ಸರಗೂರು: ಹುಲಿ ದಾಳಿಗೆ ಹಸು ಬಲಿ; ಅದೃಷ್ಟವಶಾತ್ ಪಾರಾದ ರೈತ
ಸರಗೂರು ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಹುಲಿ ಹಾವಳಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಇದೀಗ ಮತ್ತೆ ಹುಲಿ ಮಾಡಿ, ಹಸುವನ್ನು ಬಲಿ ಪಡೆದಿದೆ. ಅದೃಷ್ಟವಶಾತ್ ರೈತ ಪ್ರಾಣಾಪಾಯದಿಂದ ಪಾರಾಗಿದ್ದಾರೆ.
Published : November 17, 2025 at 12:15 PM IST
ಮೈಸೂರು: ಸರಗೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಬೆಣ್ಣೆಗೆರೆ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಹುಲಿ ದಾಳಿಗೆ ಬಲಿಯಾದ ರಾಜಶೇಖರ ಅವರ ಜಮೀನಿನ ಸಮೀಪವೇ ಮತ್ತೆ ಹುಲಿ ದಾಳಿ ಮಾಡಿ, ರೈತನ ಮುಂದೆಯೇ ಹಸುವನ್ನು ಬೇಟೆಯಾಡಿದೆ. ಅದೃಷ್ಟವಶಾತ್ ರೈತ ಪ್ರಾಣಾಪಾಯದಿಂದ ಪಾರಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ಸರಗೂರು ಮತ್ತು ಹೆಚ್.ಡಿ.ಕೋಟೆ ತಾಲೂಕುಗಳಲ್ಲಿ ಹುಲಿ ದಾಳಿ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಮುಂದುವರಿದಿವೆ. ಕಳೆದ ಒಂದು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಹುಲಿ ದಾಳಿಗೆ ಮೂವರು ಬಲಿಯಾದರೆ, ಓರ್ವ ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಗಾಯಗೊಂಡಿರುವ ಈ ಘಟನೆಗಳು ಮಾಸುವ ಮುನ್ನವೇ ಸರಗೂರು ತಾಲೂಕು ಬೆಣ್ಣೆಗೆರೆಯಲ್ಲಿ ಹುಲಿ ದಾಳಿ ನಡೆದಿದೆ. ರೈತ ಜಯಪ್ಪನವರಿಗೆ ಸೇರಿದ ಹಸುವನ್ನು ಸಾಯಿಸಿದೆ. ಸ್ವಲ್ಪದರಲ್ಲೇ ರೈತ ಅಪಾಯದಿಂದ ಪಾರಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆಯು ಕೆಲವು ಹುಲಿಗಳನ್ನು ಸೆರೆ ಹಿಡಿಯುತ್ತಿದ್ದರೂ, ನಿರಂತರ ಹುಲಿ ದಾಳಿಯಿಂದ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಭಯಭೀತರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಪದೇ ಪದೆ ಹುಲಿ ದಾಳಿ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಡಂಚಿನ ಗ್ರಾಮದ ನಿವಾಸಿಗಳು ಕಂಗಾಲಾಗಿದ್ದು, ಜಮೀನಿನತ್ತ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹೋಗಲೂ ಹೆದರಬೇಕಾದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿದೆ. ನಂಜನಗೂಡಿನ ನೇರಳ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ದನ ಮೇಯಿಸುವ ರೈತನ ಮುಂದೆ ಹುಲಿ ಹೋಗಿತ್ತು.
ಗ್ರಾಮಸ್ಥರಿಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ: ಕಳೆದ ಕೆಲವು ದಿನಗಳಿಂದನ ಹುಲಿಯ ಉಪಟಳ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಗ್ರಾಮದ ಕಾಡಂಚಿನ ಭಾಗದ ಜನರಿಗೆ ಧ್ವನಿವರ್ಧಕದ ಮೂಲಕ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ವಹಿಸುವಂತೆ ಸೂಚನೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ರಾತ್ರಿಯ ವೇಳೆ ಓಡಾಡದಂತೆ ತಿಳಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ನಂಜನಗೂಡಿನ ಮಲ್ಲುಂಡಿಯ ಗ್ರಾಮದ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಹಾಡಹಗಲೇ ಹುಲಿ ದಾಳಿ ಮಾಡಿ ಹಸುವೊಂದನ್ನು ಕೊಂದು ಹಾಕಿರುವ ಘಟನೆ ಸಮೀಪದ ಯಾಲೆಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ.
