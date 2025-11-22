ETV Bharat / state

ಹೈದರಾಬಾದ್‌ನಲ್ಲಿ 23 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ವಂಚಿಸಿದ್ದ ದಂಪತಿ ಧಾರವಾಡದಲ್ಲಿ ಸೆರೆ

ಹೈದರಾಬಾದ್‌ನಲ್ಲಿ 23 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ವಂಚಿಸಿದ್ದ ದಂಪತಿಯನ್ನು ಧಾರವಾಡದಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸರು ಸೆರೆ ಹಿಡಿದಿದ್ದಾರೆ.

Accused Shilpa Banda (left) and Satish Uppalapathy (right)
ಆರೋಪಿ ಶಿಲ್ಪಾ ಬಂಡಾ (ಎಡಬದಿ) ಸತೀಶ್​ ಉಪ್ಪಲಪತಿ (ಬಲಬದಿ) (ETV Bharat)
Published : November 22, 2025 at 7:28 PM IST

ಧಾರವಾಡ : ಹೈದರಾಬಾದ್‌ನಲ್ಲಿ 23 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ವಂಚಿಸಿದ್ದ ಇಬ್ಬರು ವಂಚಕರನ್ನು ಜಿಲ್ಲಾ ಪೊಲೀಸರು ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ-ಧಾರವಾಡ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಬಂಧಿಸಿ ಹೈದರಾಬಾದ್ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಒಪ್ಪಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಸತೀಶ್​ ಉಪ್ಪಲಪತಿ, ಶಿಲ್ಪಾ ಬಂಡಾ ಬಂಧಿತ ಆರೋಪಿಗಳು. ಬಂಧಿತರು ವಿವಿಧ ಪ್ರಕರಣಗಳಡಿ ಹೈದರಾಬಾದ್‌ನಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 23 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ವಂಚಿಸಿದ್ದರು. ಇವರ ವಿರುದ್ಧ ಹೈದರಾಬಾದ್ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಕ್ರೈಂ ಸ್ಟೇಷನ್‌ನಲ್ಲಿ ದೂರುಗಳು ಸಹ ದಾಖಲಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಪೊಲೀಸರ ಕೈಗೆ ಸಿಗದೇ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಸುತ್ತಾಡುತ್ತಿದ್ದರು.

ಪ್ರಕರಣದ ಕುರಿತು ಎಸ್​ಪಿ ಗುಂಜನ್ ಆರ್ಯ ಮಾಹಿತಿ (ETV Bharat)

ಇವರು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಮೂಲಕ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹೈದರಾಬಾದ್ ಪೊಲೀಸರಿಂದ ಧಾರವಾಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಬಂದ ನಂತರ, ಎಸ್‌ಪಿ ಗುಂಜನ್ ಆರ್ಯ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸರು ಬೈಪಾಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಚೆಕ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಹಾಗೂ ಹೈವೆ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಬಳಸಿ ಆರೋಪಿತರನ್ನು ಬಂಧಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನಂತರ ಹೈದರಾಬಾದ್ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಕ್ರೈಂ ಸ್ಟೇಷನ್ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಒಪ್ಪಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಈ ಕುರಿತು ಜಿಲ್ಲಾ ಪೊಲೀಸ್ ವರಿಷ್ಠಾಧಿಕಾರಿ ಗುಂಜನ್ ಆರ್ಯ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿ, ''20ನೇ ತಾರೀಖು ಸಂಜೆ 5:30ಕ್ಕೆ ಹಣವನ್ನು ವಂಚಿಸಿರುವ ಆರೋಪಿಗಳು ನಿಮ್ಮ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ ಎಂದು ತೆಲಂಗಾಣದ ಪೊಲೀಸರು ತಿಳಿಸಿದರು. ಆ ಮಾಹಿತಿ ಮೇರೆಗೆ ಮೂರು ಕಡೆ ಚೆಕ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಹಾಕಿದ್ದೆವು. ನಮ್ಮ ಆಫಿಸರ್​​ಗಳು ಅಲ್ಲಿ ಕರ್ತವ್ಯದಲ್ಲಿದ್ದರು. ಆರೋಪಿಗಳು ರಾಮದುರ್ಗದ ಕಡೆಗೆ ಹೊರಟಿದ್ದರು. ನಮಗೆ ಸಿಕ್ಕ ಫೋನ್ ಲೋಕೇಷನ್​ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಅವರನ್ನು ನಾವು ಟ್ರೇಸ್ ಮಾಡಿದೆವು'' ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.

''ಆರೋಪಿಗಳು 23 ಕೋಟಿ ರೂ. ಹಣವನ್ನು ವಂಚಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ತೆಲಂಗಾಣ ಕ್ರೈಂ ಸ್ಟೇಷನ್​ನಲ್ಲಿ ಮೊಕದ್ದಮೆ ಸಂಖ್ಯೆ 120/2025, ಸೆಕ್ಷನ್ 316 (2) 318 (4) ರೆ ವಿ 3/5 ಬಿಎನ್​ಎಸ್​​ ಅಡಿ ಕಳೆದ ತಿಂಗಳು ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿತ್ತು. ಅದಾದ ನಂತರ ಆರೋಪಿಗಳಾದ ಸತೀಶ್​ ಉಪ್ಪಲಪತಿ, ಶಿಲ್ಪಾ ಬಂಡಾ ಅವರು ಕಸ್ಟಡಿಯಿಂದ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋದರು. ಅವಾಗಿನಿಂದ ಅವರು ತಲೆಮರೆಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಶೆಲ್ ಕಂಪನಿಯ ಮೂಲಕ ಹಣವನ್ನು ಸಾಗಿಸುವಾಗ ವಂಚನೆಯಾಗಿದೆ. ನಿನ್ನೆ ಆರೋಪಿಗಳನ್ನು ಮ್ಯಾಜಿಸ್ಟೇಟ್​ರ ಮುಂದೆ ಹಾಜರುಪಡಿಸಿ, ಹೈದರಾಬಾದ್ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಕ್ರೈಂ ಸ್ಟೇಷನ್ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಒಪ್ಪಿಸಿದ್ದೇವೆ'' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಇತ್ತೀಚಿನ ಪ್ರಕರಣ - ಜಾಬ್ ಕೊಡಿಸುವುದಾಗಿ ಮಹಿಳೆಗೆ ₹10.98 ಲಕ್ಷ ವಂಚನೆ: ಇದೇ ರೀತಿ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಕುಳಿತು ಆನ್‌ಲೈನ್ ಮೂಲಕ ಪಾರ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಉದ್ಯೋಗ ಮಾಡಿ ಸಾವಿರಾರು ರೂಪಾಯಿ ಸಂಪಾದಿಸಬಹುದು ಎಂದು ನಂಬಿಸಿ, ಮಹಿಳೆಯೊಬ್ಬರಿಂದ ಬರೋಬ್ಬರಿ 10.98 ಲಕ್ಷ ರೂ. ವಂಚಿಸಿದ ಘಟನೆ ಉತ್ತರಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕಾರವಾರದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿತ್ತು. ಈ ಕುರಿತು ಇಲ್ಲಿನ ಸೈಬರ್ ಅಪರಾಧ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ : ಕಾರವಾರ: ಆನ್‌ಲೈನ್ ಪಾರ್ಟ್ ಟೈಂ ಜಾಬ್ ಕೊಡಿಸುವುದಾಗಿ ಮಹಿಳೆಗೆ ₹10.98 ಲಕ್ಷ ವಂಚನೆ

