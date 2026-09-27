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ಬೆಣ್ಣೆನಗರಿಗೆ 24X7 ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಪೂರೈಕೆಗೆ ದಿನಗಣನೆ: ಜಲಸಿರಿ ಯೋಜ‌ನೆ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಪೂರ್ಣ

ದಾವಣಗೆರೆಯಲ್ಲಿ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ದೂರ ಆಗಲಿದೆ. 24X7 ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಪೂರೈಕೆಗೆ ದಿನಗಣನೆ ಆರಂಭವಾಗಿದೆ.‌ ಈ ಕುರಿತ ನೂರುಲ್ಲಾ .ಡಿ ವರದಿ.

JALASIRI SCHEME
ಬೆಣ್ಣೆನಗರಿಗೆ 24X7 ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಪೂರೈಕೆಗೆ ದಿನಗಣನೆ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Karnataka Team

Published : September 27, 2026 at 5:00 PM IST

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ದಾವಣಗೆರೆ: ಬೆಣ್ಣೆ ನಗರಿ ದಾವಣಗೆರೆಯಲ್ಲಿ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ದೂರ ಆಗಲಿದೆ. 24X7 ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಪೂರೈಕೆಗೆ ದಿನಗಣನೆ ಆರಂಭವಾಗಿದೆ.‌ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಪ್ರತಿ ಮನೆಗೂ ನೀರು ಪೂರೈಸುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ರೂಪಿಸಿದ ಮಹಾತ್ವಕಾಂಕ್ಷಿ ‘ಜಲಸಿರಿ’ ಯೋಜನೆ 8 ವರ್ಷಗಳ ಬಳಿಕ ಮುಕ್ತಾಯದ ಹಂತ ತಲುಪಿದೆ.

ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ಬಡಾವಣೆಗಳಲ್ಲಿ ನಿರಂತರ ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಮೂರು ವಾರ್ಡ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಕೆಲಸ ಬಾಕಿ ಇದ್ದು, ಅದು ಕೂಡ ನವೆಂಬರ್ ಡಿಸೆಂಬರ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳಲಿದೆ. ಎಲ್ಲ ಮನೆ, ಕಟ್ಟಡಗಳು ಈ ಸೌಲಭ್ಯ ಪಡೆಯಲಿವೆ. ಈ ಯೋಜನೆ ಅನುಷ್ಠಾನಕ್ಕೆ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ವಿಧಿಸಿದ ಕಾಲಮಿತಿ ಮುಗಿದು 4 ವರ್ಷಗಳಾಗಿವೆ. ವಿಳಂಬವಾದರೂ ನೀರಿನ ಬವಣೆ ನೀಗಬಹುದು ಎಂಬ ವಿಶ್ವಾಸದಲ್ಲಿ ಜನರಿದ್ದರು. ಉಪಚುನಾವಣೆಯ ಬಳಿಕ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ವೇಗ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು, ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಮುಗಿಯುವ ವಿಶ್ವಾಸ ಜನರಲ್ಲಿ ಮೂಡಿದೆ.

662.03 ಕೋಟಿ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಂಡ ‘ಜಲಸಿರಿ’ ಯೋಜನೆ: ಆರಂಭದಲ್ಲಿ 662.03 ಕೋಟಿ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಈ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿತ್ತು. ಜಲಸಿರಿ ಯೋಜನೆಯ ಅನುಷ್ಠಾನದ ಹೊಣೆಯನ್ನು ಕರ್ನಾಟಕ ನಗರ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಹಣಕಾಸು ನಿಗಮಕ್ಕೆ ನೀಡಲಾಗಿತ್ತು. ಕೇಂದ್ರ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಆರ್ಥಿಕ ನೆರವಿನ ಈ ಯೋಜನೆಯ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಜರ್ಮನಿಯ ಸುಯೇಜ್‌ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟರ್ ಪ್ರೈವೇಟ್‌ ಲಿಮಿಟೆಡ್‌ ಎಂಬ ಕಂಪನಿಗೆ ಗುತ್ತಿಗೆ ನೀಡಲಾಗಿತ್ತು. 8 ವರ್ಷಗಳ ನಿರ್ವಹಣಾ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಕೂಡ ಕಂಪನಿ ಮೇಲಿದೆ. ಗುತ್ತಿಗೆ ಪಡೆದ ಕಂಪನಿಯ ಒಪ್ಪಂದದ ಪ್ರಕಾರ 2022ಕ್ಕೆ ಈ ಯೋಜನೆ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳಬೇಕಿತ್ತು. ದುರಂತ ಎಂದೇ 2026 ಕಳೆಯುತ್ತ ಬಂದ್ರು ಇದೀಗ ಮುಗಿಯುವ ಹಂತಕ್ಕೆ ತಲುಪಿದೆ. ಇನ್ನೇರಡು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಯೋಜನೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳಲಿದೆ.‌

