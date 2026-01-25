ಕ್ರಾಫ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಮಲ್ನಾಡ್ ವೆಬ್ಸೈಟ್ಗೆ ಸಚಿವ ಮಧು ಬಂಗಾರಪ್ಪ ಚಾಲನೆ
ಮಲೆನಾಡು ಕರಕುಶಲ ವಸ್ತುಗಳು ಹಾಗೂ ಫಲಪುಷ್ಪ ಪ್ರದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಕ್ರಾಫ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಮಲ್ನಾಡ್ ವೆಬ್ಸೈಟ್ಗೆ ಸಚಿವ ಎಸ್.ಮಧು ಬಂಗಾರಪ್ಪ ಚಾಲನೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
Published : January 25, 2026 at 5:16 PM IST
ಶಿವಮೊಗ್ಗ: "ಡಿಜಿಟಲ್ ಯುಗದಲ್ಲಿ ಮಲೆನಾಡಿನ ಕರಕುಶಲ ವಸ್ತುಗಳಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ದೊರೆಯುವಂತಾಗಲು ಕ್ರಾಫ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಮಲ್ನಾಡ್ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಅನುಕೂಲವಾಗಲಿದೆ" ಎಂದು ಶಿಕ್ಷಣ ಸಚಿವ ಎಸ್.ಮಧು ಬಂಗಾರಪ್ಪ ಹೇಳಿದರು.
ಅಲ್ಲಮಪ್ರಭು ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಮಲೆನಾಡು ಕರಕುಶಲ ವಸ್ತುಗಳು ಪ್ರದರ್ಶನ ಹಾಗೂ ಫಲಪುಷ್ಪ ಪ್ರದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಕ್ರಾಫ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಮಲ್ನಾಡ್ ವೆಬ್ಸೈಟ್ಗೆ ಇಂದು ಚಾಲನೆ ನೀಡಿ ಮಾಧ್ಯಮದವರೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, "ಕರಕುಶಲ ವಸ್ತುಗಳಿಗೆ ಹಾಗೂ ಅದರ ತಯಾರಕರಿಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಹಾಗೂ ಪ್ರಚಾರ ನೀಡುವ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಈ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಲಾಂಚ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಇದು ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಸಿಇಓ ಹೇಮಂತ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರ ಆಸಕ್ತಿಯಿಂದ ಸಾಧ್ಯವಾಗಿದೆ" ಎಂದರು.
"ಇದು ಡಿಜಿಟಲ್ ಯುಗವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ದೇಶ-ವಿದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಇದರ ಮಾಹಿತಿ ಹೋದರೆ ಅನುಕೂಲವಾಗಲಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಅನಾವರಣಗೊಳ್ಳಲಿದೆ. ಇದನ್ನೆಲ್ಲಾ ನಮ್ಮ ಶಾಲೆ ಮಕ್ಕಳು ನೋಡುವಂತಾಗಬೇಕು. ಇಂತಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಜಿಲ್ಲೆಯಿಂದ ಮಾಡಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಜಿಲ್ಲೆಯಿಂದ ಬಂದವರಿದ್ದು, ಅವರೂ ಸಹ ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಸಬಲರಾಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಉಳಿಯಬೇಕಿದೆ. ಇದು ನಮ್ಮ ಶಾಲಾ ಮಕ್ಕಳಿಂದ ಸಾಧ್ಯ".
"ಇಂತಹ ಕಲೆಯನ್ನು ಡಿಜಿಟಲ್ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕು. ಇದಕ್ಕೆ ಬೆಲೆಯನ್ನು ನೀಡಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಕ್ರಿಯೆಟಿವಿಟಿ ಇದೆ. ಮಾರಾಟಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲ ಕಲ್ಪಿಸಬೇಕಿದೆ. ಕರಕುಶಲ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಮಾಡುವವರಿಗೆ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಯಾವ ರೀತಿಯ ಬೇಕೆಂದು ಹೇಳಬೇಕು. ಅದನ್ನು ಮಾಧ್ಯಮದವರು ತೋರಿಸಬೇಕು" ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ಮುಂದುವರೆದು, "ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದು ಕಲೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಅದನ್ನು ತೋರಿಸಿದಾಗ ಜನ ಕೊಂಡುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ವೆಬ್ಸೈಟ್ನಲ್ಲಿ ಅವರ ಕೆಲಸದ ಪೂರ್ಣ ವಿವರ ಹಾಕಿ, ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಅವಧಿ ತಿಳಿಸಿದಾಗ ಅದರ ಮೌಲ್ಯ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಕಾವೇರಿ ಎಂಪೋರಿಯಂನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ವಸ್ತುಗಳು ಸಿಗುವಂತೆ ಕ್ರಾಫ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಮಲ್ನಾಡ್ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಅನುಕೂಲವಾಗಲಿದೆ" ಎಂದು ಸಚಿವ ಮಧು ಬಂಗಾರಪ್ಪ ತಿಳಿಸಿದರು.
ಇದಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ, ಕರಕುಶಲ ವಸ್ತುಗಳ ಮಳಿಗೆಗಳಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ ಸಚಿವರು, ಅಲ್ಲಿನ ಕೆಲ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಕಂಡು ಆಶ್ವರ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು. ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ ಸದಸ್ಯರಾದ ಬಿಲ್ಕಿಸ್ ಬಾನು ಅವರಿಗೆ ಕುಶರಿ ಕಲೆಯ ಕಿವಿಯೋಲೆಯನ್ನು ಸಚಿವರೇ ಖರೀದಿಸಿ ನೀಡಿದರು.
ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಸಿಇಓ ಹೇಮಂತ್ ಕುಮಾರ್, ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖೆಯ ಅಧಿಕಾರಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಇತರೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿದ್ದರು.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಶಿವಮೊಗ್ಗದಲ್ಲಿ ಕರಕುಶಲ, ಫಲಪುಷ್ಪ ಪ್ರದರ್ಶನ: ಗಮನ ಸೆಳೆದ ಶಿವಪ್ಪನಾಯಕ ಪ್ರತಿಮೆ, ಬಳ್ಳಿಗಾವಿ ದೇವಾಲಯ