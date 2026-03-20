ಚಾಮರಾಜನಗರ: ಎರಡು ದಿನದ ಆಲಿಕಲ್ಲು ಮಳೆಗೆ 350 ಎಕರೆಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರದೇಶದ ಬೆಳೆಹಾನಿ

ಚಾಮರಾಜನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಕಳೆದ ಮಂಗಳವಾರ, ಬುಧವಾರ ಭಾರೀ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಸುರಿದ ಆಲಿಕಲ್ಲು ಮಳೆಯಿಂದಾಗಿ ಅಪಾರ ಪ್ರಮಾಣದ ಬೆಳೆ ಹಾನಿಯಾಗಿದೆ.

ಆಲಿಕಲ್ಲು ಮಳೆಗೆ ಬೆಳೆ ಹಾನಿ
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : March 20, 2026 at 6:36 PM IST

ಚಾಮರಾಜನಗರ: ಯುಗಾದಿ ಆರಂಭಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ಎರಡು ದಿನ ಸುರಿದ ಆಲಿಕಲ್ಲು, ಬಿರುಗಾಳಿಸಹಿತ ಮಳೆಗೆ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ 350 ಎಕರೆಗೂ ಅಧಿಕ ಪ್ರದೇಶದ ಬೆಳೆ ಹಾನಿಯಾಗಿದೆ.

ಜಿಲ್ಲಾ ತೋಟಗಾರಿಕಾ ಇಲಾಖೆ ಆಲಿಕಲ್ಲು ಮಳೆಯಿಂದಾಗಿ ಉಂಟಾಗಿರುವ ಬೆಳೆ ಹಾನಿಯ ಸಮೀಕ್ಷೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದು, ಗುರುವಾರದ ಸರ್ವೆ ಪ್ರಕಾರ, 350 ಎಕರೆಗೂ ಅಧಿಕ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆ ಹಾನಿಯಾಗಿರುವುದು ಕಂಡು ಬಂದಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಶೇ.80ರಷ್ಟು ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಬಾಳೆ ನಷ್ಟ ಆಗಿದೆ.

ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ತೋಟಗಾರಿಕಾ ಬೆಳೆಗಳಲ್ಲಿ ಬಾಳೆ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿದೆ. ಬಹುಪಾಲು ರೈತರು ಬಾಳೆ ಕೃಷಿ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮಳೆ ಸೂಚನೆ ಇಲ್ಲದೇ ಇದ್ದರೂ ಆಲಿಕಲ್ಲು ಸಹಿತ ಮಳೆ ಸುರಿದ ಮಳೆಗೆ ಬಾಳೆ ಗಿಡಗಳು ನೆಲಕಚ್ಚಿವೆ.

ಆಲಿಕಲ್ಲು ಮಳೆ

ಬಾಳೆ ಬಿಟ್ಟರೆ ಟೊಮೊಟೊ, ಕಲ್ಲಂಗಡಿ, ಮಂಗಳೂರು ಸೌತೆಕಾಯಿ, ಈರುಳ್ಳಿ ಬೆಳೆ ಆಲಿಕಲ್ಲಿನ ಆರ್ಭಟಕ್ಕೆ ಹಾನಿಗೊಳಗಾಗಿವೆ. ಕಳೆದ ಸಲ ಟೊಮೊಟೊಗೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಯೋಗ್ಯ ಬೆಲೆ ಸಿಕ್ಕಿರಲಿಲ್ಲ. ಅವುಗಳನ್ನು ಕಟಾವು ಮಾಡದೆ ಜಮೀನುಗಳಲ್ಲೇ ಬಿಡುವಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇತ್ತು. ಈ ಬಾರಿ ಟೊಮೊಟೊಗೆ ತಕ್ಕಮಟ್ಟಿಗಿನ ದರವಿದ್ದರೂ ಆಲಿಕಲ್ಲಿನ ಹೊಡೆತಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕಿ ನೆಲದ ಪಾಲಾಗಿವೆ ಎಂದು ರೈತರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಕಲ್ಲಂಗಡಿಗೆ ಭರ್ಜರಿ ಮಾರಾಟ ಆಗುತ್ತಿರುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲೇ ಆಲಿಕಲ್ಲು ಮಳೆ ಹಾನಿ ಮಾಡಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ, ರೈತರು ಕಂಗಾಲಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಸರ್ಕಾರ ಸೂಕ್ತ ಪರಿಹಾರ ನೀಡಬೇಕೆಂದು ರೈತರು ಮನವಿ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಆಲಿಕಲ್ಲು ಮಳೆಗೆ ಬೆಳೆ ಹಾನಿ

