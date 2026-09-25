ಪಶುವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿ ನೇಮಕಾತಿ ಅಕ್ರಮ: ವೃಷಣ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಸೇರಿ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಜಾಮೀನು ಕೋರಿದ್ದ ಜ್ಞಾನೇಂದ್ರ ಕುಮಾರ್ ಅರ್ಜಿ ವಜಾ
ಪಶುವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿ ನೇಮಕಾತಿ ಅಕ್ರಮ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಯಾಂಗ ಬಂಧನದಲ್ಲಿರುವ ಐಎಎಸ್ ಅಧಿಕಾರಿ ಜ್ಞಾನೇಂದ್ರ ಕುಮಾರ್ ಗಂಗ್ವಾರ್ ಅವರಿಗೆ ಜಾಮೀನು ನೀಡಲು ನ್ಯಾಯಾಲಯವು ನಿರಾಕರಿಸಿದೆ.
Published : September 25, 2026 at 10:56 PM IST
ಬೆಂಗಳೂರು: ಪಶುವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿ ನೇಮಕಾತಿ ಅಕ್ರಮ ಪ್ರಕರಣ ಸಂಬಂಧ ನ್ಯಾಯಾಂಗ ಬಂಧನದಲ್ಲಿರುವ ಐಎಎಸ್ ಅಧಿಕಾರಿ ಜ್ಞಾನೇಂದ್ರ ಕುಮಾರ್ ಗಂಗ್ವಾರ್ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದ ಜಾಮೀನು ಅರ್ಜಿಯನ್ನು 52ನೇ ಸಿಸಿಎಚ್ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ವಜಾಗೊಳಿಸಿದೆ.
ಪ್ರಕರಣದ 6ನೇ ಆರೋಪಿ ಬಸವರಾಜ ಕನ್ನಾಳೆಗೆ ಮಂಗಳವಾರವಷ್ಟೇ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಜಾಮೀನು ನೀಡಲು ನಿರಾಕರಿಸಿತ್ತು. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಪರಪ್ಪನ ಅಗ್ರಹಾರ ಕಾರಾಗೃಹದಲ್ಲಿರುವ ಇಬ್ಬರೂ ಆರೋಪಿಗಳಿಗೆ ಸಂಕಷ್ಟ ಮುಂದುವರೆದಿದೆ. ಜ್ಞಾನೇಂದ್ರ ಕುಮಾರ್ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದ ಜಾಮೀನು ಅರ್ಜಿ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಿದ 52ನೇ ಸಿಸಿಹೆಚ್ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರಾದ ನಿರ್ಮಲಾದೇವಿ ಎಸ್. ಅವರು ಜಾಮೀನು ನಿರಾಕರಿಸಿ ಆದೇಶಿಸಿದರು.
ಆರೋಪಿ ಪರ ವಾದ ಮಂಡಿಸಿದ ವಕೀಲರು, ಕಕ್ಷಿದಾರ ಜ್ಞಾನೇಂದ್ರ ಕುಮಾರ್ ಅವರು ವೃಷಣ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ನಿಂದ (Testicular Cancer) ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಎರಡು ಬಾರಿ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆಗೆ ಒಳಗಾಗಿದ್ಧಾರೆ. ಸದ್ಯ ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಕಿಮೊಥೆರಪಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಆರೋಗ್ಯ ಸ್ಥಿತಿ ಗಂಭೀರವಾಗಿದೆ. ರಕ್ತದೊತ್ತಡ (ಬಿಪಿ) ಅಸ್ತಮಾ, ದೀರ್ಘಕಾಲದಿಂದ ಯಕೃತ್ (ಲಿವರ್) ಸಮಸ್ಯೆಯಿದೆ. ಸೆ.3ರಂದು ವಿಕ್ಟೋರಿಯಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆಸಲಾದ ಎಂಆರ್ಐ ಸ್ಕ್ಯಾನಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಬೆನ್ನಿನಲ್ಲಿ ಎಲ್-3 ಮತ್ತು ಎಲ್-4 ಹಾಗೂ ಎಲ್-4 ಮತ್ತು ಎಲ್-5 ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮೂಳೆ ತ್ರೀವವಾಗಿ ಕ್ಷೀಣಿಸಿರುವುದು ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಬೆನ್ನು ಮೂಳೆ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆ ಒಳಗಾಗಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಪಡೆಯಲು ವೈದ್ಯರು ಸಲಹೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
