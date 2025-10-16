ETV Bharat / state

ಸಂಕಷ್ಟದಲ್ಲಿದೆ ಹಸಿದವರಿಗೆ ಊಟ ಹಾಕುವ ’ಅನ್ನ ಜೋಳಿಗೆ’; ಬಡ ದಂಪತಿಯ ಮಾನವೀಯ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಬೇಕಿದೆ ನೆರವಿನ ಹಸ್ತ!

ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯ ದಂಪತಿ 'ಹಸಿದವರಿಗೆ ಅನ್ನ ಜೋಳಿಗೆ' ಎಂಬ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಬಡವರ ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬಿಸುವ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

couple-needs-a-helping-hand-for-humanitarian-work
ಅನ್ನ ಜೋಳಿಗೆ ಸ್ಥಾಪಕ ದಂಪತಿ (ETV Bharat)
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : October 16, 2025 at 5:39 PM IST

5 Min Read
ವರದಿ - ಹೆಚ್. ಬಿ. ಗಡ್ಡದ

ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ : ಹಸಿದವರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಅನ್ನದ ಮಹತ್ವ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಬಡ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದ ದಂಪತಿ ತಮ್ಮ ಸುತ್ತಲಿನ ಜನ ಯಾರೂ ಕೂಡ ಹಸಿವಿನಿಂದ ಇರಬಾರದು ಎಂಬ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕೆ "ಹಸಿದವರಿಗೆ ‌ಅನ್ನ ಜೋಳಿಗೆ" ಎಂಬ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಹಸಿದವರ ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬಿಸುವ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, ಇವರಿಗೀಗ ಸಂಕಷ್ಟ ಎದುರಾಗಿದೆ. "ವಿಶ್ವ ಆಹಾರ ದಿನಾಚರಣೆ" ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಇವರ ಕುರಿತ ವಿಶೇಷ ವರದಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.

ಸಭೆ, ಸಮಾರಂಭ, ಗೃಹ ಪ್ರವೇಶ, ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬ ಸೇರಿದಂತೆ ‌ನಾನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ಊಟ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಆಹಾರ ಉಳಿಯುತ್ತದೆ. ಹಾಗೆ ಉಳಿದ ಆಹಾರ ತಿನ್ನುವ ಹೊಟ್ಟೆ ಸೇರದೇ, ಕಸದ ತೊಟ್ಟಿ ಸೇರುತ್ತೆ. ಹೀಗೆ ಅನಗತ್ಯವಾಗಿ ಕಸದ ತೊಟ್ಟಿ ಪಾಲಾಗುವ ಆಹಾರವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹಸಿದವರ ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬಿಸುವ ಮಹತ್ವದ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯ ದಂಪತಿ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಕರಿಯಪ್ಪ ಶಿರಹಟ್ಟಿ ಹಾಗೂ ಅವರ ಪತ್ನಿ ಸುನಂದಾ ಶಿರಹಟ್ಟಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ (ETV Bharat)

ಪ್ರತ್ಯೇಕ ವಾಹನದ ಮೂಲಕ ಹಸಿದವರ ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬಿಸುವ ಕೆಲಸ: 'ಹಸಿದವರಿಗೆ ಅನ್ನ ಜೋಳಿಗೆ' ಎಂಬ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಊಟ ಮಾಡಿ ಉಳಿದ ಆಹಾರವನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ ಹಸಿದವರ ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬಿಸುತ್ತಿರುವ ಇವರ ಹೆಸರು ಕರಿಯಪ್ಪ ಮತ್ತು ಸುನಂದಾ ಶಿರಹಟ್ಟಿ. ತಮ್ಮ ತಂದೆ ನೀಲಪ್ಪ ಶಿರಹಟ್ಟಿ ಅವರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಸೇವಾ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಸಂಸ್ಥೆ ಅಸ್ತಿತ್ವಕ್ಕೆ ತಂದಿರುವ ಕರಿಯಪ್ಪ, ಇದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ವಾಹನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅದೇ ವಾಹನದ ಮೂಲಕ ಹಸಿದವರ ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬಿಸುವ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ವಿವಿಧ ಸಭೆ-ಸಮಾರಂಭಗಳಲ್ಲಿ ಉಳಿಯುವ ಆಹಾರವನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ ಅಗತ್ಯವುಳ್ಳವರಿಗೆ ತಲುಪಿಸುವುದು, ತಮ್ಮ ಖರ್ಚಿನಲ್ಲಿಯೇ ಒಂದಿಷ್ಟು ಆಹಾರ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿ ಸ್ವತಃ ತಾವೇ ಹಸಿದವರು ನೆಲೆಸಿರುವ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ತೆರಳಿ ಅವರ ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬಿಸುವ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಚಾಲಕನಾಗಿರುವ ಕರಿಯಪ್ಪ ಅವರಿಗೆ ಇವರ ಪತ್ನಿ ಸುನಂದಾ ಶಿರಹಟ್ಟಿ ಸಾಥ್ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ದಂಪತಿ ಹಸಿದವರ ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬಿಸುವ ಕಾಯಕದಲ್ಲೇ ಮನಃಶಾಂತಿ ಕಂಡುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

