗಿವೆ. ಈ ಖಾತೆಗಳಿಗೆ 1 ಕೋಟಿ 27 ಲಕ್ಷ 4,678 ರೂ. ಜಮೆ ಆಗಿರುವುದು ಪತ್ತೆಯಾಗಿದೆ. ಮಾ.22 ರಂದು ಮುಂಬೈನಲ್ಲಿ ಹೈದರ್ ಅಲಿ, ಮಾ.26 ರಂದು ಗೋವಾ ಪೋರ್ವರಿಮ್ದಲ್ಲಿ ಮೇಘಾಳನ್ನು ಬಂಧಿಸಿ, ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಿದ ಬಳಿಕ ಇಬ್ಬರು ಆರೋಪಿಗಳನ್ನು ನ್ಯಾಯಾಂಗ ಬಂಧನಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
