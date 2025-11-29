ರಾಷ್ಟ್ರದ ಮೊದಲ ಸ್ವದೇಶಿ ರಕ್ಷಣಾ ಎಐ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಆವಿಷ್ಕಾರ: ರಕ್ಷಣಾ ಸಚಿವರಿಂದ ಚಾಲನೆ
ನ್ಯೂರಾಲಿಕ್ಸ್ ಎಐ ಸಾರ್ಟ್ಅಪ್ ಕಂಪೆನಿಯು ದೇಶದ ಮೊದಲ 'ಸ್ವದೇಶಿ ರಕ್ಷಣಾ ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆ'(ಎಐ) ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿದ್ದು, ಕೇಂದ್ರ ರಕ್ಷಣಾ ಸಚಿವರು ಚಾಲನೆ ಕೊಟ್ಟರು.
Published : November 29, 2025 at 9:02 PM IST
ಬೆಂಗಳೂರು: ಕರ್ನಾಟಕ ಮೂಲದ ನ್ಯೂರಾಲಿಕ್ಸ್ ಎಐ ಸಾರ್ಟ್ಅಪ್ ಕಂಪೆನಿಯು ರಕ್ಷಣಾ ವಲಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ದೇಶದ ಮೊದಲ 'ಸ್ವದೇಶಿ ರಕ್ಷಣಾ ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆ'(ಎಐ) ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿದೆ. ದೆಹಲಿಯ ಮಾಣಿಕ್ ಶಾ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದ 'ಚಾಣಕ್ಯ ರಕ್ಷಣಾ' ಸಂವಾದದಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರ ರಕ್ಷಣಾ ಸಚಿವ ರಾಜನಾಥ್ ಸಿಂಗ್, ಭಾರತದ ಮೊದಲ ಸಂಪೂರ್ಣ 'ಸ್ವದೇಶಿ ರಕ್ಷಣಾ ಎಐ-ಎ-ಸರ್ವಿಸ್'ಗೆ (ಎಎಲ್ಎಎಎಸ್) ಚಾಲನೆ ನೀಡಿದರು.
ರಕ್ಷಣಾ ಸಚಿವಾಲಯದ ಐಡೆಕ್ಸ್ ಅಡಿಟಿ 2.0 ಉಪಕ್ರಮ ಅಡಿ ನ್ಯೂರಾಲಿಕ್ಸ್, ಭಾರತೀಯ ಸೇನೆಗಾಗಿ ಎಐ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿದೆ. ಈ ಮೂಲಕ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ, ದೇಶೀಯ ನಾವೀನ್ಯತೆ ಮೂಲಕ ಮುಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆಯ ರಕ್ಷಣಾ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ನಿರ್ಮಿಸಲು ಅಡಿಪಾಯ ಸಿಕ್ಕಿದಂತಾಗಿದೆ.
ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ರಾಜನಾಥ್ ಸಿಂಗ್ ಮಾತನಾಡಿ, ಸ್ವದೇಶಿ ರಕ್ಷಣಾ ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯಿಂದ ದೇಶದ ಮಿಲಿಟರಿಗೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಬಲ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಆತ್ಮನಿರ್ಭಾರ್ ಭಾರತ ಮಹತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷೆ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಗೆ ಶಕ್ತಿ ಬಂದಿದೆ. ಹೊಸ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಸ್ಥಾಪಿಸಿದ್ದಕ್ಕೆ ನ್ಯೂರಾಲಿಕ್ಸ್ ಎಐ ಕಂಪನಿಗೆ ಕೃತಜ್ಞತೆ ಸಲ್ಲಿಸುವುದಾಗಿ ಹೇಳಿದರು.
