ಮಲೇಬೆನ್ನೂರು ಕಾಲುವೆಗಳಿಗೆ ಹರಿಯದ ಭದ್ರಾ ನೀರು: ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿಗಾಗಿ ಎದುರಾದ ತತ್ವಾರ, ನೀರು ಹರಿಸುವಂತೆ ಜನರ ಆಗ್ರಹ
ಭದ್ರಾ ಕಾಲುವೆಗಳಿಗೆ ನೀರು ಹರಿಸದ ಕಾರಣ ಹರಿಹರ ತಾಲೂಕಿನ ಮಲೇಬೆನ್ನೂರು ಹೋಬಳಿಯ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ ನೀರಿಗಾಗಿ ತತ್ವಾರ ಎದುರಾಗಿದೆ. ಈ ಕುರಿತ ನೂರುಲ್ಲಾ .ಡಿ ವರದಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.
Published : September 13, 2026 at 2:57 PM IST
ದಾವಣಗೆರೆ: ಹರಿಹರ ತಾಲೂಕಿನ ಮಲೇಬೆನ್ನೂರು ಹೋಬಳಿಯ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ ನೀರಿಗಾಗಿ ತತ್ವಾರ ಎದುರಾಗಿದೆ. ಭದ್ರಾ ಕಾಲುವೆಗಳಿಗೆ ನೀರು ಹರಿಸದ ಕಾರಣ ಬೆಳೆಗಳಿಗಿರಲಿ ಜನರಿಗೆ ಕುಡಿಯಲು ನೀರಿಲ್ಲದಂತಾಗಿದೆ ಎಂದು ರೈತರು ಆರೋಪಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮೊದಲು ಕುಡಿಯಲು ನೀರು ಹರಿಸಿ ಎಂದು ರೈತರು ಪಟ್ಟು ಹಿಡಿದಿದ್ದಾರೆ.
ಮಲೇಬೆನ್ನೂರು ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಕಾಲುವೆ ನೀರನ್ನೇ ನೆಚ್ಚಿಕೊಂಡಿದೆ. ಅಲ್ಲದೇ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದ ಗ್ರಾಮಗಳ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಗಳು ಕೂಡ ಇದೆ ನೀರನ್ನು ನಂಬಿಕೊಂಡಿವೆ. ಇದೀಗ ಭದ್ರಾ ಜಲಾಶಯದಿಂದ ಕಾಲುವೆಗೆ ನೀರು ಹರಿಯದ ಕಾರಣ ಈಗಾಗಲೇ ಸಾಕಷ್ಟು ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ಎದುರಾಗಿದೆ. ಮೊದಲು ನೀರು ಹರಿಸಿ ಎಂದು ಜನ ಪಟ್ಟು ಹಿಡಿದಿದ್ದಾರೆ.
ನೀರಿಗಾಗಿ ಪಟ್ಟು, ಪ್ರಜಾ ಸೇವಾ ಆಂದೋಲನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ರದ್ದು: ಮಲೇಬೆನ್ನೂರಿನ ಶ್ರೀ ರಂಗನಾಥಸ್ವಾಮಿ ದೇವಾಲಯದ ಸಮುದಾಯ ಭವನದಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾಸೇವಾ ಆಂದಲೋನ ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿತ್ತು. ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಬರಬೇಕಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಡಿಸಿ ಅವರಿಗೆ ಬರಲು ಬಿಡದೇ ಹಾಗೇ ಕಳುಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಭದ್ರಾ ನೀರು ಕೊಟ್ಟು ಪ್ರಜಾಸೇವಾ ಆಂದೋಲನ ಮಾಡಿ ಎಂದು ರೈತರು ಪಟ್ಟು ಹಿಡಿದ್ದಾರೆ.
