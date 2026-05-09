2024ರಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆಯಾದ ಕ್ರೈಂ, ಚಾರ್ಜ್ ಶೀಟ್ ಸಲ್ಲಿಕೆ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲೂ ಇಳಿಕೆ: ಸೈಬರ್ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರು ನಂಬರ್ 1

ಕರ್ನಾಟದಲ್ಲಿ 2023ಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ 2024ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಶೇ.7.4ರಷ್ಟು ಅಪರಾಧಗಳು ತಗ್ಗಿವೆ.

CRIME REDUCED IN KARNATAKA
ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ (ETV Bharat)
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : May 9, 2026 at 8:34 PM IST

ಬೆಂಗಳೂರು: 2024ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಅಪರಾಧ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಕರ್ನಾಟದಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿವೆ. 2023ಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಶೇ.7.4ರಷ್ಟು ಅಪರಾಧ ತಗ್ಗಿದೆ. ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿ ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಚಾರ್ಜ್​ಶೀಟ್ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಇಳಿಕೆಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಅಪರಾಧ ದಾಖಲೆ ಬ್ಯೂರೊ (ಎನ್​​ಸಿಬಿಆರ್ ) ವರದಿಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದೆ.

ಶೇ 7ರಷ್ಟು ಕಡಿಮೆಯಾದ ಕ್ರೈಂ ರೇಟ್​: 2024ರಲ್ಲಿ 1,98,331 ಸಂಜ್ಞೆಯ ಅಪರಾಧ (ಕಾಗ್ನಿಜೇಬಲ್) ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾದರೆ 2023ರಲ್ಲಿ 2,14,234 ಲಕ್ಷ ಪ್ರಕರಣಗಳು ವರದಿಯಾಗಿವೆ. ಶೇ.7.4ರಷ್ಟು ಕ್ರೈಂ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿವೆ. ಅಪರಾಧ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ಆರೋಪಿಯನ್ನ ಬಂಧಿಸುವುದು ಸಂಜ್ಞೆಯ ಅಪರಾಧದಡಿ ಬರಲಿದೆ.

ವಿವಿಧ ಅಪರಾಧ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಪೊಲೀಸರು 2024ರಲ್ಲಿ 72.9ರಷ್ಟು ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಚಾರ್ಜ್​ಶೀಟ್ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ ಪೊಲೀಸರು ಶೇ.54.4ರಷ್ಟು ದೋಷಾರೋಪ ಪಟ್ಟಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ತನಿಖೆ ಕೊರತೆ ಹಾಗೂ ಸರಿಯಾದ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ತನಿಖೆ ಸಾಗದಿರುವುದು ಸಕಾಲದಲ್ಲಿ ಚಾರ್ಜ್​ಶೀಟ್ ಸಲ್ಲಿಕೆಯಾಗದಿರುವುದು ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.

ಎಫ್ಐಆರ್ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಳ್ಳದಿರುವುದು, ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿದ ಬಳಿಕ ಪೊಲೀಸರು ಸ್ಪಾಟ್ ಮಹಜರು ಮಾಡದಿರುವುದು, ವಿಳಂಬ ತನಿಖೆ, ವಿಶೇಷ ಬಂದೋಬಸ್ತ್ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ಕಾರ್ಯದೊತ್ತಡ ಪರಿಣಾಮ ಸಕಾಲಕ್ಕೆ ದೋಷಾರೋಪಪಟ್ಟಿ ಸಲ್ಲಿಸದಿರುವುದು ಕಾರಣವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹಿರಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಯೊಬ್ಬರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಸೈಬರ್​​ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ದೇಶದಲ್ಲೇ ಮೊದಲ ಸ್ಥಾನ: ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರದಲ್ಲಿ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಾದಂತೆ ಸೈಬರ್ ಪ್ರಕರಣ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ. ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ದಾಖಲಾದ 21,993ರ ಪೈಕಿ ಸಿಲಿಕಾನ್ ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ 17,561 ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ. 2023ರಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ 21,889 ಸೈಬರ್ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿತ್ತು. ದೇಶದ 19 ಮಹಾನಗರಗಳ ಪೈಕಿ ದಾಖಲಾಗಿದ್ದ 34,958 ಪ್ರಕರಣಗಳ ಪೈಕಿ ಶೇ.50ರಷ್ಟು ಪ್ರಕರಣಗಳು ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ದಾಖಲಾಗಿವೆ ಎಂದು ಎನ್​​ಸಿಆರ್​ಬಿ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಅತ್ಯಾಚಾರ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಕೊಂಚ ಏರಿಕೆ: 2024ರಲ್ಲಿ 671 ಅತ್ಯಾಚಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾದರೆ 2023ರಲ್ಲಿ 606 ಕೇಸ್ ದಾಖಲಾಗಿತ್ತು. ಒಂದೇ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ 65 ಪ್ರಕರಣ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. 2023 ಮತ್ತು 2024 ರ ನಡುವೆ ದರೋಡೆ ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಗಮನಾರ್ಹ ಇಳಿಕೆ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. 2023 ರಲ್ಲಿ 2,036 ದರೋಡೆ ಪ್ರಕರಣಗಳು ದಾಖಲಾಗಿವೆ. 2024ರಲ್ಲಿ, 1,567ಕ್ಕೆ ಇಳಿದಿದೆ. "ಪೊಲೀಸ್ ಗಸ್ತು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದ ಪರಿಣಾಮ ದರೋಡೆ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಕಡಿಮೆಯಾಗಿವೆ ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

