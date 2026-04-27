ETV Bharat / state

ಸ್ಮಶಾನಕ್ಕೆ ಭೂಸ್ವಾಧೀನ ಪರಿಹಾರ ನೀಡದ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ : ಧಾರವಾಡ ಎಸಿ ಕಚೇರಿ ಪೀಠೋಪಕರಣ ಜಪ್ತಿ

ಸ್ಮಶಾನಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಧೀನಪಡಿಸಿಕೊಂಡ ಜಮೀನಿಗೆ ಪರಿಹಾರ ನೀಡದ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಧಾರವಾಡದ ಉಪವಿಭಾಗಾಧಿಕಾರಿ ಕಚೇರಿಯ ಪೀಠೋಪಕರಣಗಳನ್ನು ಕೋರ್ಟ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಜಪ್ತಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ಎಸಿ ಕಚೇರಿ ಪೀಠೋಪಕರಣ ಜಪ್ತಿಪಡಿಸಿಕೊಂಡ ಕೋರ್ಟ್​ ಸಿಬ್ಬಂದಿ (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Karnataka Team

Published : April 27, 2026 at 2:09 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ಧಾರವಾಡ : ಸ್ಮಶಾನಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಧೀನಪಡಿಸಿಕೊಂಡ ಜಮೀನಿಗೆ ಪರಿಹಾರ ನೀಡದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಧಾರವಾಡದ ಉಪವಿಭಾಗಾಧಿಕಾರಿ ಕಚೇರಿಯ ಪೀಠೋಪಕರಣಗಳನ್ನು ಜಪ್ತಿ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಧಾರವಾಡದ 2ನೇ ಅಧಿಕ ದಿವಾಣಿ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಆದೇಶದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಕೋರ್ಟ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಜಪ್ತಿ ಮಾಡಿದರು.

ಜಿಲ್ಲೆಯ ನವಲಗುಂದ ತಾಲೂಕಿನ ಕೊಂಡಿಕೊಪ್ಪ ಗ್ರಾಮದ ನಾಗನಗೌಡ ಪಾಟೀಲ್ ಎಂಬನುವರಿಗೆ ಸೇರಿದ 2 ಎಕರೆ ಕೃಷಿ ಜಮೀನನ್ನು ಎಪ್ರಿಲ್​ 8, 2010 ರಲ್ಲಿ ಭೂಸ್ವಾಧೀನಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿತ್ತು. ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಖಾಸಗಿ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಅಂತ್ಯಕ್ರಿಯೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದ್ದರಿಂದಾಗಿ ಸ್ಮಶಾನದ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಈ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಸ್ವಾಧೀನ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿತ್ತು.

ಪ್ರತಿ ಗುಂಟೆಗೆ ₹10,500 ರಂತೆ ಸ್ವಾಧೀನ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಒಟ್ಟು ₹35 ಲಕ್ಷ ಪರಿಹಾರ ನೀಡಬೇಕಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ₹ 20 ಲಕ್ಷ ನೀಡಿದ್ದು, ಇನ್ನೂ ₹15 ಲಕ್ಷ ಬಾಕಿ ಉಳಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ರೈತ ಕೋರ್ಟ್ ಮೊರೆ ಹೋಗಿದ್ದರು. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಕಚೇರಿ ಜಪ್ತಿಗೆ ಆದೇಶಿಸಿತ್ತು.

11,80,000 ಪೇಮೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ : ಈ ಕುರಿತು ರೈತನ ಸಹೋದರ ಭೀಮನಗೌಡ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದ್ದು, 'ಸ್ಮಶಾನಕ್ಕೆ ಜಾಗ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಖಾಸಗಿ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಅಂತ್ಯಕ್ರಿಯೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಹೀಗಾಗಿ, ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಅವರು ನಮಗೆ ಭೂಮಿ ಕೊಡಿ ಎಂದರು. ಹೀಗಾಗಿ, ನಮ್ಮ ಜಮೀನನ್ನು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಟು ಕೊಟ್ಟೆವು. ಅದರ ಪ್ರಕಾರ ಭೂಸ್ವಾಧೀನ ಆಯ್ತು. ಅದರ ಹಣ ಕೊಟ್ಟರು. ನಂತರ ನಾವು ಕೋರ್ಟ್​ಗೆ ಹೋದೆವು. ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತದಿಂದ ₹15 ಲಕ್ಷ ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿದ್ದರಿಂದಾಗಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಕೋರ್ಟ್ ಮೊರೆ ಹೋಗಿ ಸ್ಟೇ ತಂದಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೂ ನಮಗೆ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ. ನಂತರ ಪರಿಹಾರ ಕೊಡುವುದಕ್ಕೆ ಸತಾಯಿಸಿದ್ದರು. 11,80,000 ಪೇಮೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ. 15,00,000 ಲಕ್ಷ ಕೊಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲದಿರುವುದರಿಂದಾಗಿ ಕೋರ್ಟ್​ನಿಂದ ವಾರಂಟ್ ಜಾರಿಯಾಗಿದ್ದರಿಂದಾಗಿ ಜಪ್ತಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ' ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

15 ಲಕ್ಷ ಇನ್ನೂ ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿದೆ : ಈ ಕುರಿತು ವಕೀಲರಾದ ಶಿವಾನಿ ಪಾಟೀಲ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿ, 'ಭೂಸ್ವಾಧೀನಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಜಮೀನಿಗೆ ಪರಿಹಾರವಾಗಿ 35 ಲಕ್ಷ ಹಣ ನೀಡಬೇಕಿತ್ತು. ಅದರಲ್ಲಿ 20 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಉಳಿದ 15 ಲಕ್ಷ ಇನ್ನೂ ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿದೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಹಲವು ಬಾರಿ ಆಫೀಸ್​ಗೆ ಬಂದು ಕೇಳಿದ್ವಿ. ಆದರೆ, ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ, ಇಂದು ನಾವು ನಾಲ್ಕು ಚೇರ್ ಹಾಗೂ ಒಂದು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್​ನ್ನು ಜಪ್ತಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.

TAGGED:

LAND ACQUISITION RELIEF
COURT STAFF
ಎಸಿ ಕಚೇರಿ ಪೀಠೋಪಕರಣ ಜಪ್ತಿ
DHARWAD
AC OFFICE FURNITURE CONFISCATION

Quick Links / Policies

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.