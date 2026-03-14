ಜಿಎಸ್​ಟಿ ವಂಚನೆ ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಶೋಕಾಸ್ ನೋಟಿಸ್ ಹಂತದಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಹಸ್ತಕ್ಷೇಪ ಸಲ್ಲ: ಹೈಕೋರ್ಟ್

ಜಿಎಸ್​ಟಿ ವಂಚನೆ ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಶೋಕಾಸ್ ನೋಟಿಸ್​ ಹಂತದಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಹಸ್ತಕ್ಷೇಪ ಮಾಡುವುದು ಸರಿಯಲ್ಲ ಎಂದು ಹೈಕೋರ್ಟ್ ತಿಳಿಸಿದೆ.

HIGH COURT MANGALURU COMPANY CHEATING CASE ಜಿಎಸ್​ಟಿ ವಂಚನೆ ಪ್ರಕರಣ ಹೈಕೋರ್ಟ್ GST CHEATING CASE
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : March 14, 2026 at 7:46 PM IST

ಬೆಂಗಳೂರು: ಸರಕು ಮತ್ತು ಸೇವಾ ತೆರಿಗೆ (ಜಿಎಸ್​ಟಿ) ವಂಚನೆ ಆರೋಪ ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಶೋಕಾಸ್ ನೋಟಿಸ್ ಜಾರಿ ಮಾಡುವ ಹಂತದಲ್ಲೇ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಹಸ್ತಕ್ಷೇಪ ಮಾಡುವುದು ಸರಿಯಾದ ಕ್ರಮವಲ್ಲ ಎಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಪಟ್ಟಿರುವ ಹೈಕೋರ್ಟ್, ಮಂಗಳೂರಿನ ವಿಘ್ನೇಶ್ವರ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಕಂಪನಿಗೆ ಜಾರಿ ಮಾಡಿದ್ದ ಶೋಕಾಸ್ ನೋಟಿಸ್ ಅನ್ನು ಎತ್ತಿಹಿಡಿದಿದೆ.

ಅಲ್ಲದೆ, ಮಂಗಳೂರಿನ ಜಿಎಸ್​ಟಿ ಆಯುಕ್ತಾಲಯದ ಕೇಂದ್ರ ತೆರಿಗೆ ಆಯುಕ್ತರು, ಕಂಪನಿಗೆ ಜಾರಿ ಮಾಡಿದ್ದ ಶೋಕಾಸ್ ನೋಟಿಸ್ ರದ್ದುಪಡಿಸಿದ್ದ ಏಕ ಸದಸ್ಯ ಪೀಠದ ಆದೇಶವನ್ನು ರದ್ದುಪಡಿಸಿ ಆದೇಶಿಸಿದೆ.

ಏಕ ಸದಸ್ಯ ಪೀಠದ ಆದೇಶವನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿ ಕೇಂದ್ರ ತೆರಿಗೆ ಇಲಾಖೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದ ಮೇಲ್ಮನವಿ ಅರ್ಜಿ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಿದ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ಎಸ್.ಜಿ. ಪಂಡಿತ್ ಮತ್ತು ಕೆ.ವಿ. ಅರವಿಂದ್ ಅವರಿದ್ದ ವಿಭಾಗೀಯ ಪೀಠ ಈ ಆದೇಶ ನೀಡಿದೆ.

ಅಲ್ಲದೆ, ಜಿಎಸ್​ಟಿ ಕಾಯ್ದೆಯ ಸೆಕ್ಷನ್ 74 ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ತೆರಿಗೆ ತಪ್ಪಿಸುವ ಪ್ರಕರಣಗಳಿಗೆ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುವ ಅಧಿಕಾರ ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿರಲಿದೆ. ಸೆಕ್ಷನ್ 67 ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಶೋಧ ಅಥವಾ ಜಪ್ತಿ ಕ್ರಮಗಳ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿತವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಶೋಧ ಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಕಾನೂನು ದೋಷಗಳಿದ್ದರೂ ಸಹ, ಅದರಿಂದ ಸಿಕ್ಕ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತಳ್ಳಿಹಾಕಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಆರೋಪ ನಿಜವಿದ್ದಲ್ಲಿ ಸಾಕ್ಷ್ಯಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ಸಂಗ್ರಹಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂಬುದು ಮುಖ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಪೀಠ ಹೇಳಿದೆ.

ಅಲ್ಲದೆ, ಜಿಎಸ್​ಟಿ ಕಾಯ್ದೆಯ ಸೆಕ್ಷನ್ 74 ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ವಿಚಾರಣೆ ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿದೆ. ತನಿಖೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿರುವ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಬಳಸುವುದಕ್ಕೆ ಕಾಯ್ದೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ನಿಷೇಧವಿಲ್ಲ. ಬೇರೆ ಆಯುಕ್ತಾಲಯದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನೂ ಬಳಸಬಹುದಾಗಿದೆ. ಆರೋಪಿತ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಎಲ್ಲಾ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡಲು ಅವಕಾಶ ಇರಲಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ, ಮುಂದಿನ 15 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಪನಿ ಶೋಕಾಸ್ ನೋಟಿಸ್​ಗೆ ಉತ್ತರಿಸಬೇಕು. ಬಳಿಕ ತೆರಿಗೆ ಇಲಾಖೆ ಕಾನೂನು ಪ್ರಕಾರ ಮುಂದಿನ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಬಹುದು ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದೆ.

