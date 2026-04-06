'30-45 ದಿನ ಕಳೆದರೂ ​ಗ್ಯಾಸ್​ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಸಿಗುತ್ತಿಲ್ಲ': ಹುಣಸೂರಿನಲ್ಲಿ​ ಗ್ರಾಹಕರ ಆಕ್ರೋಶ

ಸಮರ್ಪಕವಾಗಿ ಗ್ಯಾಸ್ ಸಿಲಿಂಡರ್​​ ವಿತರಿಸುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂದು ದೂರಿರುವ ಗ್ರಾಹಕರು ಏಜೆನ್ಸಿ ವಿರುದ್ಧ ತೀವ್ರ ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.

MYSURU GAS CYLINDERS SHORTAGE ಗ್ಯಾಸ್​ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಪೂರೈಕೆ ಗ್ಯಾಸ್​ ಏಜೆನ್ಸಿ
ಗ್ಯಾಸ್​​​​ ಏಜೆನ್ಸಿ ಕಚೇರಿ ಎದುರು ಗ್ರಾಹಕರ ಸಾಲು (ETV Bharat)
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : April 6, 2026 at 9:25 PM IST

ಮೈಸೂರು: ಬುಕ್​​​​ ಮಾಡಿ 30-45 ದಿನ ಕಳೆದರೂ ಗ್ಯಾಸ್​ ಸಿಲಿಂಡರ್​ ​ಸಿಗುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂದು ಆಕ್ರೋಶ ಹೊರಹಾಕಿರುವ ಗ್ರಾಹಕರು, ಹುಣಸೂರಿನ ತಾಲೂಕಿನ ಚೌಡಂಬಿಕಾ ಗ್ಯಾಸ್​​​​ ಏಜೆನ್ಸಿ ಕಚೇರಿಗೆ ಇಂದು ಮುತ್ತಿಗೆ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ.

ಗ್ಯಾಸ್ ಬುಕ್ ಮಾಡಿ ಮೂರು ತಿಂಗಳಾದರೂ ಸಿಲಿಂಡರ್​​ ವಿತರಣೆಯಾಗಿಲ್ಲ. ಹಿಂದಿನಿಂದಲೂ ಸಮರ್ಪಕವಾಗಿ ಗ್ಯಾಸ್​ ವಿತರಿಸುತ್ತಿಲ್ಲ. ಈಗ ಯುದ್ಧದ ನೆಪದಲ್ಲಿ ವಿಳಂಬ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ದೂರಿದರು.

ಲೋಡ್​ ಬಂದಲ್ಲಿ ವಿತರಿಸುತ್ತೇವೆ ಎಂಬ ಏಜೆನ್ಸಿ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರ ಮಾತಿನಿಂದ ಸಮಾಧಾನಗೊಳ್ಳದ ಗ್ರಾಹಕರು ಮಾತಿನ ಚಕಮಕಿ ನಡೆಸಿದರು. ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ನಗರ ಠಾಣೆ ಪೊಲೀಸರು ಆಗಮಿಸಿ ಸಮಾಧಾನಪಡಿಸಿ‌ದ್ದಾರೆ.

"ಗ್ಯಾಸ್ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ 15 ದಿನಗಳ ಹಿಂದೆ ಮೆಸೇಜ್ ಬಂದಿದೆ‌. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದರೆ ಸ್ಟಾಕ್​ ಇಲ್ಲ ಎನ್ನುತ್ತಿದ್ದಾರೆ" ಎಂದು ಓರ್ವ ಗ್ರಾಹಕರು ಹೇಳಿದರು.

MYSURU GAS CYLINDERS SHORTAGE ಗ್ಯಾಸ್​ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಪೂರೈಕೆ ಗ್ಯಾಸ್​ ಏಜೆನ್ಸಿ
ನಂಜನಗೂಡಿನಲ್ಲಿ ಗ್ಯಾಸ್ ಸಿಲಿಂಡರ್​ಗಾಗಿ ಗ್ರಾಹಕರ ಸಾಲು (ETV Bharat)

ನಂಜನಗೂಡಿನ ಮಹದೇಶ್ವರ ಲೇಔಟ್ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮುಂಜಾನೆಯಿಂದಲೇ ಜಮಾಯಿಸಿರುವ ಗ್ರಾಹಕರು ತಮ್ಮ ಗ್ಯಾಸ್ ಸಿಲಿಂಡರ್‌​ಗಾಗಿ ಸಂಜೆ ತನಕ ಕಾದು ಕುಳಿತಿದ್ದರು. ಆದರೂ ಸಿಲಿಂಡರ್‌ ಸಿಗದೆ ನಿರಾಶೆ ಅನುಭವಿಸಿದ್ದಾರೆ.

"15 ದಿನಗಳ ಹಿಂದೆಯೇ ಗ್ಯಾಸ್​ ಬುಕ್​ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಬೆಳಗ್ಗೆ ಬನ್ನಿ, ಸಂಜೆ ಬನ್ನಿ ಎಂದು ಅಲೆದಾಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅದೆಷ್ಟೋ ಜನರಿಗೆ ಗ್ಯಾಸ್ ಬುಕ್ ಮಾಡದೇ ಇದ್ದರೂ ಬುಕಿಂಗ್ ಆಗಿದೆ ಮತ್ತು ಡೆಲಿವರಿಯನ್ನೂ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಮೊಬೈಲಿಗೆ ಮೆಸೇಜ್ ಬಂದಿದೆ. ಇದರಿಂದ ನಮಗೆ ಬರುವ ಸಿಲಿಂಡರ್​ ಗ್ಯಾಸನ್ನು ಬೇರೆಡೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಅನುಮಾನ ವ್ಯಕ್ತವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಕೂಡಲೇ ಗ್ರಾಹಕರ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಬಗೆಹರಿಸಬೇಕು. ಇಲ್ಲವಾದಲ್ಲಿ ಏಜೆನ್ಸಿ ಕಚೇರಿಗೆ ಮುತ್ತಿಗೆ ಹಾಕುತ್ತೇವೆ" ಎಂದು ಮತ್ತೋರ್ವ ಗ್ರಾಹಕರು ಎಚ್ಚರಿಸಿದರು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಹಾವೇರಿಯಲ್ಲಿ ಆಟೋ ಎಲ್ಪಿಜಿ ಗ್ಯಾಸ್​ ಬಂಕ್​ ಆರಂಭ: ದರ ನೋಡಿ ಆಟೋ ಓಡಿಸುವುದೇ ಬೇಡೆವೆಂದ ಚಾಲಕರು!​​

