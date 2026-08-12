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ಹಾವೇರಿ: ಇಂದಿರಾ ಕ್ಯಾಂಟೀನ್​ನಲ್ಲಿ ಹಳಸಿದ ಆಹಾರ ವಿತರಣೆ - ಗ್ರಾಹಕರ ಆರೋಪ

ಇಂದಿರಾ ಕ್ಯಾಂಟೀನ್​ನಲ್ಲಿ ಕಳಪೆ ಮತ್ತು ಹಳಸಿದ ಆಹಾರ ನೀಡುತ್ತಿರುವ ಆರೋಪ ಕೇಳಿಬಂದಿದೆ. ಈ ಕುರಿತು ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಗೆ ನೋಟಿಸ್​ ನೀಡಿರುವುದಾಗಿ ಇಂದಿರಾ ಕ್ಯಾಂಟೀನ್ ಆಡಳಿತಾಧಿಕಾರಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

INDIRA CANTEEN
ಇಂದಿರಾ ಕ್ಯಾಂಟೀನ್​ನಲ್ಲಿ ಹಳಸಲು ಆಹಾರ ನೀಡಿದ ಆರೋಪ ಮಾಡಿದ ಗ್ರಾಹಕರು (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Karnataka Team

Published : August 12, 2026 at 5:57 PM IST

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ಹಾವೇರಿ: ನಗರದ ಪಶು ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಆವರಣದಲ್ಲಿರುವ ಇಂದಿರಾ ಕ್ಯಾಂಟೀನ್ ವಿರುದ್ಧ ಇದೀಗ ಹಳಸಲು ಆಹಾರ ಬಡಿಸಿದ ಆರೋಪ ಕೇಳಿಬಂದಿದೆ. ಹಾವೇರಿಯ ಕೆಲವರು ಊಟ ಮಾಡಲು ಹೋದಾಗ ಹಳಸಿದ ಸಾಂಬಾರ ಬಡಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಇದರಿಂದ ತಮಗೆ ಆನಾರೋಗ್ಯ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ ಎಂದು ಊಟ ಮಾಡಿದ ಜನರು ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಊಟ ಬಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಅಹಿತಕರ ವಾಸನೆ ಬಂತು. ಊಟ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ವಾಂತಿ ಆರಂಭವಾಯಿತು. ಇದಕ್ಕೆ ಇಂದಿರಾ ಕ್ಯಾಂಟೀನ್‌ನಲ್ಲಿ ಹಳಸಿದ ಸಾಂಬಾರ್ ಬಡಿಸಿದ್ದೇ ಕಾರಣ ಎಂದು ಬಡ ಜನರು ದೂರಿದ್ದಾರೆ.

ಇಂದಿರಾ ಕ್ಯಾಂಟೀನ್​ನಲ್ಲಿ ಹಳಸಿದ ಆಹಾರ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದ ಗ್ರಾಹಕ (ETV Bharat)

ಇಲ್ಲಿನ ಇಂದಿರಾ ಕ್ಯಾಂಟೀನನಲ್ಲಿ ಮುಂಜಾನೆ ಉಪಹಾರ, ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಊಟ ಮತ್ತು ರಾತ್ರಿ ಊಟ ಬಡಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಪ್ರತಿ ಉಪಹಾರಕ್ಕೆ 10 ರೂಪಾಯಿ, ಅನ್ನ ಸಾಂಬಾರ್ ಊಟಕ್ಕೆ 10 ರೂಪಾಯಿ, ರೊಟ್ಟಿ ಅಥವಾ ಚಪಾತಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡರೆ 20 ರೂಪಾಯಿ ಹಣ ಪಡೆದು ಊಟ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಈ ರೀತಿ ನೀಡುವ ಆಹಾರ ಕಳಪೆಯಾಗಿದೆ ಎನ್ನುವುದು ಇಲ್ಲಿ ಊಟ ಮಾಡಿದವರ ಆರೋಪವಾಗಿದೆ.

