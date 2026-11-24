ಮೊಬೈಲ್ ಯುಗದಲ್ಲೂ ಜೀವಂತವಾಗಿದೆ ಪತ್ರ ಸಂಸ್ಕೃತಿ: 1989ರಿಂದ ಸಾವಿರಾರು ಪತ್ರ ಬರೆಯುತ್ತಿರುವ ಅಪರೂಪದ ಶಿಕ್ಷಕ!
ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಗೆಳೆಯರು, ಸಂಬಂಧಿಕರು ಹಾಗೂ ಆತ್ಮೀಯರಿಗೆ ಪತ್ರ ಬರೆಯಲು ಆರಂಭಿಸಿದ ಬಸವರಾಜ, ಇಂದಿಗೂ ಆ ಸಂಪ್ರದಾಯವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
Published : November 24, 2026 at 5:31 PM IST
ಬಾಗಲಕೋಟೆ: ಇಂದಿನ ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಇ-ಮೇಲ್ ಮತ್ತು ಕ್ಷಣಾರ್ಧದಲ್ಲಿ ಸಂದೇಶ ರವಾನಿಸುವ ಡಿಜಿಟಲ್ ಯುಗದಲ್ಲಿ ಅಂಚೆ ಪೆಟ್ಟಿಗೆಗಳೇ ಕಣ್ಮರೆಯಾಗುತ್ತಿವೆ. ಬಹುತೇಕ ಕಣ್ಮರೆ ಆಗಿವೆ. ಈಗ ಯಾರೂ ಕ್ಷೇಮ ಸಮಾಚಾರಕ್ಕೆ ಪತ್ರ ಬರೆಯುವುದಿಲ್ಲ.. ಅಂಚೆ ಈಗೇನಿದ್ದರೂ ವ್ಯವಹಾರಿಕ ವಿಷಯಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ. ಆದರೆ, ಇಲ್ಲೊಬ್ಬ ಶಿಕ್ಷಕರು 1989ರಿಂದಲೂ ಪತ್ರ ಬರೆಯುವ ಹವ್ಯಾಸವನ್ನು ಒಂದು ವ್ರತದಂತೆ ಪಾಲಿಸಿಕೊಂಡು ಬರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅಳಿವಿನಂಚಿನಲ್ಲಿರುವ ಅಂಚೆ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು ಉಳಿಸಿ ಬೆಳೆಸಲು ಹಾಗೂ ಇಂದಿನ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಬರವಣಿಗೆಯ ಸಂಸ್ಕಾರ ಮೂಡಿಸಲು ತಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಖರ್ಚಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಸಾವಿರಾರು ಪತ್ರಗಳನ್ನು ಬರೆಯುವ ಮೂಲಕ ಶಿಕ್ಷಕ ಬಸವರಾಜ ಬಾಡಗಿ ಎಲ್ಲರ ಮೆಚ್ಚುಗೆಗೆ ಪಾತ್ರರಾಗಿದ್ದಾರೆ.
9ನೇ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಶುರುವಾದ ಪತ್ರ ಪ್ರೀತಿ: 1989ರಲ್ಲಿ 9ನೇ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಸಂಗ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಬಸವರಾಜ ಅವರಿಗೆ ತಮ್ಮ ತಂದೆ ಮತ್ತು ದೊಡ್ಡಪ್ಪನೇ ಮೊದಲ ಪ್ರೇರಣೆ. ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಬಂಧು-ಮಿತ್ರರ ಕ್ಷೇಮ ಸಮಾಚಾರ ವಿಚಾರಿಸಲು ಪತ್ರ ಬರೆಯುವುದೇ ಮುಖ್ಯ ಮಾಧ್ಯಮವಾಗಿತ್ತು. ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಗೆಳೆಯರು, ಸಂಬಂಧಿಕರು ಹಾಗೂ ಆತ್ಮೀಯರಿಗೆ ಪತ್ರ ಬರೆಯಲು ಆರಂಭಿಸಿದ ಬಸವರಾಜ, ಇಂದಿಗೂ ಆ ಸಂಪ್ರದಾಯವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ರಜೆಯಲ್ಲಿ ಪತ್ರ ಬರೆಯಲು ಆರಂಭಿಸುವ ಇವರು, ಶಾಲೆ ಪುನರಾರಂಭವಾದ ಬಳಿಕ ತಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಕೈಯಲ್ಲೂ ಪತ್ರಗಳನ್ನು ಬರೆಸಿ ಅವರಿಗೆ ಬರವಣಿಗೆಯ ರೂಢಿ ಮಾಡಿಸುತ್ತಾರೆ. ರಾತ್ರಿ ವೇಳೆ ತಾವೇ ಸ್ವತಃ ಪತ್ರಗಳನ್ನು ಬರೆದು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿಟ್ಟು, ಡಿಸೆಂಬರ್ ತಿಂಗಳ ಕೊನೆಯ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಡಿಸೆಂಬರ್ 29ರಂದು ಸುಮಾರು 2,000 ಪತ್ರಗಳನ್ನು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಅಂಚೆ ಕಚೇರಿಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಈ ಕುರಿತು 'ಈಟಿವಿ ಭಾರತ'ದೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿರುವ ಅವರು ತಮ್ಮ ಈ ವಿಶಿಷ್ಟ ಹವ್ಯಾಸದ ಅನುಭವಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ದೇಶ-ವಿದೇಶದ ಗಣ್ಯರಿಗೂ ಶುಭಾಶಯ ಪತ್ರ!: ಬಸವರಾಜ ಬಾಡಗಿ ಅವರ ಪತ್ರಗಳು ಕೇವಲ ಸಂಬಂಧಿಕರು ಮತ್ತು ಸ್ನೇಹಿತರಿಗಷ್ಟೇ ಸೀಮಿತವಾಗಿಲ್ಲ. ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟದ ಹಿರಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, ರಾಜಕೀಯ ಮುಖಂಡರು, ಎಲ್ಲಾ ರಾಜ್ಯಗಳ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು, ರಾಜ್ಯಪಾಲರು, ಭಾರತದ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ, ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ಹಾಗೂ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಸೇರಿದಂತೆ ದೇಶದ ಪ್ರಮುಖ ನಾಯಕರಿಗೆ ಇವರು ಪತ್ರ ಬರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಫ್ರಾನ್ಸ್, ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಹಾಗೂ ಅಮೆರಿಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಿಗೂ ಪತ್ರ ಕಳುಹಿಸಿ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ.
ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ವಿಳಾಸದೊಂದಿಗೆ ದಸರಾ, ದೀಪಾವಳಿ ಹಾಗೂ ಹೊಸ ವರ್ಷದ ಶುಭಾಶಯಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಬರೆದು ಕಳುಹಿಸುತ್ತಾರೆ. ವಿಶೇಷವೆಂದರೆ, ಇವರ ಪತ್ರಗಳಿಗೆ ಫ್ರಾನ್ಸ್ ದೇಶದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಹಾಗೂ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಅವರಿಂದ ಮರಳಿ ಧನ್ಯವಾದ ಪತ್ರಗಳು ಬಂದಿದ್ದು, ಈ ಬಗ್ಗೆ ಬಸವರಾಜ ಅವರು ಅತೀವ ಹೆಮ್ಮೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತಾರೆ.
2027ರ ಹೊಸ ವರ್ಷಕ್ಕೆ 3,000 ಪತ್ರಗಳ ಗುರಿ: ಮುಂಬರುವ 2027ರ ಹೊಸ ವರ್ಷದ ಅಂಗವಾಗಿ ಬರೋಬ್ಬರಿ 3,000 ಪತ್ರಗಳನ್ನು ಬರೆಯುವ ದೊಡ್ಡ ಗುರಿಯನ್ನು ಬಸವರಾಜ ಹಾಕಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ, ಏಷ್ಯಾ ಮತ್ತು ಯುರೋಪ್ ಖಂಡದ ವಿವಿಧ ದೇಶಗಳ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಹಾಗೂ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿಗಳಿಗೆ ಪತ್ರ ಬರೆಯುವ ಮೂಲಕ ಹೊಸ ದಾಖಲೆ ನಿರ್ಮಿಸುವ ಕನಸನ್ನೂ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.
ಅಂಚೆ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಸನ್ಮಾನ; ನಿವೃತ್ತಿವರೆಗೂ ನಿಲ್ಲದ ಕಾಯಕ: ವಿದೇಶಗಳಿಗೆ ಪತ್ರ ಕಳುಹಿಸಲು ಹೆಚ್ಚಿನ ವೆಚ್ಚವಾಗುತ್ತದೆಯಾದರೂ, ಬಸವರಾಜ ಅವರು ತಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ದುಡಿಮೆಯ ಹಣದಲ್ಲೇ ಅಂಚೆ ಚೀಟಿ ಹಾಗೂ ಪತ್ರಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಿ ಈ ಕಾಯಕವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇವರ ಈ ನಿಸ್ವಾರ್ಥ ಸೇವೆ ಮತ್ತು ಅಂಚೆ ಪತ್ರಗಳ ಕುರಿತು ಮೂಡಿಸುತ್ತಿರುವ ಜಾಗೃತಿಯನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ, ಅಂಚೆ ಇಲಾಖೆಯ ಪ್ರಧಾನ ಕಚೇರಿಯಿಂದ ಇವರಿಗೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಗೌರವಿಸಿ ಸನ್ಮಾನಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಶಾಲಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಹಾಗೂ ಸಹಶಿಕ್ಷಕರೂ ಇವರ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಸಾಥ್ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದು, "ನಾನು ವೃತ್ತಿಯಿಂದ ನಿವೃತ್ತಿಯಾಗುವವರೆಗೂ ಪತ್ರ ಬರೆಯುವುದನ್ನು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ನಿಲ್ಲಿಸುವುದಿಲ್ಲ" ಎಂದು ಬಸವರಾಜ ಬಾಡಗಿ ದೃಢವಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.
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