ಮುಂಗಾರಿನಲ್ಲಿ ಅತಿವೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಬೆಳೆ ಹಾನಿ; ಪರಿಹಾರ ಕೈಸೇರುವ ಮುನ್ನವೇ ಮತ್ತೆ ಮಳೆಯಿಂದ ಬೀದರ್ ರೈತರು ಕಂಗಾಲು
ಮುಂಗಾರು ಮಳೆಯಿಂದ ಬೆಳೆ ನಷ್ಟ ಅನುಭವಿಸಿದ್ದ ಬೀದರ್ ಜಿಲ್ಲೆಯ ರೈತರಿಗೆ ಹಿಂಗಾರಿನಲ್ಲೂ ಚಂಡಮಾರುತ ತಂದ ಮಳೆಯಿಂದ ಸಂಕಷ್ಟ ಎದುರಾಗಿದೆ.
Published : October 30, 2025 at 8:43 PM IST
ಬೀದರ್: ಒಡಿಶಾ, ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶ ಮತ್ತು ತೆಲಂಗಾಣದಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಆಸ್ತಿ-ಪಾಸ್ತಿ ಹಾನಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿರುವ ಮೊಂಥಾ ಚಂಡಮಾರುತ ರಾಜ್ಯದ ಗಡಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಬೀದರ್ನಲ್ಲೂ ರೈತರ ನಿದ್ದೆಗೆಡಿಸಿದೆ.
ಸೋಮವಾರ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಳೆಯಾದರೆ, ಮಂಗಳವಾರ ರಾತ್ರಿಯಿಂದ ಬುಧವಾರ ಬೆಳಗಿನ ಜಾವದವರೆಗೆ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಬಹುತೇಕ ಕಡೆ ವರುಣ ಆರ್ಭಟಿಸಿತು. ಬುಧವಾರ ಬೆಳಗ್ಗೆಯಿಂದ ರಾತ್ರಿವರೆಗೂ ಆಗಾಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲೆಡೆ ಮಳೆ ಸುರಿದಿದೆ. ಮಳೆಯೊಂದಿಗೆ ಚಳಿ ಗಾಳಿ ಸಹ ಬೀಸುತ್ತಿದ್ದು, ಇದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನಜೀವನವನ್ನು ಅಸ್ತವ್ಯಸ್ಥಗೊಳಿಸಿದೆ. ಕಳೆದ ರಾತ್ರಿಯಿಂದ ಬೆಳಗ್ಗೆವರೆಗೆ ನಾಲ್ಕೈದು ಗಂಟೆಗಳಲ್ಲೇ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಸರಾಸರಿ 60 ಮಿಲಿ ಮೀಟರ್ ಮಳೆಯಾದರೆ, ಬುಧವಾರ ಬೆಳಗ್ಗೆಯಿಂದ ರಾತ್ರಿವರೆಗೆ ಮತ್ತೆ ಸರಾಸರಿ 30 ಮಿ.ಮೀ.ನಷ್ಟು ಮಳೆ ಸುರಿದಿದೆ. ಒಂದೇ ದಿನದಲ್ಲಿ 90 ಮಿ.ಮೀ.ನಷ್ಟು ಮಳೆಯಾಗಿರುವುದು ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ಈವರೆಗಿನ ದಾಖಲೆ ಎನಿಸಿದೆ.
ಅತಿವೃಷ್ಟಿ ಹಾಗೂ ಪ್ರವಾಹಕ್ಕೆ ಈಗಾಗಲೇ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಮುಂಗಾರು ಹಂಗಾಮಿನ ಸೋಯಾಬೀನ್, ಉದ್ದು, ಹೆಸರು ಸೇರಿದಂತೆ ಬಹುತೇಕ ಬೆಳೆಗಳು ನೀರುಪಾಲಾಗಿದ್ದರಿಂದ ರೈತರು ದಿಕ್ಕುತೋಚದಂತಾಗಿದ್ದರು. ಈ ಮಧ್ಯೆ ಮತ್ತೆ ಸುರಿಯುತ್ತಿರುವ ವ್ಯಾಪಕ ಮಳೆ ಹಿಂಗಾರು ಕೃಷಿ ಮೇಲೂ ಕಾರ್ಮೋಡ ಆವರಿಸಿದೆ. ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಬಿತ್ತನೆಯಾಗಿರುವ ಕಡಲೆ, ಬಿಳಿಜೋಳ ಮೊಳಕೆ ಹಂತದಲ್ಲೇ ಹಾಳಾಗಿರುವುದು, ರೈತರಿಗೆ ಮಳೆ ಗಾಯದ ಮೇಲೆ ಬರೆ ಎಳೆದಿದೆ.
ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಹಿಂಗಾರು ಹಂಗಾಮಿನಲ್ಲಿ 1.51 ಲಕ್ಷ ಹೆಕ್ಟೇರ್ ಬಿತ್ತನೆ ಗುರಿಯಿದೆ. ಸೆಪ್ಟಂಬರ್ ಅಂತ್ಯದವರೆಗೆ ಸುರಿದ ವ್ಯಾಪಕ ಮಳೆಯಿಂದಾಗಿ ಈಗಾಗಲೇ ಹಿಂಗಾರು ಬಿತ್ತನೆಗೆ ವಿಳಂಬವಾಗಿದೆ. ಕಡಲೆ ಹಾಗೂ ಬಿಳಿಜೋಳ ಹಿಂಗಾರಿನ ಪ್ರಮುಖ ಬೆಳೆಗಳಾಗಿವೆ. ಕಡಲೆ 85 ಸಾವಿರ ಹೆಕ್ಟೇರ್ ಹಾಗೂ ಬಿಳಿಜೋಳ 36 ಸಾವಿರ ಹೆಕ್ಟೇರ್ನಲ್ಲಿ ಬಿತ್ತುವ ಗುರಿಯಿದೆ. ರೈತರು ಬಿತ್ತನೆಗೆ ಸಿದ್ಧವಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ತೇವಾಂಶವಿರುವ ಕಾರಣ ಹೆಚ್ಚಿನವರು ಇನ್ನೂ ಬೀಜ ಬಿತ್ತಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಕೆಲವೆಡೆ ರೈತರು ಹತ್ತು ದಿನಗಳ ಹಿಂದೆ ಕಡಲೆ ಬಿತ್ತಿದ್ದು, ಮೊಳಕೆಯುಡುತ್ತಿರುವ ಹೊತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಶುರುವಾದ ಮಳೆಯಾರ್ಭಟಕ್ಕೆ ಇದು ನೀರುಪಾಲಾಗಿದೆ.
ತಾಲೂಕುವಾರು ಮಳೆ ವಿವರ: ಜಿಲ್ಲೆಯ ಔರಾದ್, ಕಮಲನಗರ, ಭಾಲ್ಕಿ, ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ, ಬೀದರ್ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಮಳೆ ಅಬ್ಬರಿಸಿದೆ. ಭಾಲ್ಕಿ ಭಾತಂಬ್ರಾ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಬುಧವಾರ ರಾತ್ರಿ ನಾಲ್ಕೈದು ಗಂಟೆಯಲ್ಲಿ ಅತೀ ಹೆಚ್ಚು 93 ಮಿಲಿ ಮೀಟರ್, ತೇಲಗಾಂವ್ 80 ಮಿ.ಮೀ, ಗೋರಚಿಂಚೋಳಿ 73 ಎಂ.ಎಂ, ದಾಡಗಿ 71 ಎಂ.ಎಂ, ಚಳಕಾಪುರ, ಬಾಳೂರಲ್ಲಿ ತಲಾ 69 ಮಿಲೀ ಮೀಟರ್, ಇಂಚೂರ 66, ಹುಮನಾದ್ ತಾಲೂಕಿನ ಶೆಡೋಳ 65 ಎಂ.ಎಂ, ಕಮಲನಗರ ತಾಲೂಕಿನ ಧುಪತಮಹಾಗಾಂವ್ನಲ್ಲಿ 62 ಮಿಲಿ ಮೀಟರ್ ಮಳೆಯಾಗಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ಬಹುತೇಕ ಕಡೆ ಮಳೆ ಪ್ರಮಾಣ 35 ಮಿಲಿ ಮೀಟರ್ಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ.
ಗುರುವಾರ ಸಹ ಎಲ್ಲೆಡೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಮಳೆಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿದ್ದು, ಮುಂಗಾರು ಕಳೆದುಕೊಂಡು ಸಂಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕಿರುವ ರೈತರಲ್ಲಿ ಹಿಂಗಾರಿನ ಬೆಳೆ ಗತಿ ಏನು? ಎಂಬ ಆತಂಕ ಮೂಡಿಸಿದೆ.
ಪರಿಹಾರ ಎಷ್ಟು? ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರವು ಅತಿವೃಷ್ಟಿ ಬೆಳೆ ಹಾನಿಗೆ ಪರಿಹಾರ ಘೋಷಿಸಿದೆ. ಮಳೆಯಾಶ್ರಿತ ಬೆಳೆಗೆ ಹೆಕ್ಟೇರ್ಗೆ 17 ಸಾವಿರ, ನೀರಾವರಿ ಬೆಳೆಗೆ ಹೆಕ್ಟೇರ್ 25,500 ಮತ್ತು ಬಹುವಾರ್ಷಿಕ ಬೆಳೆಗೆ ಹೆಕ್ಟೇರ್ಗೆ 31,500 ರೂ.ಪರಿಹಾರ ಸಿಗಲಿದೆ. ಇದು ಎನ್ಡಿಆರ್ಎಫ್ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರತಿ ಹೆಕ್ಟೇರ್ಗೆ 8,500 ರೂ.ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿದೆ. ಪ್ರವಾಹ ಹಾಗೂ ಅತಿವೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಳೆ ಹಾನಿಯಾಗಿದೆ. ರೈತರಿಗೆ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲಿ 300 ಕೋಟಿ ರೂ. ಪರಿಹಾರ ಬರಲಿದೆ. ಪರಿಹಾರದ ಸಂಬಂಧ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಎಲ್ಲ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಮುಗಿಸಿದ್ದು, ಶೀಘ್ರ ರೈತರ ಖಾತೆಗೆ ಹಣ ಜಮೆಯಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ಜಿಲ್ಲಾ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಚಿವ ಈಶ್ವರ ಖಂಡ್ರೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
