₹50 ಲಕ್ಷ ವ್ಯಯಿಸಿ ನಿರ್ಮಿಸಿದ ಗೋಶಾಲೆಯ ಉದ್ಘಾಟನೆಗೆ ಮೀನಮೇಷ, ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲೇ ನರಳಿ ಸಾಯುತ್ತಿವೆ ಮೂಕಪ್ರಾಣಿಗಳು
ಶಿರಸಿ ನಗರದಿಂದ ಕೇವಲ 10 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದೂರದ ಅಜ್ಜಿಬಳದಲ್ಲಿ 50 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ವ್ಯಯಿಸಿ ನಿರ್ಮಿಸಿರುವ ಗೋಶಾಲೆ ಉದ್ಘಾಟನೆಯಾಗಿಲ್ಲ.
Published : July 19, 2026 at 3:14 PM IST
ಶಿರಸಿ(ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ): ಹಸಿರು ಕಾನನದ ಸುಂದರ ನಗರಿ ಶಿರಸಿಯ ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ಗೋವುಗಳು ಅನಾಥವಾಗಿ ಜೀವನ್ಮರಣ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಹೋರಾಡುತ್ತಿವೆ. ಹಗಲು-ರಾತ್ರಿ ಎನ್ನದೇ ನೂರಾರು ಬಿಡಾಡಿ ದನಗಳು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿಯ ಮಧ್ಯದಲ್ಲೇ ಬೀಡು ಬಿಟ್ಟಿರುವುದು ಒಂದೆಡೆ ವಾಹನ ಸವಾರರ ಜೀವಕ್ಕೆ ಕಂಟಕವಾದರೆ, ಇನ್ನೊಂದೆಡೆ ಅಪಘಾತಗಳಲ್ಲಿ ಕೈ, ಕಾಲು ಮುರಿದುಕೊಂಡು ರಸ್ತೆಯಲ್ಲೇ ನರಳಿ ಪ್ರಾಣ ಬಿಡುತ್ತಿವೆ. ಇಂಥ ಬಿಡಾಡಿ ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗಾಗಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕರ 50 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ತೆರಿಗೆ ಹಣದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾದ ಹೈಟೆಕ್ ಗೋಶಾಲೆಯೊಂದು ಉದ್ಘಾಟನೆಯೇ ಆಗದೇ ಧೂಳು ಹಿಡಿಯುತ್ತಿದೆ. ಇದು ಆಡಳಿತ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಕರಾಳ ಮುಖಕ್ಕೆ ಹಿಡಿದ ಕೈಗನ್ನಡಿ.
ಶಿರಸಿ ನಗರದ ಪ್ರಮುಖ ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 300ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಬಿಡಾಡಿ ದನಗಳು ರಾಜಾರೋಷವಾಗಿ ತಿರುಗಾಡುತ್ತಿವೆ. ಹಾಲು ಕೊಡುವ ತನಕ 'ಅಮ್ಮ' ಎಂದು ಪೂಜಿಸಿ, ಹಾಲು ಕರೆದ ನಂತರ ರಸ್ತೆಗೆ ನೂಕುವ ಸ್ವಾರ್ಥಿ ಮಾಲೀಕರಿಂದಾಗಿ ಶಿರಸಿಯ ರಸ್ತೆಗಳು ರಕ್ತಸಿಕ್ತವಾಗುತ್ತಿವೆ. ನಿತ್ಯ ಸಂಚರಿಸುವ ಬೈಕ್, ಕಾರು ಹಾಗೂ ಬಸ್ ಸವಾರರು ಜೀವ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಹಿಡಿದೇ ಓಡಾಡುವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.
ಕತ್ತಲಾಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ರಸ್ತೆ ಮಧ್ಯೆ ಮಲಗಿರುವ ಕಪ್ಪು-ಬಿಳುಪು ಬಣ್ಣದ ದನಗಳು ವಾಹನ ಸವಾರರಿಗೆ ಕಾಣಿಸದೇ ಭೀಕರ ಅಪಘಾತಗಳು ಸಂಭವಿಸುತ್ತಿವೆ. ಅಪಘಾತಗಳಿಂದಾಗಿ ಮೂಕಪ್ರಾಣಿಗಳ ಕೈ, ಕಾಲುಗಳು ಮುರಿದುಹೋಗುತ್ತಿದ್ದು, ರಸ್ತೆ ಬದಿಯ ಕಸದ ತೊಟ್ಟಿಗಳಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದಿರುವ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ತಿಂದು ತೀವ್ರ ಯಾತನೆಯಿಂದ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲೇ ನರಳಿ ಸಾಯುತ್ತಿವೆ.
