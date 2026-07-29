ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹುಲಿ ದಿನಾಚರಣೆ: ರವೀಂದ್ರ ಕಲಾಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಚಿಣ್ಣರಿಂದ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ನಡಿಗೆ ಹಾಗೂ ಛಾಯಾಚಿತ್ರ ಪ್ರದರ್ಶನ
ಮುಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ಹುಲಿಗಳ ಮಹತ್ವ ತಿಳಿಸಿಕೊಡುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಆರ್ಟ್ ಕಲ್ಚರಲ್ ಎಜುಕೇಶನಲ್ ಎನ್ಲೈಟ್ (ACE) ಫೌಂಡೇಷನ್ ವತಿಯಿಂದ ನಗರದ ರವೀಂದ್ರ ಕಲಾಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಅರ್ಥಪೂರ್ಣ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿತ್ತು.
Published : July 29, 2026 at 4:22 PM IST
ಬೆಂಗಳೂರು: ಇಂದು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹುಲಿ ದಿನಾಚರಣೆ.ವಿಶ್ವದಲ್ಲಿ ಹುಲಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಕ್ಷೀಣಿಸುತ್ತಿರುವುದರ ಕುರಿತು ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸಲು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಜುಲೈ 29ರಂದು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹುಲಿ ದಿನವನ್ನು ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಅರಣ್ಯದ ಜೈವಿಕ ವೈವಿಧ್ಯತೆಯನ್ನ ಸಮತೋಲನದಲ್ಲಿಡಲು ಹುಲಿಗಳ ಪಾತ್ರ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಮುಖ. ಆದರೆ ಮಾನವನ ದುರಾಸೆ, ಬೇಟೆಯಾಡುವಿಕೆ ಮತ್ತು ಅರಣ್ಯನಾಶದಿಂದಾಗಿ ವಾಸಸ್ಥಾನಗಳ ಅಭಾವ ಇಂದು ಹುಲಿಗಳ ಅಸ್ತಿತ್ವಕ್ಕೆ ಧಕ್ಕೆಯುಂಟು ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಮುಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ಹುಲಿಗಳ ಮಹತ್ವ ತಿಳಿಸಿಕೊಡುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಆರ್ಟ್ ಕಲ್ಚರಲ್ ಎಜುಕೇಶನಲ್ ಎನ್ಲೈಟ್ (ACE) ಫೌಂಡೇಷನ್ ವತಿಯಿಂದ ನಗರದ ರವೀಂದ್ರ ಕಲಾಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಅರ್ಥಪೂರ್ಣ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿತ್ತು.
ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಚಿಣ್ಣರು ಸೇರಿದಂತೆ ಸುಮಾರು ನೂರಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಹುಲಿ ವೇಷ ಭೂಷಣಧಾರಿಗಳ 'ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ನಡಿಗೆ' ಹಾಗೂ ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿದ್ದ ಅಪರೂಪದ ಹುಲಿಗಳ ಛಾಯಾಚಿತ್ರ ಪ್ರದರ್ಶನ ಗಮನ ಸೆಳೆಯಿತು.
ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಕುರಿತು ಈಟಿವಿ ಭಾರತ್ ಜೊತೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಆರ್ಟ್ ಕಲ್ಚರಲ್ ಎಜುಕೇಶನಲ್ ಎನ್ಲೈಟ್ ಫೌಂಡೇಷನ್ನ ಸಂಸ್ಥಾಪಕರಾದ ಡಾ ಅಂಬಿಕಾ.ಸಿ, ಏಳು ವರ್ಷಗಳಿಂದಲೂ ನಾವು ಹುಲಿ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ಅಭಿಯಾನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ.ಪ್ರಕೃತಿಯ ಸಮತೋಲನ ಕಾಪಾಡಲು ಹುಲಿಗಳ ಕೊಡುಗೆ ಅಪಾರ. ಅಂತಹ ಹುಲಿಗಳ ಸಂತತಿ ನಶಿಸುತ್ತಿರುವ ಈ ಕಾಲಮಾನದಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಅವುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸುವುದು ಅಗತ್ಯ. ಹುಲಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅರಿವು ಮೂಡಿಸದಿದ್ದರೆ ಈ ಮುಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆ ನಮ್ಮ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪ್ರಾಣಿಯನ್ನ ಫೋಟೋ ಪ್ರದರ್ಶನಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರವೇ ನೋಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದರು.
ಇದೇ ವೇಳೆ, ಪರಿಸರ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕುರಿತು ವಿವರಿಸಿದ ಅವರು, ಸಸ್ಯಹಾರಿ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಕಾಡುಗಳು ಬೆಳೆಯುತ್ತವೆ, ಕಾಡುಗಳಿದ್ದರೆ ಮಳೆಯಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ನದಿಗಳು ಹರಿಯುತ್ತವೆ. ಈ ಸರಳ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಚಕ್ರದ ಮಹತ್ವವನ್ನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅರ್ಥೈಸಬೇಕಿದೆ.ಮಕ್ಕಳು ಭವಿಷ್ಯದ ಪ್ರಕೃತಿಯ ರಕ್ಷಕರು.ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನಿಂದಲೇ ಅವರಲ್ಲಿ ಕಾಡು ಮತ್ತು ವನ್ಯಜೀವಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರೀತಿ, ಕಾಳಜಿ ಮೂಡಿಸಿದರೆ ಅವರಿಗೆ ಆ ವಿಚಾರದ ಮೇಲೆ ಕಾಳಜಿ ಮತ್ತು ಪ್ರೀತಿ ಹೆಚ್ಚುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳಾಗಿ ಕಬ್ಬನ್ ಪಾರ್ಕ್ನ ಉಪನಿರ್ದೇಶಕಿ ಜಿ ಕುಸುಮಾ, ರವೀಂದ್ರ ಕಲಾಕ್ಷೇತ್ರದ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ಎನ್.ನರೇಂದ್ರ ಬಾಬು, ಹಿರಿಯ ಪತ್ರಕರ್ತರಾದ ನಟರಾಜ್, ಕೆ.ಶಾಂತಕುಮಾರಿ, ಶ್ರೀಗಂಗಾಧರೇಶ್ವರ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಸೋಮಶೇಖರ್ ಬಿ.ಎ, ಶಾಲೆಯ ಮುಖ್ಯೋಪಾಧ್ಯಾಯಿನಿ ಉಮಾ ಜಿ.ಆರ್, ಹಿರಿಯ ವನ್ಯಜೀವಿ ಛಾಯಾಗ್ರಹಕ ಶಿವಕುಮಾರ್ ನಟರಾಜನ್ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದರು.
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