ಕಳೆದ ಕೆಲ ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಇಂದಿರಾ ಕ್ಯಾಂಟೀನ್‌ನಲ್ಲಿ ಉಪಹಾರ ಮತ್ತು ಊಟ ಸವಿಯುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಆದರೆ ಈಗ ಕಲುಷಿತ ಆಹಾರ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಹೆಸರಿಗಷ್ಟೇ ಸಾಂಬಾರ್​ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಉಪ್ಪು- ಹುಳಿ-ಖಾರ ಬಿಟ್ಟರೆ ಬೇರೆ ಏನೂ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಅಡುಗೆಗೆ ಬಳಿಸುವ ನೀರು ಸಹ ಕಲುಷಿತವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಆತಂಕ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಇಂದಿರಾ ಕ್ಯಾಂಟೀನ್​ಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಬೇಡಿಕೆ; ಹಾವೇರಿ ಪಶು ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಆವರಣದಲ್ಲಿರುವ ಇಂದಿರಾ ಕ್ಯಾಂಟೀನ್​ಗೆ ಬಹುತೇಕ ಬಡ ಜನರೇ ಆಗಮಿಸುತ್ತಾರೆ. ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿಯೇ ಜಿಲ್ಲಾಸ್ಪತ್ರೆ ಇದೆ, ಜಿಲ್ಲಾಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗೆ ಬಂದ ರೋಗಿಗಳು, ರೋಗಿಗಳ ಸಂಬಂಧಿಕರು ಇಲ್ಲಿಯೇ ಊಟ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಸಮೀಪದ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಸರಬರಾಜು ಕಂಪನಿ ಕಚೇರಿ(ಹೆಸ್ಕಾಂ) ಇದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ ಕೆಎಂಎಫ್ ಕಚೇರಿ ಸೇರಿದಂತೆ ತರಕಾರಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಸಹ ಇದೆ. ಈ ಕಚೇರಿಗಳಿಗೆ, ತರಕಾರಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಬರುವ ರೈತರು ಈ ಕ್ಯಾಂಟೀನ್​ನಲ್ಲಿ ಊಟ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಕಳೆದ ಕೆಲ ತಿಂಗಳಿಂದ ಕೆಲ ಕಾರಣಗಳಿಂದ ಬಂದಾಗಿದ್ದ ಇಂದಿರಾ ಕ್ಯಾಂಟೀನ್ ನಂತರ ಕಾರ್ಯಾರಂಭ ಮಾಡಿತ್ತು. ಈ ಕ್ಯಾಂಟೀನ್‌ಗೆ ಆಹಾರ ಪೂರೈಸಲು ಸಹ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಗೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗಿರದಷ್ಟು ಗ್ರಾಹಕರು ಬರ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಈ ಕ್ಯಾಂಟೀನ್ ವಿರುದ್ಧ ಇದೀಗ ಕಲುಷಿತ ಆಹಾರ ಪೂರೈಕೆ ಆರೋಪ ಕೇಳಿಬಂದಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಶುಚಿಯೇ ಮಾಯವಾಗಿದೆ, ಎಲ್ಲೆಂದರಲ್ಲಿ ಕಸ ತುಂಬಿ ತುಳುಕುತ್ತಿದೆ. ಏನು ಮಾಡಿದರೂ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಎನ್ನುವ ಕಾರಣದಿಂದ ಕ್ಯಾಂಟೀನ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಈ ರೀತಿ ವರ್ತಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಗ್ರಾಹಕರು ದೂರಿದ್ದಾರೆ.

ಈ ಕುರಿತಂತೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಗ್ರಾಹಕ ಮೆಹಬೂಬಸಾಬ್ ನದಾಫ್,​ ನಾನು ಜಿಲ್ಲಾಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಹೊರಟಿದ್ದೆ. ನನ್ನ ಹತ್ತಿರ ಹೆಚ್ಚು ದುಡ್ಡು ಇರಲಿಲ್ಲಾ. ಈ ಕಾರಣದಿಂದ ಇಂದಿರಾ ಕ್ಯಾಂಟೀನ್‌ಗೆ ಊಟಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೆ. ಸರ್ಕಾರ ಬಡವರಿಗಾಗಿ ಇಂದಿರಾ ಕ್ಯಾಂಟೀನ್ ಮಾಡಿದೆ. 10 ರೂಪಾಯಿ, 20 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಟ್ಟರೆ ಊಟ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತಾ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದೆ. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ನೋಡಿದರೆ ಸಾಂಬಾರ್ ಹಳಸಿಹೋಗಿದೆ. ನಾನು ವಿಕಲಚೇತನ, ಹಳಸಿದ ಸಾಂಬಾರ್‌ -ಅನ್ನ ಹೇಗೆ ತಿನ್ನಬೇಕು. ಆಹಾರ ಸೇವಿಸಿದ ನಂತರ ವಾಂತಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡೆ. ಇಂದಿರಾ ಕ್ಯಾಂಟೀನ್ ಉಪಯೋಗ ಇದೆ, ಆದರೆ ಊಟ ಸರಿಯಾಗಿ ಕೊಡಬೇಕು. ನಮಗೆ 20 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಊಟ ನೀಡಬೇಕು, ನಮಗೆ ಪುಕ್ಸಟ್ಟೆ ಏನೂ ಕೊಡುವುದಿಲ್ಲಾ. ಬಡವರಿಗಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸರಿಯಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕು ಎಂದು ಮೆಹಬೂಬ್ ಸಾಬ್ ಒತ್ತಾಯಿಸಿದರು.