'ಹೈಟೆಕ್ ಗೋಶಾಲೆ'ಗಿಲ್ಲ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಭಾಗ್ಯ: ಶಿರಸಿ ನಗರದಿಂದ ಕೇವಲ 10 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದೂರದ ಅಜ್ಜಿಬಳದಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಸುಮಾರು 50 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ವೆಚ್ಚ ಮಾಡಿ ಸುಸಜ್ಜಿತ ಕೊಂಡವಾಡೆ (ಗೋಶಾಲೆ) ನಿರ್ಮಿಸಿದೆ. ನೂರು ದನಗಳನ್ನು ಸಾಕುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವಿರುವ ಈ ಹೈಟೆಕ್ ಕಟ್ಟಡ ಸಿದ್ಧವಾಗಿ ತಿಂಗಳುಗಳೇ ಕಳೆದರೂ, ಇನ್ನೂ ಉದ್ಘಾಟನೆಯ ಭಾಗ್ಯ ಕಂಡಿಲ್ಲ. ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಅನುದಾನದ ಕೊರತೆ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣಾ ವೆಚ್ಚದ ನೆಪ. ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ಹಣವನ್ನು ಬೇರೆ ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ಖರ್ಚು ಮಾಡುವ ಆಡಳಿತ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಈ ಗೋಶಾಲೆಯನ್ನು ನಡೆಸಲು ತಿಂಗಳಿಗೆ ಕೆಲವು ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಹೊಂದಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತಿಲ್ಲವೇ ಎನ್ನುವುದು ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಆಕ್ರೋಶಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.
ಕಳೆದ ಕೆಲವು ತಿಂಗಳ ಹಿಂದೆ ಶಾಸಕ ಭೀಮಣ್ಣ ನಾಯ್ಕ ಮತ್ತು ಸಂಸದ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರ ಹೆಗಡೆ ಕಾಗೇರಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಬೃಹತ್ ಸಭೆ ನಡೆಸಿ, "ತಪ್ಪಿತಸ್ಥ ಮಾಲೀಕರಿಗೆ ದಂಡ ಹಾಕಿ, ನೋಟಿಸ್ ಕೊಡಿ, ತಕ್ಷಣವೇ ಗೋಶಾಲೆ ಆರಂಭಿಸಿ" ಎಂದು ಖಡಕ್ ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮಾತ್ರ ರಾಜಕೀಯ ನಾಯಕರ ಆದೇಶವನ್ನು ಕಸದ ಬುಟ್ಟಿಗೆ ಎಸೆದಂತಿದೆ. ನೆಪಮಾತ್ರಕ್ಕೆ ಎನ್ಜಿಒಗಳ ಮೇಲೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ತಳ್ಳಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಎಸಿ ರೂಂನಲ್ಲಿ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ತಿರುಗುವ ಈ ದನಗಳು ಕೇವಲ ವಾಹನಗಳಿಗಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ನಡೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುವ ಶಾಲಾ ಮಕ್ಕಳು ಹಾಗೂ ವೃದ್ಧರ ಮೇಲೂ ದಾಳಿ ಮಾಡುತ್ತಿವೆ. ತಪ್ಪಿತಸ್ಥ ಮಾಲೀಕರ ವಿರುದ್ಧ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಕೇಸ್ ದಾಖಲಿಸಿ, ಅವರ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ರದ್ದು ಮಾಡದಿದ್ದರೆ ಈ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಮುಕ್ತಿ ಸಿಗುವುದಾದರೂ ಹೇಗೆ? ಎಂದು ನಾಗರಿಕರು ಪ್ರಶ್ನಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಸಮಸ್ಯೆಯ ಕುರಿತು ಈಗಾಗಲೇ ಸೂಕ್ತ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಬಿಡಾಡಿ ದನಗಳ ನಿಯಂತ್ರಣ ಹಾಗೂ ಗೋಶಾಲೆಯ ನಿರ್ವಹಣೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಅಗತ್ಯ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳು ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದ್ದು, ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಸೂಕ್ತ ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ತಾಲೂಕು ಪಶು ವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿ ದಿನೇಶ್ ತಿಳಿಸಿದರು.
ಬರೀ ಮೀಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ಫೋಟೋ ತೆಗೆಸಿಕೊಂಡರೆ ಸಾಕೇ?, ಕಣ್ಣೆದುರೇ 50 ಲಕ್ಷದ ಹೈಟೆಕ್ ಗೋಶಾಲೆ ಧೂಳು ಹಿಡಿಯುತ್ತಿದ್ದರೂ ಅದನ್ನು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಬಳಕೆಗೆ ತರಲು ನಿಮಗಿರುವ ಅಡ್ಡಿಯಾದರೂ ಏನು? ಇನ್ನಾದರೂ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ನಾಯಕರು ಕಣ್ಣು ಬಿಟ್ಟು, ಅಜ್ಜಿಬಳದ ಕೊಂಡವಾಡೆಯನ್ನು ತಕ್ಷಣವೇ ಆರಂಭಿಸಿ, ಬಿಡಾಡಿ ದನಗಳಿಗೆ ಆಶ್ರಯ ನೀಡಬೇಕಿದೆ.
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