ಮಂಗಳೂರು: ಜಾಹೀರಾತು ನಂಬಿ ₹1.22 ಲಕ್ಷ ಕಳೆದುಕೊಂಡ ಯುವಕ; ಆನ್ಲೈನ್ ಎಐ ಕೋರ್ಸ್ ನಂಬಿದ ವ್ಯಕ್ತಿಗೂ ₹1.27 ಲಕ್ಷ ವಂಚನೆ
ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಸೈಬರ್ ವಂಚನೆ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಮುಂದುವರಿದಿವೆ. ರಾಯಲ್ ಎಸ್ಕಾರ್ಟ್ ಗರ್ಲ್ಸ್ ಜಾಹೀರಾತು ನಂಬಿದ ಯುವಕನೋರ್ವ ₹1.22 ಲಕ್ಷ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ AI ಆನ್ಲೈನ್ ಕೋರ್ಸ್ ನಂಬಿದ ವ್ಯಕ್ತಿಯೋರ್ವ ಮೋಸ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ.
Published : November 17, 2026 at 9:41 PM IST
ಮಂಗಳೂರು: ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣವಾದ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ನಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡ ರಾಯಲ್ ಎಸ್ಕಾರ್ಟ್ ಗರ್ಲ್ಸ್ ಜಾಹೀರಾತೊಂದನ್ನು ನಂಬಿ ಸಂಪರ್ಕಿಸಿದ 22 ವರ್ಷದ ಯುವಕನೊಬ್ಬನಿಗೆ ಸೈಬರ್ ವಂಚಕರು ₹1,22,700 ವಂಚಿಸಿರುವ ಘಟನೆ ಮಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ. ಈ ಸಂಬಂಧ ಮಂಗಳೂರು ಸೆನ್ (CEN) ಅಪರಾಧ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಮಂಗಳೂರು ನಗರ ಪೊಲೀಸರ ಪ್ರಕಟಣೆ ತಿಳಿಸಿದೆ.
ಅಕ್ಟೋಬರ್ 25, 2026ರಂದು ಸಂಜೆ 4 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮೊಬೈಲ್ನಲ್ಲಿ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ನೋಡುತ್ತಿದ್ದ 22 ವರ್ಷದ ಯುವಕನಿಗೆ 'ROYAL ESCORT GIRLS IN MANGALORE CUSTOMER SERVICE' ಎಂಬ ಜಾಹೀರಾತು ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ಕುತೂಹಲದಿಂದ ಅದನ್ನು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಟೆಲಿಗ್ರಾಂ ಆ್ಯಪ್ ತೆರೆದುಕೊಂಡು @KAVYA_REEDY08 ಎಂಬ ಖಾತೆಯ ಚಾಟ್ ಆರಂಭವಾಗಿದೆ.
ಬುಕ್ಕಿಂಗ್ ನೆಪದಲ್ಲಿ ಹಣ ವಸೂಲಿ: ಚಾಟ್ ಮೂಲಕ ಸೇವೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ ಬಳಿಕ, ಅಪರಿಚಿತ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಬ್ಬ 7849928552 ಸಂಖ್ಯೆಯಿಂದ ವಾಟ್ಸಾಪ್ ಕರೆ ಮಾಡಿ ಆನ್ಲೈನ್ ಮೂಲಕ ಹಣ ಪಾವತಿಸಿ ಬುಕ್ ಮಾಡುವಂತೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಇದನ್ನು ನಂಬಿದ ಯುವಕ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 25ರಂದು ವಂಚಕರು ಕಳುಹಿಸಿದ್ದ ಕ್ಯೂಆರ್ ಸ್ಕ್ಯಾನರ್ಗೆ ಗೂಗಲ್ ಪೇ ಮೂಲಕ ₹1,700 ಪಾವತಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಮೊದಲಿಗೆ ₹1,700 ಪಾವತಿಸಿದ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಮತ್ತೆ ಕರೆ ಮಾಡಿದ ವಂಚಕರು, 'ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಡೆಪಾಸಿಟ್' ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ₹19,000 ವರ್ಗಾಯಿಸುವಂತೆ ಸೂಚಿಸಿದ್ದು, ಯುವಕ ಆ ಹಣವನ್ನೂ ಸ್ಕ್ಯಾನರ್ ಮೂಲಕ ಪಾವತಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಇದಾದ ಬಳಿಕ ಅದೇ ನಂಬರ್ನಿಂದ ಕರೆ ಮಾಡಿದ ಆರೋಪಿಗಳು, 'ಸರ್ವೀಸ್ ಕನ್ಫರ್ಮೇಷನ್ ಚಾರ್ಜ್', 'ಪೊಲೀಸ್ ವೆರಿಫಿಕೇಷನ್ ಚಾರ್ಜ್' ಹಾಗೂ 'ವೈಟಿಂಗ್ ಚಾರ್ಜ್' ಪಾವತಿಸಬೇಕು; ಈ ಎಲ್ಲಾ ಹಣವನ್ನು ನಂತರ ವಾಪಸ್ (ರಿಫಂಡ್) ಮಾಡಲಾಗುವುದು ಎಂದು ನಂಬಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ವಂಚಕರ ಮಾತುಗಳನ್ನು ನಂಬಿದ ಯುವಕ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 25ರಿಂದ ನವೆಂಬರ್ 6, 2026ರವರೆಗೆ ಹಂತ ಹಂತವಾಗಿ ತನ್ನ ಕೊಟಕ್ ಮಹೀಂದ್ರಾ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಯಿಂದ ಯುಪಿಐ ಮೂಲಕ ಆರೋಪಿಗಳ ಸ್ಕ್ಯಾನರ್ಗಳಿಗೆ ಒಟ್ಟು ₹1,22,700 ವರ್ಗಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ. ತಾನು ಮೋಸ ಹೋಗಿರುವುದು ಅರಿವಿಗೆ ಬರುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಯುವಕ ಮಂಗಳೂರು ಸೆನ್ (CEN) ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಗೆ ದೂರು ನೀಡಿದ್ದು, ಸೈಬರ್ ವಂಚಕರನ್ನು ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಿ ಸೂಕ್ತ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುವಂತೆ ಕೋರಿದ್ದಾರೆ.
ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆ (AI) ಆಧಾರಿತ ಆನ್ಲೈನ್ ಕೋರ್ಸ್ಗೆ ದಾಖಲಾತಿ ನೀಡುವುದಾಗಿ ನಂಬಿಸಿ ಮಂಗಳೂರಿನ 57 ವರ್ಷದ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಬ್ಬರಿಂದ ಸೈಬರ್ ವಂಚಕರು ₹1,27,500 ಪಡೆದು ವಂಚಿಸಿರುವ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದೆ. ಈ ಸಂಬಂಧ ಮಂಗಳೂರು ಸೆನ್ (CEN) ಅಪರಾಧ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಮಂಗಳೂರು ನಗರ ಪೊಲೀಸ್ ಪ್ರಕಟಣೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಗೂಗಲ್ ಸರ್ಚ್ ಮೂಲಕ ಬಲೆಗೆ ಬಿದ್ದ ದೂರುದಾರ: ಸುಮಾರು 6 ತಿಂಗಳ ಹಿಂದೆ ದೂರುದಾರರು ಗೂಗಲ್ನಲ್ಲಿ "FOR UPSKILLING IN AI" ಅಡಿಯಲ್ಲಿ "AI-MEDICAL IMAGING" ಕೋರ್ಸ್ ಕುರಿತು ಹುಡುಕಾಟ ನಡೆಸಿದ್ದರು. ಈ ವೇಳೆ ಸೇಲ್ಸ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ 'NEMI ARADHANA' ಎಂಬ ಹೆಸರಿನೊಂದಿಗೆ ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿತ್ತು. ಆ ಸಂಖ್ಯೆಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಿ ವಿಚಾರಿಸಿದಾಗ, ಕೋರ್ಸ್ ನೋಂದಣಿಗಾಗಿ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಕೇಳಲಾಗಿತ್ತು. ಅದರಂತೆ ದೂರುದಾರರು ತಮ್ಮ ಕೆವೈಸಿ ವಿವರ ಹಾಗೂ ಗುರುತಿನ ಚೀಟಿಯನ್ನು ಕಳುಹಿಸಿ ಹೆಸರು ನೋಂದಾಯಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು.
ಆನ್ಲೈನ್ ತರಗತಿ ನೆಪದಲ್ಲಿ ₹1.27 ಲಕ್ಷ ವರ್ಗಾವಣೆ: "AI IMAGING FOR HEALTHCARE PROFESSIONALS NEMI-COURSE - 46" ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿದಿನ ಸಂಜೆ 6:00 ರಿಂದ 7:30 ರವರೆಗೆ ಆನ್ಲೈನ್ ತರಗತಿಗಳು ನಡೆಯಲಿದ್ದು, ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಮುಂಗಡವಾಗಿ ಶುಲ್ಕ ಪಾವತಿಸುವಂತೆ ಆರೋಪಿಗಳು ಸೂಚಿಸಿದ್ದರು. ಇದನ್ನು ನಂಬಿದ ದೂರುದಾರರು ವಂಚಕರು ನೀಡಿದ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಗಳಿಗೆ ನೆಫ್ಟ್ ಮೂಲಕ ಎರಡು ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ಹಣ ವರ್ಗಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ:
ಎಪ್ರಿಲ್ 30, 2026: ₹10,000 ಮತ್ತು ಮೇ 03, 2026: ₹1,17,500 ಹೀಗೆ AMSKILLS ECADEMY PRIVATE LTD (NEMI) ಎಂಬ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಆನ್ಲೈನ್ ತರಗತಿ ನಡೆಸುವುದಾಗಿ ನಂಬಿಸಿ, ಒಟ್ಟು ₹1,27,500 ಹಣವನ್ನು ಪಡೆದು ವಂಚಿಸಿರುವ ಅಪರಿಚಿತ ಆರೋಪಿಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಸೂಕ್ತ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುವಂತೆ ದೂರುದಾರರು ಮಂಗಳೂರು ಸೆನ್ ಠಾಣೆಗೆ ದೂರು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
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