ಗ್ರಾಮದ ಮಂಜು ಪಾಟೀಲ್ ಎಂಬವರು ತಮ್ಮ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಹಸುಗಳನ್ನು ಮೇಯಿಸುತ್ತಿದ್ದ ವೇಳೆ ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ಪೊದೆಯಲ್ಲಿ ಅವಿತಿದ್ದ ಹುಲಿ ಹಸುವಿನ ಮೇಲೆ ಏಕಾಏಕಿ ದಾಳಿ ಮಾಡಿ ಕೊಂದು ಅರೆಬರೆ ತಿಂದು ಬೀಸಾಡಿ ಹೋಗಿದೆ. ಸನಿಹದಲ್ಲೇ ಇದ್ದ ಮಾಲೀಕ ಮಂಜು ಪಾಟೀಲ್ ಅವರು ಕಿರುಚಾಡಿದ್ದರಿಂದ ಹುಲಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ಕಾಲ್ಕಿತ್ತಿದೆ. ವಿಷಯ ತಿಳಿದ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ, ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಸಿಸಿ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಅಳವಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಸರಗೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಹಳೆ ಹೆಗ್ಗುಡಿಲು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ರೈತ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಮೇಲೆ ಹುಲಿ ದಾಳಿ ಮಾಡಲು ಯತ್ನಿಸಿತು. ಆದರೆ ಅವರು ಸೋಲಾರ್ ಬೇಲಿ ಹಾರಿ ಪ್ರಾಣ ಉಳಿಸಿಕೊಂಡರು.
ನಾಲ್ಕು ಹುಲಿ ಸೆರೆ: ಹೆಡಿಯಾಲ ವಲಯದ ಅರಣ್ಯದಂಚಿನ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಪುರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಹುಲಿಯನ್ನು ಸೆರೆ ಹಿಡಿದ ವಾರದ ಬಳಿಕ ಬಡಗಲಪುರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಹುಲಿಯನ್ನು ಸೆರೆ ಹಿಡಿಯಲಾಯಿತು. ನಂತರ ನಂಜನಗೂಡು ತಾಲೂಕಿನ ಆಂಜನಾಪುರದಲ್ಲಿ, ಹೊಸವೀಡು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಎರಡು ಹೆಣ್ಣು ಹುಲಿಗಳನ್ನು ಸೆರೆ ಹಿಡಿಯಲಾಗಿದೆ.
ಇತ್ತೀಚಿನ ಘಟನೆಗಳು: ಅ.16: ಹೆಡಿಯಾಲ ಉಪ ವಿಭಾಗ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ನುಗು ವನ್ಯಜೀವಿ ವಲಯದ ಬಡಗಲಪುರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಮಾದೇಗೌಡ ಎಂಬುವರ ಮೇಲೆ ಹುಲಿ ದಾಳಿ.
ಅ.26: ಮುಳ್ಳೂರು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಬೆಣ್ಣೆಗೆರೆ ಗ್ರಾಮದ ರಾಜಶೇಖರ್ ಎಂಬುವರು ಹುಲಿ ದಾಳಿಗೆ ಬಲಿ.
ಅ.31: ಮೊಳೆಯೂರು ವಲಯ ಅರಣ್ಯ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಕೂಡಗಿ ಗ್ರಾಮದ ದೊಡ್ಡನಿಂಗಯ್ಯ ಅವರು ಹುಲಿ ದಾಳಿಯಿಂದ ಮೃತ.
ನ.07: ಸರಗೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಹಳೆ ಹೆಗ್ಗುಡಿಲು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಉಳುಮೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ರೈತ ಚೌಡನಾಯಕ (ದಂಡನಾಯಕ) ಹುಲಿ ದಾಳಿಗೆ ಬಲಿ.
