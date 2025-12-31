ಹೊಸ ವರ್ಷಾಚರಣೆಗೆ ಕ್ಷಣಗಣನೆ: ಕ್ಯೂ ಆರ್ ಕೋಡ್ ಮೂಲಕ ಲೈವ್ ಅಪ್ಡೇಟ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ
ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಕ್ಯೂ ಆರ್ ಕೋಡ್ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆ ನೀಡಿರುವ ಸಲಹೆ ಸೂಚನೆಗಳು, ಸಂಚಾರ ನಿರ್ದೇಶನಗಳನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲು ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ ಪೊಲೀಸ್ ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕಲ್ಪಿಸಿದೆ.
Published : December 31, 2025 at 1:57 PM IST
ಬೆಂಗಳೂರು: ಹೊಸ ವರ್ಷಾಚರಣೆಗೆ ರಾಜಧಾನಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಕ್ಷಣಗಣನೆ ಆರಂಭವಾಗಿದೆ. ಪಾರ್ಟಿ ಪ್ರಿಯರ ನೆಚ್ಚಿನ ತಾಣ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಸಂಭ್ರಮಾಚರಣೆಗೆ ಈ ಬಾರಿ 10 ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಜನ ಸೇರುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿರುವುದರಿಂದ ಯಾವುದೇ ಅಹಿತಕರ ಘಟನೆಗಳಿಗೆ ಆಸ್ಪದ ನೀಡದಂತೆ ಪೊಲೀಸರು ಅಗತ್ಯ ಭದ್ರತೆಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಎಂ. ಚಿನ್ನಸ್ವಾಮಿ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದ ಬಳಿ ನಡೆದ ಕಾಲ್ತುಳಿತ ದುರಂತ, ಗೋವಾದ ಪಬ್ವೊಂದರಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸಿದ ಅವಘಡಗಳ ಬಳಿಕ ಮತ್ತಷ್ಟು ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆ ವಹಿಸಿರುವ ಬೆಂಗಳೂರು ಪೊಲೀಸರು ಈ ಬಾರಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಾಧಾರಿತ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಮೂಲಕ ಜನದಟ್ಟಣೆಯನ್ನು ಸಮರ್ಥವಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಮುಂದಡಿಯಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. "ಒಗ್ಗಟ್ಟಿನಿಂದ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯುತ ಸಂಭ್ರಮಾಚರಣೆ" ಎಂಬ ಶೀರ್ಷಿಕೆಯಡಿ ಹೊಸ ವರ್ಷಾಚರಣೆಗೆ ಡಿಜಿಟಲ್ ಟಚ್ ನೀಡಲಾಗಿದ್ದು, ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಕ್ಯೂ ಆರ್ ಕೋಡ್ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆ ನೀಡಿರುವ ಸಲಹೆ ಸೂಚನೆಗಳು, ಸಂಚಾರ ನಿರ್ದೇಶನಗಳನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವ ಅವಕಾಶ ಕಲ್ಪಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಏನಿದು ಕ್ಯೂ ಆರ್ ಕೋಡ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ? ಹೊಸ ವರ್ಷಾಚರಣೆಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಜನರು ಸೇರುವ ಎಂ.ಜಿ ರೋಡ್, ಬ್ರಿಗೇಡ್ ರಸ್ತೆ, ಚರ್ಚ್ ಸ್ಟ್ರೀಟ್, ಕೋರಮಂಗಲ, ಇಂದಿರಾನಗರ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧೆಡೆ ಕ್ಯೂ ಆರ್ ಕೋಡ್ಗಳನ್ನು ಅಂಟಿಸಲಾಗಿದೆ. ಕ್ಯೂ ಆರ್ ಕೋಡ್ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿದರೆ ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆಯ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ತೆರೆದುಕೊಳ್ಳಲಿದ್ದು ಈವೆಂಟ್ ಲೊಕೇಷನ್, ಸುರಕ್ಷತಾ ಸೂಚನೆಗಳು, ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆಯ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣ ಖಾತೆಗಳ ಮೂಲಕ ನೀಡುವ ಲೈವ್ ಅಪ್ಡೇಟ್, ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆಗಳು, ಸಂಚಾರ ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆ ಮಾಡಿರುವ ಮಾರ್ಪಾಡುಗಳ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ಲಭ್ಯವಾಗಲಿದೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಈ ಬಾರಿ ಮಹಿಳೆಯರು, ಮಕ್ಕಳು, ಹಿರಿಯ ನಾಗರೀಕರ ಸುರಕ್ಷತೆಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡಲಾಗಿದ್ದು, ಆಯಕಟ್ಟಿನ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಡೆಸ್ಕ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.
ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿದೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಡೆಸ್ಕ್:
- ಬೆರ್ರಿ ಸರ್ಕಲ್
- ಚರ್ಚ್ ಸ್ಟ್ರೀಟ್ ಮೆಟ್ರೋ ಸ್ಟೇಷನ್
- ಎಂ.ಜಿ ರಸ್ತೆಯ ಬರ್ಟನ್ ಸೆಂಟರ್
- ಎಸ್ಬಿಐ ಸರ್ಕಲ್ನ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಪಾರ್ಕ್
- ಯುಬಿ ಸಿಟಿ ಸಮೀಪ
- ಮ್ಯೂಸಿಯಂ ರೋಡ್ ಜಿಪಿಒ ಸಮೀಪ
- ಬ್ರಿಗೇಡ್ ರೋಡ್ ಆರ್ಹೆಚ್ಪಿ ಜಂಕ್ಷನ್
- ಕಾವೇರಿ ಎಂಪೋರಿಯಂ ಜಂಕ್ಷನ್
- ಮೋಟೋ ರಾಯಲ್ ಅರ್ಕೇಡ್ ಸಮೀಪ
- ಒಪೆರಾ ಹೌಸ್
- ವಾರ್ ಮೆಮೋರಿಯಲ್
- ಒಪೆರಾ ಸರ್ಕಲ್
- ಗರುಡಾ ಮಾಲ್ ಜಂಕ್ಷನ್
- ಫೈರ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಎದುರು
ಬ್ರಿಗೇಡ್ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ವಾರ್ ರೂಮ್: ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ನಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗುವ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಮೇಲೆ ಖಾಕಿ ಹದ್ದಿನ ಕಣ್ಣಿರಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಬ್ರಿಗೇಡ್ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ವಾರ್ ರೂಮ್ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸಿಸಿಟಿವಿ ಕ್ಯಾಮರಾ ದೃಶ್ಯಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಖಾಸಗಿ ಕ್ಯಾಮರಾ ದೃಶ್ಯಗಳು ವಾರ್ ರೂಮ್ನಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಾಗುವಂತೆ ಸಂಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ. ಗುಂಪಿನಲ್ಲಿ ಅಸಭ್ಯ ವರ್ತನೆ, ಕಿರುಕುಳ ನೀಡುವವರ ಮೇಲೆ ಪೊಲೀಸರು ನಿಗಾವಹಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ದುರ್ವರ್ತನೆ ತೋರುವವರನ್ನು ಕೂಡಲೇ ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆಯಲು ಮಫ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯನ್ನು ನಿಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ.
