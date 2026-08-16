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ಇಶಾ ಆದಿಯೋಗಿ ದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಬಂದ ಜೋಡಿ ಅಪಘಾತದಲ್ಲಿ ದುರ್ಮರಣ

ಯುವಕನನ್ನು ಬೈಕ್ ನಂಬರ್ ಅಧರಿಸಿ ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಯುವತಿಯ ಗುರುತು ಇನ್ನೂ ಪತ್ತೆಯಾಗಿಲ್ಲ.

ACCIDENT
ಅಪಘಾತ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Karnataka Team

Published : August 16, 2026 at 8:35 PM IST

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ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ: ವಾರಾಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ಇಶಾ ಫೌಂಡೇಶನ್​ಗೆ ಸಾವಿರಾರು ಭಕ್ತರು ಬರುತ್ತಾರೆ. ಆದಿಯೋಗಿ ದರ್ಶನಕ್ಕೆಂದು ಬಂದ ಜೋಡಿ ಭೀಕರ ರಸ್ತೆ ಅಪಘಾತದಲ್ಲಿ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿರುವ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದೆ.

ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಲಿಂಗಶೆಟ್ಟಿಪುರ ಗೇಟ್‌ ಬಳಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ 44ರಲ್ಲಿ ಭಾನುವಾರ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದೆ. ದರ್ಶನ ಮುಗಿಸಿ ಬೈಕ್‌ನಲ್ಲಿ ವಾಪಸ್‌ ತೆರಳುತ್ತಿದ್ದ ವೇಳೆ, ಹೆದ್ದಾರಿಗೆ ಬಂದ ಬೈಕ್‌ಗೆ ವೇಗವಾಗಿ ಬಂದ ಕಂಟೇನರ್‌ ಲಾರಿ ಡಿಕ್ಕಿ ಹೊಡೆದಿದೆ ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಅಪಘಾತದ ಭೀಕರತೆಗೆ ಬೈಕ್ ಕಂಟೈನರ್​ಗೆ ಸಿಲುಕಿದೆ. ಯುವಕ ಮತ್ತು ಯುವತಿಯ ದೇಹಗಳು ಚಕ್ರದಡಿ ಸಿಲುಕಿವೆ. ಯುವಕನನ್ನು ಬೈಕ್ ನಂಬರ್ ಅಧರಿಸಿ ಉತ್ತರಪ್ರದೇಶ ಮೂಲದ ಅಮನ್‌ ದೇವ್‌ ಮಿಶ್ರಾ ಎಂದು ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ. ಯುವತಿಯ ಗುರುತು ಇನ್ನೂ ಪತ್ತೆಯಾಗಿಲ್ಲ. ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದ್ದು, ಮೃತ ಯುವತಿಯ ಗುರುತು ಪತ್ತೆಗೆ ಪೊಲೀಸರು ಮುಂದಾಗಿದ್ದಾರೆ.

ಅಪಘಾತದಿಂದ ಎರಡು ಸಾವು ಸಂಭವಿಸಿದ್ದು, ಸ್ಥಳೀಯರ ಅಕ್ರೋಶಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಸ್ಥಳೀಯರಾದ ಕುಮಾರ್ ಎಂಬುವರು ಮಾತನಾಡಿ, ವಾರಾಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ಇಶಾ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಸಾವಿರಾರು ಜನ ಬರ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ವಾಹನಗಳ ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕೆ ಪೊಲೀಸ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಸಾಲುತ್ತಿಲ್ಲ. ಪದೇ ಪದೆ ಅಪಘಾತಗಳು ಸಂಭವಿಸುತ್ತಿವೆ. ಅಪಘಾತದಲ್ಲಿ ಅಮಾಯಕ ಜನರು ಪ್ರಾಣ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಲಿಂಗಶೆಟ್ಟಿಪುರ ಗೇಟ್ ಬಳಿ ಮೇಲ್ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಿಸುವಂತೆ ಒತ್ತಾಯಿಸಿದರು.

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TAGGED:

BENGALURU
COUPLE DIES IN ACCIDENT
ISHA ADIYOGI
ಇಶಾ ಫೌಂಡೇಶನ್
ACCIDENT

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