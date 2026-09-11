ETV Bharat / state

ದಸರಾ ಗಜಪಡೆಯ ತಾಲೀಮು ನೋಡಲು ಜನಸಾಗರ: ಸೆಲ್ಫಿ-ರೀಲ್ಸ್ ಕಿರಿಕಿರಿಗೆ ಬೇಸತ್ತ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಮನವಿ ಏನು?

ದಸರಾ ಗಜಪಡೆಯ ತಾಲೀಮು ನೋಡಲು ಜನಸಾಗರವೇ ಸೇರುತ್ತಿದ್ದು, ಕೆಲವರು ಆನೆಗಳ ಬಳಿ ನಿಂತು ರೀಲ್ಸ್​ ಹಾಗೂ ಸೆಲ್ಫಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಕಿರಿಕಿರಿ ಆಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಹಿರಿಯ ಅರಣ್ಯಾಧಿಕಾರಿಯೊಬ್ಬರು ಬೇಸರ ತೋಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

Crowd Gathering In Large Numbers To Watch Dasara Elephant Rehearsal
ಸಂಗ್ರಹ ಚಿತ್ರ (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Karnataka Team

Published : September 11, 2026 at 1:28 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ಮೈಸೂರು: ದಸರಾದ ಪ್ರಮುಖ ಆಕರ್ಷಣೆಯಾದ ಗಜಪಡೆಯ ತಾಲೀಮು ಭರದಿಂದ ಸಾಗಿದೆ. ಈ ತಾಲೀಮು ನೋಡಲು ಜಂಬೂ ಸವಾರಿ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಜನಸಾಗರವೇ ಸೇರುತ್ತಿದ್ದು, ರೀಲ್ಸ್ ಮಾಡುವವರಿಂದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ವಿಚಿತ್ರ ಮುಜುಗರ ಉಂಟಾಗುತ್ತಿರುವುದು ಕಂಡುಬರುತ್ತಿದೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆಯು ವಿಡಿಯೋ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಆನೆಗಳಿಂದ ದೂರ ಇರುವಂತೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಲ್ಲಿ ಮನವಿ ಮಾಡಿದೆ.

ರಾಜಬೀದಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಮತ್ತು ಸಂಜೆ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಆನೆಗಳ ತಾಲೀಮು ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಪ್ರತಿದಿನ ಜನಸಾಗರವೇ ಇಲ್ಲಿ ಸೇರುತ್ತಿದೆ. ಅರಮನೆಯ ಬಲರಾಮ ದ್ವಾರದಿಂದ ಹಿಡಿದು ಕೆ.ಆರ್. ಸರ್ಕಲ್, ದೇವರಾಜ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಹಾಗೂ ಆಯುರ್ವೇದಿಕ್ ವೃತ್ತದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆಯ ಎರಡೂ ಬದಿಯಲ್ಲೂ ಜನ ಕಿಕ್ಕಿರಿದು ನಿಂತಿರುತ್ತಾರೆ. ಆನೆಗಳ ತಾಲೀಮಿನ ದೃಶ್ಯವನ್ನು ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್​ನಲ್ಲಿ ಸೆರೆಹಿಡಿಯುವುದು, ಅವುಗಳೊಂದಿಗೆ ಸೆಲ್ಫಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ರೀಲ್ಸ್ ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದು ಹಾಗೂ ಇತರೆ ಅತಿರೇಕದ ವರ್ತನೆಗಳು ಕಂಡುಬರುತ್ತಿದ್ದು, ಇದು ಅರಣ್ಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಆತಂಕಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.

Crowd Gathering In Large Numbers To Watch Dasara Elephant Rehearsal
ಸಂಗ್ರಹ ಚಿತ್ರ (ETV Bharat)

ಆನೆಗಳಿಗೆ ಕಿರಿಕಿರಿ: ಕೆಲವರು ಗಜಪಡೆಯ ತಾಲೀಮಿನ ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದು, ಈ ಜಾಲತಾಣಗಳ ಪ್ರಭಾವದಿಂದ ಈ ಬಾರಿ ಆನೆಗಳ ತಾಲೀಮು ನೋಡಲು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಆಗಮಿಸುವವರ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುವಂತೆ ಕಂಡುಬರುತ್ತಿದೆ. ರಾಜ್ಯ ಹಾಗೂ ಹೊರ ರಾಜ್ಯಗಳಿಂದ ಈ ದೃಶ್ಯ ಕಾಣಲು ಆಗಮಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಆನೆಗಳ ಬಳಿಯಲ್ಲಿಯೇ ನಿಂತು ರೀಲ್ಸ್ ಮಾಡುವವರ ಸಂಖ್ಯೆ ಕೂಡ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಫೋಟೋಗಳಿಗಾಗಿ ಕೆಲವರು ಆನೆಗಳ ಅತಿ ಸಮೀಪಕ್ಕೆ ತೆರಳುತ್ತಿರುವುದು ಕೂಡ ಕಂಡು ಬಂದಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಆನೆಗಳಿಗೆ ಕಿರಿಕಿರಿ ಉಂಟಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಮನವಿ ಮಾಡಿದರೂ ಕೆಲವರು ಅದನ್ನು ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸುತ್ತಿಲ್ಲ. ಕೆಲವರ ವರ್ತನೆಯಿಂದ ಅರಣ್ಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತೀವ್ರ ಮುಜುಗರ ಅನುಭವಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮೈಸೂರು ದಸರಾ ಹೆಮ್ಮೆ ಹಾಗೂ ಪರಂಪರೆಯ ಪ್ರತೀಕವಾಗಿದೆ. ದಸರಾ ಗಜಪಡೆ ಜಾಲತಾಣದ ರೀಲ್ಸ್ ಕಂಟೆಂಟ್​ ಅಲ್ಲ. ದಯವಿಟ್ಟು ಜನರು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದು ಅರಣ್ಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಸಾರ್ವಜನಿಕರಲ್ಲಿ ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