ಈ ಕುರಿತಂತೆ ದೂರವಾಣಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಇಂದಿರಾ ಕ್ಯಾಂಟೀನ್ ಆಡಳಿತಾಧಿಕಾರಿ, ಹಾವೇರಿ ಉಪವಿಭಾಗಾಧಿಕಾರಿ ಕಲ್ಯಾಣಿ ಕಾಂಬಳೆ, ವಿಷಯ ತಿಳಿಯುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ನಮ್ಮ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಇಂದಿರಾ ಕ್ಯಾಂಟೀನ್​ಗೆ ಹೋಗಿ ಮಾಹಿತಿ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ನಮಗೆ ಹಾವೇರಿಯ ಇಂದಿರಾ ಕ್ಯಾಂಟೀನ್‌ನಲ್ಲಿ ಹಳಸಿದ ಆಹಾರ ಬಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ದೂರು ಬಂತು. ಆ ದೂರಿನ ಮೇಲೆ ಆಹಾರ ಇಲಾಖೆಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಸಹ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದರು. ನಾವು ಇಂದಿರಾ ಕ್ಯಾಂಟೀನ್​ಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ನೂನ್ಯತೆಗಳು ಕಂಡುಬಂದಿವೆ. ಅಡುಗೆ ಮಾಡುವವರು ಆಹಾರ ನಿಗಮದ ಪರವಾನಿಗೆ ಪಡೆದಿರಲಿಲ್ಲಾ. ಅಡುಗೆ ಮಾಡುವ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಇರಲಿಲ್ಲಾ. ಅಡುಗೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯ ವೈದ್ಯಕೀಯ ದಾಖಲಾತಿಗಳಿರಲಿಲ್ಲಾ. ಅಲ್ಲದೆ ಅಡುಗೆ ಬಡಿಸುವ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ತಲೆಗೆ, ಕೈಗಳಿಗೆ ಗ್ಲೌಸ್ ಧರಿಸಿರಲಿಲ್ಲಾ. ಈ ನೂನ್ಯತೆ ನೋಡಿ ಅವರಿಗೆ ನೋಟಿಸ್ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಇಂದಿರಾ ಕ್ಯಾಂಟೀನ್​ನಲ್ಲಿ ತಯಾರಿಸಿದ್ದ ಐದು ಆಹಾರ ಮಾದರಿಗಳನ್ನು ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಕಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಚಪಾತಿ, ಕಲಿಸಿದ ಅನ್ನ ಸಾಂಬಾರ್, ಅಡುಗೆ ಎಣ್ಣೆ, ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಮತ್ತು ಸಾಂಬಾರ್​ ಮಾದರಿಗಳನ್ನು ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಕಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಬೆಳಗಾವಿಯಲ್ಲಿರುವ ವಿಭಾಗೀಯ ಆಹಾರ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯಕ್ಕೆ ಕಳಿಸಿಕೊಡಲಾಗಿದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಈ ಮಾದರಿಗಳ ಪರೀಕ್ಷೆ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಈ ಕುರಿತಂತೆ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯದ ವರದಿ ಮೂರ್ನಾಲ್ಕು ದಿನದಲ್ಲಿ ಬರಲಿದೆ. ನಾವು ನೀಡಿದ ನೋಟಿಸ್‌ಗೆ ಅವರು ನೀಡುವ ಉತ್ತರ ಮತ್ತು ಪ್ರಯೋಗಾಲಯದ ವರದಿ ನೋಡಿ ಕ್ಯಾಂಟೀನ್ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಮೇಲೆ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತದೆ. -ಕಲ್ಯಾಣಿ ಕಾಂಬಳೆ, ಉಪವಿಭಾಗಾಧಿಕಾರಿ

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ಹಾವೇರಿ: ಸಂಚಾರ ನಿಯಮ ಉಲ್ಲಂಘನೆ, ITMS ಮೂಲಕ ವಾಹನ ಸವಾರರಿಗೆ ದಂಡದ ನೋಟಿಸ್​​​​​​​​

TAGGED:

ಇಂದಿರಾ ಕ್ಯಾಂಟೀನ್
HAVERI
ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲಾಸ್ಪತ್ರೆ
ಹಳಸಿದ ಆಹಾರ
INDIRA CANTEEN

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