ಅಭಿಯೋಜನೆ ಪರ ವಾದ ಮಂಡಿಸಿದ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಪ್ರಾಸಿಕ್ಯೂಟರ್ ಭಾಗಲಕ್ಷ್ಮೀ ಕೆ.ಎಲ್., ಆರೋಪಿ ಪರ ವಾದವನ್ನು ತಳ್ಳಿಹಾಕಿದರು. ಆರೋಪಿಯು ಐಎಎಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಯಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಸಾಕ್ಷಿಗಳ ಮೇಲೆ ಬೆದರಿಕೆವೊಡ್ಡುವ ಹಾಗೂ ತನಿಖೆಯಲ್ಲಿ ಹಸ್ತಕ್ಷೇಪ ಮಾಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಆರೋಪಿ ಪ್ರಭಾವಿ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿದ್ದು, ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ 5ನೇ ಆರೋಪಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಕೆಪಿಎಸ್ಸಿಯಲ್ಲಿ ಪರೀಕ್ಷಾ ನಿಯಂತ್ರಕರಾಗಿದ್ದಾಗ ಪಶುವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಪ್ರಶ್ನೆಪತ್ರಿಕೆಯನ್ನು ಮಧ್ಯವರ್ತಿ ಬಸವರಾಜ್ ಕನ್ನಾಳೆಗೆ ನೀಡಿದ ಸ್ಥಳವನ್ನು ಸಿಐಡಿ ಗುರುತಿಸಿದೆ. ಅಪರಾಧ ಕೃತ್ಯಕ್ಕೆ ಬಳಸಲಾದ ಶಿಯೋಮಿ ಕಂಪೆನಿಯ ಟ್ಯಾಬ್ ನಾಶಪಡಿಸಿರುವುದನ್ನು ತನಿಖೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಐಡಿ ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚಿದೆ ಎಂದರು.
ಕನ್ನಾಳೆ ಅವರು ಓಂ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಸೌಹಾರ್ದ ಸಹಕಾರಿ ಸಂಘ' ಮತ್ತು ಬಾಲುರೆಡ್ಡಿ ಎಂಬಾತನ ಮೂಲಕ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಂದ ಹಣ ಪಡೆದು ಬಳಿಕ ತಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಬಳಕೆಗೆ ಬಳಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಜ್ಞಾನೇಂದ್ರ ಅವರಿಗಾಗಿ ಚಿನ್ನಾಭರಣ ಖರೀದಿಸಲು ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಸ್ಟ್ರೀಟ್ನಲ್ಲಿರುವ ಅಭರಣದ ಮಳಿಗೆಯ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಗೆ ಹಣ ವರ್ಗಾಯಿಸಿದ್ದರು. ಸದ್ಯ ಸಿಐಡಿ ಚಿನ್ನವನ್ನು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ, ಜ್ಞಾನೇಂದ್ರ ಅವರು ಚಿನ್ನ ಖರೀದಿಸಿ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಬಚ್ಚಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆಯೇ ಎಂದು ತನಿಖೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ. ಕನ್ನಾಳೆ ಜೊತೆ ಅಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸಹಕರಿಸಿದ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ಅವರನ್ನು ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ. ಕನ್ನಾಳೆ, ಜ್ಞಾನೇಂದ್ರ ಅವರ ಮನೆಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಎನ್ವಿಆರ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ವಿಡಿಯೋ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ದೃಶ್ಯಾವಳಿಗಳನ್ನು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ಬಳಿಯಿದ್ದ ಒಎಂಆರ್ ಉತ್ತರ ಪತ್ರಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಒಎಂಆರ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಪ್ರತಿಗಳು ಸೇರಿ ಜಪ್ತಿ ಮಾಡಲಾದ ಡಿಜಿಟಲ್ ಉಪಕರಣಗಳನ್ನು ವಿಧಿವಿಜ್ಞಾನ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯಕ್ಕೆ (ಎಫ್ಎಸ್ಎಲ್) ಕಳುಹಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ವರದಿ ಬರಬೇಕಿದೆ ಎಂದು ಪಬ್ಲಿಕ್ ಪ್ರಾಸಿಕ್ಯೂಟರ್ ವಿವರಿಸಿದರು.