Sunanda Shirahatti feeding the hungry
ಹಸಿದವರಿಗೆ ಆಹಾರ ನೀಡುತ್ತಿರುವುದು (ETV Bharat)

ವಾಹನವಿಲ್ಲದೆ ಪರದಾಡುತ್ತಿರುವ ದಂಪತಿ : ಕಳೆದ 19-20 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಹಸಿದವರ ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬಿಸುವ ಸೇವೆ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ದಂಪತಿ, ಇದುವರೆಗೆ ಯಾರ ನೆರವಿಲ್ಲದೇ ತಾವೇ ಆಹಾರ ತಲುಪಿಸುತ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, ಇದೀಗ ಆಹಾರದ ಮಹತ್ವ ಅರಿತಿರುವ ದಾನಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಆದರೆ, ಈ ಮಹತ್ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಅಗತ್ಯವಾದ ವಾಹನವಿಲ್ಲದೇ ದಂಪತಿ ಪರದಾಡುವಂತಾಗಿದೆ.

ಕೆಟ್ಟು ನಿಂತ ಓಮಿನಿ ವ್ಯಾನ್: ಇವರ ನಿಸ್ವಾರ್ಥ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮಹಾನಗರದ ಜನತೆ ಗುರುತಿಸಿದ್ದು, ವಿವಿಧ ಸಮಾರಂಭಗಳಲ್ಲಿ ತಯಾರಿಸಿದ ಆಹಾರ ವ್ಯರ್ಥ ಮಾಡದೇ ಅಗತ್ಯವುಳ್ಳವರಿಗೆ ತಲುಪಿಸುವ ಕೆಲಸ ಆಗುತ್ತಿದೆ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿ ಮಾಜಿ ಸೈನಿಕರೊಬ್ಬರು ತಮ್ಮ ಹಳೆಯ ಓಮಿನಿ ವ್ಯಾನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರು. ಈ ವಾಹನ ಸಾಕಷ್ಟು ಅನುಕೂಲವಾಗಿತ್ತಾದರೂ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಅದರ ಅವಧಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡು ಕೆಟ್ಟು ನಿಂತಿದ್ದು, ವಾಹನವಿಲ್ಲದೇ ಪರದಾಡುವ ಸ್ಥಿತಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿದೆ.

Sunanda Shirahatti feeding the hungry
ಹಸಿದವರಿಗೆ ಆಹಾರ ನೀಡುತ್ತಿರುವ ಸುನಂದಾ ಶಿರಹಟ್ಟಿ (ETV Bharat)

ನಿತ್ಯ ಒಂದಿಲ್ಲೊಂದು ಕಡೆಯಿಂದ ಇವರಿಗೆ ಆಹಾರ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ. ಇನ್ನೂ ಕೆಲ ದಾನಿಗಳು ವಿಶೇಷ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅಡುಗೆ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿ ಅಥವಾ ಹೋಟೆಲ್‌ಗಳ ಮೂಲಕ ಆಹಾರ ಕೊಡಿಸುವವರಿದ್ದಾರೆ. ಇಂತಹ ಆಹಾರಕ್ಕಾಗಿ ಮಹಾನಗರದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಯುವ ಕುಟುಂಬಗಳಿವೆ. ಅಂತಹ ಕುಟುಂಬಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಿರುವ ಕರಿಯಪ್ಪ ಆಯಾ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಗೆ ತೆರಳಿ ವಿತರಿಸುವ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕರಿಯಪ್ಪ ಕೆಲಸದ ನಿಮಿತ್ತ ಹೊರ ಹೋದರೆ ಈ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಪತ್ನಿ ಸುನಂದಾ ಅವರು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಬಡವರು, ನಿರ್ಗತಿಕರಿಗಾಗಿ ಅನ್ನಜೋಳಿಗೆ: ಈ ಕುರಿತಂತೆ ಕರಿಯಪ್ಪ ಶಿರಹಟ್ಟಿ ಈಟಿವಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ್ದು, "ಕಳೆದ 19 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಬಡವರು, ನಿರ್ಗತಿಕರು, ಅನಾಥರ ಪರವಾಗಿ ಅನ್ನಜೋಳಿಗೆ ಕಾರ್ಯ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಸಭೆ, ಸಮಾರಂಭಗಳಲ್ಲಿ ಊಟ ಮಾಡಿ ಉಳಿದ ಆಹಾರವನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ ಹಸಿದವರಿಗೆ ಹಂಚುವ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಸಾಕಷ್ಟು ‌ಜನ ಆಹಾರವನ್ನು ನಮಗೆ ಕೊಡುತ್ತಾರೆ. ಅದೇ ಆಹಾರವನ್ನು ಹಸಿದವರಿಗೆ ಮುಟ್ಟಿಸುವ ಕಾಯಕ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ" ಎಂದರು.

