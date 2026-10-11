ಸರ್ವೆ ವೇಳೆ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯ ಪ್ಯಾಂಟ್ ಬಿಚ್ಚಿಸಿದ ಬೆಳೆ ವಿಮೆ ಕಂಪನಿ ಸಿಬ್ಬಂದಿ: ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಆಕ್ರೋಶ
ಸರ್ವೆ ವೇಳೆ ಸ್ಥಳೀಯ ರೈತರು ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗೆ ವಯಸ್ಸಾಗಿದೆ ಬೇಡ ಎಂದರೂ, ಬೆಳೆ ವಿಮೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಪ್ಯಾಂಟ್ ಬಿಚ್ಚಿಸಿ ಸರ್ವೆ ಮಾಡಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ.
Published : October 11, 2026 at 1:12 PM IST
ಹಾವೇರಿ: ಬೆಳೆ ವಿಮೆ ಕಂಪನಿಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಬೆಳೆ ವಿಮೆ ಸರ್ವೆ ಮಾಡಿಸುವ ವೇಳೆ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯ ಪ್ಯಾಂಟ್ ಬಿಚ್ಚಿಸಿದ ವಿಚಿತ್ರ ಘಟನೆ ರಾಣೆಬೆನ್ನೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಚಳಗೇರಿ ಗ್ರಾಮದ ಜಮೀನೊಂದರಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದ್ದು, ತಡವಾಗಿ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿದೆ.
ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಫಸಲ್ ಭೀಮಾ ಯೋಜನೆಯ ಬೆಳೆ ವಿಮೆ ಸರ್ವೆಗೆ ಬಂದಿದ್ದ ವಿಮಾ ಕಂಪನಿಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಈ ರೀತಿ ಅಮಾನವೀಯವಾಗಿ ವರ್ತಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ನೀರು ತುಂಬಿದ್ದು, ಸರ್ವೆ ಮಾಡಿ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತಕ್ಕೆ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ವರದಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದರು.
ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಸರ್ವೆ ಮಾಡಿ ಅಂತಾ ಬೆಳೆ ವಿಮೆ ಕಂಪನಿ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಬದುವಿನಲ್ಲಿ ನಿಂತು, ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯನ್ನು ಅಮಾನವೀಯವಾಗಿ ನಡೆಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಆರೋಪ ಕೇಳಿಬಂದಿದೆ.
ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗೆ ಎಲ್ಲರ ಎದುರು ಪ್ಯಾಂಟ್ ಬಿಚ್ಚಿಸಿ ನೀರಿನಲ್ಲಿಳಿದು ಸರ್ವೆ ಮಾಡುವಂತೆ ಸೂಚಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಬೆಳೆ ವಿಮೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಪಾಲನೆ ಮಾಡದೆ, ತಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಬಂದಾಗೆ ಸರ್ವೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ರೈತರು ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಬೆಳೆ ವಿಮೆಗೆ ಸರ್ವೆಗೆ ಬಂದಿದ್ದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ವರ್ತನೆ ವಿರುದ್ಧ ಸ್ಥಳೀಯರು ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದು, ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುವಂತೆ ರೈತರು ಆಗ್ರಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮರು ಸರ್ವೆ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡಿ ರೈತರಿಗೆ ಬೆಳೆವಿಮೆ ಬರುವಂತೆ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದು ತಹಶಿಲ್ದಾರರಿಗೆ ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಸರ್ವೆ ವೇಳೆ ಸ್ಥಳೀಯ ರೈತರು ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗೆ ವಯಸ್ಸಾಗಿದೆ ಬೇಡ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಮೇಲಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ದೂರು ನೀಡುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು ಸಹ ಬೆಳೆ ವಿಮೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಪ್ಯಾಂಟ್ ಬಿಚ್ಚಿಸಿ ಸರ್ವೆ ಮಾಡಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಕುರಿತಂತೆ ಮಾತನಾಡಿರುವ ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಸಿಇಒ ದಲ್ಜಿತ್ ಕುಮಾರ್ ಘಟನೆ ಬಗ್ಗೆ ತೀವ್ರ ಬೇಸರ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. "ಈ ರೀತಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಜೊತೆ ಬೆಳೆ ವಿಮೆ ಕಂಪನಿ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವರ್ತಿಸಬಾರದಿತ್ತು. ನಾನು ಟಿಇಒ ಜೊತೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತೇನೆ. ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಪರವಾಗಿ ಬೆಳೆ ವಿಮೆ ಕಂಪನಿ ವಿರುದ್ಧ ದೂರು ದಾಖಲಿಸುವುದಾಗಿ" ದಲ್ಜಿತ್ ಕುಮಾರ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
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