ವೀರನಪುರದಲ್ಲಿ ಟೊಮೊಟೊ, ಬಾಳೆ ಫಸಲಿಗೆ ಹಾನಿ: ಯುಗಾದಿ ಬಂತೆಂದರೆ ಕೃಷಿ ಚಟುವಟಿಕೆಯನ್ನು ಹೊನ್ನೇರಿನ ಮೂಲಕ ಸಂಭ್ರಮದಿಂದ ಆರಂಭಿಸುತ್ತಿದ್ದ ರೈತರಿಗೆ ಮೊನ್ನೆ ಸುರಿದ ಆಲಿಕಲ್ಲು‌, ಬಿರುಗಾಳಿ ಮಳೆ ತಲೆನೋವು ತಂದಿದೆ.

ವೀರನಪುರದ ರೈತ ಗುರುಸ್ವಾಮಿ ಎಂಬವರು ಮಾತನಾಡಿ, "ಹಬ್ಬಕ್ಕೆಂದು ಹೊಸ ಬಟ್ಟೆ ಖರೀದಿಸಿದ್ದೆವು. ಆದರೆ, ಮಳೆ ಎಲ್ಲಾ ಸಡಗರವನ್ನು ಕಸಿದಿದೆ" ಎಂದು ಅಳಲು ತೋಡಿಕೊಂಡರು.

ಗುರುಸ್ವಾಮಿ, ರಘು, ಸುನೀಲ್ ಸೇರಿ ಹತ್ತಾರು ಮಂದಿ ರೈತರ ಟೊಮೊಟೊ ಬೆಳೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಹಾನಿಗೀಡಾಗಿದೆ. ಉಳಿದಂತೆ, ಬಾಳೆಯೂ ಕೂಡ ನೆಲಕಚ್ಚಿದೆ.

ಆಲಿಕಲ್ಲು ಮಳೆಗೆ ಟೊಮೊಟೊ ಬೆಳೆ ಹಾನಿ

ಚಾಮರಾಜನಗರ ತಾಲೂಕಿನ ಕಡುವಿನಕಟ್ಟೆಹುಂಡಿ, ವೀರನಪುರ,‌ ಉಡಿಗಾಲ, ನಂಜೇದೇವನಪುರ, ಹನೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಹಲವೆಡೆ ಎರಡು ದಿನದ ಮಳೆ ರೈತರ ತಿಂಗಳುಗಟ್ಟಲೆ ಶ್ರಮ ವ್ಯರ್ಥವಾಗಿದೆ.

ಚಾಮರಾಜನಗರ ಜಿಲ್ಲಾ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖೆಯ ಉಪನಿರ್ದೇಶಕ ಶಿವಪ್ರಸಾದ್ ಈ ಕುರಿತು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿ, "ಆಲಿಕಲ್ಲು ಸಹಿತ ಮಳೆಯಿಂದ ಬೆಳೆ ಹಾನಿ ಉಂಟಾಗಿರುವ ಕುರಿತು ಸರ್ವೆ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಸದ್ಯಕ್ಕೆ 350ಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಎಕರೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಳೆ ಹಾನಿಯಾಗಿರುವುದು ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. ಅಧಿಕ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಬಾಳೆ ಬೆಳೆ ಹಾನಿಯಾಗಿದೆ. ಸರ್ವೆ ಮುಗಿದ ಬಳಿಕ ಪರಿಹಾರ ನೀಡಲಾಗುವುದು" ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಮೈಸೂರು: ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಬೃಹದಾಕಾರದ ಆಲಿಕಲ್ಲು, ತುಂಬಾಕು ಸಸಿ ನಾಶ - HAILSTORM

