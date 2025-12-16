ETV Bharat / state

ಶಿಕ್ಷಕನ ವಿರುದ್ಧದ ಪೋಕ್ಸೋ ಪ್ರಕರಣ: ಕರ್ತವ್ಯದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ ಆರೋಪದಡಿ ಸವಣೂರು ಸಿಪಿಐ, ಹೆಡ್​ ಕಾನ್​​ಸ್ಟೇಬಲ್​ ಅಮಾನತು

ಪೋಕ್ಸೋ ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಆರೋಪಿ ಮೇಲೆ ಹಲ್ಲೆ, ಮೆರವಣಿಗೆ ವೇಳೆ ಪೊಲೀಸರು ಕರ್ತವ್ಯದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಆರೋಪದಡಿ ಸಿಪಿಐ ಮತ್ತು ಹೆಡ್​ ಕಾನ್​ಸ್ಟೇಬಲ್​ ಅವರನ್ನು ಎಸ್​ಪಿ ಅಮಾನತು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

File Photo
ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Karnataka Team

Published : December 16, 2025 at 12:24 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ಹಾವೇರಿ: ಜಿಲ್ಲೆಯ ಶಿಕ್ಷಕರೊಬ್ಬರಿಗೆ ಚಪ್ಪಲಿ ಹಾರ ಹಾಕಿ ಮೆರವಣಿಗೆ ಮಾಡಿದ ಪ್ರಕರಣದ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಸವಣೂರಿನ ಸಿಪಿಐ ಹಾಗೂ ಹೆಡ್ ಕಾನ್​​ಸ್ಟೇಬಲ್ ಅವರನ್ನು ಅಮಾನತುಗೊಳಿಸಿ ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಪೊಲೀಸ್​ ವರಿಷ್ಠಾಧಿಕಾರಿ ಆದೇಶ ಹೊರಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಎಸ್ಪಿ ಯಶೋಧಾ ವಂಟಗೋಡಿ ಅವರು ತಮ್ಮ ಇಲಾಖೆಯ ಇಬ್ಬರು ಸಿಬ್ಬಂದಿಯನ್ನು ಅಮಾನತು ಮಾಡಿ ಆದೇಶ ಹೊರಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕರ್ತವ್ಯದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ ತೋರಿದ ಆರೋಪದಡಿ ಇಬ್ಬರು ಸಿಬ್ಬಂದಿಯ ಮೇಲೆ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಸಿಪಿಐ ದೇವಾನಂದ ಹಾಗೂ ಹೆಡ್ ಕಾನ್​ಸ್ಟೇಬಲ್​ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಅಮಾನತುಗೊಂಡವರು.

ಪ್ರಕರಣದ ಹಿನ್ನೆಲೆ: ಇದೇ ಡಿಸೆಂಬರ್​ 10 ರಂದು ಸವಣೂರು ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಪೋಕ್ಸೋ ಪ್ರಕರಣದ ಆರೋಪಿ ಶಿಕ್ಷಕನಿಗೆ ಅವಮಾನಿಸಿದ ಘಟನೆ‌ ನಡೆದಿತ್ತು. ಶಿಕ್ಷಕ ಜಗದೀಶ್ ಎಂಬುವರ ಮೇಲೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿ ಚಪ್ಪಲಿ ಹಾರ ಹಾಕಿ ಮೆರವಣಿಗೆ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. ಶಾಲೆಯಿಂದ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆವರೆಗೆ ಬೀದಿಯಲ್ಲೇ ಕೆಲವರು ಮೆರವಣಿಗೆ ಮಾಡಿದ್ದರು.

ಉದ್ರಿಕ್ತರು ಆರೋಪಿಗೆ ಪೊಲೀಸರ‌ ಮುಂದೆಯೇ ಹಲ್ಲೆ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಆದ್ರೆ ಈ ವೇಳೆ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿದ್ದ ಪೊಲೀಸರು ಯಾವುದೇ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಂಡಿಲ್ಲ ಎಂದು ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಆರೋಪಿಸಿದ್ದರು. ಈ ಸಂಬಂಧ ಸವಣೂರಿನ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವಿರುದ್ಧ ಭಾರಿ ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿತ್ತು. ಆರೋಪಿ ಶಿಕ್ಷಕನ ವಿರುದ್ಧ ಪೋಕ್ಸೋ ಕೇಸ್​ ಮತ್ತು ಆತನ ಮೇಲೆ ಹಲ್ಲೆ ಮಾಡಿದ್ದ 22 ಜನರ ಮೇಲೆ ದೂರು ಮತ್ತು ಪ್ರತಿದೂರು ದಾಖಲಾಗಿದ್ದವು.

ತನ್ನ ಮೇಲೆ ಹಲ್ಲೆ ಮಾಡಿದ 22 ಜನರ ವಿರುದ್ಧ ಆರೋಪಿ ಶಿಕ್ಷಕ ಜಗದೀಶ್ ಪ್ರತಿ ದೂರು ದಾಖಲಿಸಿದ್ದರು.