ಅರಣ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಕರ್ತವ್ಯಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಿ: ದಸರಾ ಗಜಪಡೆ ತಾಲೀಮಿನ ವೇಳೆ ಅರಣ್ಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, ವೈದ್ಯರು, ಪೊಲೀಸರು ಗಜಪಡೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಹೆಜ್ಜೆ ಹಾಕುತ್ತಾರೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಜನರು ಗಜಪಡೆಯ ಹತ್ತಿರದಿಂದಲೇ ಮೊಬೈಲ್​ನಲ್ಲಿ ಆನೆಗಳ ದೃಶ್ಯ ಸೆರೆ ಹಿಡಿದು ತಕ್ಷಣ ರೀಲ್ಸ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಹಾಕುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ ಆನೆಗಳ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿಯೇ ನಿಂತು ಸೆಲ್ಫಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಆನೆ ಹಾಗೂ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೂ ಕಿರಿಕಿರಿ ಉಂಟು ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದು ಕಂಡುಬರುತ್ತಿದೆ. ದಸರಾ ಗಜಪಡೆಯನ್ನು ತಾಲೀಮಿಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುವಾಗ ಆನೆಗಳನ್ನು ನೋಡಲು ಬರುವ ಜನ ಕಡಿಮೆಯಾದರೆ, ರೀಲ್ಸ್ ಮಾಡಲು ಹಾಗೂ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ವಿಡಿಯೋ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಲು ಬರುವವರ ಸಂಖ್ಯೆಯೇ ಅಧಿಕ. ಇವರ ಕಿರಿಕಿರಿಯೂ ಸಹ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದ್ದು, ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ಕಷ್ಟವಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಹಿರಿಯ ಅರಣ್ಯಾಧಿಕಾರಿಯೊಬ್ಬರು ಬೇಸರ ತೋಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

Crowd Gathering In Large Numbers To Watch Dasara Elephant Rehearsal
ಸಂಗ್ರಹ ಚಿತ್ರ (ETV Bharat)

ಆನೆಯಿಂದ ದೂರ ಇರುವಂತೆ ವಿಡಿಯೋ ಸಂದೇಶ: ದಸರಾಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿರುವ ಗಜಪಡೆ ನಮ್ಮ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಹಾಗೂ ಜೀವಂತ ಪರಂಪರೆಯಾಗಿದೆ. ಜಂಬೂ ಸವಾರಿಯ ತಾಲೀಮಿನ ವೇಳೆ ಗಜಪಡೆ ಹತ್ತಿರ ಬರದಂತೆ ಹಾಗೂ ಅವುಗಳ ಬಳಿ ನಿಂತು ರೀಲ್ಸ್ ಮಾಡದಂತೆ ಅಲ್ಲದೇ ಪೋಟೋ ತೆಗೆಯುವಾಗ ಫ್ಲ್ಯಾಶ್ ಬಳಸದಂತೆ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ ವಿಡಿಯೋ ಮೂಲಕ ಮನವಿ ಮಾಡಿದೆ. ಅರಣ್ಯ ಸಚಿವ ರಾಮಲಿಂಗಾರೆಡ್ಡಿ ಸಹ ಆನೆಗಳ ತಾಲೀಮಿನ ವೇಳೆ ಜನರು ಅಂತರ ಕಾಪಾಡುವಂತೆ ಹಾಗೂ ಆನೆಗಳಿಗೆ ಕಿರಿಕಿರಿ ಉಂಟು ಮಾಡದಂತೆ ಕಿವಿಮಾತು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಗಜಪಡೆ ತಾಲೀಮಿನ ವೇಳೆ ಅವುಗಳು ರಾಜಗಾಂರ್ಭಿಯದಿಂದ ಸಾಗುವ ದೃಶ್ಯಗಳನ್ನು ಕಣ್ತುಂಬಿಕೊಳ್ಳಿ. ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಫೋಟೋ ಹಾಗೂ ಇತರೆ ವಿಡಿಯೋಗಳಿಗಾಗಿ ಆನೆ ಹತ್ತಿರ ಹೋಗಬೇಡಿ. ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಹಾಗೂ ಮಾವುತರ ಸೂಚನೆಯನ್ನು ಪಾಲಿಸಿ. - ರಾಮಲಿಂಗಾರೆಡ್ಡಿ, ಅರಣ್ಯ ಸಚಿವ

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಮೈಸೂರು: ಭಾರ ಹೊರುವ ತಾಲೀಮಿನಲ್ಲಿ ಸೈ ಎನಿಸಿಕೊಂಡ ಧನಂಜಯ

TAGGED:

DASARA ELEPHANT REHEARSAL
REELS AND SELFIES
ಗಜಪಡೆಯ ತಾಲೀಮು
MYSURU
DASARA 2026

Quick Links / Policies

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.