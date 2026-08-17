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ಕೈ ಕೊಟ್ಟ ಮಳೆ, ಕಮರಿ ಹೋಗುತ್ತಿರುವ ಬೆಳೆಗಳು: ಸರ್ಕಾರದ ನೆರವಿನ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಅನ್ನದಾತರು

ಪೂರ್ವ ಮುಂಗಾರು ಹಾಗೂ ಜೂನ್ ಮೊದಲ ವಾರದಲ್ಲೂ ವರುಣ ಕೃಪೆ ತೋರಿದ್ದ. ಇದರಿಂದ ಧೈರ್ಯ ಮಾಡಿ, ಇಲ್ಲಿನ ರೈತರು ಬಿತ್ತನೆ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಬಳಿಕ ಮಳೆರಾಯ ಮುನಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. ವರದಿ: ಸಿದ್ದನಗೌಡ್​ ಎಸ್​.ಪಾಟೀಲ್

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ಸರ್ಕಾರದ ಸಹಾಯದ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ರೈತರು (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Karnataka Team

Published : August 17, 2026 at 8:11 PM IST

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ಬೆಳಗಾವಿ: ಜೂನ್ ಮೊದಲ ವಾರದಲ್ಲಿ ಮಳೆ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಸುರಿದಿತ್ತು. ಇದರಿಂದ ಸಂತಸಗೊಂಡು ಗೋವಿನಜೋಳ, ಶೇಂಗಾ, ಹೆಸರು, ಹತ್ತಿ ಸೇರಿ ಮತ್ತಿತರ ಬೆಳೆಗಳ ಬಿತ್ತನೆ ಮಾಡಿದ್ದೆವು. ಅದಾದ ಬಳಿಕ ಮಳೆ ಆಗಲೇ ಇಲ್ಲ. ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಬೆಳೆದ ಬೆಳೆಗಳು ನೀರಿಲ್ಲದೇ ಈಗ ನಮ್ಮ ಕಣ್ಮುಂದೆಯೇ ಕಮರಿ ಹೋಗುತ್ತಿವೆ. ಒಂದು ಎಕರೆಗೆ ನಾವು ಮಾಡಿದ ಖರ್ಚು 25 ಸಾವಿರ ರೂ.ಗಳಷ್ಟಾದರೂ ಸರ್ಕಾರ ಪರಿಹಾರ ಕೊಟ್ಟು ನಮ್ಮನ್ನು ಬದುಕಿಸಬೇಕು ಎಂಬುದು ರೈತರ ಮನವಿಯಾಗಿದೆ.

ಮಳೆ ಕೈ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರಿಂದ ಬೆಳೆ ಹಾನಿ ಭೀತಿ ಎದುರಿಸುತ್ತಿರುವ ಯರಗಟ್ಜಿ ತಾಲೂಕಿನ ಕುರಬಗಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದ ರೈತರು ಈಟಿವಿ ಭಾರತ ಮುಂದೆ ಅಳಲು ತೋಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಒಣಗಿರುವ ಬೆಳೆಗಳನ್ನು ಕೈಯಲ್ಲಿ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ತಮ್ಮ ನೋವನ್ನು ಹೇಳಿಕೊಂಡರು.

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ಬೆಳೆಗಳು ಒಣಗುತ್ತಿರುವುದು (ETV Bharat)

ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದೆಡೆ ಉತ್ತಮ‌ ಮಳೆ ಆಗಿದ್ದರೆ, ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ ಮಳೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಕೈ ಕೊಟ್ಟಿದೆ. 15 ತಾಲೂಕುಗಳ ಪೈಕಿ ಯರಗಟ್ಟಿ, ಸವದತ್ತಿ ಮತ್ತು ರಾಮದುರ್ಗ ತಾಲೂಕುಗಳಲ್ಲಿ‌ ಮಳೆ ಕೊರತೆಯಿಂದ ಬೆಳೆಗಳು ಒಣಗುವ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ತಲುಪಿವೆ. ಪೂರ್ವ ಮುಂಗಾರು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಳೆ ಆಗಿತ್ತು. ಇದಲ್ಲದೇ ಜೂನ್ ಮೊದಲ ವಾರದಲ್ಲೂ ವರುಣರಾಯ ಕೃಪೆ ತೋರಿದ್ದ. ಇದರಿಂದ ಧೈರ್ಯ ಮಾಡಿ, ಇಲ್ಲಿನ ರೈತರು ಬಿತ್ತನೆ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಅದಾದ ಮೇಲೆ ಈ ಮೂರು ತಾಲೂಕುಗಳ ಮೇಲೆ ಮಳೆರಾಯ ಮುನಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಮಳೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ.‌ ಪರಿಣಾಮ ಬೆಳೆ ಒಣಗುತ್ತಿವೆ. ಇದರಿಂದ ಸಾಲಸೂಲ ಮಾಡಿ ಬಿತ್ತಿದ್ದ ರೈತರು, ಈಗ ಬೆಳೆ ಹಾನಿ ಪರಿಹಾರಕ್ಕಾಗಿ ಸರ್ಕಾರದ ಕಡೆ ಮುಖ ಮಾಡಿ ನಿಂತಿದ್ದಾರೆ.

ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮಾಹಿತಿ ಪ್ರಕಾರ ಯರಗಟ್ಟಿ, ಸವದತ್ತಿ ಮತ್ತು ರಾಮದುರ್ಗ ತಾಲೂಕುಗಳಲ್ಲೆ 22 ಸಾವಿರ ಹೆಕ್ಟೇರ್ ಬೆಳೆ ಹಾನಿ ಅಂದಾಜಿಸಲಾಗಿದೆ. ಜಿಲ್ಲೆಯಾದ್ಯಂತ ಸುಮಾರು 65 ಸಾವಿರ ಹೆಕ್ಟೇರ್​​ನಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದ ಹೆಸರು, ಉದ್ದು, ಗೋವಿನಜೋಳ, ಶೇಂಗಾ, ಉಳ್ಳಾಗಡ್ಡಿ ಸೇರಿ ವಿವಿಧ ಬೆಳೆಗಳು ಹಾನಿ ಆಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಇದರ ಪ್ರಮಾಣ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಅಂತಾ ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಭಾನುವಾರ ಜಿಲ್ಲಾ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಚಿವ ಸತೀಶ್​ ಜಾರಕಿಹೊಳಿ ಅವರು ಮಳೆ ಕೊರತೆ ಉಂಟಾಗಿರುವ ಕೆಲ ಗ್ರಾಮಗಳ ರೈತರ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಿದ್ದರು. ಈ ವೇಳೆ ಸಚಿವರ ಮುಂದೆ ರೈತರು ತಮ್ಮ ಸಂಕಷ್ಟವನ್ನು ವಿವರಿಸಿದ್ದರು. ಬೆಳೆ ಹಾನಿಗೆ ಸೂಕ್ತ ಪರಿಹಾರ ಕೊಡಿಸುವಂತೆ ಕೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದರು.

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ಬೆಳೆಗಳು ಒಣಗುತ್ತಿರುವುದು (ETV Bharat)

ಜೋರು ಮಳೆ ಆಗಲೇ ಇಲ್ಲ: ಕುರುಬಗಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದ ರೈತ ಹನುಮಂತ ಗಸ್ತಿ 'ಈಟಿವಿ ಭಾರತ' ಜೊತೆ ಮಾತನಾಡಿ, ''ನಮ್ಮೂರಲ್ಲಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ತುಂಬಾ ಹದಗೆಟ್ಟಿದೆ. ಮಳೆ ಆಗದೇ ಇರುವುದರಿಂದ ಬೆಳೆಗಳು ಒಣಗುತ್ತಿವೆ. 6 ಎಕರೆ ಗೋವಿನಜೋಳ, 3 ಎಕರೆ ಶೇಂಗಾ, 2 ಎಕರೆ ಹೆಸರು, 1 ಎಕರೆ ಉಳ್ಳಾಗಡ್ಡಿ ಬೆಳೆದಿದ್ದೆ, ಈಗ ಎಲ್ಲಾ ಹಾನಿ ಆಗುತ್ತಿವೆ, ಏನೂ ಉಳಿಯುದಿಲ್ಲ. ದನಕರುಗಳಿಗೆ ಮೇವು ಕೂಡ ಸಿಗೊಲ್ಲ‌. ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿಗೂ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗಿದೆ. 1 ಎಕರೆಗೆ ಏನಿಲ್ಲ ಅಂದರೂ 25 ಸಾವಿರ ರೂ. ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಬಿತ್ತುವಾಗ ಮಳೆ ಆಗಿತ್ತು. ನೆಲ ಹಸಿ ಇದ್ದಿದ್ದಕ್ಕೆ ಮುಂದೆ ಮತ್ತೆ ಮಳೆ ಆಗುತ್ತೆ ಎನ್ನುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಬಿತ್ತನೆ ಮಾಡಿದ್ದೆವು. ಆಮೇಲೆ ಜಿಟಿಜಿಟಿ ಮಳೆ ಆಗಿದ್ದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಜೋರು ಮಳೆ ಆಗಲೇ ಇಲ್ಲ'' ಎಂದರು.

''ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿದರೆ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಮತ್ತು ದನಕರುಗಳು ಬದುಕುತ್ತೇವೆ. ಜೊತೆಗೆ ನಾವು ಬಿತ್ತನೆಗೆ ಮಾಡಿದ ಖರ್ಚಾದರೂ, ಸರ್ಕಾರ ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟರೆ ಮುಂದಿನ ಜೀವನ ನಡೆಸಲು ಉಪಕಾರ ಆಗುತ್ತದೆ. ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಸರ್ಕಾರ ಏನೂ ಕೊಡುವುದು ಬೇಡ. 1 ಎಕರೆಗೆ 25 ಸಾವಿರ ರೂ. ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಅಷ್ಟೇ ನಮಗೆ ಕೊಡಲಿ. ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಸಾಲದ ಸುಳಿಗೆ ಸಿಲುಕುತ್ತೇವೆ'' ಎಂದು ಹನುಮಂತ ಗಸ್ತಿ ತಮ್ಮ ಅಳಲು ತೋಡಿಕೊಂಡರು‌‌.

