ಚಿತ್ರದುರ್ಗ: ಮೊಬೈಲ್​ ಸ್ಕ್ರೀನ್​ ಗಾರ್ಡ್​ಗೆ ಹಣ ಕೇಳಿದ ಮಾಲೀಕನಿಗೆ ಚಾಕುವಿನಿಂದ ಇರಿದ ಗ್ರಾಹಕ​!

ಮೊಬೈಲ್​ ಸ್ಕ್ರೀನ್​ ಗಾರ್ಡ್ ಹಾಕಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಬಂದ ಗ್ರಾಹಕ ಮಾಲೀಕನಿಗೆ ಚುಚ್ಚಿ ಗಾಯಗೊಳಿಸಿರುವ ಘಟನೆ ಚಿತ್ರದುರ್ಗದಲ್ಲಿ ಇಂದು ನಡೆದಿದೆ.

CHITRADURGA ಚಾಕು ಇರಿತ ಮೊಬೈಲ್​ ಸ್ಕ್ರೀನ್​ ಗಾರ್ಡ್ ಎಸ್ಪಿ ರಂಜಿತ್​ ಕುಮಾರ್​ ಬಂಡಾರು
ದಾಳಿಗೂ ಮುನ್ನ ಮಾಲೀಕನೊಂದಿಗೆ ಆರೋಪಿ ಮಾತನಾಡಿದ ದೃಶ್ಯ. (ETV Bharat)
Published : February 25, 2026 at 6:14 PM IST

ಚಿತ್ರದುರ್ಗ: ಮೊಬೈಲ್​ ಸ್ಕ್ರೀನ್​ ಗಾರ್ಡ್​ ಹಾಕಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಬಂದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಂಗಡಿ ಮಾಲೀಕನಿಗೆ ಚಾಕುವಿನಿಂದ ಚುಚ್ಚಿ ಗಾಯಗೊಳಿಸಿರುವ ಘಟನೆ ನಗರದ ಸಂತೆಮೈದಾನ ಬಳಿಯ ಮೊಬೈಲ್ ಶಾಪ್​ನಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ.

ಮೊಬೈಲ್​ ಶಾಪ್​ ಮಾಲೀಕ ವಿಕ್ರಮ್ ಚೌದ್ರಿ ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದು, ಜಿಲ್ಲಾಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಂಬಂಧ ಎಫ್​ಐಆರ್​ ದಾಖಲಾಗಿದ್ದು, ಆರೋಪಿ ಬಂಧನಕ್ಕೆ ಪೊಲೀಸರು ತನಿಖೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಎಸ್ಪಿ ರಂಜಿತ್​ ಕುಮಾರ್​ ಬಂಡಾರು ಮಾಹಿತಿ (ETV Bharat)

ಪ್ರಕರಣದ ಹಿನ್ನೆಲೆ: ಮೊದಲು ಆರೋಪಿ ತನ್ನ ಮೊಬೈಲ್​ಗೆ ಸ್ಕ್ರೀನ್​​ ಗಾರ್ಡ್​ವೊಂದನ್ನು ತೆಗದುಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತಾನೆ. ಬಳಿಕ ಬಂದು ನನ್ನದು ಬೇರೆ ಮೊಬೈಲ್​ ಬೇರೆ ಸ್ಕ್ರೀನ್​​ ಗಾರ್ಡ್ ಕೊಡಿ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾನೆ. ಬೇರೆ ಸ್ಕ್ರೀನ್​​ ಗಾರ್ಡ್ಗೆ ಮಾಲೀಕ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಹಣ ಕೇಳಿದ್ದ. ಇದಕ್ಕೆ ಚಾಕುವಿನಿಂದ ಚುಚ್ಚಿ ಗಾಯಗೊಳಿಸಿದ್ದಾನೆ ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

ಘಟನೆ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಧ್ಯಮದವರೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಜಿಲ್ಲಾ ಪೊಲೀಸ್​ ವರಿಷ್ಠಾಧಿಕಾರಿ ರಂಜಿತ್​ ಕುಮಾರ್,​ "ಇವತ್ತು ಬೆಳಗ್ಗೆ 11:30-12:00ಗಂಟೆ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಟೌನ್ ಲಿಮಿಟ್ಸ್​ ಸಂತೆ ಹೊಂಡ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಘಟನೆ ನಡೆದಿದೆ. ಮೊಬೈಲ್​ ಅಂಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ತನ್ನ ಮೊಬೈಲ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್​ ಗಾರ್ಡ್​ ಹಾಕಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಬಂದು ಚಾಕುವಿನಿಂದ ಮೊಬೈಲ್​ ಶಾಪ್​ ಮಾಲೀಕನಿಗೆ ಚುಚ್ಚಿದ್ದಾನೆ. ಗಾಯಾಳು ಚಿತ್ರದುರ್ಗದ ನಿವಾಸಿ ವಿಕ್ರಂ. ಅವರನ್ನು ಚಿತ್ರದುರ್ಗದ ಸರ್ಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲಿಸಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇವಾಗ ಅವರಿಗೇನು ಸಮಸ್ಯೆ ಇಲ್ಲ. ಡಾಕ್ಟರ್​ ಜತೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಈ ಘಟನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಟೌನ್​ ಲಿಮಿಟ್ಸ್​​ನಲ್ಲಿ FIR ದಾಖಲು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಮತ್ತು ಆರೋಪಿಯನ್ನು ಸಿಸಿಟಿವಿ ದೃಶ್ಯ ನೋಡಿ ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಪತ್ತೆ ಮಾಡಿ ಬಂಧನ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. ಇದಾದ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಲಾಗುವುದು" ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.

ಮುಂದುವರೆದು ಎಸ್ಪಿ, "ಘಟನೆ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಹಿಂದೂ ಸಂಘಟನೆ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ರಸ್ತೆ ಬಂದ್​​ ಮಾಡಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸಿದರು. ಅವರನ್ನು ಸಮಧಾನ ಪಡಿಸಿ, ಆರೋಪಿಯನ್ನು ಬಂಧಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಭರವಸೆ ನೀಡಿದ ಬಳಿಕ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಹಿಂತೆಗೆದುಕೊಂಡರು. ಆರೋಪಿ ಬಗ್ಗೆ ಕೆಲವರು ಮಾನಸಿಕ ಅಸ್ವಸ್ಥ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಆತ ಮಾನಸಿಕ ಅಸ್ವಸ್ಥನಾ, ಗಾಂಜಾ ವ್ಯಸನಿಯಾ ಎಂಬ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗೆ ಆರೋಪಿಯ ಬಂಧನದ ಬಳಿಕವಷ್ಟೇ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕಿದೆ" ಎಂದು ಎಸ್​ಪಿ ರಂಜಿತ್​ ಕುಮಾರ್​ ಪ್ರಕರಣದ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರಿಸಿದರು.