ಅಲ್ಲದೆ, ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ಬಳಿಯಿದ್ದ ಒಎಂಆರ್ ಉತ್ತರ ಪತ್ರಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಒಎಂಆರ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಪ್ರತಿಗಳನ್ನು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡು ಎಫ್ಎಸ್ಎಲ್ಗೆ (FSL) ಕಳುಹಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಅದರ ವರದಿ ಇನ್ನೂ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಜಾಮೀನು ನೀಡಬಾರದು ಎಂದು ಭಾಗ್ಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ವಾದಿಸಿದರು. ವಾದ, ಪ್ರತಿವಾದ ಆಲಿಸಿದ ನ್ಯಾ.ನಿರ್ಮಲಾ ದೇವಿ ಎಸ್. ಅವರು ಜಾಮೀನು ಅರ್ಜಿ ತಿರಸ್ಕರಿಸಿದರು.
ಕನ್ನಾಳೆಗೆ ಜಾಮೀನು ನಿರಾಕರಿಸಿದ್ದು ಯಾಕೆ?: ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ತಾನು ನಿರ್ದೋಷಿಯಾಗಿದ್ದು, ಸುಳ್ಳು ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿ ತನ್ನನ್ನು ಸಿಲುಕಿಸಲಾಗಿದೆ. ತನ್ನ ಪತ್ನಿ 9 ತಿಂಗಳ ಗರ್ಭಿಣಿಯಾಗಿದ್ದು, ಈ ವೇಳೆ ಆಕೆಯೊಂದಿಗೆ ಇರಬೇಕಾದ ಅಗತ್ಯವಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಜಾಮೀನು ನೀಡಬೇಕೆಂದು ಅರ್ಜಿಯಲ್ಲಿ ಕನ್ನಾಳೆ ನಿವೇದಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಕನ್ನಾಳೆ ಪರ ವಕೀಲರು ಮಂಡಿಸಿ, ಅರ್ಜಿದಾರರು ನಿರಾಪರಾಧಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಎಫ್ಐಆರ್ನಲ್ಲಿ ಅವರ ಹೆಸರು ನಮೂದಾಗಿಲ್ಲ. ಪತ್ನಿ ತುಂಬು ಗರ್ಭಿಣಿಯಾಗಿದ್ದು, ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಪತಿಯಿಂದ ಆರೈಕೆ ಮತ್ತು ಬೆಂಬಲದ ಅಗತ್ಯವಿದೆ. ಇದು ಪತ್ನಿಗೂ ಅವಶ್ಯಕತೆಯಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
ಪಬ್ಲಿಕ್ ಪ್ರ್ಯಾಸಿಕ್ಯೂಟರ್ ಭಾಗ್ಯಲಕ್ಷ್ಮಿ, ಕನ್ನಾಳೆ ಸೆ.30ರವರೆಗೆ ಉಜ್ಬೇಕಿಸ್ತಾನದಲ್ಲಿ ಉಳಿಯಲು ಯೋಜಿಸಿದ್ದರು. ಗರ್ಭಿಣಿಯಾಗಿರುವ ಕನ್ನಾಳೆ ಅವರ ಪತ್ನಿಯ ಆರೈಕೆ ಮಾಡಲು ಕುಟುಂಬದ ಇತರ ಸದಸ್ಯರಿದ್ದರು ಎಂಬುದನ್ನು ಇದು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಕನ್ನಾಳೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಖಾಯಂ ನಿವಾಸಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ, ವೈದ್ಯಕೀಯ ದಾಖಲೆಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಪತ್ನಿ ಬೀದರ್ನ ನಿವಾಸಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ಇದು ಪತ್ನಿಯ ಮೂರನೇ ಗರ್ಭಧಾರಣೆಯಾಗಿದ್ದು, ಆರೈಕೆ ಮಾಡಲು ಕುಟುಂಬದ ಇತರ ಸದಸ್ಯರು ಇದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಪತ್ನಿಯ ಆರೈಕೆ ಮಾಡಬೇಕಿದ್ದರೆ ಕನ್ನಾಳೆಯು ವಿದೇಶಕ್ಕೆ ಪ್ರಯಾಣಿಸಲು ಯೋಜಿಸುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಿದರು.
