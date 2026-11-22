ಯಲಹಂಕ ಪ್ಯಾಲೇಸ್ಗೆ ವೈ.ಎಸ್.ಶರ್ಮಿಳಾ ಪ್ರವೇಶಕ್ಕೆ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ತಡೆಯಾಜ್ಞೆ, ಪೊಲೀಸ್ ಭದ್ರತೆ
ಸಿವಿಲ್ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಹೊರಡಿಸಿರುವ ಆದೇಶದಲ್ಲಿ 'ಯಲಹಂಕ ಪ್ಯಾಲೇಸ್ ಆಸ್ತಿಗೆ ಶರ್ಮಿಳಾ, ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರು, ಅವರ ಪರವಾಗಿ ಯಾರೂ ಪ್ರವೇಶಿಸದಂತೆ ಹಾಗೂ ಆಸ್ತಿಯ ಸ್ವಾಧೀನಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಿಪಡಿಸದಂತೆ ನಿರ್ಬಂಧ ವಿಧಿಸಿದೆ.
Published : November 22, 2026 at 1:27 PM IST
ಬೆಂಗಳೂರು: ಪುತ್ರಿಯ ಮದುವೆಯ ಸಂಭ್ರಮದ ನಡುವೆಯೇ ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ ವೈ.ಎಸ್.ಶರ್ಮಿಳಾ ಅವರಿಗೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಸ್ಥಳೀಯ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಹಿನ್ನಡೆಯಾಗಿದೆ.
ಮದುವೆಯ ಸಿದ್ಧತೆಗಳ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಭಾನುವಾರ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಯಲಹಂಕದಲ್ಲಿರುವ ತಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದ ಬಂಗಲೆ (ಯಲಹಂಕ ಪ್ಯಾಲೇಸ್)ಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಲು ಶರ್ಮಿಳಾ ಮುಂದಾಗಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಶರ್ಮಿಳಾ ಅವರು ಬಂಗಲೆಯ ಆವರಣ ಪ್ರವೇಶಿಸದಂತೆ ದೇವನಹಳ್ಳಿ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಮಧ್ಯಂತರ ತಡೆಯಾಜ್ಞೆ ನೀಡಿದೆ. ಈ ಮೂಲಕ ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶದ ಮಾಜಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ವೈ.ಎಸ್. ಜಗನ್ ಮೋಹನ್ ರೆಡ್ಡಿ ಮತ್ತು ಅವರ ಸಹೋದರಿ ಶರ್ಮಿಳಾ ನಡುವಿನ ಕೌಟುಂಬಿಕ ಹಾಗೂ ಆಸ್ತಿ ಕಲಹ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಬೀದಿಗೆ ಬಂದಿದೆ.
ಕಟ್ಟಿಗೇನಹಳ್ಳಿಯ ಬಾಗಲೂರು ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿರುವ ಯಲಹಂಕ ಪ್ಯಾಲೇಸ್ಗೆ ಶರ್ಮಿಳಾ ಅವರು ಇಂದು ಭೇಟಿ ನೀಡುವ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿದ್ದರು. ಆದರೆ, ಇದಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ಅಂದರೆ ಶನಿವಾರದಂದು ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸಿವಿಲ್ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಹೊರಡಿಸಿರುವ ಆದೇಶದಲ್ಲಿ 'ಯಲಹಂಕ ಪ್ಯಾಲೇಸ್ ಆಸ್ತಿಗೆ ಶರ್ಮಿಳಾ, ಅವರ ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರು, ಏಜೆಂಟರು ಅಥವಾ ಅವರ ಪರವಾಗಿ ಯಾರೂ ಪ್ರವೇಶಿಸದಂತೆ ಹಾಗೂ ಆಸ್ತಿಯ ಸ್ವಾಧೀನಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಿಪಡಿಸದಂತೆ ನಿರ್ಬಂಧ ವಿಧಿಸಿದೆ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಮುಂಜಾಗ್ರತಾ ಕ್ರಮವಾಗಿ ಯಲಹಂಕ ಪ್ಯಾಲೇಸ್ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾರಿಕೇಡ್ಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿ ಭದ್ರತೆ ವಹಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಶರ್ಮಿಳಾ ಅವರ ಪುತ್ರಿ ವೈ.ಎಸ್. ಅಂಜಲಿ ರೆಡ್ಡಿ ಅವರ ವಿವಾಹವು ನವೆಂಬರ್ 25ರಂದು ನಿಗದಿಯಾಗಿದೆ. ಕುಟುಂಬದ ಸಂಪ್ರದಾಯದಂತೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಯಲಹಂಕ ಪ್ಯಾಲೇಸ್ನಲ್ಲೇ ಮದುವೆ ನಡೆಸಲು ಶರ್ಮಿಳಾ ನಿರ್ಧರಿಸಿದ್ದರು. ಮತ್ತು ಅದೇ ವಿಳಾಸವನ್ನು ಮುದ್ರಿಸಿ ಗಣ್ಯರಿಗೆ ಆಮಂತ್ರಣ ಪತ್ರಿಕೆಯನ್ನೂ ಹಂಚಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಇದಕ್ಕೆ ತೀವ್ರ ವಿರೋಧ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿರುವ ಅಣ್ಣ ಜಗನ್ ಮೋಹನ್ ರೆಡ್ಡಿ, 'ತಾವು ವಾಸವಿರುವ ನಿವಾಸದಲ್ಲಿ ಮದುವೆ ನಡೆದರೆ ಹೊರಗಿನ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಹಾಗೂ ಅತಿಥಿಗಳ ಓಡಾಟದಿಂದ ತಮ್ಮ ಝಡ್ ಪ್ಲಸ್ (Z+) ಭದ್ರತೆ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬದ ಗೌಪ್ಯತೆಗೆ ಧಕ್ಕೆಯಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಿರಾಕರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಣ್ಣನ ವಿರೋಧ ಹಾಗೂ ವಿವಾದಗಳು ಬೇಡವೆಂಬ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಶರ್ಮಿಳಾ ಅವರು ಈಗಾಗಲೇ ಮಗಳ ಮದುವೆಯ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಹೈದರಾಬಾದ್ಗೆ ಬದಲಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೂ ಇಂದು ಅವರು ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡುವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವಿರುವ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಅಹಿತಕರ ಘಟನೆ ನಡೆಯದಂತೆ ಭದ್ರತೆ ವಹಿಸಲಾಗಿದೆ.
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