ಪ್ರಕರಣದ ಹಿನ್ನೆಲೆ: ಸರಕು ಸಾಗಣೆ ವ್ಯವಹಾರ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ಮಂಗಳೂರು ಮೂಲದ ವಿಘ್ನೇಶ್ವರ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಕಂಪನಿಯು ಜಿಎಸ್​ಟಿ ಕಾಯ್ದೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ನೋಂದಾಯಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಕಂಪನಿಯ ವಿರುದ್ಧ ಜಿಎಸ್​ಟಿ ವಂಚನೆ, ಬಿಲ್​ಗಳನ್ನು ತಿರುಚಿಸಿರುವುದು, ಇ-ವೇ ಬಿಲ್​​ಗಳ ದುರುಪಯೋಗ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಆರೋಪಗಳು ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದವು.

ಈ ಕುರಿತಂತೆ ಮಂಗಳೂರು ಜಿಎಸ್​ಟಿ ಆಯುಕ್ತಾಲಯ ನಡೆಸಿದ ತನಿಖೆಯಲ್ಲಿ, ಸರಕುಗಳನ್ನು ಜಿಎಸ್​ಟಿ ಪಾವತಿಸದೆ ಸಾಗಿಸಿರುವ ಸಂಶಯ ಎದುರಾಗಿತ್ತು. ಬಿಲ್​ಗಳು ಹಾಗೂ ಇ-ವೇ ಬಿಲ್​​ಗಳಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಿ ಒಂದೇ ಇ-ವೇ ಬಿಲ್​ಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ ಹಲವು ಬಾರಿ ಸರಕು ಸಾಗಣೆ ನಡೆದಿರುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿತ್ತು. ಈ ಮಾಹಿತಿಯ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಉತ್ತರ-ಪಶ್ಚಿಮ ಆಯುಕ್ತಾಲಯಕ್ಕೆ ರವಾನೆಯಾಗಿದ್ದು, ಅದರ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ ಕಂಪನಿಗೆ 2023 ಏಪ್ರಿಲ್ 11ರಂದು ಶೋಕಾಸ್ ನೋಟಿಸ್ ನೀಡಲಾಗಿತ್ತು.

ಇದನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿ ಕಂಪನಿಯು ಹೈಕೋರ್ಟ್​ಗೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿತ್ತು. ಅರ್ಜಿ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಿದ್ದ ಏಕ ಸದಸ್ಯ ಪೀಠ, ಮಂಗಳೂರು ಆಯುಕ್ತಾಲಯದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ತನಿಖೆ ನಡೆಸುವ ಅಧಿಕಾರ ಹೊಂದಿಲ್ಲ. ಆದ ಕಾರಣ, ಶೋಕಾಸ್ ನೋಟಿಸ್ ರದ್ದುಗೊಳಿಸುತ್ತಿರುವುದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿತ್ತು. ಅಲ್ಲದೆ, ತನಿಖೆ ವೇಳೆ ಕಂಪನಿಯಿಂದ ಠೇವಣಿ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಪಡೆದಿದ್ದ 50 ಲಕ್ಷ ರೂ. ಹಿಂತಿರುಗಿಸಬೇಕು ಮತ್ತು ಜಪ್ತಿ ಮಾಡಿದ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಮರಳಿ ನೀಡಲು ಆದೇಶಿಸಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಕಾನೂನಿನ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಹೊಸದಾಗಿ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ನೀಡಲಾಗಿತ್ತು. ಈ ಆದೇಶವನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿ ಕೇಂದ್ರ ತೆರಿಗೆ ಇಲಾಖೆಯು ವಿಭಾಗೀಯ ಪೀಠಕ್ಕೆ ಮೇಲ್ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸಿತ್ತು.

ವಿಚಾರಣೆ ವೇಳೆ ಮೇಲ್ಮನವಿದಾರರ (ಕೇಂದ್ರ) ಪರ ವಕೀಲರು, ತನಿಖೆ ಒಂದೇ ಆಯುಕ್ತಾಲಯದಿಂದ ನಡೆದಿಲ್ಲ, ಹಲವು ಘಟಕಗಳು ಸೇರಿ ನಡೆಸಿವೆ. ಬೆಂಗಳೂರು ಆಯುಕ್ತಾಲಯದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಕಂಪನಿ ವಿರುದ್ಧ ಸುಮಾರು 27.56 ಕೋಟಿ ಜಿಎಸ್​ಟಿ ವಂಚಿಸಿರುವ ಆರೋಪವಿದೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ತನಿಖೆಯಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 1,964 ಇ-ವೇ ಬಿಲ್​ಗಳು ಪತ್ತೆಯಾಗಿವೆ. ಒಂದೇ ಇ-ವೇ ಬಿಲ್ ಅನ್ನು ಬಳಸಿ ಹಲವು ಸಾಗಣೆ ನಡೆಸಿರುವ ಆರೋಪವಿದೆ ಎಂದು ಪೀಠಕ್ಕೆ ವಿವರಿಸಿದರು.

TAGGED:

HIGH COURT
MANGALURU COMPANY CHEATING CASE
ಜಿಎಸ್​ಟಿ ವಂಚನೆ ಪ್ರಕರಣ
ಹೈಕೋರ್ಟ್
GST CHEATING CASE