''ಜೂನ್ ಮೊದಲ ವಾರದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಮಳೆ ಆಗಿತ್ತು. ಆಗ ವಿವಿಧ ಬೆಳೆಗಳ ಬಿತ್ತನೆ ಮಾಡಿದೆವು. ಅದಾದ ಮೇಲೆ ಮಳೆ ಆಗಲೇ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ, ಬಿತ್ತಿದ ಎಲ್ಲಾ ಬೆಳೆಗಳು ಒಣಗುತ್ತಿವೆ. ತುಟ್ಟಿ ಬೀಜ, ಗೊಬ್ಬರ ಹಾಕಿದ್ದೆವು. ಈಗ ನಮ್ಮ ಕಣ್ಮುಂದೆ ಬೆಳೆಗಳು ಕಮರಿ ಹೋಗುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ನೋಡಿ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬಹಳ ನೋವಾಗುತ್ತಿದೆ. ದನಕರುಗಳು ಮತ್ತು ನಾವು ಬದುಕುವುದು ಕಷ್ಟವಾಗಿದೆ. ಇಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರ ನಮ್ಮ ನೆರವಿಗೆ ಧಾವಿಸಬೇಕು. ಸೂಕ್ತ ಪರಿಹಾರ ಕೊಟ್ಟು ನಮ್ಮನ್ನು ಕಾಪಾಡಿ'' ಅಂತಾ ರೈತ ಶಿವಾನಂದ ಉಳ್ಳೇಗಡ್ಡಿ ಕೇಳಿಕೊಂಡರು.

ಮಧ್ಯಂತರ ಬರ ಘೋಷಣೆ, ಸಿಎಂ ಗಮನಕ್ಕೆ ತರುತ್ತೇನೆ: ಜಿಲ್ಲಾ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಚಿವ ಸತೀಶ್​ ಜಾರಕಿಹೊಳಿ ಮಾತನಾಡಿ, ''ಗಂಭೀರ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇದೆ. ನೋಡಲು ಮಾತ್ರ ಬೆಳೆಗಳು ಹಸಿರಾಗಿವೆ. ಸಮೀಪ ಹೋಗಿ ನೋಡಿದರೆ ಏನೂ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಕಾಣಿಸುತ್ತಿಲ್ಲ. ಇನ್ನೂ 10 ದಿನ ಮಳೆ ಆಗದಿದ್ದರೆ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚು ಹಾನಿ ಆಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಸದ್ಯಕ್ಕೆ 65 ಸಾವಿರ ಹೆಕ್ಟೇರ್ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆ ಹಾನಿ ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ.‌ ಇದರ ಪ್ರಮಾಣ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ವರದಿ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತೇವೆ. ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಮಧ್ಯಂತರ ಬರ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡುವ ಕುರಿತು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳ ಗಮನಕ್ಕೆ ತರುತ್ತೇನೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಬೆಳೆ ಹಾನಿ ಪರಿಹಾರ ಕೊಡಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತೇವೆ'' ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

3 ತಾಲೂಕುಗಳಲ್ಲಿ ಶೇ.40ರಷ್ಟು ಮಳೆ ಕೊರತೆ: ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ರೋಷನ್ ಮಾತನಾಡಿ, ''ಸವದತ್ತಿ, ಯರಗಟ್ಟಿ ಮತ್ತು ರಾಮದುರ್ಗ ತಾಲೂಕುಗಳಲ್ಲಿ ಹಿಂದಿನ ಎರಡು ವಾರದಲ್ಲಿ ಶೇ.40ರಷ್ಟು ಮಳೆ ಕೊರತೆ ಇದೆ. ಇನ್ನುಳಿದ 12 ತಾಲೂಕುಗಳಲ್ಲೂ ಮಳೆ ಕೊರತೆ ಉಂಟಾಗಿದೆ. ಐದು ದಿನಗಳ ಹಿಂದೆ ಹೆಸರು, ಉದ್ದು ಬೆಳೆ ಹಾನಿಗೆ 1 ಎಕರೆಗೆ 2500 ರೂ. ಮಧ್ಯಂತರ ಬರ ಪರಿಹಾರ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ತಕ್ಷಣ ರೈತರಿಗೆ ಈ ಪರಿಹಾರದ ಹಣ ಸಿಗಲಿದೆ. ಮುಂದೆ ಇನ್ನೊಂದು ವಾರ ಇದೇ ರೀತಿ ಮಳೆ ಆಗದೇ ಬಿಸಿಲು ಕಂಡು ಬಂದರೆ, ಮೂರು ವಾರ ಮಳೆ ಆಗಿಲ್ಲ ಎಂಬುದನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ಬರ ಪೀಡಿತ ತಾಲೂಕುಗಳು ಅಂತಾ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ'' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

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TAGGED:

BELAGAVI
RAIN PROBLEM
ಬೆಳಗಾವಿ
LACK OF MONSOON
CROPS WITHERING

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