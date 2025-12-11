ಹಾವೇರಿ ಹುಕ್ಕೇರಿಮಠದ ಜಾತ್ರೆಗೆ ದಿನಗಣನೆ ; ಭಕ್ತರ ಹಸಿವು ತಣಿಸಲು ಸಿಹಿ ತಿನಿಸುಗಳ ತಯಾರಿ
ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹುಕ್ಕೇರಿಮಠದ ಜಾತ್ರೆಗೆ ದಿನಗಣನೆ ಆರಂಭವಾಗಿದೆ. ಮಠದ ಜಾತ್ರೆಗೆ ಬರುವ ಭಕ್ತರ ಹಸಿವು ನೀಗಿಸಲು ದಾಸೋಹ ಸಮಿತಿ ಸಿದ್ಧತೆ ನಡೆಸಿದೆ.
Published : December 11, 2025 at 1:45 PM IST
Updated : December 11, 2025 at 2:56 PM IST
ಹಾವೇರಿ : ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹುಕ್ಕೇರಿಮಠದ ಜಾತ್ರಾ ಮಹೋತ್ಸವಕ್ಕೆ ದಿನಗಣನೆ ಆರಂಭವಾಗಿದೆ. ಇದೇ 25 ರಿಂದ ಜನವರಿ ಎರಡರವರೆಗೆ ಹಾವೇರಿ ಹುಕ್ಕೇರಿಮಠದ ಜಾತ್ರಾ ಮಹೋತ್ಸವ ಅದ್ಧೂರಿಯಾಗಿ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಈ ಜಾತ್ರಾ ಮಹೋತ್ಸವಕ್ಕೆ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಭಕ್ತರು ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಲಿದ್ದಾರೆ.
ಹುಕ್ಕೇರಿಮಠ ತನ್ನ ವಿಶಿಷ್ಠತೆಯಿಂದಲೇ ಜನಜನಿತವಾಗಿದೆ. ಈ ಹಿಂದೆ ಮಠದ ಪೀಠಾಧಿಪತಿಗಳಾಗಿದ್ದ ಲಿಂಗೈಕ್ಯ ಶಿವಬಸವ ಮತ್ತು ಲಿಂಗೈಕ್ಯ ಶಿವಲಿಂಗಸ್ವಾಮಿಗಳ ಪುಣ್ಯಸ್ಮರಣೆಯನ್ನ ಪ್ರತಿವರ್ಷವೂ ಆಚರಿಸಿಕೊಂಡು ಬರಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಈ ಲಿಂಗೈಕ್ಯ ಶ್ರೀಗಳ ಭಾವಚಿತ್ರಗಳ ಮೆರವಣಿಗೆಯನ್ನ ವಿದ್ಯುತ್ ದೀಪ ಅಲಂಕೃತಿ ಕಟ್ಟಿಗೆ ಮಂಟಪದಲ್ಲಿ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಆಚರಣೆಗೆ ಹುಕ್ಕೇರಿಮಠ ಜಾತ್ರೆ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಹುಕ್ಕೇರಿಮಠದ ಜಾತ್ರೆ ಕರ್ನಾಟಕದ ಆರಂಭಿಕ ಜಾತ್ರೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು. ಈ ಜಾತ್ರೆ ಆರಂಭವಾದ ನಂತರವೇ ಕರ್ನಾಟಕದ ವಿವಿಧ ಜಾತ್ರೆಗಳು ಆರಂಭವಾಗುತ್ತವೆ. ಅಲ್ಲದೇ, ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಜಾತ್ರೆಗಳಲ್ಲಿ ಹುಕ್ಕೇರಿಮಠ ಜಾತ್ರೆ ಸಹ ಒಂದು. ಈ ಜಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ, ಧಾರ್ಮಿಕ, ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲದೆ, ರೈತರ, ಜನಸಾಮಾನ್ಯರ ಜಾತ್ರೆಗಳನ್ನ ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ರೈತರಿಗಾಗಿ ಜಾನುವಾರುಗಳ ಜಾತ್ರೆ ಆಯೋಜಿಸುವುದು ಈ ಜಾತ್ರೆಯ ವಿಶೇಷ.