ಕನ್ನಾಳೆಗೆ ತಮ್ಮ ಪತ್ನಿಯ ಆರೈಕೆ ಮಾಡುವ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಅಥವಾ ಕಾಳಜಿ ಇದ್ದಿದ್ದರೆ, ಅವರು ಉಜ್ಬೇಕಿಸ್ತಾನಕ್ಕೆ ಪ್ರಯಾಣ ಬೆಳೆಸಿ ಸೆ.3ರವರೆಗೆ ಅಲ್ಲಿಯೇ ಉಳಿಯುವ ಯೋಜನೆ ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಆರೈಕೆ ಮಾಡುವಷ್ಟು ಸಂವೇದನಾಶೀಲತೆ ಇದ್ದಿದ್ದರೆ ಪ್ರವಾಸ ಅಥವಾ ವೀಕ್ಷಣೆಯ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಒಂದು ತಿಂಗಳ ಕಾಲ ಹೊರದೇಶಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಅವರು ಮಾಡುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ಭಾಗ್ಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ವಾದಿಸಿದ್ದರು.
ಆರೋಪಿಯು ಗಂಭೀರವಾದ ಸಾಮಾಜಿಕ, ಆರ್ಥಿಕ ಅಪರಾಧವೆಸಗಿದ್ದು, ಇದು ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದ ಹಾಗೂ ನೈತಿಕತೆಯ ಮೂಲ ರಚನೆಯನ್ನೇ ಛಿದ್ರಗೊಳಿಸುವಂತಿದೆ. ಮತ್ತು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ, ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮಿ ಹಾಗೂ ಅರ್ಹ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ಮನೋಸ್ಥೈರ್ಯವನ್ನು ಕುಗ್ಗಿಸುವಂತಿದೆ ಎಂದು ವಾದ ಮಂಡಿಸಿದರು.
ಜಾಮೀನು ನೀಡಿದರೆ ಅರ್ಜಿದಾರರು ಪರಾರಿಯಾಗುವ ಮತ್ತು ಆ ಮೂಲಕ ಮುಂದಿನ ತನಿಖೆಗೆ ಅಡ್ಡಿಪಡಿಸುವ ಅಪಾಯವಿದೆ. ಆರೋಪಿಯು ಪ್ರಭಾವಿ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿದ್ದು, ಜಾಮೀನಿನ ಮೇಲೆ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದರೆ ಮುಂದಿನ ತನಿಖೆಯ ಮೇಲೆ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
ವಾದ, ಪ್ರತಿವಾದ ಆಲಿಸಿ ನ್ಯಾಯಾಲಯ, ಪಶುವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಆಯ್ಕೆಯಲ್ಲಿನ ಇಂತಹ ಅಕ್ರಮಗಳು ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರವನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ಬಡ ಹಾಗೂ ಅರ್ಹ ವೈದ್ಯರು ಉದ್ಯೋಗದಿಂದ ವಂಚಿತರಾಗುವಂತೆ ಮಾಡಿದೆ. ಈ ಹಂತದಲ್ಲಿ, ಅರ್ಜಿದಾರರನ್ನು ಜಾಮೀನಿನ ಮೇಲೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲು ಸಮಂಜಸವಾದ ಕಾರಣಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ ಅರ್ಜಿದಾರರ ಜಾಮೀನು ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ತಿರಸ್ಕೃತಗೊಳಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಆದೇಶದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದೆ.
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