ಈ ಯೋಜನೆಯು ಸ್ವದೇಶಿ ದೊಡ್ಡ ಭಾಷಾ ಮಾದರಿ (ಎಲ್ಎಲ್ಎಂ) ಮತ್ತು ರಕ್ಷಣಾ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳಿಗೆ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಂಡಿದೆ. ಕಮಾಂಡ್ ಬೆಂಬಲ, ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್, ಸ್ಪೀಚ್ ಇಂಟರ್ಫೇಸ್, ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನ್ ಇಂಜಿನ್, ಆಪರೇಷನಲ್ ಅನಾಲಿಟಿಕ್ಸ್, ವಿದೇಶಿ ಕ್ಲೌಡ್ ಸೇವೆ, ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಸಂಪರ್ಕ, ಡೇಟಾ ಸೇರಿ ಇತ್ಯಾದಿ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಗೆ ಎಐ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ನೆರವಾಗಲಿದೆ. ಇದು ಸಶಸ್ತ್ರ ಪಡೆಗಳಿಗೆ ಸ್ವಾವಲಂಬಿ, ಭವಿಷ್ಯಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧವಾದ ಡಿಜಿಟಲ್ ನಿರ್ಮಿಸಲು ಸಹಾಯವಾಗಲಿದೆ.
ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ಸಿದ್ಧತೆ ಮತ್ತು ಆಮದು ಮಾಡಿಕೊಂಡ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಮೇಲಿನ ಅವಲಂಬನೆ ಇದು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲಿದೆ. ಕನ್ನಡಿಗರು ಸ್ಥಾಪಿಸಿರುವ ನ್ಯೂರಾಲಿಕ್ಸ್ ಎಐ, ಭಾರತದ ಡೀಪ್ ಟೆಕ್ ಕಂಪೆನಿಯಾಗಿದೆ. ಇಂಧನ, ಉತ್ಪಾದನೆ ಮತ್ತು ರಕ್ಷಣಾ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಸುಧಾರಿತ ಎಐ ಪರಿಹಾರ ಒದಗಿಸಲಿದೆ. ಸಂಕೀರ್ಣ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಡೇಟಾವನ್ನು ನಿಖರವಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸಲಿದೆ. ಸಲಕರಣೆ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾಗಿಸಲು, ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ವೆಚ್ಚ ತಗ್ಗಿಸಲು ಮತ್ತು ದಕ್ಷತೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಕಂಪನಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಕಂಡುಹಿಡಿದಿದೆ.
ರಕ್ಷಣಾ ಸಚಿವಾಲಯ, ಐಡೆಕ್ಸ್ ಅಡಿಟಿ 2.0 ಉಪಕ್ರಮ ಮೂಲಕ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಭದ್ರತೆ ಬಲಪಡಿಸುವ ಮತ್ತು ರಕ್ಷಣಾ ನಾವೀನ್ಯತೆಯಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ನಿರ್ಮಿಸಲು ದೇಶದ ನವೋದ್ಯಮ ಕಂಪನಿಗಳಿಗೆ, ನಾವೀನ್ಯಕಾರರಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಈ ಅವಕಾಶ ಬಳಸಿಕೊಂಡಿರುವ ನ್ಯೂರಾಲಿಕ್ಸ್ ಎಐ, ಸ್ವದೇಶಿ ರಕ್ಷಣಾ ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆ (ಎಐ) ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿದೆ. ಇದು ಕನ್ನಡಿಗರಿಗೆ ಹೆಮ್ಮೆಯ ವಿಚಾರವಾಗಿದೆ.ಭಾರತದ ಕಾರ್ಯತಂತ್ರದ ವಲಯಗಳಿಗೆ ಸ್ಥಳೀಯ ಎಐ ನಾವೀನ್ಯತೆಯನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸುವಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕಂಪನಿ, ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿದೆ. ಕಂಪನಿ ಕಾರ್ಯವೈಖರಿಗೆ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಎಲಿವೇಟ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ನೀಡಿದೆ ಎಂದು ಕಂಪೆನಿಯ ಸಹ ಸಂಸ್ಥಾಪಕ ವಿಕ್ರಂ ಜಯರಾಮ್ ಮಾಧ್ಯಮ ಪ್ರಕಟಣೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
