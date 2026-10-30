ತಂದೆ ತಿಥಿ ಕಾರ್ಯ ನೇರವೇರಿಸಲು ಮಧ್ಯಂತರ ಜಾಮೀನು ಕೋರಿ ಪ್ರದೋಷ್ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದ ಅರ್ಜಿ ವಜಾ
Renukaswamy Murder Case: ತಂದೆಯ ತಿಥಿ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ನೇರವೇರಿಸಲು ಮಧ್ಯಂತರ ಜಾಮೀನು ಕೋರಿ ಮಾಫಿ ಸಾಕ್ಷಿ ಪ್ರದೋಷ್ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ನ್ಯಾಯಾಲಯ ವಜಾಗೊಳಿಸಿದೆ.
Published : October 30, 2026 at 7:37 PM IST
ಬೆಂಗಳೂರು: ಎರಡನೇ ವರ್ಷದ ತಂದೆಯ ತಿಥಿ ಕಾರ್ಯ ನೇರವೇರಿಸಲು ರೇಣುಕಾಸ್ವಾಮಿ ಕೊಲೆ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಮಾಫಿ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿರುವ ಪ್ರದೋಷ್, ಮಧ್ಯಂತರ ಜಾಮೀನು ಕೋರಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದ ಅರ್ಜಿಯನ್ನ 59ನೇ ಸಿಸಿಎಚ್ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ತಿರಸ್ಕರಿಸಿದೆ.
59ನೇ ಸಿಸಿಎಚ್ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ನ್ಯಾ.ಸುಜಾತ ಮಡಿವಾಳಪ್ಪ ಸಾಂಬ್ರಾಣಿ ಅವರು ಶುಕ್ರವಾರಕ್ಕೆ ಆದೇಶ ಕಾಯ್ದಿರಿಸಿದ್ದರು. 3 ವಾರಗಳ ಕಾಲ, ಮೂರು ವಾರಗಳವರೆಗೆ ಮಧ್ಯಂತರ ಜಾಮೀನು ಕೋರಿ ಪ್ರದೋಷ್ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದ ಅರ್ಜಿಯನ್ನ ನಿರಾಕರಿಸಿ ಇಂದು ಆದೇಶಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಜಾಮೀನು ನೀಡದಂತೆ ದರ್ಶನ್ ಪರ ವಕೀಲ ಹಷ್ಮತ್ ಪಾಷಾ ವಾದ ಮಂಡಿಸಿದ್ದರು. ಸಾವು ಸಂಭವಿಸಿದಾಗ ಅಂತ್ಯಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಲು ಅವಕಾಶವಿದೆ. ಆದರೆ, 2ನೇ ಬಾರಿ ಮಧ್ಯಂತರ ಜಾಮೀನು ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ ಕಾನೂನಿಲ್ಲ. ಪ್ರದೋಷ್ ಮಾಫಿ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದ್ದು, ಇನ್ನು ಪಾಟೀ ಸವಾಲ್ ಬಾಕಿಯಿದೆ. 2ನೇ ವರ್ಷದ ಪಿತೃ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಅವಕಾಶ ನೀಡಬಾರದು. ಇದರಿಂದ ಹೊಸ ಸಂಪ್ರದಾಯಕ್ಕೆ ನಾಂದಿ ಹಾಡಿದಂತೆ. ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಪಿತೃ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಭಾಗಿಯಾಗಲು ಜಾಮೀನು ನೀಡುವುದು ಸೂಕ್ತವಲ್ಲ. ಮಾಫಿ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿರುವ ಪ್ರದೋಷ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಕರುಣೆ ತೋರಬಾರದು ಎಂದು ವಾದಿಸಿದ್ದರು.
ಇದಕ್ಕೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಪರ ವಿಶೇಷ ಅಭಿಯೋಜಕ ಪ್ರಸನ್ನ ಕುಮಾರ್, ಪ್ರದೋಷ್ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಸಮರ್ಥಿಸುವುದೂ ಇಲ್ಲ, ವಿರೋಧಿಸುವುದೂ ಇಲ್ಲ. ಪ್ರದೋಷ್ ಇಲ್ಲಿ ಜಾಮೀನು ಕೇಳುತ್ತಿಲ್ಲ, ಪಿತೃ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಲು ಅನುಮತಿ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರದೋಷ್ ತಂದೆ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದಾಗ ಕೋರ್ಟ್ ಮಧ್ಯಂತರ ಜಾಮೀನು ನೀಡಿತ್ತು. ಈಗ ಪಿತೃಕಾರ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಮಧ್ಯಂತರ ಜಾಮೀನು ಕೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರದೋಷ್ ಈಗ ಆರೋಪಿಯಲ್ಲ, ಆದರೆ ಜೈಲುವಾಸಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಸಿಆರ್ಪಿಸಿ ಸೆಕ್ಷನ್ 306 ಷರತ್ತಿನಂತೆ ಪ್ರದೋಷ್ ಜೈಲಿನಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಆರೋಪಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಶಾಮೀಲಾಗಬಾರದು ಎಂದು ಜೈಲಿನಲ್ಲಿಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದಿದ್ದರು.
ವಾದ-ಪ್ರತಿವಾದ ಆಲಿಸಿದ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಪ್ರದೋಷ್ ಜಾಮೀನು ಅರ್ಜಿಯನ್ನ ತಿರಸ್ಕರಿಸಿದೆ.
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