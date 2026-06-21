ಸಾಮೂಹಿಕ ಅತ್ಯಾಚಾರ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಮಗನನ್ನು ಬಂಧಿಸಿರುವುದಾಗಿ ಬೆದರಿಕೆ; ತಾಯಿಯಿಂದ 1.25 ಲಕ್ಷ ಪೀಕಿದ ಸೈಬರ್ ವಂಚಕರು
ಸಾಮೂಹಿಕ ಅತ್ಯಾಚಾರ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಮಗನನ್ನು ಬಂಧಿಸಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ವಂಚಕರಿಂದ ಕರೆಯನ್ನು ನಂಬಿದ ಮಹಿಯೊಬ್ಬರು ಹೆದರಿ ಅವರು ಹೇಳಿದಂತೆ 1.25 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಕೊಟ್ಟು ಮೋಸ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಬಳಿಕ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ದೂರು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
Published : June 21, 2026 at 7:56 PM IST
ಬೆಂಗಳೂರು: ಸಾಮೂಹಿಕ ಅತ್ಯಾಚಾರ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಮಗನನ್ನು ಬಂಧಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಮಹಿಳೆಗೆ ಬೆದರಿಸಿದ ಸೈಬರ್ ವಂಚಕರು 1.25 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಸುಲಿಗೆ ಮಾಡಿರುವ ಘಟನೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ಜೂನ್ 18ರಂದು ಹೆಚ್ಎಎಲ್ ಠಾಣೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದ್ದು, 46 ವರ್ಷದ ಮಹಿಳೆಯೊಬ್ಬರು ನೀಡಿರುವ ದೂರಿನನ್ವಯ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.
ವಂಚನೆಗೊಳಗಾದ ಮಹಿಳೆಯ ದೂರಿನ ಪ್ರಕಾರ ಜೂನ್ 18ರಂದು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ನಂಬರ್ ಬಳಸಿ ಕರೆ ಮಾಡಿದ್ದ ವಂಚಕ ತಾನೋರ್ವ ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿ ಎಂದು ಪರಿಚಯಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. ನಂತರ "ನಿಮ್ಮ ಮಗನನ್ನು ಗ್ಯಾಂಗ್ರೇಪ್ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಬಂಧಿಸಿದ್ದೇವೆ" ಎಂದು ಬೆದರಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಪ್ರಕರಣ ರದ್ದುಪಡಿಸಿ ನಿಮ್ಮ ಮಗ ಮತ್ತು ಆತನ ಬೈಕ್ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲು ಹಣ ನೀಡಬೇಕು ಎಂದು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ಮತ್ತೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ದೂರುದಾರೆಯ ಮಗನ ಧ್ವನಿಯಲ್ಲೇ ಮಾತನಾಡಿ ನಂಬಿಸಿದ್ದ ಎಂದು ದೂರಿನಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಇದರಿಂದ ಗಾಬರಿಗೊಂಡ ತಾಯಿ ತಕ್ಷಣ ಮಗನ ಮೊಬೈಲ್ಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮಗನ ಫೋನ್ ಸೈಲೆಂಟ್ನಲ್ಲಿದ್ದ ಕಾರಣ ಆತ ಕರೆ ಸ್ವೀಕರಿಸಿರಲಿಲ್ಲ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ವಂಚಕರು ಹೇಳುತ್ತಿರುವುದು ನಿಜವಿರಬಹುದು ಎಂದು ನಂಬಿದ ತಾಯಿ, ಮಗನ ಭವಿಷ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಆತಂಕಗೊಂಡಿದ್ದರು. ಆರೋಪಿಗಳು ಹೇಳಿದ ಕ್ಯೂಆರ್ ಕೋಡ್ಗಳಿಗೆ ಹಂತ-ಹಂತವಾಗಿ ಒಟ್ಟು 1.25 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ವರ್ಗಾವಣೆ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಅಷ್ಟಕ್ಕೆ ನಿಲ್ಲಿಸದ ವಂಚಕರು, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಪರೀಕ್ಷೆಗಾಗಿ ಇನ್ನೂ 2 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ನೀಡುವಂತೆ ಮತ್ತೆ ಬೇಡಿಕೆಯಿಟ್ಟಿದ್ದರು. ಮತ್ತೆ ಹಣ ಕೇಳಿದಾಗ ಅನುಮಾನಗೊಂಡ ಮಹಿಳೆ ತಕ್ಷಣ ಹೆಚ್ಎಎಲ್ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಗೆ ಧಾವಿಸಿ ದೂರು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ಸದ್ಯ ಪೊಲೀಸರು ಅಪರಿಚಿತ ಸೈಬರ್ ವಂಚಕರ ವಿರುದ್ಧ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಂಡಿರುವುದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
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