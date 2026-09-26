ಬೆಳಗಾವಿ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಗಣೇಶೋತ್ಸವ ಮೆರವಣಿಗೆಗೆ ಜನಸಾಗರ: ಕುಣಿದು ಕುಪ್ಪಳಿಸಿದ ಯುವ ಸಮೂಹ, ಮುಂದುವರಿದ ವಿಸರ್ಜನೆ!
ಬೆಳಗಾವಿಯ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಗಣೇಶೋತ್ಸವದ ಮೆರವಣಿಗೆ ಕಣ್ತುಂಬಿಕೊಳ್ಳಲು ಲಕ್ಷಾಂತರ ಜನರು ಸೇರಿದ್ದರು. ಗಣೇಶನ ಕುರಿತ ಡಿಜೆ ಹಾಡುಗಳಿಗೆ ಯುವ ಸಮೂಹ ಹುಚ್ಚೆದ್ದು ಕುಣಿಯಿತು.
Published : September 26, 2026 at 3:18 PM IST
ಬೆಳಗಾವಿ: ಇಲ್ಲಿನ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಗಣೇಶೋತ್ಸವದ ಮೆರವಣಿಗೆ ಕಣ್ತುಂಬಿಕೊಳ್ಳಲು ಲಕ್ಷಾಂತರ ಜನರು ಸೇರಿದ್ದರು. ಗಣೇಶನ ಕುರಿತ ಡಿಜೆ ಹಾಡುಗಳಿಗೆ ಯುವ ಸಮೂಹ ಹುಚ್ಚೆದ್ದು ಕುಣಿಯಿತು. ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಕಲಾ ತಂಡಗಳು ಮೆರವಣಿಗೆ ಮೆರಗು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದವು. ಸತತ 19 ಗಂಟೆಗಳಿಂದ ಮೆರವಣಿಗೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ.
ಶುಕ್ರವಾರ ಸಾಯಂಕಾಲ 5 ಗಂಟೆಗೆ ಇಲ್ಲಿನ ಹುತಾತ್ಮ ಚೌಕ್ನಲ್ಲಿ ಶಾಸಕರು, ಸ್ವಾಮೀಜಿಗಳು, ಗಣ್ಯರು, ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಇಲ್ಲಿನ ಹುತಾತ್ಮ ಚೌಕ್ನಲ್ಲಿ ಗಣೇಶ ಮೂರ್ತಿಗೆ ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸಿ, ಬಾಲಗಂಗಾಧರ ಟಿಳಕ್ ಅವರ ಭಾವಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಗೌರವ ಸಮರ್ಪಿಸುವ ಮೂಲಕ ವಿದ್ಯುಕ್ತವಾಗಿ ಚಾಲನೆ ಕೊಟ್ಟರು.
ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಚಲಾಯಿಸಿ ಗಮನ ಸೆಳೆದ ಎಂಎಲ್ಎ: ಗಣೇಶ ಮೂರ್ತಿಯ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಸ್ವತಃ ಶಾಸಕ ಅಭಯ್ ಪಾಟೀಲ ಚಲಾಯಿಸುವ ಮೂಲಕ ಎಲ್ಲರ ಗಮನ ಸೆಳೆದರು. ಅವರಿಗೆ ಬಿಜೆಪಿ ಮುಖಂಡರಾದ ಮಹಾಂತೇಶ ಕವಟಗಿಮಠ, ಅನಿಲ ಬೆನಕೆ, ಮುರುಘೇಂದ್ರಗೌಡ ಪಾಟೀಲ ಸೇರಿ ಮತ್ತಿತರರು ಸಾಥ್ ನೀಡಿದರು.
ಆಮೇಲೆ ಒಂದೊಂದೇ ಮಂಡಳಿಗಳು ತಮ್ಮ ಮೂರ್ತಿಯನ್ನು ಮೆರವಣಿಗೆ ಮೂಲಕ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಂದರು. ಧರ್ಮವೀರ ಸಂಭಾಜಿ ವೃತ್ತದಲ್ಲಿ ಮೆರವಣಿಗೆ ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಜನರ ದಂಡು ಹರಿದು ಬಂದಿತ್ತು. ಈ ವೇಳೆ ಯುವಕ, ಯುವತಿಯರು, ಮಕ್ಕಳು, ಮಹಿಳೆಯರು ಸೇರಿ ಎಲ್ಲ ವಯೋಮಾನದವರ ಸಂಭ್ರಮಕ್ಕೆ ಪಾರವೇ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳಲು ಗ್ಯಾಲರಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು.
ಕಣ್ಮನ ಸೆಳೆದ ಕಲಾತಂಡಗಳು: ಗಣೇಶ ಬಪ್ಪ ಮೋರಯಾ, ಪುಡಚಾ ವರ್ಷಿ ಲೋಕರಿಯಾ, ಜೈ ಶ್ರೀರಾಮ್, ಜೈ ಭವಾನಿ - ಜೈ ಶಿವಾಜಿ ಘೋಷಣೆಗಳು ಮುಗಿಲು ಮುಟ್ಟಿದ್ದವು. ಡೋಲ್ ತಾಶಾ, ಝಾಂಝ್ ಪಥಕ್, ಡೊಳ್ಳು ಮೇಳ, ಕೋಲಾಟ, ಧ್ವಜ ಪತಕ್, ಭಜನಾ ಮೇಳಗಳು ಸೇರಿ ವಿವಿಧ ಕಲಾ ತಂಡಗಳು ಕಣ್ಮನ ಸೆಳೆದವು. ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ವೇಷದಲ್ಲಿ ಹೆಜ್ಜೆ ಹಾಕಿದ ಕಲಾವಿದರು ಹಳೆ ಕಾಲದ ಪರಂಪರೆಯನ್ನು ನೆನಪಿಸಿದರು. ಕ್ಯಾಂಪ್ ಗಣೇಶ ಮೂರ್ತಿಗೆ ಭಂಡಾರ ಎರಚಿ, ಸಾವಿರಾರು ಜನರು ಆರತಿ ಬೆಳಗಿದರು. ವಿಘ್ನ ವಿನಾಯಕನ ಕುರಿತ ಡಿಜೆ ಹಾಡುಗಳಿಗೆ ಯುವ ಸಮೂಹ ಮೈರೆತು ಕುಣಿದು ಕುಪ್ಪಳಿಸಿತು. ಪಟಾಕಿ, ಸಿಡಿಮದ್ದು ಸಿಡಿಸಿ ಸಂಭ್ರಮಿಸಿದರು.
ತಡರಾತ್ರಿವರೆಗೂ ಮೆರವಣಿಗೆ ವೀಕ್ಷಣೆ: ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿವರೆಗೂ ಜಿಲ್ಲಾ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಚಿವ ಸತೀಶ್ ಜಾರಕಿಹೊಳಿ ಮೆರವಣಿಗೆ ವೀಕ್ಷಿಸಿದರು. ಸಂಭಾಜಿ ವೃತ್ತದ ಬಳಿಯ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತು ಮೆರವಣಿಗೆ ಕಣ್ತುಂಬಿಕೊಂಡರು. ಈ ವೇಳೆ ಅವರಿಗೆ ವಿಧಾನಪರಿಷತ್ ಸದಸ್ಯ ಚನ್ನರಾಜ ಹಟ್ಟಿಹೊಳಿ, ಎನ್ ಡಬ್ಲು ಕೆಎಸ್ಆರ್ ಟಿಸಿ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಸುನೀಲ್ ಹನುಮಣ್ಣವರ ಸೇರಿ ಮತ್ತಿತರ ಕೈ ನಾಯಕರು ಸಾಥ್ ಕೊಟ್ಟರು. ಮತ್ತೊಂದು ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಶಾಸಕ ಅಭಯ ಪಾಟೀಲ್, ಮೇಯರ್ ಪ್ರೀತಿ ಕಾಮಕರ, ಉಪಮೇಯರ್ ಹನುಮಂತ ಕೊಂಗಾಲಿ ಹಾಗೂ ಹಲವು ಬಿಜೆಪಿ ನಾಯಕರು ಇದ್ದರು.
ಮೆರವಣಿಗೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಶಾಸಕ ಅಭಯ ಪಾಟೀಲ, ಶಾಸಕ ಆಸೀಫ್ ಸೇಠ್, ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಮೇಯರ್ ಪ್ರೀತಿ ಕಾಮಕರ್, ಉಪಮೇಯರ್ ಹನುಮಂತ ಕೊಂಗಾಲಿ, ಪೊಲೀಸ್ ಕಮಿಷನರ್ ಪ್ರಕಾಶ ನಿಕ್ಕಂ, ಪಾಲಿಕೆ ಆಯುಕ್ತ ಕಾರ್ತಿಕ ಎಂ., ಮಾಜಿ ಶಾಸಕ ಅನಿಲ್ ಬೆನಕೆ, ಮಾಜಿ ಎಂಎಲ್ಸಿ ಮಹಾಂತೇಶ ಕವಟಗಿಮಠ, ಡಾ. ರವಿ ಪಾಟೀಲ, ಕಾರಂಜಿಮಠದ ಗುರುಶಿದ್ಧ ಸ್ವಾಮೀಜಿ, ಹುಕ್ಕೇರಿ ಹಿರೇಮಠದ ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಶಿವಾಚಾರ್ಯ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಗಣೇಶ ಮಹಾಮಂಡಳದ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ಗಣ್ಯರು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು.
ಈ ವೇಳೆ ಈಟಿವಿ ಭಾರತ ಜೊತೆಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಶಾಸಕ ಅಭಯ್ ಪಾಟೀಲ, ಈ ಬಾರಿ ಗಣೇಶನ ಆಗಮನ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ವಿಜೃಂಭಣೆಯಿಂದ ಆಚರಿಸಲಾಯಿತು. 11 ದಿನ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಭಕ್ತರು ಗಣೇಶನ ದರ್ಶನ ಪಡೆದರು. ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ, ಗೋವಾದಿಂದಲೂ ಭಕ್ತರು ಆಗಮಿಸಿದ್ದರು. ಇಂದು ನಡೆಯಲಿರುವ ಮೆರವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 5 -7 ಲಕ್ಷ ಜನರು ಸೇರುವ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇದೆ. ಹಿಂದಿನ ವರ್ಷ ಮೆರವಣಿಗೆ 36 ಗಂಟೆ ನಡೆದಿತ್ತು. ಈ ಸಲ 40 ಗಂಟೆ ನಡೆಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಸಾರ್ವಜನಿಕರು, ಗಣೇಶ ಮಂಡಳಿಯವರು ಶಾಂತಿಯುತವಾಗಿ ವಿಸರ್ಜನೆ ಮುಗಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಕೋರಿದರು.
ಪುಣೆ ನಂತರ ಇಡೀ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಗಣೇಶೋತ್ಸವ ಶುರುವಾಗಿದ್ದು ನಮ್ಮ ಬೆಳಗಾವಿಯಲ್ಲಿ. ಈ ಬಾರಿಯ ಗಣೇಶೋತ್ಸವಕ್ಕೆ 121 ವರ್ಷದ ಸಂಭ್ರಮ. ಬ್ರಿಟಿಷರ ವಿರುದ್ಧ ಒಗ್ಗೂಡಿಸಲು ಟಿಳಕರು ಈ ಅಭಿಯಾನ ಶುರು ಮಾಡಿದರು. ಅಂದಿನಿಂದ ವಿಜೃಂಭಣೆಯಿಂದ ನಡೆದುಕೊಂಡು ಬಂದಿದೆ ಎಂದು ಅಭಯ್ ಪಾಟೀಲ ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡರು.
