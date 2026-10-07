ಕೆಪಿಎಸ್ಸಿ ನೇಮಕಾತಿ ಅಕ್ರಮ: ಶಿವಶಂಕರಪ್ಪ ಸಾಹುಕಾರ್, ಬಿ.ವಿ.ಗೀತಾ ಅ.19ರವರೆಗೆ ED ಕಸ್ಟಡಿಗೆ
ಇಬ್ಬರೂ ಆರೋಪಿಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿಚಾರಣೆಗಾಗಿ 14 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಕಸ್ಟಡಿಗೆ ನೀಡಬೇಕು ಎಂದು ಇ.ಡಿ ಪರ ವಕೀಲರು ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಮನವಿ ಮಾಡಿದರು.
Published : October 7, 2026 at 7:10 PM IST
ಬೆಂಗಳೂರು: ನೇಮಕಾತಿ ಅಕ್ರಮ ಹಗರಣ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಜಾರಿ ಬಂಧನವಾಗಿರುವ ಕೆಪಿಎಸ್ಸಿಯ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಶಿವಶಂಕರಪ್ಪ ಸಾಹುಕಾರ್ ಹಾಗೂ ಮಾಜಿ ಸದಸ್ಯೆ ಬಿ.ವಿ.ಗೀತಾ ಅವರನ್ನು ಅಕ್ಟೋಬರ್ 19ರವರೆಗೆ ಜಾರಿ ನಿರ್ದೇಶನಾಲತ (ಇ.ಡಿ)ದ ಕಸ್ಟಡಿಗೆ ವಹಿಸಿ ಪಿಎಂಎಲ್ಎ ವಿಶೇಷ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಆದೇಶಿಸಿದೆ.
ಶಿವಶಂಕರಪ್ಪ ಅವರ ಸಂಬಂಧಿ ಸುಗುರೇಶ್ ಜಾಕಾ ತಪ್ಪೊಪ್ಪಿಗೆ ಮತ್ತು ಪರೀಕ್ಷಾ ನಿಯಂತ್ರಕ ಜ್ಞಾನೇಂದ್ರ ಕುಮಾರ್ ಹೇಳಿಕೆ ಆಧರಿಸಿ ಮಂಗಳವಾರ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನಡೆಸಿದ್ದ ಇ.ಡಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಇಬ್ಬರನ್ನೂ ಬಂಧಿಸಿದ್ದರು. ಇಂದು ಇಬ್ಬರೂ ಆರೋಪಿಗಳನ್ನು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಪಿಎಂಎಲ್ಎ ವಿಶೇಷ ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಹಾಜರುಪಡಿಸಿದ್ದರು. ಸುದೀರ್ಘ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಿದ ನ್ಯಾಯಾಲಯ, ಇಬ್ಬರನ್ನೂ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 19ರವರೆಗೆ ಇ.ಡಿ ಕಸ್ಟಡಿಗೆ ಒಪ್ಪಿಸಿ ಆದೇಶಿಸಿತು.
ಇ.ಡಿ ಪರವಾಗಿ ಹಾಜರಾದ ವಿಶೇಷ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಅಭಿಯೋಜಕ ಮಧು ಎನ್.ರಾವ್, ಇಬ್ಬರೂ ಆರೋಪಿಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿಚಾರಣೆಗಾಗಿ 14 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಕಸ್ಟಡಿಗೆ ನೀಡಬೇಕೆಂದು ಮನವಿ ಮಾಡಿದರು.
ತನಿಖೆಯ ವೇಳೆ ಕೆಲ ಕಟು ಸತ್ಯಗಳು ಹೊರಬಂದಿದ್ದು, ಹಲವು ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ 40 ಲಕ್ಷ, 60 ಲಕ್ಷ ಹಾಗೂ 70 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಗಳಿಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಕೊನೆಯ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 5 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಗೂ ಪ್ರಶ್ನೆಪತ್ರಿಕೆ ಡೀಲ್ ನಡೆದಿದೆ. ಈ ಅಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಂದ ಪಡೆದಿದ್ದ ಬ್ಲಾಂಕ್ ಚೆಕ್ಗಳು, ಪ್ರಾಮಿಸರಿ ನೋಟ್ಗಳು ಹಾಗೂ ಸಹಿ ಮಾಡಲಾದ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನ ಇ.ಡಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಜಪ್ತಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಅವರು ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಗಮನಕ್ಕೆ ತಂದರು.
