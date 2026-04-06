'30-45 ದಿನ ಕಳೆದರೂ ಗ್ಯಾಸ್ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಸಿಗುತ್ತಿಲ್ಲ': ಹುಣಸೂರಿನಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಹಕರ ಆಕ್ರೋಶ
ಸಮರ್ಪಕವಾಗಿ ಗ್ಯಾಸ್ ಸಿಲಿಂಡರ್ ವಿತರಿಸುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂದು ದೂರಿರುವ ಗ್ರಾಹಕರು ಏಜೆನ್ಸಿ ವಿರುದ್ಧ ತೀವ್ರ ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.
Published : April 6, 2026 at 9:25 PM IST
ಮೈಸೂರು: ಬುಕ್ ಮಾಡಿ 30-45 ದಿನ ಕಳೆದರೂ ಗ್ಯಾಸ್ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಸಿಗುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂದು ಆಕ್ರೋಶ ಹೊರಹಾಕಿರುವ ಗ್ರಾಹಕರು, ಹುಣಸೂರಿನ ತಾಲೂಕಿನ ಚೌಡಂಬಿಕಾ ಗ್ಯಾಸ್ ಏಜೆನ್ಸಿ ಕಚೇರಿಗೆ ಇಂದು ಮುತ್ತಿಗೆ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ.
ಗ್ಯಾಸ್ ಬುಕ್ ಮಾಡಿ ಮೂರು ತಿಂಗಳಾದರೂ ಸಿಲಿಂಡರ್ ವಿತರಣೆಯಾಗಿಲ್ಲ. ಹಿಂದಿನಿಂದಲೂ ಸಮರ್ಪಕವಾಗಿ ಗ್ಯಾಸ್ ವಿತರಿಸುತ್ತಿಲ್ಲ. ಈಗ ಯುದ್ಧದ ನೆಪದಲ್ಲಿ ವಿಳಂಬ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ದೂರಿದರು.
ಲೋಡ್ ಬಂದಲ್ಲಿ ವಿತರಿಸುತ್ತೇವೆ ಎಂಬ ಏಜೆನ್ಸಿ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರ ಮಾತಿನಿಂದ ಸಮಾಧಾನಗೊಳ್ಳದ ಗ್ರಾಹಕರು ಮಾತಿನ ಚಕಮಕಿ ನಡೆಸಿದರು. ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ನಗರ ಠಾಣೆ ಪೊಲೀಸರು ಆಗಮಿಸಿ ಸಮಾಧಾನಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
"ಗ್ಯಾಸ್ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ 15 ದಿನಗಳ ಹಿಂದೆ ಮೆಸೇಜ್ ಬಂದಿದೆ. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದರೆ ಸ್ಟಾಕ್ ಇಲ್ಲ ಎನ್ನುತ್ತಿದ್ದಾರೆ" ಎಂದು ಓರ್ವ ಗ್ರಾಹಕರು ಹೇಳಿದರು.
ನಂಜನಗೂಡಿನ ಮಹದೇಶ್ವರ ಲೇಔಟ್ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮುಂಜಾನೆಯಿಂದಲೇ ಜಮಾಯಿಸಿರುವ ಗ್ರಾಹಕರು ತಮ್ಮ ಗ್ಯಾಸ್ ಸಿಲಿಂಡರ್ಗಾಗಿ ಸಂಜೆ ತನಕ ಕಾದು ಕುಳಿತಿದ್ದರು. ಆದರೂ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಸಿಗದೆ ನಿರಾಶೆ ಅನುಭವಿಸಿದ್ದಾರೆ.
"15 ದಿನಗಳ ಹಿಂದೆಯೇ ಗ್ಯಾಸ್ ಬುಕ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಬೆಳಗ್ಗೆ ಬನ್ನಿ, ಸಂಜೆ ಬನ್ನಿ ಎಂದು ಅಲೆದಾಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅದೆಷ್ಟೋ ಜನರಿಗೆ ಗ್ಯಾಸ್ ಬುಕ್ ಮಾಡದೇ ಇದ್ದರೂ ಬುಕಿಂಗ್ ಆಗಿದೆ ಮತ್ತು ಡೆಲಿವರಿಯನ್ನೂ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಮೊಬೈಲಿಗೆ ಮೆಸೇಜ್ ಬಂದಿದೆ. ಇದರಿಂದ ನಮಗೆ ಬರುವ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಗ್ಯಾಸನ್ನು ಬೇರೆಡೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಅನುಮಾನ ವ್ಯಕ್ತವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಕೂಡಲೇ ಗ್ರಾಹಕರ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಬಗೆಹರಿಸಬೇಕು. ಇಲ್ಲವಾದಲ್ಲಿ ಏಜೆನ್ಸಿ ಕಚೇರಿಗೆ ಮುತ್ತಿಗೆ ಹಾಕುತ್ತೇವೆ" ಎಂದು ಮತ್ತೋರ್ವ ಗ್ರಾಹಕರು ಎಚ್ಚರಿಸಿದರು.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಹಾವೇರಿಯಲ್ಲಿ ಆಟೋ ಎಲ್ಪಿಜಿ ಗ್ಯಾಸ್ ಬಂಕ್ ಆರಂಭ: ದರ ನೋಡಿ ಆಟೋ ಓಡಿಸುವುದೇ ಬೇಡೆವೆಂದ ಚಾಲಕರು!