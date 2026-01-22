ದೇಶದ ಮೊದಲ ಕ್ಯಾಟ್ ಮ್ಯೂಸಿಯಂ ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ ಆರಂಭ: ಬೆಕ್ಕುಗಳ ಜೀವನಶೈಲಿ ಕುರಿತು ಒಂದಿಷ್ಟು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಹಿತಿ!
Published : January 22, 2026 at 5:58 PM IST
ಮೈಸೂರು: ಅರಮನೆ ನಗರಿ ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ ದೇಶದ ಮೊದಲ ಕ್ಯಾಟ್ (ಬೆಕ್ಕು) ಮ್ಯೂಸಿಯಂ ತೆರೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಈ ಮೂಲಕ ವಿಶ್ವವಿಖ್ಯಾತ ಅರಮನೆ, ಚಾಮುಂಡಿ ಬೆಟ್ಟ, ಬೃಂದಾವನ ಗಾರ್ಡನ್, ಶ್ರೀ ಚಾಮರಾಜೇಂದ್ರ ಮೃಗಾಲಯ, ಕಾರಂಜಿಕೆರೆ ಪ್ರಕೃತಿ ಉದ್ಯಾನವನ, ಶುಕವನ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಪ್ರವಾಸಿ ತಾಣಗಳ ಪಟ್ಟಿಗೆ ಇದೀಗ ಕ್ಯಾಟ್ ಮ್ಯೂಸಿಯಂ ಕೂಡ ಸೇರಿಕೊಂಡಂತಾಗಿದೆ. ಸದ್ಯ ಈ ಮೂಸಿಎಂ ಬಗ್ಗೆ ಆಸಕ್ತಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಇಲ್ಲಿರುವ ಕ್ಯಾಟ್ ಬಗೆಗೆ ತಿಳಿದುಗೊಳ್ಳಲು ಪ್ರವಾಸಿಗರು ಈಗ ಮ್ಯೂಸಿಯಂನತ್ತ ಆಗಮಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಕ್ಯಾಟ್ ಮ್ಯೂಸಿಯಂನ ವಿಶೇಷತೆಗಳೇನು?: ಈ ಮ್ಯೂಸಿಯಂನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಜಾತಿಯ ಕ್ಯಾಟ್ಗಳಿವೆ? ಅವುಗಳ ವಿಶಿಷ್ಟತೆ ಏನು? ಈ ಎಲ್ಲ ವಿಚಾರಗಳ ಕುರಿತು ಮ್ಯೂಸಿಯಂ ಮಾಲೀಕರಾದ ಶರತ್ ಅವರು ಈಟಿವಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ಬೆಕ್ಕುಗಳು ಮನುಷ್ಯನ ಸಾಕು ಪ್ರಾಣಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು. ಮನುಷ್ಯನ ಸ್ನೇಹಿಯಾಗಿದ್ದರಿಂದ ಆದಿ ಕಾಲದಿಂದಲೂ ಬೆಕ್ಕುಗಳೊಂದಿಗಿನ ಒಡನಾಟ ಕಂಡು ಬರುತ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಅವುಗಳ ಜೀವನಶೈಲಿ. ವಿಶಿಷ್ಟ ಸಾಕು ಪ್ರಾಣಿಯಾಗಿದ್ದರಿಂದ ಎಲ್ಲರೂ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಕಾಣುವುದುಂಟು. ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಮನುಷ್ಯನ ದವಸ ಧಾನ್ಯ ಕಾಯುವ ಕಾವಲುಗಾರ ಅಂತಲೂ ಕರೆಯುದುಂಟು. ಇನ್ನು ನಗರ ಪ್ರದೇಶದ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ಜೊತೆ ಆಟವಾಡಲು ಸಾಕುವುದು ಕೂಡ ಕಂಡು ಬರುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನೇ ಹವ್ಯಾಸವಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡ ಶರತ್ ಅವರು ಸಾಕು ಬೆಕ್ಕುಗಳ ಬೃಹತ್ ಮ್ಯೂಸಿಯಂ ಆರಂಭಿಸುವ ಮೂಲಕ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮೈಸೂರಿನ ನಂಜನಗೂಡು ರಸ್ತೆಯ ಮಧು ವನದ ಮುಂಭಾಗ ಈ ಮ್ಯೂಸಿಯಂ ಅನ್ನು ತೆರೆಯಲಾಗಿದ್ದು, ಬೆಕ್ಕುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿರುವವರು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಬೆಕ್ಕುಗಳಲ್ಲಿ ವಿಭಿನ್ನ ಬಗೆಯ ಬೆಕ್ಕುಗಳಿವೆ. ಅಂತಹ ಹಲವು ಜಾತಿಯ ಬೆಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣಬಹುದು. ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರುವ ಪ್ರವಾಸಿಗರಿಗೆ ಅವುಗಳ ಜೀವಿತಾವಧಿ ಎಷ್ಟು? ಹಾಗೂ ಅವುಗಳ ವಿಶಿಷ್ಟತೆ ಏನು ಎಂಬ ಹಲವು ಕುತೂಹಲಕರ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ತಿಳಿಸಿಕೊಡಲು ಶರತ್ ಅವರು ಈ ಮ್ಯೂಸಿಯಂ ತೆರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಬೆಕ್ಕುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ಒದಗಿಸಿಕೊಡುವ ದೇಶದ ಮೊದಲ ಕ್ಯಾಟ್ ಮ್ಯೂಸಿಯಂ ಇದಾಗಿದೆ.
ಕ್ಯಾಟ್ ಮ್ಯೂಸಿಯಂ ಬಗ್ಗೆ ಶರತ್ ಹೇಳುವುದಿಷ್ಟು: ಕ್ಯಾಟ್ ಮ್ಯೂಸಿಯಂ ತೆರೆದಿರುವ ಉದ್ದೇಶದ ಕುರಿತು ಈಟಿವಿ ಭಾರತದೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಶರತ್, ಬಂದಂತಹ ಪ್ರವಾಸಿಗರಿಗೆ ಹಾಗೂ ಶಾಲಾ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತ ಎಷ್ಟು ಕ್ಯಾಟ್ ಬ್ರೀಡ್ಗಳಿವೆ ಎಂಬ ತಿಳಿಸಿ ಹೇಳುವುದರಿಂದ ಹಿಡಿದು, ಪೆಟ್ ಗೈಡೆನ್ಸ್ ನೀಡುವುದು ಹಾಗೂ ಪೆಟ್ ಕೇರ್ ಕುರಿತು ಮಾಹಿತಿ ಕೊಡುವುದು ನಮ್ಮ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 20ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಬೆಕ್ಕುಗಳಿವೆ. ಆದಲ್ಲಿ 13 ರಿಂದ 14 ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಜಾತಿಯ ಬೆಕ್ಕುಗಳಿವೆ. 7 ರಿಂದ 8 ಬೆಕ್ಕುಗಳು ಇಂಡಿ ಕ್ಯಾಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಂಡಿಯನ್ ಕ್ಯಾಟ್ ಇವೆ. ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ನಾಯಿಗಳ ರೀತಿ 50 ರಿಂದ 60 ರೀತಿಯ ಬೆಕ್ಕುಗಳ ಬ್ರೀಡ್ಗಳಿವೆ. ಒಂದೋ ಅಥವಾ ಎರಡೋ ಬೆಕ್ಕುಗಳ ಬ್ರೀಡ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ಜನರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬಹುದು. ಆದರೆ, ಯಾರಿಗೂ ಸಹ ಅವುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅಷ್ಟಾಗಿ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಬೆಕ್ಕುಗಳ ಬ್ರೀಡ್ ಇವೆ. ಬೆಕ್ಕುಗಳ ಜೀವನದ ಬಗ್ಗೆ ಜನರಿಗೆ ತಿಳಿಸಬೇಕೆಂಬ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ನಾನು ಈ ಮ್ಯೂಸಿಯಂ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿರುವೆ ಎಂದರು.
ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿಯೇ ಈ ಮ್ಯೂಸಿಯಂ ತೆರೆಯುವ ಹಿಂದಿನ ಉದ್ದೇಶದ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಿದಾಗ, ನಾನು ಮೈಸೂರಿನ ಹುಡುಗ. ಇದೊಂದು ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣ. ಇದಲ್ಲದೇ, ಜಿಲ್ಲೆ ಟೂರಿಸಂ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯಾಗುತ್ತಿದೆ. ಲೋಕಲ್ ಕ್ರೌಡ್ ಕೂಡ ತುಂಬಾ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ. ಪ್ರವಾಸಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಕೂಡ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರುವ ಜನರಿಗೆ ಬೆಕ್ಕುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಶಿಕ್ಷಣ ನೀಡುವ ಹಾಗೂ ಮಾಹಿತಿ ಕೊಡುವ ಆಸೆ ಇತ್ತು. ಅಲ್ಲದೇ, ನನಗೆ ಬೆಕ್ಕುಗಳು ಎಂದರೆ ಬಹಳ ಇಷ್ಟ. ಹಲವು ದಿನಗಳಿಂದ ನಾನು ಬೆಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಸಾಕಿಕೊಂಡು ಬಂದಿರುವೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇದನ್ನೇ ಹವ್ಯಾಸವಾಗಿ ಏಕೆ ಮಾಡಬಾರದು ಎಂಬ ಆಲೋಚನೆ ಬಂದಿತು. ಅದಕ್ಕೆ ಮೈಸೂರು ಸೂಕ್ತ ಅನ್ನಿಸಿತು. ನನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತರು, ಸಂಬಂಧಿಕರು, ನನ್ನ ಪೋಷಕರೊಂದಿಗೆ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದಾಗ ಅವರು ಸಹ ಇದಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಸೂಚಿಸಿದರು. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಮ್ಯೂಸಿಯಂ ಹುಟ್ಟಿಕೊಂಡಿತು ಎಂದು ಶರತ್ ಹೇಳಿದರು.
ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಬೆಕ್ಕುಗಳಲ್ಲಿ ಇಂಡಿಯನ್ ಕ್ಯಾಟ್, ಪರ್ಷಿಯನ್ ಕ್ಯಾಟ್, ಮೈನ್ ಕಾನ್, ಬೆಂಗಾಲ್, ಸ್ಫಿಂಕ್ಸ್ , ಹಿಮಾಲಿನ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಬ್ರೀಡ್ಗಳಿವೆ. ಬೆಕ್ಕುಗಳಿಗೆ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಮರಿಗಳು 7 ರಿಂದ 8 ತಿಂಗಳು ಆದನಂತರ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಮಾಡಿಸಬೇಕು. ಆದರೆ, ಹೆಚ್ಚಿನ ಜನರಿಗೆ ಬೆಕ್ಕುಗಳ ತಳಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಇವುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅಷ್ಟಾಗಿ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಭಾಗಶಃ ಜನರಿಗೆ ಅರ್ಧ ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತು. ಸುಮಾರು ಜನರನ್ನು ನಾನು ಕೇಳಿದಾಗ ಅವರಿಂದ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಸಿಗುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ನನಗೆಷ್ಟು ಗೊತ್ತಿದೆಯೋ ಅಷ್ಟನ್ನು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರುವ ಜನರಿಗೆ ತಿಳಿಸಬೇಕೆಂದು ಮಾಡಿರುವೆ. ಆ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿ ಇದೀಗ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತಿರುವೆ ಎಂದು ಶರತ್ ತಮ್ಮ ಕನಸು - ನನಸು ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿಕೊಂಡರು.