Jalasiri Scheme
ನೀರಿನ ಮೀಟರ್​ (ETV Bharat)

ದಾವಣಗೆರೆ ನಗರಕ್ಕೆ ನೀರಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ಕೊನೆಗೊಳಿಸಲು ಈ ಯೋಜನೆ: ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ದಾವಣಗೆರೆ ನಗರದಲ್ಲಿ ನೀರಿಗಾಗಿ ಹಾಹಾಕಾರ ವಿಪರೀತವಾಗಿತ್ತು. ಅಲ್ಲದೆ ನೀರು ಪೂರೈಸುವ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಹದೆಗೆಟ್ಟಿತ್ತು. ನೀರು ಶುದ್ಧೀಕರಣ ಘಟಕದಿಂದ ಟ್ಯಾಂಕ್‌ಗಳಿಗೆ ನೀರು ಪೂರೈಸಲು ಸಮರ್ಪಕವಾಗಿ ಏಕರೂಪ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಜಲಮೂಲಗಳಿಂದ ಬರುವ ನೀರು ನಗರ ತಲುಪುವ ಮುನ್ನವೇ ಬಡಾವಣೆ, ಟ್ಯಾಂಕ್‌ಗಳಿಗೂ ಹರಿಯುತ್ತಿದ್ದ ಸಮಸ್ಯೆ ಒಂದು ಕಡೆಯಾದ್ರೇ, ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆ ಮುಖ್ಯ ಪೈಪ್‌ಲೈನ್‌ ಸಮೀಪದ ಟ್ಯಾಂಕ್‌ಗಳು ಬೇಗ ಭರ್ತಿಯಾದರೆ, ದೂರದ ಟ್ಯಾಂಕ್‌ಗಳಿಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ನೀರು ಹೋಗಿ ಸೇರುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಇದಲ್ಲದೆ ಪೈಪ್‌ಲೈನ್‌ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ದುರಸ್ತಿ ಕಾರ್ಯ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುವವರೆಗೆ ನೀರು ಪೂರೈಕೆ ಅಸಾಧ್ಯದ ಮಾತಾಗಿತ್ತು. ಇದರಿಂದ ಹಲವು ಬಡಾವಣೆಗಳಿಗೆ 3 ರಿಂದ 5 ದಿನಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿತ್ತು. ಇನ್ನೂ ಕೆಲ ಬಡಾವಣೆಯ ಜನರಿಗೆ ವಾರಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ಮಾತ್ರವೇ ನೀರಿನ ದರ್ಶನವಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ನೀರು ಬರುವುದನ್ನೇ ಕಾದು ಟ್ಯಾಂಕ್‌ ಭರ್ತಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದೇ ಜನರ ಕಾಯಕವಾಗಿತ್ತು. ಈ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಪರಿಹಾರ ಮಾಡಲು ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ‘ಜಲಸರಿ’ ಯೋಜನೆ ರೂಪಿಸಿತ್ತು.

ಶೇ.98ರಷ್ಟು ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣ, ಶೇ.2 ರಷ್ಟು ಕಾಮಗಾರಿ ಮಾತ್ರ‌ಬಾಕಿ: ಶೇ.98 ರಷ್ಟು ಜಲಸಿರಿ ಯೋಜನೆಯ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ ಇನ್ನೇನು ಶೇ.2 ರಷ್ಟು ಕಾಮಗಾರಿ ಮಾತ್ರ‌ ಬಾಕಿ ಇದೆ ಎಂದು ಪಾಲಿಕೆ ಕಮಿಷನರ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ‌2016–17ರಲ್ಲಿ ನಗರದಲ್ಲಿದ್ದ 5,05,036 ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಆಧರಿಸಿ ಜಲಸಿರಿ‌ ಯೊಜನೆಯ ವಿಸ್ತೃತ ಯೋಜನಾ ವರದಿಯನ್ನು ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿತ್ತು.

