ಬ್ಯಾಂಕ್ ಸಾಲ ಮರುಪಾವತಿಗೆ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಪ್ರಕರಣ ಅಸ್ತ್ರವಾಗಿ ಬಳಸಲಾಗದು: ಹೈಕೋರ್ಟ್
ಕೇವಲ ಸಾಲ ಬಾಕಿ ಇದೆ ಎಂಬ ಒಂದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಸಾಲಗಾರನ ವಿರುದ್ಧ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿರುವುದು ಅಸಂಬಂಧ ಕ್ರಮವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಹೇಳಿದೆ.
Published : October 3, 2026 at 1:27 PM IST
ಬೆಂಗಳೂರು: ಬಾಕಿ ಇರುವ ಸಾಲವನ್ನು ವಸೂಲಿ ಮಾಡುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಮೊಕದ್ದಮೆಗಳನ್ನು ಅಸ್ತ್ರವಾಗಿ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಆದೇಶಿಸಿದೆ.
ತಮ್ಮ ವಿರುದ್ಧ ರಾಷ್ಟ್ರೀಕೃತ ಬ್ಯಾಂಕ್ವೊಂದು ದಾಖಲಿಸಿದ್ದ ಪ್ರಕರಣ ರದ್ದುಕೋರಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಪ್ರೀತೇಶ್ ಬಾರಿ ಎಂಬುವರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದ ಅರ್ಜಿಯ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಿದ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ಸೂರಜ್ ಗೋವಿಂದರಾಜ್ ಅವರಿದ್ದ ಪೀಠ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದೆ.
ಅಲ್ಲದೇ, ಅಪರಾಧ ನಡೆದಿದೆ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಮೇಲ್ನೋಟಕ್ಕೆ ಬಲವಾದ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಆಧಾರಗಳಿಲ್ಲದೇ, ಬಲವಂತವಾಗಿ ಹಣದ ವಸೂಲಿಗಾಗಿ ಅಪರಾಧ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಆರಂಭಿಸುವುದು ಕಾನೂನುಬಾಹಿರ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದೆ.
ಒಪ್ಪಂದದ ಪ್ರಕಾರ ಯೋಜನೆಯು ರದ್ದಾದರೆ ಅಥವಾ ಬಿಲ್ಡರ್ ಲೋಪ ಎಸಗಿದರೆ, ಬ್ಯಾಂಕಿಗೆ ಹಣ ಹಿಂತಿರುಗಿಸುವ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಬಿಲ್ಡರ್ ಮೇಲಿರುತ್ತದೆ. ಅರ್ಜಿದಾರರಿಗೆ ಫ್ಲಾಟ್ ಸಿಗದೇ, ಬಿಲ್ಡರ್ ಮೋಸ ಮಾಡಿರುವಾಗ ಕೇವಲ ಸಾಲ ಬಾಕಿ ಇದೆ ಎಂಬ ಒಂದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಸಾಲಗಾರನ ವಿರುದ್ಧ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿರುವುದು ಅಸಂಬದ್ದ ಕ್ರಮವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಪೀಠ ಹೇಳಿದೆ.
ಅಲ್ಲದೇ, ವಿಫಲವಾದ ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಸಾಲ ವಸೂಲಾತಿಗಾಗಿ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಕಾನೂನು ಯಂತ್ರವನ್ನು ದುರ್ಬಳಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುವ ಬ್ಯಾಂಕಿನ ನಡವಳಿಕೆ ಖಂಡನೀಯ ಕ್ರಮವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಪೀಠ ತನ್ನ ಆದೇಶದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದೆ.
ಪ್ರಕರಣದ ಹಿನ್ನೆಲೆ: ಅರ್ಜಿದಾರ ಪ್ರೀತೇಶ್ ಬಾರಿ ಅವರು ಫ್ಲಾಟ್ ಖರೀದಿಸಲು ರಾಷ್ಟ್ರೀಕೃತ ಬ್ಯಾಂಕ್ವೊಂದರಿಂದ 39.92 ಲಕ್ಷ ರೂ. ಸಾಲ ಪಡೆದಿದ್ದರು. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಹಾಗೂ ಬಿಲ್ಡರ್ ಜೊತೆಗೂಡಿ ತ್ರಿಪಕ್ಷೀಯ ಒಪ್ಪಂದ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಆದರೆ, ಬಿಲ್ಡರ್ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಅರ್ಜಿದಾರರ ಹೆಸರಿಗೆ ಫ್ಲಾಟ್ನ ಕ್ರಯಪತ್ರವನ್ನೂ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿರಲಿಲ್ಲ. ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಅನುಮತಿಯಿಲ್ಲದೇ ಆ ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ಮೂರನೇ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಇದರಿಂದ ಬ್ಯಾಂಕ್ನಲ್ಲಿ ಪಡೆದ ಸಾಲದ ಹಣ ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿದ್ದರಿಂದ, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಶಂಕರ್ಪುರಂ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆ ದ್ರೋಹ ಮತ್ತು ವಂಚನೆ ಆರೋಪದಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿತ್ತು. ಇದನ್ನು ರದ್ದುಗೊಳಿಸಿ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಈ ಆದೇಶ ನೀಡಿದೆ.
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