ಪಾಲಿಕೆ ಆಯುಕ್ತ ಕಾರ್ತಿಕ ಎಂ. ಮಾತನಾಡಿ, ಕಪಿಲೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನ ಬಳಿ ಎರಡು ಹೊಂಡ, ಜಕ್ಕೇರಿ ಹೊಂಡ, ಕೋಟೆ ಕೆರೆ ಸೇರಿ ಮತ್ತಿತರ ಕಡೆ ವಿಸರ್ಜನೆಗೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಶಾಂತಿ ಕಾಪಾಡಬೇಕು. ಈ ಬಾರಿ 24 ಗಂಟೆಯೊಳಗೆ ವಿಸರ್ಜನಾ ಮೆರವಣಿಗೆ ಮುಗಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
ತಡರಾತ್ರಿವರೆಗೂ ನಡೆಯಲಿದೆ ವಿಸರ್ಜನೆ: ಕಪಿಲೇಶ್ವರನ ಹೊಂಡದಲ್ಲಿ ಬೃಹತ್ ಗಣೇಶ ಮೂರ್ತಿಗಳನ್ನು ನಾಲ್ಕು ಕ್ರೇನ್ ಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ ವಿಸರ್ಜನೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆಯಿಂದ ವಿಸರ್ಜನೆ ಕಾರ್ಯ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ನಗರದಲ್ಲಿ 7 ಕಡೆ ವಿಸರ್ಜನೆಗೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕಲ್ಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಕಪಿಲೇಶ್ವರನ ಹೊಂಡದಲ್ಲಿ ಈವರೆಗೂ 60 ಮೂರ್ತಿಗಳ ನಿಮಜ್ಜನ ಆಗಿದ್ದು, ಈ ಒಂದೇ ಹೊಂಡದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ 140ಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಮೂರ್ತಿಗಳ ವಿಸರ್ಜನೆ ಆಗಬೇಕಿದೆ. ಸರದಿ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ವಿಸರ್ಜನೆಗೆ ಮೂರ್ತಿಗಳು ಕಾಯ್ದು ನಿಂತಿವೆ. ಇಂದು ತಡರಾತ್ರಿ ವರೆಗೂ ಗಣೇಶ ವಿಸರ್ಜನೆ ಮೆರವಣಿಗೆ ನಡೆಯೋ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ.
ಹೊಂಡದಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿ ಯುವಕ ಸಾವು: ಬೆಳಗಾವಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಮಚ್ಚೆ ಗ್ರಾಮದ ಕೆರೆಯಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರವಾರ ಸಂಜೆ ಗಣಪನ ಮೂರ್ತಿ ವಿಸರ್ಜನೆಗೆ ತೆರಳಿದ್ದ ವಿಶ್ವೇಶ ನಾಯಕ (20) ಎಂಬ ಯುವಕ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಮುಳಿಗಿ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದಾರೆ. ನಗರದ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಬಿಎಸ್ಸಿ ಓದುತ್ತಿದ್ದ ವಿಶ್ವೇಶ ಹಾಗೂ ಗೆಳೆಯರು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಗಣೇಶ ಮೂರ್ತಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪಿಸಿದ್ದರು. ಶುಕ್ರವಾರ ಮೂರ್ತಿ ವಿಸರ್ಜನೆಗಾಗಿ ಗೆಳೆಯರು ಕೆರೆಗೆ ಇಳಿದಿದ್ದರು. ಎಲ್ಲರೂ ಮರಳಿ ಬಂದರೂ ವಿಶ್ವೇಶ ಬರಲಿಲ್ಲ. ಕೆರೆಯಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿದ್ದು ಖಾತ್ರಿಯಾದ ನಂತರ ಶೋಧಕಾರ್ಯ ನಡೆಸಿ, ಶವ ಹೊರತೆಗೆಯಲಾಯಿತು. ಮೂರ್ತಿ ವಿಸರ್ಜನೆ ಸಂಭ್ರಮದಲ್ಲಿದ್ದ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸೂತಕದ ಛಾಯೆ ಆವರಿಸಿದೆ. ವಿಶ್ವೇಶ ಹೆತ್ತವರ ಆಕ್ರಂದನ ಮುಗಿಲು ಮುಟ್ಟಿತ್ತು. ಗ್ರಾಮೀಣ ಠಾಣೆ ಪೊಲೀಸರು ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
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