ಭಕ್ತರ ಹಸಿವು ತಣಿಸಲು ಭಕ್ಷ್ಯ ಭೋಜನ : ಮಠದ ಜಾತ್ರೆಗೆ ಬರುವ ಭಕ್ತರ ಹಸಿವು ನೀಗಿಸಲು ದಾಸೋಹ ಸಮಿತಿ ಸಿದ್ಧತೆ ನಡೆಸಿದೆ. ಅಕ್ಕನಬಳಗದ ಸದಸ್ಯೆಯರು ಬೊಂದಿ, ಮಾದಲಿ, ಕರ್ಚಿಕಾಯಿ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ಸಿಹಿ ತಿನಿಸುಗಳನ್ನ ತಯಾರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನಿತ್ಯ ನೂರಾರು ಮಹಿಳೆಯರು ಬೊಂದಿ ತಯಾರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ ಭಕ್ತರ ಮನೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಈ ಸಿಹಿತಿನಿಸುಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಮಠಕ್ಕೆ ಬರುವ ಭಕ್ತರಿಗಾಗಿ ಅಂದೇ ತಯಾರಿಸುವ ಸಜ್ಜಕ, ಶೀರಾ ಮತ್ತು ಗೋದಿ ಹುಗ್ಗಿಯನ್ನ ದಾಸೋಹ ಸಮಿತಿ ತಯಾರಿಸಲಿದೆ.
ಹುಕ್ಕೇರಿಮಠದ ಇತಿಹಾಸ : ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹುಕ್ಕೇರಿಮಠ ರಾಚೋಟೇಶ್ವರ ಶ್ರೀಗಳಿಂದ ಆರಂಭವಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಹಲವು ಮಠಾಧೀಶರು ಪೀಠಾಧಿಪತಿಗಳಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, ಲಿಂಗೈಕ್ಯ ಶಿವಬಸವ ಮತ್ತು ಶಿವಲಿಂಗಶ್ರೀಗಳು ಪೀಠಾಧಿಪತಿಗಳಾದ ನಂತರ ಮಠದ ಚಿತ್ರಣವೇ ಬದಲಾಗಿದೆ. ಮಠವು ಶೈಕ್ಷಣಿಕ, ಸಾಮಾಜಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದೆ.
ಪ್ರಸ್ತುತ ಸದಾಶಿವಶ್ರೀಗಳು ಮಠದ ಪೀಠಾಧಿಪತಿಗಳಾಗಿದ್ದು, ಮಠ ವಿವಿಧ ರಂಗಗಳಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಛಾಪು ಮೂಡಿಸುತ್ತಿದೆ. ವಿವಿಧ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು, ದಾಸೋಹಮಂದಿರಗಳು, ಬಡಮಕ್ಕಳ ಅನ್ನ, ಅಕ್ಷರದ ಹಸಿವು ತಣಿಸುತ್ತಿವೆ. ಹುಕ್ಕೇರಿಮಠದ ಶಾಖಾ ಮಠ ಮಾದನಹಿಪ್ಪರಗಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಇಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ಓರ್ವ ಪೀಠಾಧಿಪತಿಗಳಿದ್ದು, ಶಿವಲಿಂಗಶ್ರೀಗಳು ಈ ಮಠದ ಪೀಠಾಧಿಪತಿಗಳಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಎರಡು ಮಠಗಳಿಗೆ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಭಕ್ತರು ನಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ.
ಹುಕ್ಕೇರಿಮಠ ಜಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕ ಆಹಾರ : ಈ ಜಾತ್ರೆಗೆ ಉತ್ತರಕರ್ನಾಟಕ ಸೇರಿದಂತೆ ದೇಶದ ವಿವಿಧೆಡೆಯಿಂದ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಭಕ್ತರು ಆಗಮಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಜಾತ್ರೆಗೆ ಆಗಮಿಸುವ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಭಕ್ತರ ಹಸಿವು ತಣಿಸಲು ಉತ್ತರಕರ್ನಾಟಕದ ಖಡಕ್ ರೊಟ್ಟಿ, ಬದನೆಕಾಯಿ ಪಲ್ಯ, ವಿವಿಧ ಶೇಂಗಾ ಚಟ್ನಿ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ಚಟ್ನಿಗಳನ್ನ ತಯಾರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಕೆಲ ಭಕ್ತರು ಮಠಕ್ಕೆ ರೊಟ್ಟಿಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸಿ ತಾವೇ ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ಇನ್ನು ಕೆಲವರು ವಿವಿಧ ಚಟ್ನಿ ತಯಾರಿಸಿ ಮಠಕ್ಕೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ಭಕ್ತರು ಮಠಕ್ಕೆ ನೀಡುವ ಈ ಎಲ್ಲ ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಮಠದ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಉಣಬಡಿಸುತ್ತದೆ. ಜಾತ್ರೆಗೆ ಆಗಮಿಸಿದ ಭಕ್ತರು ಪ್ರವಚನಗಳ ಮೂಲಕ ಜ್ಞಾನದ ಹಸಿವು ತೀರಿಸಿಕೊಂಡು ಪ್ರಸಾದದ ಮೂಲಕ ಹಸಿವು ತಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಭಕ್ತ ಸಂತೃಪ್ತನಾದರೆ ಎಲ್ಲವೂ ಸಂತೃಪ್ತವಾಗುತ್ತದೆ ಎನ್ನುವ ಮಾತು ಇಲ್ಲಿದೆ.
