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ವಿಚಾರಣೆ ವೇಳೆ ಪವಿತ್ರಾಗೌಡ ಹೆಡ್​ಫೋನ್​ ಬಳಸಿದ್ದಕ್ಕೆ ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದ ನ್ಯಾಯಾಲಯ: ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ನೀಡುವಂತೆ ಜೈಲಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ತಾಕೀತು

ವಿಚಾರಣೆ ವೇಳೆ ಪವಿತ್ರಾಗೌಡ ಹೆಡ್​ಫೋನ್ ಬಳಸಿದ್ದನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದ ನ್ಯಾಯಾಲಯ, ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ನೀಡುವಂತೆ ಜೈಲಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ತಾಕೀತು ಮಾಡಿದೆ.

COURT QUESTIONS PAVITRA GOWDA FOR USING HEADPHONES DURING TRIAL
ಪವಿತ್ರಾಗೌಡ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Karnataka Team

Published : August 13, 2026 at 8:12 PM IST

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ಬೆಂಗಳೂರು: ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಖುದ್ದು ಹಾಜರುಪಡಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಕೋರಿ ನಟ ದರ್ಶನ್ ಪರ ವಕೀಲರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದ ಅರ್ಜಿ ಗುರುವಾರ ವಿಚಾರಣೆ ಮುಂದುವರೆಸಿದ 59ನೇ ಸಿಸಿಹೆಚ್ ನ್ಯಾಯಾಲಯವು ವಾದ-ಪ್ರತಿವಾದ ಆಲಿಸಿ ಆಗಸ್ಟ್​ 17ಕ್ಕೆ ಆದೇಶ ಕಾಯ್ದಿರಿಸಿತು.

ಇಂದು ವಿಚಾರಣೆ ಹಿನ್ನೆಲೆ ದರ್ಶನ್, ಪವಿತ್ರಾಗೌಡ, ಪ್ರದೂಷ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಇನ್ನಿತರೆ ಆರೋಪಿಗಳು ವಿಡಿಯೋ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ ಮೂಲಕ ಹಾಜರಾದರು. ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಖುದ್ದು ಹಾಜರಾಗಲು ಅನುಮತಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಕೋರಿ ದರ್ಶನ್ ಪರ ವಕೀಲರಾದ ಹಷ್ಮತ್ ಪಾಷಾ ವಾದ ಮಂಡಿಸಿದರು.

ಇದಕ್ಕೆ ಆಕ್ಷೇಪಿಸಿದ ಪ್ರಾಸಿಕ್ಯೂಷನ್ ಪರ ಎಸ್​ಪಿಪಿ ಪ್ರಸನ್ನಕುಮಾರ್, ದರ್ಶನ್ ಸೆಲೆಬ್ರೆಟಿಯಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಕಾನೂನು ಸುವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಧಕ್ಕೆ ಆಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಈ ಕುರಿತಂತೆ ಬಿಹಾರ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಆದೇಶವೊಂದನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದರು. ಪ್ರಕರಣ ಕುರಿತಂತೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ವರದಿ ಹಾಗೂ ಆದೇಶ ಪ್ರತಿ ಸಲ್ಲಿಸುವಂತೆ ತಿಳಿಸಿ ನ್ಯಾಯಾಲಯವು ಸೋಮವಾರಕ್ಕೆ ಆದೇಶ ಕಾಯ್ದಿರಿಸಿತು.

ಇದಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ಆರೋಪಿತೆ ಪವಿತ್ರಾಗೌಡ ಅವರನ್ನು ನ್ಯಾಯಾಧೀಶೆ ಸುಜಾತಾ ಎಂ. ಸಾಂಬ್ರಾಣಿ ಅವರು, ಪವಿತ್ರಾಗೌಡ ತಡವಾಗಿ ಹಾಜರಾಗಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ತರಾಟೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡರು. ಹೆಡ್​ಫೋನ್ ಯಾಕೆ ಉಪಯೋಗಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ? ಇದಕ್ಕೆ ಅನುಮತಿ ನೀಡಿದವರು ಯಾರು? ಮಹಿಳಾ ವಿಚಾರಣಾಧೀನ ಕೈದಿ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಡ್​ಫೋನ್ ಕೊಡುತ್ತಾರೆಯೇ? ಎಂದು ಗರಂ ಆದರು.

ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ ಪವಿತ್ರಾಗೌಡ, ನಾನು ಹೆಡ್​ಫೋನ್ ಉಪಯೋಗಿಸಿಲ್ಲ ಮೇಡಂ ಎಂದರು. ಹೆಡ್​ಫೋನ್ ಬಳಸಿರುವುದನ್ನು ನಾನು ನೋಡಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಜೈಲಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಂದ ವಿವರಣೆ ಕೇಳಿದ ನ್ಯಾಯಾಲಯವು ಇದೇ ರೀತಿ ಪುರುಷರು ಹಾಜರಾಗುವ ಕೊಠಡಿಯಲ್ಲೂ ಹೆಡ್​ಫೋನ್​ಗಳನ್ನು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತಿದೆಯಾ ಎಂಬುದನ್ನು ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಿ, ಮಾಹಿತಿ ನೀಡುವಂತೆ ತಾಕೀತು ಮಾಡಿತು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ರೇಣುಕಾಸ್ವಾಮಿ ಕೊಲೆ ಕೇಸ್​: ಮಾಫಿ ಸಾಕ್ಷಿ ಪರಿಗಣನೆ ಪ್ರಶ್ನಿಸಿ ದರ್ಶನ್ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದ ಅರ್ಜಿ ವಜಾಗೊಳಿಸಿದ ಹೈಕೋರ್ಟ್

TAGGED:

PAVITRA GOWDA
HEADPHONES
ಹೆಡ್​ಫೋನ್ ಬಳಕೆ
BENGALURU
RENUKASWAMY CASE

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