ETV Bharat / state

ಗೂಗಲ್ ಪೇನಲ್ಲಿ 'ಪಾಕೆಟ್ ಮನಿ' ಹಾರ್ಟ್ ಸಿಂಬಲ್ ಅಪಾಯಕಾರಿಯೇ? ಸೈಬರ್ ತಜ್ಞರು ಹೇಳುವುದೇನು?

ಗೂಗಲ್ ಪೇಯಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತಿರುವ 'ಪಾಕೆಟ್ ಮನಿ' ಹಾರ್ಟ್ ಸಿಂಬಲ್ ಬಗ್ಗೆ ಸೈಬರ್ ತಜ್ಞ ಅನಂತ ಪ್ರಭು ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಸೈಬರ್ ತಜ್ಞ ಅನಂತ ಪ್ರಭು (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Karnataka Team

Published : April 10, 2026 at 8:07 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

ಮಂಗಳೂರು(ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ): ಗೂಗಲ್ ಪೇಯಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತಿರುವ 'ಪಾಕೆಟ್ ಮನಿ' ಹಾರ್ಟ್ ಸಿಂಬಲ್ ಒತ್ತಿದರೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿರುವ ಹಣ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಖಾಲಿಯಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬ ಸಂದೇಶ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗಿ ಜನರಲ್ಲಿ ಆತಂಕ ಮೂಡಿಸಿದೆ.

ಆದರೆ, ಇದು ಸಂಪೂರ್ಣ ತಪ್ಪು ಮಾಹಿತಿ. ಈ ಫೀಚರ್ ಪೋಷಕರ ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿರುವ ಡಿಜಿಟಲ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಾಗಿದ್ದು, ಸರಿಯಾಗಿ ಬಳಸಿದರೆ ಸುರಕ್ಷಿತ ಎಂದು ಸೈಬರ್ ತಜ್ಞ ಅನಂತ ಪ್ರಭು ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಕೋವಿಡ್ ನಂತರದ ಕಾಲಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಶಾಲೆಗಳು ಮತ್ತು ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿ ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಮಾದರಿಯ ಶಿಕ್ಷಣ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಅಸೈನ್‌ಮೆಂಟ್‌ಗಳು, ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್‌ಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಬಹುತೇಕ ಮಾಹಿತಿ ಈಗ ಮೊಬೈಲ್ ಮೂಲಕವೇ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ತಲುಪುತ್ತಿವೆ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅವಿಭಾಜ್ಯ ಅಂಗವಾಗಿ ಪರಿಣಮಿಸಿದೆ ಎಂದು ಪ್ರಭು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

"ಈಗ ಮಕ್ಕಳು ಮೊಬೈಲ್ ಬಳಸುತ್ತಿರುವಾಗ ಅವರು ಏನು ನೋಡಬೇಕು, ಏನು ನೋಡಬಾರದು ಮತ್ತು ಶಿಕ್ಷಣದ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕೆ ಹೇಗೆ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಬಳಸಬೇಕು ಎಂಬ ಬಗ್ಗೆ ಹಲವಾರು ಪೋಷಕರು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಹಿಂದೆಯೇ ‘ಗೂಗಲ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಲಿಂಕ್’ ಎಂಬ ಆ್ಯಪ್ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದೆ. ಇದು ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ ಮತ್ತು ಆ್ಯಪಲ್ ಎರಡರಲ್ಲೂ ಉಚಿತವಾಗಿ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಒಂದು ಉತ್ತಮ ಆ್ಯಪ್" ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

"ಈ ಆ್ಯಪ್ ಮೂಲಕ ಮಕ್ಕಳ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಟೈಮ್ ನಿಯಂತ್ರಿಸಬಹುದು. ಅವರ ವಯಸ್ಸಿಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಯಾವ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ನೋಡಬಹುದು, ಯಾವ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ನೋಡಬಾರದು ಎಂಬುದನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸಬಹುದು. ಮಕ್ಕಳ ಆನ್‌ಲೈನ್ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ಲಾಗ್‌ಗಳನ್ನು ಪೋಷಕರು ನೋಡಬಹುದು ಮತ್ತು ಅಗತ್ಯವಿದ್ದರೆ ನಿರ್ಬಂಧಿಸಬಹುದು. ಈಗಾಗಲೇ ಅನೇಕ ಪೋಷಕರು ಈ ಆ್ಯಪ್ ಬಳಸಿ ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ಆನ್‌ಲೈನ್ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ" ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಏನಿದು 'ಪಾಕೆಟ್ ಮನಿ' ಹೊಸ ವ್ಯವಸ್ಥೆ?: ಇದೀಗ ಗೂಗಲ್ ಮುಂದಿನ ಹಂತವಾಗಿ 'ಪಾಕೆಟ್ ಮನಿ' ಎಂಬ ಹೊಸ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಿದೆ. ಗೂಗಲ್ ಪೇಯಲ್ಲಿ ಇಂಟಿಗ್ರೇಟ್ ಆಗಿರುವ ಒಂದು ಫೀಚರ್ ಆಗಿದ್ದು, ಒಂದು ಹೃದಯದ (ಹಾರ್ಟ್) ಚಿಹ್ನೆಯ ಮೂಲಕ ಗುರುತಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಪೋಷಕರ ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿ ಇರುವ ಡಿಜಿಟಲ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ.

ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಮಗುವಿನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಮೊಬೈಲ್ ಇದ್ದರೂ, ಅವರು ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆ ಹೊಂದಿರಬೇಕೆಂಬ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ. ಪೋಷಕರ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಯನ್ನೇ ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ, ಅವರ ಅನುಮತಿಯೊಂದಿಗೆ ವ್ಯವಹಾರಗಳನ್ನು ಮಾಡಬಹುದು.

ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಎರಡು ಪ್ರಮುಖ ಆಯ್ಕೆಗಳಿವೆ. ಮೊದಲನೆಯದು, ತಿಂಗಳಿಗೆ ಗರಿಷ್ಠ 15 ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿವರೆಗೆ ಹಣದ ಮಿತಿ ನಿಗದಿಪಡಿಸಬಹುದು. ಎರಡನೆಯದು, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವ್ಯವಹಾರಕ್ಕೂ ಪೋಷಕರು ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಿದ ನಂತರವೇ ವ್ಯವಹಾರ ನಡೆಯುವಂತೆ ಮಾಡಬಹುದು ಎಂದು ಅನಂತ ಪ್ರಭು ವಿವರಿಸಿದರು.

ಪೋಷಕರು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ 2 ಸಾವಿರ ಅಥವಾ 5 ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಪಾಕೆಟ್ ಮನಿ ನೀಡಲು ಬಯಸಿದರೆ, ಅದನ್ನು ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಸೆಟ್ ಮಾಡಬಹುದು. ನಂತರ ಮಗು ತನ್ನ ಮೊಬೈಲ್‌ನಿಂದಲೇ ವ್ಯವಹಾರ ಮಾಡಬಹುದು. ಆದರೆ ಹಣ ಪೋಷಕರ ಖಾತೆಯಿಂದಲೇ ಡೆಬಿಟ್ ಆಗುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಯುಪಿಐ ಬಳಸಿ ವ್ಯವಹಾರ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅವರು ತಿಳಿಸಿದರು.

ಜಾಗ್ರತೆ ಅಗತ್ಯ: ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನಿಂದಲೇ ಹಣಕಾಸಿನ ಅರಿವು ಕಲಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಪೋಷಕರು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹಣ ನೀಡಿದಾಗ ಅದು ಎಲ್ಲಿಗೆ ಖರ್ಚಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಗಮನಿಸಬಹುದು. ಹಿಂದೆ ನೀವು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಎರಡು ಸಾವಿರ ಅಥವಾ ಐದು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ನೀಡಿದರೆ ಅದು ಎಲ್ಲಿಗೆ ಖರ್ಚಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂಬುದು ತಿಳಿಯುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಈಗ ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವ್ಯವಹಾರವನ್ನು ನೀವು ನೋಡಬಹುದು. ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸುರಕ್ಷತಾ ಪದರವನ್ನೂ ಸೇರಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

ಅಪಾಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ: ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಉತ್ತಮ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳಿದ್ದರೂ, ಕೆಲವು ಅಪಾಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಗ್ರತೆ ವಹಿಸಬೇಕು. ಮೊದಲನೆಯದಾಗಿ, ಮಕ್ಕಳು ತಮ್ಮ ಖರ್ಚಿನ ಮಿತಿಯನ್ನು ಮೀರಿ ಅನಗತ್ಯವಾಗಿ ಖರೀದಿ ಮಾಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಆನ್‌ಲೈನ್‌ನಲ್ಲಿ ಗೂಗಲ್ ಪೇ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಇಂಟಿಗ್ರೇಟ್ ಆಗಿರುವುದರಿಂದ ಅವರು ಸುಲಭವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡಬಹುದು ಎಂದರು.

ಎರಡನೆಯದಾಗಿ, ಸೈಬರ್ ಅಪರಾಧಿಗಳು ಸೋಷಿಯಲ್ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ವಿಧಾನಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಅವರು ಕ್ಯೂಆರ್ ಕೋಡ್ ಅಥವಾ ಲಿಂಕ್ ಕಳುಹಿಸಿ ಹಣ ವರ್ಗಾವಣೆ ಮಾಡಲು ಪ್ರೇರೇಪಿಸಬಹುದು. ಮೂರನೆಯದಾಗಿ, ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ ಅನ್ನು ಯಾರಿಗಾದರೂ ನೀಡಿದರೆ, ಅವರು ನಿಮ್ಮ ಯುಪಿಐ ಸರ್ಕಲ್‌ನಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಖಾತೆಯನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಒಂದು ಮಿತಿಯನ್ನು ನಿಗದಿಪಡಿಸಿ ನಿಮ್ಮ ಖಾತೆಯಿಂದ ಹಣ ತೆಗೆಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಕೂಡ ಇದೆ ಎಂದು ಎಚ್ಚರಿಸಿದರು.

ಪೋಷಕರಿಗೆ ಮುಖ್ಯ ಸಲಹೆ: ಈ ಫೀಚರ್ ಬಳಸುವಾಗ ಪೋಷಕರು ಜಾಗ್ರತೆ ವಹಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಸೈಬರ್ ತಜ್ಞ ಅನಂತ ಪ್ರಭು ಸಲಹೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ನೀವು ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಬಳಸಲು ಬಯಸಿದರೆ, ನೇರವಾಗಿ ಹಣದ ಮಿತಿಯನ್ನು ನೀಡುವ ಆಯ್ಕೆಯ ಬದಲು ‘ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಅಪ್ರೂವಲ್’ ಆಯ್ಕೆಯನ್ನು ಬಳಸುವುದು ಉತ್ತಮ. ಇದರಿಂದ ಮಗು ಯಾವುದೇ ವ್ಯವಹಾರ ಮಾಡಿದರೂ ಮೊದಲು ನಿಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್‌ಗೆ ಸಂದೇಶ ಬರುತ್ತದೆ. ನೀವು ಅನುಮೋದಿಸಿದ ನಂತರವೇ ವ್ಯವಹಾರ ನಡೆಯುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

TAGGED:

POCKET MONEY HEART SYMBOL
GOOGLE PAY
HEART SYMBOL IN GOOGLE PAY
CYBER ​​EXPERT ANANTHA PRABHU

Quick Links / Policies

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.