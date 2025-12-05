ರೈತನ ಭೂಮಿಗೆ ಪರಿಹಾರ ನೀಡದ್ದಕ್ಕೆ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಾರು ಜಪ್ತಿಗೆ ಕೋರ್ಟ್ ಆದೇಶ
1992ರ ಪ್ರಕರಣ ಇದಾಗಿದ್ದು, ಸಂತ್ರಸ್ತ ರೈತ ತನ್ನ ಭೂಮಿಗೆ ಸೂಕ್ತ ಪರಿಹಾರಕ್ಕಾಗಿ ಅಲೆದಾಡಿದ್ದು, ಜಿಲ್ಲಾ ನ್ಯಾಯಾಲಯವು, ರೈತನಿಗೆ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ಪರಿಹಾರ ನೀಡಲು ವಿಫಲವಾದಲ್ಲಿ, ಡಿಸಿ ಕಾರನ್ನು ಜಪ್ತಿ ಮಾಡಲು ಆದೇಶಿಸಿತ್ತು.
ಶಿವಮೊಗ್ಗ: ವಸತಿ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡ ರೈತನ ಭೂಮಿಗೆ ಸೂಕ್ತ ಪರಿಹಾರ ನೀಡದ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ನ್ಯಾಯಾಲಯ, ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಚೇರಿ ಜಪ್ತಿಗೆ ಆದೇಶ ಮಾಡಿತ್ತು. ಇದರಿಂದ ರೈತ ಕೋರ್ಟ್ ಅಮೀನರನ್ನು ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬಂದು ಜಪ್ತಿಗೆ ಮುಂದಾಗಿದ್ದ ಘಟನೆ ನಡೆಯಿತು. ತಮ್ಮನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡಿದ ರೈತನಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಇಲಾಖೆಯೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿ, ಸೂಕ್ತ ಪರಿಹಾರ ಒದಗಿಸುವ ಭರವಸೆಯನ್ನು ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು ನೀಡಿದ್ದರಿಂದ ರೈತ ವಾಪಸ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ.
ಏನಿದು ಪ್ರಕರಣ?: ಶಿವಮೊಗ್ಗ ತಾಲೂಕಿನ ಹರಮಘಟ್ಟ ಗ್ರಾಮ ಹನುಮಂತಪ್ಪ ಅವರ ಮಗ ನಂದ್ಯಾಪ್ಪ ಎಂಬ ರೈತನ ಭೂಮಿಯನ್ನು 1992ರಲ್ಲಿ ಹರಮಘಟ್ಟ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಯು, ಆಶ್ರಯ ಮನೆ ನಿರ್ಮಿಸಲು 1 ಎಕರೆ 2 ಗುಂಟೆ ಭೂಮಿಯನ್ನು ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿತ್ತು. ಆಗ ಭೂಮಿಗೆ 22 ಲಕ್ಷದ 60 ಸಾವಿರ ರೂ ನೀಡುವ ಮಾತುಕತೆ ಆಗಿತ್ತು. ನಂತರ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ನೀಡಿದ್ದು ಕೇವಲ 9 ಲಕ್ಷ ರೂ ಮಾತ್ರ.
ಇದರಿಂದ ರೈತ ನಂದ್ಯಾಪ್ಪ ನ್ಯಾಯಲಯಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದರು. ಪ್ರಕರಣದ ತನಿಖೆ ನಡೆಸಿದ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಜಿಲ್ಲಾ ನ್ಯಾಯಾಲಯವು ರೈತ ನಂದ್ಯಾಪ್ಪನವರಿಗೆ 95,88,283 ಲಕ್ಷ ರೂ. ಪರಿಹಾರ ನೀಡಬೇಕು ಎಂದು ಆದೇಶಿಸಿದೆ. ಪರಿಹಾರ ನೀಡಲು ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ವಿಫಲವಾದರೆ, ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ಕಚೇರಿಯ ಪೀಠೋಪಕರಣಗಳನ್ನು ಹಾಗೂ ಡಿಸಿ ಅವರ ಕಾರುಗಳನ್ನು ಜಪ್ತಿ ಮಾಡಲು ಆದೇಶಿಸಿತ್ತು. ಇದರಿಂದ ಇಂದು ರೈತ ನಂದ್ಯಾಪ್ಪ ಕೋರ್ಟ್ ಆದೇಶ ಹಿಡಿದು ಅಮೀನರ ಜೊತೆ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಚೇರಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಸೂಕ್ತ ಪರಿಹಾರ ಒದಗಿಸುವ ಭರವಸೆಯನ್ನು ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು ನೀಡಿದ್ದು, ರೈತ ಅದೇ ಭರವಸೆಯಲ್ಲಿ ಹಿಂದಿರುಗಿದ್ದಾರೆ.
ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ: ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಆದೇಶದ ಕುರಿತು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಗುರುದತ್ತ ಹೆಗಡೆ ಅವರು, "ಈಗ ಕೋರ್ಟ್ ಆರ್ಡರ್ ಯಾವ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆ ಎಂದು ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಕಡೆ ಭೂ ಸ್ವಾಧೀನ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಇದು ಯಾವ ಇಲಾಖೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಎಂಬುದು ನನಗೆ ತಿಳಿದಿಲ್ಲ. ಇದರಿಂದ ಸಂಬಂಧ ಪಟ್ಟ ಇಲಾಖೆಯವರ ಜೊತೆ ಮಾತನಾಡಿ, ನಾನು ರೈತನಿಗೆ ನ್ಯಾಯ ಒದಗಿಸಿ ಕೊಡುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಭರವಸೆ" ನೀಡಿದರು.
ರೈತ ನಂದ್ಯಾಪ್ಪ ಮಾತನಾಡಿ, "ಹರಮಘಟ್ಟ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿಕೊಡಲು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಯು ನಮ್ಮ 1 ಎಕರೆ 2 ಗುಂಟೆ ಭೂಮಿಯನ್ನು ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿತ್ತು. ಆಗ ನಮ್ಮ ಜಮೀನಿಗೆ 22 ಲಕ್ಷದ 60 ಸಾವಿರ ರೂ ನೀಡುವುದಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದರು. ನಂತರ ನಮಗೆ ಕೇವಲ 9 ಲಕ್ಷ ರೂ. ನೀಡಿದ್ದರು. ಇದರಿಂದ ನಾವು ಕೋರ್ಟ್ಗೆ ಹೋಗಬೇಕಾಯಿತು. ಅದಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ಡಿಸಿ, ಸಿಇಒ, ತಹಶೀಲ್ದಾರ್, ಎಸಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಎಲ್ಲಾ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡಿದ್ದೆವು. ಆದರೆ, ಯಾವುದೇ ಪ್ರಯೋಜನವಾಗಲಿಲ್ಲ. ಇದರಿಂದ ಕೋರ್ಟ್ಗೆ ಹೋಗಿದ್ದೆ. ಕೋರ್ಟ್ಗೆ ಅಲೆದಾಡಿ, ನಾನು ಸುಮಾರು 25 ಲಕ್ಷ ರೂ. ಮೌಲ್ಯದ 1 ಎಕರೆ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಮಾರಿಕೊಂಡೆ. ಇಂದು ಕೋರ್ಟ್ ಆರ್ಡರ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೇನೆ. ಡಿಸಿ ಅವರು ಹಣ ನೀಡಲ್ಲ, ಬೇಕಾದರೆ ಕಾರು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನಮಗೆ ನ್ಯಾಯ ಕೊಡಿಸಿ" ಎಂದು ಮಾಧ್ಯಮದ ಮುಂದೆ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಂಡರು.
