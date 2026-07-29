ಧಾರವಾಡ: ಕೇಟರಿಂಗ್ ದುಡಿಮೆಯಿಂದ ಬಂದ ಲಾಭದಲ್ಲಿ ಶಾಲಾ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸಮವಸ್ತ್ರ ವಿತರಿಸಿದ ದಂಪತಿ
ಮದುವೆ, ಸೀಮಂತ ಹಾಗೂ ವಿವಿಧ ಶುಭ ಸಮಾರಂಭಗಳಿಗೆ ಕೇಟರಿಂಗ್ ಸೇವೆ ನೀಡಿ ಬಂದ ಆದಾಯದ ಒಂದು ಭಾಗವನ್ನು ಸಮಾಜಸೇವೆಗೆಂದೇ ಈ ದಂಪತಿ ಮೀಸಲಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
Published : July 29, 2026 at 1:44 PM IST
ಧಾರವಾಡ: ಸ್ವಂತ ದುಡಿಮೆಯಿಂದ ಬಂದಿರುವ ಹಣ ಸಹಾಯ ಮಾಡುವವರ ಸಂಖ್ಯೆ ವಿರಳ. ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಕೊಡುಗೆ ಕೊಡುವವರು ಸಹ ಕೆಲವರು. ಹೀಗಿರುವಾಗ ಧಾರವಾಡದ ದಂಪತಿಗಳಿಬ್ಬರು ಕ್ಯಾಟರಿಂಗ್ನಿಂದ ಬಂದಿರುವ ಲಾಭದಲ್ಲಿ ಶಾಲೆಯ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸಮವಸ್ತ್ರ ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ಮಾದರಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಮರಳಿ ಕೊಡುವ ಮನೋಭಾವ ಇದ್ದರೆ ದೊಡ್ಡ ಸಂಪತ್ತಿನ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ ಎನ್ನುವುದನ್ನು ಧಾರವಾಡದ ಸಮಾಜ ಸೇವಕಿ ರಾಜೇಶ್ವರಿ ಮಂಜುನಾಥ ಪವಾಡಿ ಸಾಬೀತು ಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮ ದುಡಿಮೆಯಿಂದ ಬಂದ ಆದಾಯದ ಒಂದು ಭಾಗವನ್ನು ಸಮಾಜಮುಖಿ ಕಾರ್ಯಗಳಿಗೆ ಮೀಸಲಿಡುತ್ತಿರುವ ಅವರು, ಇದೀಗ ನಗರದ ಮಾಳಮಡ್ಡಿಯ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ನಂ.11ರ ಎಲ್ಕೆಜಿ ಹಾಗೂ ಯುಕೆಜಿ ವಿಭಾಗದ 60 ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಉಚಿತ ಸಮವಸ್ತ್ರ ವಿತರಿಸಿ ಮೆಚ್ಚುಗೆಗೆ ಪಾತ್ರರಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ಧಾರವಾಡ ನಗರದ ಅಕ್ಕ ಕೆಫೆ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ರಾಜೇಶ್ವರಿ ಮಂಜುನಾಥ ಪವಾಡಿ, ರಜಾ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಮದುವೆ, ಸೀಮಂತ ಹಾಗೂ ವಿವಿಧ ಶುಭ ಸಮಾರಂಭಗಳಿಗೆ ಕೇಟರಿಂಗ್ ಸೇವೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ತಮ್ಮ ದುಡಿಮೆಯಿಂದ ಬರುವ ಆದಾಯದ ಒಂದು ಭಾಗವನ್ನು ಸಮಾಜಸೇವೆಗೆ ಮೀಸಲಿಟ್ಟು ಹಲವು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಬಡವರ ನೆರವಿಗೆ ಧಾವಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದೇ ಸೇವಾ ಮನೋಭಾವದಿಂದ ಮಾಳಮಡ್ಡಿಯ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆ ನಂ.11ರ ಎಲ್ಕೆಜಿ ಮತ್ತು ಯುಕೆಜಿಯ 60 ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಉಚಿತ ಸಮವಸ್ತ್ರ ವಿತರಿಸಿದರು.
ವೀರ ರಾಣಿ ಕಿತ್ತೂರು ಚೆನ್ನಮ್ಮ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯ ಗರಿ: ರಾಜೇಶ್ವರಿ ಪವಾಡಿ ಈಗಾಗಲೇ ಅನ್ನದಾಸೋಹ, ಶಾಲಾ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಬ್ಯಾಗ್ ವಿತರಣೆ, ಬಡ ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳ ವಿವಾಹಕ್ಕೆ ನೆರವು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಂಧ ಹಾಗೂ ಅನಾಥ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸಹಾಯ ಸೇರಿದಂತೆ ಅನೇಕ ಸಮಾಜಮುಖಿ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ನಿರಂತರವಾಗಿ ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಬರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಸಾಮಾಜಿಕ ಸೇವೆ ಗುರುತಿಸಿ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರವು ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ವೀರ ರಾಣಿ ಕಿತ್ತೂರು ಚೆನ್ನಮ್ಮ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಿದೆ.
ಸಮಾಜದ ಬಗ್ಗೆ ಕಾಳಜಿ ಹೊಂದಿರುವ ಇಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಸೇವೆ ಹಲವರಿಗೆ ಮಾದರಿಯಾಗಿದೆ. ಸ್ವಂತ ಆದಾಯದಲ್ಲೇ ಸಮಾಜ ಸೇವೆ ಮಾಡುತ್ತ ಬಡ ಮಕ್ಕಳ ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಬೆನ್ನೆಲುಬಾಗಿ ನಿಂತಿರುವ ರಾಜೇಶ್ವರಿ ಮಂಜುನಾಥ ಪವಾಡಿ ಅವರ ಕಾರ್ಯ ನಿಜಕ್ಕೂ ಇತರರಿಗೂ ಮಾದರಿಯಾಗಿದೆ. ಇಂತಹ ಸೇವಾ ಮನೋಭಾವಗಳು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾದರೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಮಕ್ಕಳ ಭವಿಷ್ಯ ಬೆಳಗುವುದು ನಿಶ್ಚಿತವಾಗಿದೆ.
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