Sunanda Shirahatti feeding the hungry
ಹಸಿದ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಆಹಾರದ ಪೊಟ್ಟಣ ನೀಡುತ್ತಿರುವುದು (ETV Bharat)

ಹಸಿದವರಿಗೆ ಅನ್ನಜೋಳಿಗೆ ಎಂಬ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು‌ ನಂಬರ್ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಆಹಾರ ಉಳಿದವರು ಕರೆ ಮಾಡಿದರೆ ನಾವೇ ಸ್ವತಃ ತೆರಳಿ ಆಹಾರ ಪಡೆದುಕೊಂಡು ಬಂದು ದಾರಿ ಉದ್ದಕ್ಕೂ ಹಸಿದವರು ಕಂಡಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಚಿಕ್ಕ ಪೊಟ್ಟಣ ಮಾಡಿ ಆಹಾರ ವಿತರಿಸುವ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. ಹಸಿವಿನಿಂದ ಯಾರೂ ಬಳಲಬಾರದು. ಸಾಯಬಾರದು ಎಂಬ ಸದ್ದುದೇಶದಿಂದ ಆರಂಭಿಸಿದ್ದೇವೆ. ತಮ್ಮ ಬಳಿ ಆಹಾರವಿದ್ದರೂ ಯಾರಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ತಿಳಿಯುವುದಿಲ್ಲ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ನಂಬರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ನಗರದ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಫೋನ್ ಕರೆ ಮಾಡಿದರೆ ನಾವು ಅಲ್ಲಿಗೆ ತೆರಳಿ ಆಹಾರ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ ಹಸಿದವರಿಗೆ ವಿತರಿಸುತ್ತೇವೆ" ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

ಹಸಿದವರಿಗೆ ಆಹಾರ ವಿತರಿಸಿ ಸಾರ್ಥಕತೆ ಕಂಡುಕೊಂಡ ದಂಪತಿ : ನಾವು‌ ಬಡತನದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ.‌ ಅನ್ನದ ಮಹತ್ವ ಏನು ಅಂತ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಒಂದೊತ್ತು ಊಟ ಮಾಡಲು ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾದರೆ ಹಸಿದವರ ಬಳಿಗೆ ನಾವೇ ಹೋಗಿ ಆಹಾರ ವಿತರಿಸುತ್ತೇವೆ. ನಾವು ದುಡಿದ ದುಡ್ಡಿನಿಂದ ಈ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಏನಾದ್ರೂ ಕೊಡಬೇಕು ಎಂಬ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಉಚಿತವಾಗಿ ಸಿಕ್ಕ ಆಹಾರವನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಅರ್ಪಿಸುವ ಮೂಲಕ ಸಾರ್ಥಕತೆ ಕಂಡುಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ ಎಂದರು.

ಈ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ನಾವು ಸ್ವಪ್ರೇರಣೆಯಿಂದ ಮಾಡಿದ್ದು, ಇದಕ್ಕೆ ಈ ಹಿಂದೆ ಅಮೀನಘಡ್ ಎಂಬುವವರು ಓಮಿನಿ ವಾಹನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರು. ಆದ್ರೆ‌ ಈಗ ಅವರ ಅವಧಿ ಮುಗಿದಿದೆ.‌ ಹೀಗಾಗಿ ಸಂಕಷ್ಟದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ‌ ಇದೆ. ಸಾಕಷ್ಟು ಜನ ಆಹಾರ ಇದೆ ಬಂದು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಎಂದ್ರೆ ತರಲಾರದ ಸ್ಥಿತಿ ಇದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಯಾರಾದ್ರೂ ದಾನಿಗಳು ಈ‌ ಸೇವೆಗೆ ಒಂದು ವಾಹನ ದಾನ ಮಾಡಿ ಸಹಾಯ ಸಹಕಾರ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

