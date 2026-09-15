ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಗಣಪನನ್ನು ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪಿಸಿದ ನೂರ್ ಅಹಮ್ಮದ್: ತಾವೇ ಹೊತ್ತು ಸಾಗಿ ನಿಮಜ್ಜನ ಮಾಡಿ, ಕೋಮು ಸೌಹಾರ್ದತೆ ಸಂದೇಶ ಸಾರಿದ ಸಿಪಿಐ
ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಗಣಪನನ್ನು ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪಿಸಿದ ಸಿಪಿಐ ನೂರ್ ಅಹಮ್ಮದ್, ತಾವೇ ಹೊತ್ತು ಸಾಗಿ ನಿಮಜ್ಜನ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಕೋಮು ಸೌಹಾರ್ದತೆ ಸಂದೇಶ ಸಾರಿದರು.
Published : September 15, 2026 at 10:11 PM IST
ದಾವಣಗೆರೆ: ಜಿಲ್ಲೆಯ ಜಗಳೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಬಿಳಿಚೋಡು ಠಾಣೆಯ ಸಿಪಿಐ ನೂರ್ ಅಹಮ್ಮದ್ ಅವರು ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಇದೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಗಣೇಶ ಮೂರ್ತಿಯನ್ನು ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಕೋಮು ಸೌಹಾರ್ದತೆ ಸಂದೇಶ ಸಾರಿದರು. ಒಂದು ದಿನದ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಗಣೇಶ ಮೂರ್ತಿಯನ್ನು ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪಿಸಿ ಅವರೇ ಗಣಪತಿಯನ್ನು ನಿಮಜ್ಜನ ಮಾಡಿ ಕೋಮು ಸೌಹಾರ್ದತೆ ಮೆರೆದರು.
ಅದ್ಧೂರಿಯಾಗಿ ಗಣೇಶೋತ್ಸವ: ಬಿಳಿಚೋಡು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಕಳೆದ ಎರಡು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿರುವ ಸಿಪಿಐ ನೂರ್ ಅಹಮ್ಮದ್, ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳ ಜೊತೆ ಅದ್ಧೂರಿಯಾಗಿ ಗಣೇಶೋತ್ಸವ ಆಚರಿಸಿದರು. ಒಂದು ದಿನದ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಸೋಮವಾರ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಗಣೇಶ ಮೂರ್ತಿಯನ್ನು ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ ಮಾಡಿದ ಅವರು, ಸಂಜೆ ಸ್ವತಃ ತಾವೇ ವಿಘ್ನ ವಿನಾಶಕನನ್ನು ತಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಠಾಣೆಯಿಂದ ಹೊತ್ತು ತಂದು ಕೆರೆಯಲ್ಲಿ ವಿಸರ್ಜನೆ ಮಾಡಿದರು. ಸಿಪಿಐ ನೂರ್ ಅಹಮ್ಮದ್ ಈ ನಡೆಗೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಂದ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ವ್ಯಕ್ತವಾಗುತ್ತಿದೆ.
ನಿಮಜ್ಜನಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ದಾರಿ ಉದ್ದಕ್ಕೂ ವಿದ್ಯಾ ಗಣಪತಿ ಕಿ ಜೈ.. ಗಣಪತಿ ಬಪ್ಪ ಮೋರಯಾ... ಎಂಬ ಘೋಷಣೆಗಳನ್ನು ಕೂಗುತ್ತಾ ಸಾಗಿದ್ದು ಕಂಡುಬಂತು. ಕೆರೆಯ ದಡದ ಬಳಿ ಮೂರ್ತಿ ಇರಿಸಿ ಸಂಪ್ರದಾಯದಂತೆ ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಬಳಿಕ ವಿಘ್ನ ವಿನಾಶಕನನ್ನು ನಿಮಜ್ಜನ ಮಾಡಿದರು. ಈ ವೇಳೆ ಠಾಣೆಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಕೂಡ ಹಾಜರಿದ್ದು, ನೂರ್ ಅಹಮ್ಮದ್ ಅವರ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಹರ್ಷ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.
ಪಿಐ ನೂರ್ ಅಹಮ್ಮದ್ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ: ಈಟಿವಿ ಭಾರತ ಜೊತೆ ದೂರವಾಣಿ ಮೂಲಕ ಮಾತನಾಡಿದ ಪಿಐ ನೂರ್ ಅಹಮ್ಮದ್, "ಕೋಮು ಸೌಹಾರ್ದತೆ ಸಂದೇಶ ರವಾನಿಸಲು ನಮ್ಮ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಇದೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಗಣೇಶನನ್ನು ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. ಒಂದು ದಿನದ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಮೂರ್ತಿಯನ್ನು ಇರಿಸಿ ಅಂದೇ ನಿಮಜ್ಜನ ಕೂಡ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಈ ವರ್ಷದಿಂದ ಆರಂಭಿಸಿದ್ದು, ಇನ್ಮುಂದೆ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಗಣೇಶನನ್ನು ನಾನೇ ಬರಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವೆ. ಪೊಲೀಸ್ ಬಂದೋಬಸ್ತ್ ಇರುವ ಕಾರಣ ನಾನು ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಸೇರಿ ಒಂದೇ ದಿನಕ್ಕೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿ ಗಣೇಶನನ್ನು ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ ಮಾಡಿ ಸಂಪ್ರದಾಯದಿಂದಲೇ ನಿಮಜ್ಜನ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಇದೇ ರೀತಿ ಎಲ್ಲರೂ ಅನುಸರಿಸಿದರೆ ಸುಂದರ ಸಮಾಜ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಬಹುದು. ಸೌಹಾರ್ದತೆಯ ಸಂದೇಶ ರವಾನೆ ಮಾಡುವುದು ನಮ್ಮ ಉದ್ದೇಶ. ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಧರ್ಮ ಜಾತಿಯವರಿದ್ದು, ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಒಂದೇ ತಾಯಿಯ ಮಕ್ಕಳಿದ್ದಂತೆ" ಎಂದು ಅವರು ತಿಳಿಸಿದರು.
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