ಬೆಕ್ಕುಗಳ ಜೀವನಶೈಲಿ ಹೇಗಿರುತ್ತದೆ: ಇಲ್ಲಿನ ಬೆಕ್ಕುಗಳಿಗೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಶುದ್ಧ ನೀರನ್ನು ಇಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ನಂತರ ಡ್ರೈಫುಡ್ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲಿ - ಇಲ್ಲಿ ಇಡೀ ಕಟ್ಟಡ ತುಂಬೆಲ್ಲಾ ಓಡಾಡುತ್ತವೆ. ಚಳಿ ಆದರೆ ಹೊರಗೆ ಬರುತ್ತವೆ, ಬಿಸಿಲು ಆದಲ್ಲಿ ಒಳಗೆ ಹೋಗುತ್ತವೆ. ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ನಿದ್ರೆಗೆ ಜಾರುತ್ತವೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಬೆಕ್ಕುಗಳು 12 ರಿಂದ 16 ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ನಿದ್ರೆ ಮಾಡುತ್ತವೆ. ಇದು ಯಾರಿಗೂ ಅಷ್ಟಾಗಿ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಒಳ್ಳೆಯ ಗಾಳಿ, ಬೆಳಕು ಅಂದ್ರೆ ಅವುಗಳಿಗೆ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟ. ಇದೆಲ್ಲವನ್ನೂ ಇಲ್ಲಿ ಅವುಗಳಿಗಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಡಲಾಗಿದೆ. ಸಾಕುವುದು ಸುಲಭ. ಆದರೆ, ಅವುಗಳ ರಕ್ಷಣೆ ಕೂಡ ತುಂಬಾ ಸವಾಲು. ಬೆಕ್ಕುಗಳ ಆಯಸ್ಸು 12 ರಿಂದ 18 ವರ್ಷ ಮಾತ್ರ. ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಮಾಡಿಸದಿದ್ದರೆ ಸತ್ತು ಹೋಗುತ್ತವೆ. ಇದು ಮೊದಲ ಕಾರಣ. ಎರಡನೆಯ ಕಾರಣ ರಸ್ತೆಯ ಅಪಘಾತದಲ್ಲಿ ಸಾಯುತ್ತವೆ. ಮೂರನೆಯದ್ದು, ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಗೆ ಹೋದಾಗ ನಾಯಿ ಕಚ್ಚುವುದರಿಂದ ಸತ್ತು ಹೋಗುತ್ತವೆ. ಇನ್ನೂ ಬೇರೆ ಕಾರಣಗಳಿಂದ ಸತ್ತು ಹೋಗುತ್ತವೆ. 1 ರಿಂದ 4 ವರ್ಷ ಇದ್ದಾಗ ಸಾವನ್ನಪುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಹೆಚ್ಚು ಎಂದು ಶರತ್ ಹೇಳಿದರು.
ಬೆಕ್ಕುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿ: ತಮ್ಮ ಮ್ಯೂಸಿಯಂ ಕುರಿತು ಮತ್ತಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡ ಶರತ್, ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರುವ ಬಹಳಷ್ಟು ಜನ ಬೆಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಯಾವುದೇ ಮಾಹಿತಿ ಬೇಕಾದರೂ ಬಂದು ತಿಳಿದುಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಸಾಕಿದ ಬ್ರೀಡ್ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳುವುದಿಲ್ಲ. ಮಾರಾಟ ಕೂಡ ಮಾಡುತ್ತಿಲ್ಲ. ಕೇವಲ ಅವುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಮಾತ್ರ ನೀಡುತ್ತಿರುವೆ ಎಂದರು.
ಬೆಕ್ಕುಗಳ ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟು: ತಳಿಗಳಿಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಅವುಗಳ ಬೆಲೆ ಇದೆ. ಮೈನೆ ಕೂನ್ ಕೆಲವರು ಒಂದು ಲಕ್ಷ ರೂ. ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಇನ್ನು ಕೆಲವರು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಬೆಲೆ ಹೇಳುವುದುಂಟು. ಸೈಬೀರಿಯನ್ ಕ್ಯಾಟ್ ಬೆಲೆ 60ರಿಂದ 70 ಲಕ್ಷ ರೂ. ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಬೆಂಗಾಲ್ ಬೆಟ್ ಕ್ಯಾಟ್ 1 ಲಕ್ಷ ರೂ. ಇದೆ ಅಂತಾ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಎರಡು ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಗೂ ಮೀರಿದ ಬೆಕ್ಕುಗಳಿವೆ. ಆದರೆ, ನಾವು ಯಾವುದೇ ಬೆಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಹಣ ನೀಡಿ ತಂದಿಲ್ಲ. ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಅವರಿವರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಸಾಕುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಅಲ್ಲದೇ ಮಾರಾಟ ಕೂಡ ಮಾಡುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂದು ಶರತ್ ಹೇಳಿದರು.