ಭದ್ರಾ ನೀರು ದಾವಣಗೆರೆ - ಮಲೆಬೆನ್ನೂರು ನಾಲೆಗೆ ನೀರು ಹರಿಸುವಂತೆ ರೈತರು ಮನವಿ ಮಾಡಿದರು. ಮಲೆಬೆನ್ನೂರು ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರುವ ಕೋಮರನಹಳ್ಳಿ ರಂಗನಾಥಸ್ವಾಮಿ ಕಲ್ಯಾಣ ಮಂಟಪದಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾಸೇವಾ ಆಂದೋಲನ ನಡೆಯುತ್ತಿತ್ತು. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತಿದ್ದ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಯನ್ನು ರಸ್ತೆಯಲ್ಲೇ ತಡೆದು ರೈತರು ವಾಪಸ್ ಕಳುಹಿಸಿದರು. ಬಿಜೆಪಿ ಶಾಸಕ ಬಿ.ಪಿ. ಹರೀಶ್ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗೆ ಘೇರಾವ್ ಹಾಕಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸಿದರು. ಮೊದಲು ನೀರು ಕೊಡಿ ನಂತರ ಸರ್ಕಾರಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡಿ ಎಂದು ಆಗ್ರಹಿಸಿದರು. ಇದರಿಂದ ಬಂದ ದಾರಿಯಲ್ಲೇ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಜಿ.ಎಂ. ಗಂಗಾಧರಸ್ವಾಮಿ ಹಿಂದಿರುಗಿದರು.
ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು ವಾಪಸ್ ಆದ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಪ್ರಜಾಸೇವಾ ಆಂದೋಲನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ರದ್ದಾಯಿತು. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ರದ್ದು ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಆಕ್ರೋಶಗೊಂಡ ಮತ್ತೊಂದು ರೈತರ ಗುಂಪು ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬಂದು ನೀರಿನ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ನೀಡಬೇಕಿತ್ತು. ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ವಾಪಸ್ ಹೋಗಿದ್ದು ಸರಿಯಾದ ನಿರ್ಧಾರವಲ್ಲ ಎಂದು ಆಕ್ರೋಶ ಹೊರಹಾಕಿದರು. ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಹಾಗೂ ರೈತರ ನಡುವೆ ವಾಗ್ವಾದ ಆಯಿತು. ನಮಗೆ ಬೆಳೆ ಬೆಳೆಯಲು ನೀರು ಬೇಡ. ಕುಡಿಯಲು ನೀರು ಕೊಡಿ ಎಂದು ರಸ್ತೆ ತಡೆ ನಡೆಸಲು ಕೆಲವರು ಮುಂದಾದರು. ಈ ವೇಳೆ ರೈತರನ್ನು ಪೊಲೀಸರು ತಡೆದು ಮನವೊಲಿಸಿದರು.
ನೀರಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ಜೊತೆಗೆ ಲೋಡ್ ಶೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಸಮಸ್ಯೆ: ಬೇಸಿಗೆಗೆ ಮುನ್ನವೇ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಲೋಡ್ ಶೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಭೂತ ಎದುರಾಗಿದೆ. ಲೋಡ್ ಶೆಡ್ಡಿಂಗ್ನಿಂದ ರೈತರು ಸಂಕಷ್ಟ ಅನುಭವಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ರೈತರು ಬೆಸ್ಕಾಂ ಕಚೇರಿಗೆ ಮುತ್ತಿಗೆ ಹಾಕಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಆಕ್ರೋಶ ಹೊರಹಾಕಿದರು. ಹರಿಹರ ತಾಲೂಕಿನ ಮಲೆಬೆನ್ನೂರು ಬೆಸ್ಕಾಂ ಕಚೇರಿಗೆ ಮುತ್ತಿಗೆ ಹಾಕಿದ ರೈತರು ಲೋಡ್ ಶೆಡ್ಡಿಂಗ್ನಿಂದ ರೈತರ ಬೋರ್ವೆಲ್ಗಳಿಗೆ ತೊಂದರೆಯಾಗಲಿದೆ. ಅಲ್ಲದೇ ಭದ್ರಾ ನೀರು ನಂಬಿ ಭತ್ತ ಹಾಕಿದರೆ ಭದ್ರಾ ನೀರು ಬಂದಿಲ್ಲ. ಕುಡಿಯಲು ನೀರಿಲ್ಲ. ಈಗ ಭದ್ರಾ ನೀರು ಇಲ್ಲ, ಬೋರ್ವೆಲ್ ನೀರಿನಿಂದ ಬೆಳೆ ಬೆಳೆಯಲು ಕರೆಂಟ್ ಇಲ್ಲ. ಏಳು ತಾಸು ಕರೆಂಟ್ ನೀಡುವುದಾಗಿ ಹೇಳಿ ಈಗ ಸರಿಯಾಗಿ ಕರೆಂಟ್ ನೀಡುತ್ತಿಲ್ಲ. ಕೂಡಲೇ ಏಳು ತಾಸು ಕರೆಂಟ್ ನೀಡುವಂತೆ ರೈತರು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದರು. ಬೆಸ್ಕಾಂ ಕಚೇರಿ ಮುಂಭಾಗ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸಿದ ಅನ್ನದಾತರು ಕರೆಂಟ್ ಕೊಡುವವರೆಗೂ ಬೆಸ್ಕಾಂ ಕಚೇರಿ ಬಿಟ್ಟು ಕದಲುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದರು.