ಅಲ್ಲದೇ, ಅಕ್ರಮ ವ್ಯವಹಾರಗಳ ವಿವರಗಳನ್ನು ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಮುಂದೆ ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟ ಎಸ್ಪಿಪಿ ಅವರು, ವಿನುತಾ ಎಂಬ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯ ತಂದೆ ಮಲ್ಲಪ್ಪ ಅವರ ಮೂಲಕ ಶಿವಶಂಕರಪ್ಪ ಡೀಲ್ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಆರಂಭದಲ್ಲಿ 50 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಗೆ ಬೇಡಿಕೆಯಿಟ್ಟು, ಅಂತಿಮವಾಗಿ 20 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಗೆ ಡೀಲ್ ಮುಗಿಸಲಾಗಿತ್ತು ಹಾಗೂ 10 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಮುಂಗಡ ಹಣ ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ ಎಂಬ ಸತ್ಯವನ್ನು ವಿನುತಾ ಅವರ ತಂದೆ ಮಲ್ಲಪ್ಪ ಅವರು ಹೇಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ದಾಖಲಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದರು.
ಅದೇ ರೀತಿ, ನಂದೀಶ್ ಎಂಬ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯ ತಂದೆ ಬಸವರಾಜಪ್ಪ ಅವರು ಕೆಪಿಎಸ್ಸಿ ಸದಸ್ಯೆ ಬಿ.ವಿ.ಗೀತಾ ಅವರೊಂದಿಗೆ ನೇರ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿದ್ದು, ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್ ಮೂಲಕ ಮಾತುಕತೆ ನಡೆಸಿದ್ದರು. ಅಲ್ಲಿಯೂ 50 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಬೇಡಿಕೆಯಿಟ್ಟು, 40 ಲಕ್ಷಕ್ಕೆ ಡೀಲ್ ಕುದುರಿಸಿ ಈಗಾಗಲೇ 20 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಹಣ ವರ್ಗಾವಣೆಯಾಗಿರುವುದು ತನಿಖೆಯಲ್ಲಿ ದೃಢಪಟ್ಟಿದೆ. ಕೇವಲ ಈ ಇಬ್ಬರು ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ಇನ್ನೂ ಹಲವು ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ಜೊತೆ ಆರೋಪಿಗಳು ತಮ್ಮ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ದುರ್ಬಳಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇದೇ ರೀತಿ ಕೋಟ್ಯಂತರ ರೂಪಾಯಿ ವ್ಯವಹಾರ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಕೆಪಿಎಸ್ಸಿ ಕಚೇರಿ ಪರಿಶೀಲನೆ ವೇಳೆ ಹಾಗೂ ಶಿವಶಂಕರಪ್ಪ ಅವರ ಪಿಎ ಬಳಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ರಶೀದಿಗಳು ಪತ್ತೆಯಾಗಿವೆ. ಗೀತಾ ಅವರು ತಮ್ಮ ಸಂಬಂಧಿಕರ ಖಾತೆಗಳ ಮೂಲಕ ನಗದು ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಮಾಡಿಸಿಕೊಂಡಿರುವುದು ತನಿಖೆಯಿಂದ ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ ಎಂದು ವಕೀಲರು ತಿಳಿಸಿದರು.
ಇದಲ್ಲದೇ, ಪಶುವೈದ್ಯಕೀಯ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಹಾಜರಾಗಲಿರುವ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ಅಂತಿಮ ಆಯ್ಕೆಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಲು ಬಿ.ವಿ.ಗೀತಾ ಅವರು ಜ್ಞಾನೇಂದ್ರ ಕುಮಾರ್ ಅವರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿದ್ದರು. ವಿಚಾರಣೆ ವೇಳೆ ಜ್ಞಾನೇಂದ್ರ ಕುಮಾರ್ ಈ ವಿಷಯವನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಸಂಪೂರ್ಣ ಪ್ರಶ್ನೆಪತ್ರಿಕೆ ಸೋರಿಕೆ ಮಾಡಲು ಇಷ್ಟವಿಲ್ಲದಿದ್ದ ಕಾರಣ, ಕೇವಲ 80 ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರಗಳನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಗೀತಾ ನೀಡಿದ್ದ 5 ರಿಂದ 6 ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ರೋಲ್ ನಂಬರ್ಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಸಿಟ್ಟಿಂಗ್ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಹಾಗೂ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆಯ ಸರಣಿಯನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ಅಕ್ರಮ ಎಸಗಲಾಗಿತ್ತು ಎಂಬ ಆಘಾತಕಾರಿ ಮಾಹಿತಿಯು ಜ್ಞಾನೇಂದ್ರ ಕುಮಾರ್ ಅವರ ವಿಚಾರಣೆಯಿಂದ ಹೊರಬಿದ್ದಿದೆ ಎಂದು ವಕೀಲ ಮಧು ಎನ್.ರಾವ್ ವಾದ ಮಂಡಿಸಿದರು.
ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ, ಆರೋಪಿಗಳ ಪರ ವಕೀಲರು ಇ.ಡಿ ಮನವಿಗೆ ತೀವ್ರ ಆಕ್ಷೇಪಣೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು. ಈ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಸಿಐಡಿ ಈಗಾಗಲೇ ಬಹುತೇಕ ತನಿಖೆ ನಡೆಸಿದೆ. ಈಗ ಇದು ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ ಮತ್ತು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ನಡುವಿನ ವಿಷಯದಂತಾಗಿದೆ. ಹಿಂದೆ ಇ.ಡಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ದಾಳಿ ನಡೆಸಿ ಎರಡು ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಸುದೀರ್ಘ ಶೋಧ ನಡೆಸಿದ್ದರು. ಈಗ ಅನಗತ್ಯವಾಗಿ ಶಿವಶಂಕರಪ್ಪ ಮತ್ತು ಗೀತಾ ಅವರನ್ನು ಬಂಧಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ವಾದಿಸಿದರು. ಅಲ್ಲದೇ, ಆರೋಗ್ಯದ ಕಾರಣಗಳನ್ನು ಮುಂದಿಟ್ಟು ಆರೋಪಿಗಳಿಗೆ ಮಧ್ಯಂತರ ಜಾಮೀನಿಗೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು.
ಇದೇ ವೇಳೆ ನವರಾತ್ರಿಯ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ತಾನು ಮಗಳ ಒಳಿತಿಗಾಗಿ ಉಪವಾಸ ವ್ರತ ಕೈಗೊಂಡಿರುವುದಾಗಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಆದರೆ ಕಸ್ಟಡಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಉಪವಾಸ ಮಾಡಲು ಅವಕಾಶ ನೀಡುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಇ.ಡಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಗಮನಕ್ಕೆ ತಂದರು. ತನಿಖೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಉಪವಾಸ ಇದ್ದರೆ ಆರೋಗ್ಯದಲ್ಲಿ ಏರುಪೇರಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುವುದರಿಂದ ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ತನಿಖೆಗೆ ಸಹಕರಿಸಲೇಬೇಕು ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಂತೆ ಉಪವಾಸ ಕೈ ಬಿಟ್ಟು ತನಿಖೆಗೆ ಸಹಕರಿಸುವಂತೆ ಗೀತಾ ಪರ ವಕೀಲರು ತನ್ನ ಕಕ್ಷಿದಾರರಿಗೆ ಸೂಚನೆ ನೀಡಿದರು.
ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಇಬ್ಬರನ್ನೂ ಇ.ಡಿ ಕಸ್ಟಡಿಗೆ ನೀಡಿ ಆದೇಶಿಸಿದ ನ್ಯಾಯಾಲಯ, ತನಿಖೆಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಸಹಕರಿಸಬೇಕು, ಸುಮ್ಮನೆ ವೈದ್ಯಕೀಯ ವರದಿಗಳನ್ನು ನೆಪವಾಗಿ ತರಬಾರದು ಎಂದು ಆರೋಪಿಗಳಿಗೆ ಸೂಚನೆ ನೀಡಿತು. ತನಿಖೆಯ ವೇಳೆ ಆರೋಪಿಗಳಿಗೆ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಮಾತ್ರೆ ಔಷಧಗಳು ಹಾಗೂ ಸೂಕ್ತ ಆರೋಗ್ಯ ತಪಾಸಣೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸುವಂತೆ ಇ.ಡಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಕೋರ್ಟ್ ನಿರ್ದೇಶಿಸಿತು.
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