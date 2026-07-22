SIR ಅಪ್ಡೇಟ್ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಸೈಬರ್ ವಂಚನೆ: ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರಿಂದ 6.82 ಲಕ್ಷ ರೂ. ಲೂಟಿ: ಕದ್ರಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ದೂರು
ವಂಚನೆಗೆ ಒಳಗಾದ 71 ವರ್ಷದ ವೃದ್ಧರು ನೀಡಿರುವ ದೂರಿನ ಅನ್ವಯ ಮಂಗಳೂರು ಪೂರ್ವ (ಕದ್ರಿ) ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಅಪರಿಚಿತ ಸೈಬರ್ ಖದೀಮರ ವಿರುದ್ಧ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.
Published : July 22, 2026 at 8:02 PM IST
ಮಂಗಳೂರು: ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿ ವಿಶೇಷ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ (SIR) ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರೊಬ್ಬರನ್ನು ನಂಬಿಸಿ, ಅವರ ಮೊಬೈಲ್ಗೆ ಸೈಬರ್ ವಂಚಕರು ನಕಲಿ ಆ್ಯಪ್ (APK ಫೈಲ್) ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿಸಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಯಿಂದ ಬರೋಬ್ಬರಿ 6,82,082 ರೂಪಾಯಿ ಕಬಳಿಸಿರುವ ಶಾಕಿಂಗ್ ಘಟನೆ ಮಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ.
ವಂಚನೆಗೆ ಒಳಗಾದ 71 ವರ್ಷದ ವೃದ್ಧರು ನೀಡಿರುವ ದೂರಿನ ಅನ್ವಯ ಮಂಗಳೂರು ಪೂರ್ವ (ಕದ್ರಿ) ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಅಪರಿಚಿತ ಸೈಬರ್ ಖದೀಮರ ವಿರುದ್ಧ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.
ಪ್ರಕರಣದ ಹಿನ್ನೆಲೆ: ಜುಲೈ 17, 2026 ರಂದು ದೂರುದಾರರು ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾಗ, ಅವರ ಮೊಬೈಲ್ಗೆ ನಿಮ್ಮ ಮತದಾರರ SIR ಪರಿಶೀಲನೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಹಿತಿ ಮಿಸ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗಿದೆ. ತಕ್ಷಣವೇ 8638932992 ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ ಎಂದು ಸಂದೇಶ ಬಂದಿತ್ತು. ಇದನ್ನು ನಂಬಿದ ದೂರುದಾರರು ಜುಲೈ 18 ರಂದು ಆ ಸಂಖ್ಯೆಗೆ ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್ ಮೂಲಕ ಮೆಸೇಜ್ ಕಳುಹಿಸಿದ್ದರು. ಅದಕ್ಕೆ 48 ಗಂಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಪರ್ಕಿಸುತ್ತೇವೆ ಎಂಬ ಉತ್ತರ ಬಂದಿತ್ತು.
ಜುಲೈ 20, 2026 ರಂದು ಸಂಜೆ ಸುಮಾರು 5:30 ಗಂಟೆಗೆ +91 9101633409 ಸಂಖ್ಯೆಯಿಂದ ದೂರುದಾರರ ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್ಗೆ https://online-voters-verification-web.app/verify ಎಂಬ ಲಿಂಕ್ ಕಳುಹಿಸಲಾಯಿತು. ಬಳಿಕ ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್ ಕರೆ ಮಾಡಿದ ಅಪರಿಚಿತ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಬ್ಬ, ನಿಮ್ಮ SIR ಪರಿಶೀಲನೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಹಿತಿಗಳು ತಪ್ಪಾಗಿವೆ. ತಕ್ಷಣ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ನಂಬಿಸಿ ಅವರಿಂದ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಹಾಗೂ ದಾಖಲೆಗಳ ವಿವರಗಳನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದ.
APK ಫೈಲ್ ಮೂಲಕ ಮೊಬೈಲ್ ಹ್ಯಾಕ್!: ಮಾಹಿತಿ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಡುವ ನೆಪದಲ್ಲಿ ಕಳುಹಿಸಿದ ಲಿಂಕ್ ಮುಖಾಂತರ ಪರಿಶೀಲನಾ ಶುಲ್ಕವಾಗಿ ಕೇವಲ 5 ರೂಪಾಯಿ ಪಾವತಿಸುವಂತೆ ವಂಚಕ ಸೂಚಿಸಿದ್ದ. ದೂರುದಾರರು ಪಾವತಿಸಲು ಯತ್ನಿಸಿದಾಗ ತಾಂತ್ರಿಕ ತೊಂದರೆಯಿಂದ ಹಣ ಪಾವತಿಯಾಗಲಿಲ್ಲ. ತಕ್ಷಣವೇ ವಂಚಕ ಹೊಸದೊಂದು 'APK ಫೈಲ್' ಅನ್ನು ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್ ಕಳುಹಿಸಿ, ಅದನ್ನು ಮೊಬೈಲ್ನಲ್ಲಿ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ತಿಳಿಸಿದ. ದೂರುದಾರರು ಆ APK ಫೈಲ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಂತೆಯೇ ಅವರ ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತವಾಗಿ ಆಫ್ ಆಗಿದೆ.
ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಯಿಂದ 6.82 ಲಕ್ಷ ರೂ. ಕಡಿತ: ಮರುದಿನ ಅಂದರೆ ಜುಲೈ 21, 2026 ರಂದು ಬೆಳಗ್ಗೆ 5:30 ಗಂಟೆಗೆ ದೂರುದಾರರು ಎದ್ದು ನೋಡಿದಾಗ ಮೊಬೈಲ್ ಆನ್ ಆಗಲೇ ಇಲ್ಲ. ಇದರಿಂದ ಸಂಶಯಗೊಂಡು ತಮ್ಮ ಎಚ್ಡಿಎಫ್ಸಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಕದ್ರಿ ಶಾಖೆಯ ಖಾತೆಯನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿದಾಗ ಅಸಲಿ ಸತ್ಯ ಹೊರಬಿದ್ದಿದೆ. ಜುಲೈ 20 ಮತ್ತು 21 ರಂದು ಹಂತ ಹಂತವಾಗಿ ಅವರ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಯಿಂದ ಒಟ್ಟು 6,82,082 ರೂಪಾಯಿ ಹಣವನ್ನು ವಂಚಕರು ಡ್ರಾ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುವುದು ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ. ಆನ್ಲೈನ್ ಮೂಲಕ ನಕಲಿ ಫೈಲ್ ಕಳುಹಿಸಿ, ಫೋನ್ ಹ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿ ಹಣ ಎಗರಿಸಿರುವ ಅಪರಿಚಿತ ಸೈಬರ್ ಆರೋಪಿಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಸೂಕ್ತ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಂಡು ಹಣ ವಾಪಸ್ ಕೊಡಿಸಬೇಕೆಂದು ಕದ್ರಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಗೆ ದೂರು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
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