ಕರಿಯಪ್ಪ ಅವರ ಪತ್ನಿ ಸುನಂದಾ ಅವರು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿ, 'ಹಸಿದವರ ಅನ್ನಜೋಳಿಗೆ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ವಾಹನದ ಮೂಲಕ 2-3 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಆಹಾರ ವಿತರಣೆ ಮಾಡುತ್ತ ಬಂದಿದ್ದೇವೆ. ಆದರೆ ಕಳೆದ 19-20 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಮನೆಯಲ್ಲಿಯೇ ನಮಗೆ ಸಾಧ್ಯವಾದ ಆಹಾರ ತಯಾರಿಸಿ‌‌ ಹಸಿದವರಿಗೆ ಮುಟ್ಟಿಸಿ ಬರುವ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತ ಬಂದಿದ್ದೇವೆ. ಮದುವೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಇತರ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ‌ ಉಳಿದ‌ ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥಗಳು ಕೆಡಬಾರದು ಎಂಬ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಹಸಿದವರಿಗೆ ಅನ್ನ ‌ಜೋಳಿಗೆ ಆರಂಭಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಮೊದಲು ಒಂದು ವಾಹನವಿದೆ. ಈಗ ಅದು‌ ಕೆಟ್ಟು ನಿಂತಿದೆ. ದಿನಾಲೂ ಒಂದು - ಎರಡು ಆಹಾರ ಇರುವ ಬಗ್ಗೆ ಫೋನ್ ಕರೆಗಳು ಬರುತ್ತವೆ. ಆಟೋದಲ್ಲಿ ತರಲು ಬಹಳ ಚಾರ್ಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಷ್ಟು ಖರ್ಚು ಮಾಡಿ ಆಹಾರ ವಿತರಿಸುವ ಶಕ್ತಿ‌‌ ನಮ್ಮ ಬಳಿ ಇಲ್ಲ. ಒಂದು ವಾಹನ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದ್ದು, ದಾನಿಗಳು ಯಾರಾದರೂ ಇದ್ರೆ ಒಂದು ವಾಹನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸೇವೆ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ' ಎಂಬ ಇಂಗಿತ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.

ಸೆಕೆಂಡ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ವಾಹನಕ್ಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಂಡ ದಂಪತಿ: 'ದಾನಿಗಳಿಂದ ಪಡೆದ ಆಹಾರವನ್ನು ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣ, ರೈಲು ನಿಲ್ದಾಣ,‌‌‌ ಕಾರ್ಪೋರೇಷನ್, ಹಳೇ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ದರ್ಗಾ ಸೇರಿದಂತೆ ‌ಇತರೆಡೆ ವಿತರಿಸುತ್ತೇವೆ. ಹಸಿದವರು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಬಂದು ಆಹಾರ ಪಡೆದು ಹೋಗುತ್ತಾರೆ. ಅನ್ನ, ಆಹಾರವಿಲ್ಲದೇ ಸಾಯಬಾರದು. ಅವರು ನಮ್ಮ‌ ಕುಟುಂಬದವರು ಎಂಬ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ‌ಈ‌ ಸೇವಾ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಸಾಕಷ್ಟು ಜನ ದಾನಿಗಳು ಮನೆಗೆ ಬಂದು ಹಂಚಲು ಊಟ ಕೊಟ್ಟು ಹೋಗುತ್ತಾರೆ‌. ಆದ್ರೆ ನಮಗೆ ವಾಹನವಿಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ವಾಹನವನ್ನು ದಾನಿಗಳು ಕೊಟ್ಟರೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಸೇವೆ ಮಾಡಲು ಅನುಕೂಲವಾಗಲಿದೆ' ಎಂದರು.

ದಂಪತಿಯ ಸೇವಾ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಸ್ಥಳೀಯ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು, ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ, ಉದ್ಯಮಿಗಳು, ಕಂಪನಿಗಳು ತಮ್ಮ ಸಾಮಾಜಿಕ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆ ನಿಧಿಯಡಿ ಅಥವಾ ಒಂದಿಷ್ಟು ದಾನಿಗಳು ಸೇರಿ ಒಂದು ವಾಹನಗಳನ್ನು ಕೊಡಿಸಿದರೆ ಇವರ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹೆಗಲುಕೊಟ್ಟಂತಾಗುತ್ತದೆ. ಇವರ ಸಂಪರ್ಕ ಸಂಖ್ಯೆ 9380136683. ಆಸಕ್ತರು ಕರೆ ಮಾಡಿ ವಿಚಾರಿಸಬಹುದು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ : 'ಬೆಳಗಾವಿ ಸಂಜೀವಿನಿ ಶಾವಿಗೆ' ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ: 2 ಸಾವಿರ ಗ್ರಾಮೀಣ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಶಕ್ತಿ ತುಂಬಿದ ಜಿ.ಪಂ ಸಿಇಒ