''ಶಿಕ್ಷಕನಿಗೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿ ಚಪ್ಪಲಿ ಹಾರ ಹಾಕಿ ಮೆರವಣಿಗೆ ಮತ್ತು ಹಲ್ಲೆ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಕಾನೂನು ಕೈಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡವರ ಬಂಧನಕ್ಕೆ ಆಗ್ರಹ ಕೇಳಿಬಂದಿತ್ತು. ಶಿಕ್ಷಕ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ದರೆ ಕಾನೂನು ಇದೆ, ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆ ಇದೆ. ಆರೋಪಿ ಮೇಲೆ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಇವರು ಯಾರು'' ಎಂದು ಹಿಂದೂಪರ ಸಂಘಟನೆಗಳ ಸದಸ್ಯರು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದ್ದರು. ''ಆರೋಪಿಗಳು ಸವಣೂರಲ್ಲಿ ಸಿರಿಯಾ‌ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ವರ್ತಿಸಿದ್ದಾರೆ'' ಎಂದು ಸಂಘಟನೆಗಳ ಸದಸ್ಯರು ಆರೋಪಿಸಿದ್ದರು.

ಈ ನೈತಿಕ ಪೊಲೀಸ್​ಗಿರಿ ಖಂಡಿಸಿ ವಿವಿಧ ಸಂಘಟನೆ ಹಾಗೂ ಹಿಂದೂಪರ ಸಂಘಟನೆಯವರು ಸೋಮವಾರ ಸವಣೂರು ಪಟ್ಟಣ ಬಂದ್ ಕರೆ ನೀಡಿದ್ದರು. ಇದಕ್ಕೆ ಹಲವು ಸಂಘಟನೆಗಳು ಬೆಂಬಲ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದವು.

''ಆರೋಪಿ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಶಿಕ್ಷಕ ಜಗದೀಶ್ ವಗ್ಗಣ್ಣನವರ್ ವಿರುದ್ದ ಪಟ್ಟಭದ್ರ ಹಿತಾಸಕ್ತಿಗಳ ಕೈವಾಡವಿದೆ. ಶಿಕ್ಷಕನ ಶರ್ಟ್ ಹರಿದು ಚಪ್ಪಲಿ ಹಾರ ಹಾಕಿ ಸುಮಾರು ಎರಡು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಮೆರವಣಿಗೆ ಮಾಡಿದ್ದು ಯಾವ ನ್ಯಾಯ'' ಎಂದು ಸದಸ್ಯರು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದ್ದರು.

''ಸವಣೂರಿನಲ್ಲಿ ಸಿರಿಯಾ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗಿದೆ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರ ಮೇಲೆ ಲೈಂಗಿಕ ದೌರ್ಜನ್ಯ ಆದರೆ ಕಾನೂನು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕ್ರಮ ಆಗುತ್ತಿದೆ. ಇವರು ನೈತಿಕ ಪೊಲೀಸ್​ಗಿರಿ ನಡೆಸಲು ಯಾರು'' ಎಂದು ಸದಸ್ಯರು ಕಿಡಿಕಾರಿದ್ದರು.

ಈ ಕುರಿತಂತೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ್ದ ಸವಣೂರು ಶಿಗ್ಗಾಂವ್ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಶಾಸಕ ಯಾಸೀರಖಾನ್ ಪಠಾಣ್​, ಶಿಕ್ಷಕ ಮಾಡಿರುವ ತಪ್ಪಿಗೆ ಕಾನೂನು ಪ್ರಕಾರ ಕ್ರಮ ಆಗುತ್ತಿತ್ತು. ಆದ್ರೆ ಇವರೇ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಶಿಕ್ಷಕನಿಗೆ ಧರ್ಮದೇಟು ನೀಡಿ, ಚಪ್ಪಲಿ ಹಾರ ಹಾಕಿ ವಿಕೃತಿ ಮೆರೆದಿದ್ದಾರೆ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರ ಪೋಷಕರು ಯಾರೂ ದೂರು ನೀಡಿಲ್ಲ. ಮುಖ್ಯ ಶಿಕ್ಷಕ ದೂರು ನೀಡಿದ್ದು, ಈಗ ಆರೋಪಿ ಜಗದೀಶ್ ಸಹ ಕೌಂಟರ್ ಕೇಸ್ ದಾಖಲು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಅಮಾನವೀಯ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದೆ. ಘಟನೆಯಲ್ಲಿ ಎರಡೂ ಕಡೆಯರು ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದವರಿಗೆ ಶಿಕ್ಷೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಸವಣೂರು ಪಟ್ಟಣ ಬಂದ್ ಮಾಡೋದು ಬೇಡ. ತಪ್ಪಿತಸ್ಥರ ಮೇಲೆ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ಆಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದರು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ರೇಣುಕಾಸ್ವಾಮಿ ಕೊಲೆ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸರಿಂದ ಸುಳ್ಳು ಜಾರ್ಜ್​ಶೀಟ್: ವಕೀಲ ಎಸ್.ಬಾಲನ್

TAGGED:

HAVERI
TEACHER POCSO CASE
SP SUSPENDS CPI AND HEAD CONSTABLE
CPI AND HEAD CONSTABLE SUSPENDED

Quick Links / Policies

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.