ಈ ಕುರಿತು ದಾಸೋಹ ಸಮಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮಹಾಂತೇಶ ಹಲಗಣ್ಣನವರ್ ಮಾತನಾಡಿದ್ದು, 'ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿವರ್ಷದ ಪದ್ಧತಿಯಂತೆ ಹಾವೇರಿ ನಗರದ ಹುಕ್ಕೇರಿಮಠದ ಜಾತ್ರಾ ಮಹೋತ್ಸವದ ಪ್ರಯುಕ್ತ ನಾವು ಒಂದು ವಾರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೆವು. ಈ ವರ್ಷ ಅಜ್ಜರ ವಜ್ರ ಮಹೋತ್ಸವ ಇರುವುದರಿಂದ 9 ರಿಂದ ಜನವರಿ 2ನೇ ತಾರೀಖಿನವರೆಗೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಒಂದು ದಿನ ಸಜ್ಜಕ ಕೊಟ್ಟರೆ, ಒಂದು ದಿನ ಶಿರಾ ಕೊಡುತ್ತೇವೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಭಕ್ತರು ತರುವ ಸಿಹಿತಿನಿಸುಗಳನ್ನು ನಮ್ಮ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ವಿತರಣೆ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. ಕಾಣಿಕೆ ಕೊಟ್ಟವರಿಗೆ ಹಾಗೂ ಬಂದಂತಹ ಭಕ್ತಾದಿಗಳಿಗೆ ಪ್ರಸಾದವಾಗಿ ಬೊಂದಿಯನ್ನು ಕೊಡುತ್ತೇವೆ' ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
''ಈ ಮಠದಲ್ಲಿ ಶಿವಲಿಂಗಸ್ವಾಮಿಗಳು ಇದ್ದಾಗ ಇದರ ಕೀರ್ತಿ ಸುತ್ತ ಹತ್ತು ನಾಡಿಗೆ ಪ್ರಚಲಿತವಾಗಿತ್ತು. ಇಲ್ಲಿನ ಮೊದಲ ಅಜ್ಜರು ಲಿಂಗೈಕ್ಯರಾಗಿ ಇಂದಿಗೆ 17 ವರ್ಷವಾಯ್ತು. ಈಗಿರುವ ಸದಾಶಿವಶ್ರೀಗಳು ಪಟ್ಟಾಧಿಕಾರವಾಗಿ 15 ವರ್ಷವಾಯ್ತು. ಅವರು ಬಂದು ಇಷ್ಟು ವರ್ಷವಾದ್ರೂ ಯಾವುದೇ ದೊಡ್ಡ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಗಿದ್ದಿಲ್ಲ. ಈ ವರ್ಷ ಪಟ್ಟಾಧಿಕಾರದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಹಾಗೂ ಹೈಸ್ಕೂಲ್, ಕಾಲೇಜು ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿ 51 ವರ್ಷವಾಗಿರುವುದು ಮತ್ತು ಹಿಂದಿನ ಅಜ್ಜರು ಲಿಂಗೈಕ್ಯರಾಗಿ 80 ವರ್ಷ ಆಗಿದೆ. ಈ ಎಲ್ಲಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಕೂಡಿಸಿಕೊಂಡು ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ'' ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಅಕ್ಕನಬಳಗದ ಗೌರವಾಧ್ಯಕ್ಷ್ಯೆ ಲಲಿತಾ ಹೊರಡಿ.
ಈ ಕುರಿತು ಮಠದ ಭಕ್ತ ಮಲ್ಲಣ್ಣ ಸಾತೇನಹಳ್ಳಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದ್ದು, ''29ಕ್ಕೆ ಅಜ್ಜರ ಬೆಳ್ಳಿಯ ತುಲಾಭಾರ ಇದೆ. ಇನ್ನೊಂದು ದಿವಸ ವಚನಾಮೃತ ಇದೆ. 50 ಸಾವಿರ ಮಂದಿ ಒಂದೇ ಬಾರಿ 5 ವಚನ ಹೇಳುವ ಮೂಲಕ ಬುಕ್ ಆಫ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಲಿದ್ದೇವೆ'' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