ಕುಡಿಯಲು ನೀರು ಕೊಡದೇ ಇರುವುದು ನಮ್ಮ ದುರ್ದೈವ: ರೈತ ಪ್ರಕಾಶ್ ಮಾತನಾಡಿ, "ಪ್ರಜಾಸೇವಾ ಆಂದೋಲನ ನಡೆಯಬಾರದು ಎಂಬುದು ಶಾಸಕರ ಉದ್ದೇಶ, ಇಲ್ಲಿ ವೇದಕೆಗೆ ಕರೆತಂದು ಕಾಲುವೆಗಳಿಗೆ ನೀರು ಬಿಡಿ ಎಂದು ಮನವಿ ಮಾಡಬಹುದಿತ್ತು. ದಾವಣಗೆರೆ ತಾಲೂಕಿಗೆ ನೀರು ಕೊಟ್ಟರು. ಆದ್ರೆ ಹರಿಹರ ತಾಲೂಕಿನ ಜನ ಏನ್ ಅನ್ಯಾಯ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಯಾಕೆ ನೀರು ಕೊಡ್ತಿಲ್ಲ. ಅವರವರ ವೈಯಕ್ತಿಕ ನಿಂದನೆಯಿಂದ ಯಾಕೆ ನಮ್ಮ ತಾಲೂಕಿನ ಬಗ್ಗೆ ಮಲತಾಯಿ ಧೋರಣೆ ಅನುಸರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಭದ್ರಾ ಜಲಾಶಯದಲ್ಲಿ 160 ಅಡಿ ನೀರಿದ್ದಾಗ ನೀರು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲದೇ 150 ಅಡಿ ಇದ್ದಾಗ ಬೇಸಿಗೆ ನೀರು ಬಿಟ್ಟು ಭತ್ತ ಬೆಳೆದಿರುವ ಉದಾಹರಣೆ ಇದೆ. ಇದೀಗ 180 ಅಡಿ ನೀರಿದ್ದರು ಕೂಡ ಬೆಳೆ ಬೆಳೆಯಲು ಅಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ತಾಲೂಕಿಗೆ ಕುಡಿಯಲು ನೀರು ಕೊಡದೇ ಇರುವುದು ನಮ್ಮ ದುರ್ದೈವ. ಕಾಲುವೆ ಮೂಲಕ ಹೊಲಗದ್ದೆಗಳಿಗೆ ನೀರು ಬಂದರೆ ಬೋರ್ವೆಲ್ಗಳು ರಿಚಾರ್ಜ್ ಆಗಲಿವೆ. ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಪಂ, ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯಿತಿಯ ಬೋರ್ಗಳು ಕೆರೆ ಕಟ್ಟೆಗಳ ಬಳಿ ಇವೆ. ಅಲ್ಲಿಗೆ ನೀರು ಬಂದ್ರೇ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ರಿಚಾರ್ಜ್ ಆಗಲಿವೆ" ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
ಮಲೇಬೆನ್ನೂರು ಪುರಸಭೆ ಕಾಲುವೆ ನೀರನ್ನೇ ನಂಬಿಕೊಂಡಿದೆ: ಮಲೇಬೆನ್ನೂರು ನಿವಾಸಿ ಮಂಜಣ್ಣ ಮಾತನಾಡಿ, "ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಬೇಕೆಂದು ಪ್ರಜಾಸೇವಾ ಆಂದೋಲನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಾಗಿ ನಾವು ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದೆವು. ಶಾಸಕರು ಮಾತ್ರ ಅವರನ್ನು ತಡೆದು ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಹಾಗೇ ಕಳುಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದೆವು. ಅಲ್ಲದೇ ಹಲವು ಸಮಸ್ಯೆ ಇದ್ದವು ಅದನ್ನು ಬಗೆಹರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದೆವು. ಮಲೇಬೆನ್ನೂರು ಪುರಸಭೆ ಕಾಲುವೆ ನೀರನ್ನೇ ನಂಬಿಕೊಂಡಿದೆ. ಬೋರ್ವೆಲ್ ರಿಚಾರ್ಜ್ ಆಗಬೇಕು. ನಮಗೆ ನೀರು ಬೇಕು. ನೀರು ಯಾರು ಬೇಡ ಎನ್ನುತ್ತಿಲ್ಲ. ಕುಡಿಯಲು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರುವ ಕಾರಣ ನೀರು ಕೇಳುತ್ತಿದ್ದೇವೆ" ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ಲೋಡ್ ಶೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಕಿರಿಕಿರಿ: ಅಭಿನಂದನ್ ಪಾಟೀಲ್ ಎಂಬುವರು ಮಾತನಾಡಿ, "ನಮಗೆ ನೀರು ಕೊಡದೇ ನಮ್ಮ ಹೊಟ್ಟೆಗೆ ತಣ್ಣೀರ ಬಟ್ಟೆ ಹಾಕಿದೆ, ಈ ಸರ್ಕಾರ. ಇದೀಗ ವಿದ್ಯುತ್ ಕೊಡದೇ ಕಣ್ಣಾಮುಚ್ಚಾಲೆ ಆಡ್ತಿದೆ. ಮಲೇಬೆನ್ನೂರು, ನಂದಿಗುಡಿ, ಬಸಪುರ, ಹಳಿಯಾಳ್, ಕಂಭಟ್ರಹಳ್ಳಿ, ಜಿಟಿ ಕಟ್ಟೆಯ, ಕೊಕ್ಕನೂರು, ಮೂಗಿನಗುಂದಿ, ಹಿಂಡಸಕಟ್ಟೆ, ಗೋವಿನಹಾಳ್, ಭಾಗದ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರಿಗೆ ನೀರು ಹಾಗೂ ವಿದ್ಯುತ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಎದುರಾಗಿದೆ. ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಲೋಡ್ ಶೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಆದೇಶ ಬಂದಿದೆ. ಆ ಕಾರಣ ವಿದ್ಯುತ್ ತೆಗೆಯಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಅಲ್ಲದೇ ನಮಗೆ 7 ಗಂಟೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಕೊಡ್ತಿವಿ ಎಂದಿದ್ದರು. ಅದ್ರೆ ಇದೀಗ ಪದೇ ಪದೇ ವಿದ್ಯುತ್ ತೆಗೆಯುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ದಿಕ್ಕು ತೋಚದಂತಾಗಿದೆ. 7 ತಾಸು ವಿದ್ಯುತ್ ಕೊಡ್ತಿವಿ ಎಂದಿದ್ದಕ್ಕೆ ಅಲ್ಪಸ್ವಲ್ಪ ಭತ್ತ ಬೆಳೆದಿದ್ದೇವೆ. ಇದೀಗ ನೀರು ಇಲ್ಲದೆ, ವಿದ್ಯುತ್ ಇಲ್ಲದೇ ಆ ಭತ್ತವನ್ನು ಕೂಡ ಮರೆತುಬಿಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ" ಎಂದು ಅಳಲು ತೋಡಿಕೊಂಡರು.
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