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ಪ್ರದೋಷ್​ಗೆ ಟಿವಿ, ಕ್ಯಾಂಟೀನ್, ಬೇಕರಿ ಬಳಕೆ ಕುರಿತು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುವಂತೆ ಕೋರ್ಟ್​ ನಿರ್ದೇಶನ

ಮಾಫಿ ಸಾಕ್ಷಿ ಪ್ರದೋಷ್​ಗೆ ಟಿವಿ, ಕ್ಯಾಂಟೀನ್ ಹಾಗೂ ಬೇಕರಿ ಬಳಕೆ ಕುರಿತಂತೆ ಜೈಲಿನ ಕೈಪಿಡಿ ಅನುಸಾರ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುವಂತೆ ಕೋರ್ಟ್​ ನಿರ್ದೇಶನ ನೀಡಿದೆ.

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ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ (IANS)
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By ETV Bharat Karnataka Team

Published : September 30, 2026 at 8:08 PM IST

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ಬೆಂಗಳೂರು: ಇತರೆ ಕೈದಿಗಳಂತೆ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರೊಂದಿಗೆ ವಿಡಿಯೋ ಕರೆ ಮಾಡಲು ಅವಕಾಶ, ಕಾರಾಗೃಹದಲ್ಲಿರುವ ಕ್ಯಾಂಟೀನ್ ಮತ್ತು ಬೇಕರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಬಳಕೆಗೆ ಅನುಮತಿ ಕೋರಿ ರೇಣುಕಾಸ್ವಾಮಿ ಕೊಲೆ ಪ್ರಕರಣದ ಮಾಫಿ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿರುವ ಪ್ರದೋಷ್ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು 59ನೇ ಸಿಸಿಹೆಚ್ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಪುರಸ್ಕರಿಸಿದೆ.

ಹತ್ಯೆ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ದರ್ಶನ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಉಳಿದ ಆರೋಪಿಗಳ ಪಾತ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮೂರನೇ ದಿನವಾದ ಇಂದು ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಮುಂದೆ ಮೂರು ಗಂಟೆಗಳ ಹಾಜರಾಗಿ ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿದರು. ಇದೇ ವೇಳೆ ನ್ಯಾಯಾಂಗ ಬಂಧನದಲ್ಲಿರುವ ಇತರೆ ಕೈದಿಗಳಂತೆ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರಿಗೆ ವಿಡಿಯೋ ಕರೆ ಮಾಡುವ ಇ-ಮುಕಾಲತ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಿಷನ್ ಕಾಲಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಂ ಸೌಲಭ್ಯ ಸೇರಿದಂತೆ ಇನ್ನಿತರ ಸೌಲಭ್ಯ ನೀಡುವಂತೆ ಪ್ರದೋಷ್ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು. ಜೈಲಿನ ಕ್ಯಾಂಟೀನ್ ಮತ್ತು ಬೇಕರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಬಳಕಗೆ ಅನುಮತಿ ನೀಡಬೇಕು. ಈ ಹಿಂದೆ ನೀಡಲಾಗಿದ್ದ ಟೆಲಿವಿಷನ್ ಸೆಟ್ ಒದಗಿಸುವಂತೆ ಪ್ರದೋಷ್ ಮನವಿ ಮಾಡಿದರು.

ಮನವಿ ಪುರಸ್ಕರಿಸಿದ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಜೈಲಿನ ಕೈಪಿಡಿ ಅನುಸಾರ ಲಾಕಪ್​ನಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಟಿವಿ ಸೌಲಭ್ಯ, ಹಾಗೂ ಇತರೆ ಕೈದಿಗಳಿಗೆ ನೀಡಲಾಗುವ ಸೌಲಭ್ಯಗಳ ರೀತಿ ಪ್ರದೋಷ್​​ಗೂ ನೀಡಲು ಸೂಚಿಸಿತು. ಅಲ್ಲದೆ, ಜೈಲಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಇ-ಮೇಲ್ ಮೂಲಕ ಕೊಡುವಂತೆ ತಿಳಿಸಿತು.

ಇಂದೂ ಕೂಡ ಪರಪ್ಪನ ಅಗ್ರಹಾರ ಜೈಲಿನಿಂದ ಬಿಗಿ ಭದ್ರತೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರದೋಷ್​ನನ್ನು ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಮುಂದೆ ಹಾಜರುಪಡಿಸಲಾಯಿತು. ಒಟ್ಟು ಮೂರು ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಹೇಳಿಕೆ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡ ಕೋರ್ಟ್, ವಿಚಾರಣೆಯನ್ನು ಸೋಮವಾರಕ್ಕೆ ಮುಂದೂಡಿತು.

ರೇಣುಕಾಸ್ವಾಮಿ ಹತ್ಯೆ ಬಳಿಕ ಶವ ವಿಲೇವಾರಿ ಮಾಡಿದ್ದು ಹೇಗೆ? ಸರೆಂಡರ್ ಆದ ಆರೋಪಿಗಳ ಪಾತ್ರವೇನು? ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಅಂಶಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಬಿಡಿ-ಬಿಡಿಯಾಗಿ ಪ್ರದೋಷ್ ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿರುವುದಾಗಿ ಮೂಲಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ.

ಎರಡು ದಿನಗಳಿಂದ ಪ್ರದೋಷ್ ಮಾಫಿ ಸಾಕ್ಷಿ ಹೇಳಿಕೆ ಸಂಬಂಧ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಕೋರ್ಟ್ ಕಲಾಪ ಪ್ರಸಾರ ಮಾಡಕೂಡದು ಎಂಬ ಆದೇಶ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ, ಇಂದು ಪ್ರಕರಣ ವಿಚಾರಣೆಯ ಅನ್ ಲೈನ್ ವೀಕ್ಷಣೆಗೆ ಕೋರ್ಟ್​​ ಬ್ರೇಕ್ ಹಾಕಿತು. ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿ ವಿಡಿಯೋ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ ಸಂಪರ್ಕಕ್ಕೆ ನಿರ್ಬಂಧ ಹೇರಿತ್ತು. ಇನ್ ಕ್ಯಾಮರಾ ಪ್ರೊಸಿಡಿಂಗ್ಸ್ ಮೂಲಕ ಮಾಫಿ ಸಾಕ್ಷಿ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡಿತು.

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TAGGED:

TV IN JAIL
BENGALURU
ಮಾಫಿ ಸಾಕ್ಷಿ ಪ್ರದೋಷ್​
RENUKASWAMY MURDER CASE
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