ನಗರಕ್ಕೆ ಸದ್ಯ 770 ಲಕ್ಷ ಲೀಟರ್‌ (70 ಎಂಎಲ್‌ಡಿ) ನೀರಿನ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. 85,133 ಮನೆ ಹಾಗೂ 2,044 ವಾಣಿಜ್ಯ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕೆ ನೀರಿನ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇನ್ನು ತುಂಗಭದ್ರಾ ನದಿಯಿಂದ ಬಾತಿ ಗ್ರಾಮ, ಕುಂದವಾಡ ಕೆರೆಗೆ ನೀರು ತುಂಬಿಸಲಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಭದ್ರಾ ನಾಲೆ ಮೂಲಕ ಟಿ.ವಿ. ಸ್ಟೇಷನ್‌ ಕೆರೆಗೆ ನೀರ ತುಂಬಿಸಿಕೊಂಡು ಜಲಸಿರಿ ನಳಗಳ ಮೂಲಕ ನೀರು ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ.‌ ಬಾತಿ ಗ್ರಾಮ, ಟಿವಿ ಸ್ಟೇಷನ್ ಕೆರೆ, ಕುಂದವಾಡ ಕೆರೆಗಳ ಸಮೀಪದ ಶುದ್ಧ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಘಟಕಗಳನ್ನು ನವೀಕರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಹಿಂದೆ ಇದ್ದ 31 ಓವರ್‌ಹೆಡ್‌ ಟ್ಯಾಂಕ್‌ಗಳನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಿ 19 ಹೊಸ ಓವರ್‌ಹೆಡ್‌ ಟ್ಯಾಂಕ್‌ಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇನ್ನು 41 ವಾರ್ಡ್​ಗಳಲ್ಲಿ ಯೋಜನೆ ಮುಕ್ತಾಯವಾಗಿದ್ದು, ಉಳಿದ 3 ವಾರ್ಡ್​ಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ದಾವಣಗೆರೆ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಆಯುಕ್ತರಾದ ಮಹಾಂತೇಶ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

Jalasiri Scheme
ನೀರನ ನಳ (ETV Bharat)

ಯೋಜನೆಯಡಿ ಶುದ್ಧೀಕರಣ ಘಟಕದಿಂದ ಟ್ಯಾಂಕ್‌ಗಳಿಗೆ 70 ಕಿ.ಮೀ ಹಾಗೂ ಮನೆಗಳಿಗೆ 1,341 ಕಿ.ಮೀ ಹೊಸ ಪೈಪ್‌ಲೈನ್‌ ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಯೋಜನೆಗೆ ಮಂಜೂರಾದ ಅನುದಾನದಲ್ಲಿ 452 ಕೋಟಿ ನಿರ್ಮಾಣ ವೆಚ್ಚ, 209 ಕೋಟಿ ನಿರ್ವಹಣಾ ವೆಚ್ಚಕ್ಕೆ ಮೀಸಲಿಡಲಾಗಿದೆ.

ಪಾಲಿಕೆ ಕಮಿಷನರ್ ಹೇಳಿದ್ದಿಷ್ಟು: ದಾವಣಗೆರೆ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಆಯುಕ್ತರಾದ ಎನ್. ಮಹಾಂತೇಶ್ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿ, "ಒಟ್ಟು 45 ವಾರ್ಡ್​ಗಳ ಪೈಕಿ 41 ವಾರ್ಡ್​ಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ. ಉಳಿದ 1 ವಾರ್ಡ್​ನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ನಡಿಯುತ್ತಿದೆ. ಉಳಿದ 3 ವಾರ್ಡ್​ಗಳ ಪೈಕಿ ಭಾಷಾ ನಗರ, ಕೆಟಿಜೆ‌ನಗರ, ಅಜಾದ್ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಜಲಸಿರಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಪೆಂಡಿಂಗ್ ಇದೆ. ದಾವಣಗೆರೆ ನಗರದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ಶೇ.98 ರಷ್ಟು ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ ಎಂದರು.

‌ಪ್ರತಿದಿನ ನೀರು ಪರಿಶೀಲನೆ‌ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಮೀಟರ್ ರೀಡಿಂಗ್ ಮೂಲಕ ಬಿಲ್ ನೀಡಿ ನೀರಿನ ಬೀಲ್ ವಸೂಲಿ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇದು ನವೆಂಬರ್-ಡಿಸೆಂಬರ್ ತಿಂಗಳಿಗೆ ಮುಗಿಯಲಿದೆ. ಈಗಾಗಲೇ 41 ವಾರ್ಡ್​ಗಳಲ್ಲಿ ನೀರು ಸಿಗುತ್ತಿದೆ. ಬಾತಿ ಗ್ರಾಮದ ಬಳಿ 60 ಎಮ್ಎಲ್​​ಡಿ ಹಾಗೂ 40 ಎಮ್ಎಲ್​​ಡಿ ಪ್ಲಾಂಟ್​​ಗಳಿವೆ, ಟಿವಿ ಸ್ಟೇಷನ್ ಕೆರೆಯ ಬಳಿ 18 ಎಮ್ಎಲ್ ಡಿ ಹಾಗೂ ಕುಂದವಾಡ ಕೆರೆ ಬಳಿ 20 ಎಮ್ಎಲ್​​ಡಿ ಪ್ಲಾಂಟ್​ಗಳಿವೆ. ತುಂಗಭದ್ರಾ ನದಿಯಿಂದ ರಾಜನಹಳ್ಳಿ ಜಾಕ್ ವೆಲ್​​ನಿಂದ ಬಾತಿ ಗ್ರಾಮದ ನೀರಿನ ಪ್ಲಾಂಟ್​ಗೆ ನೀರು ಬರಲಿದೆ. ಅಲ್ಲಿಂದ ಕುಂದವಾಡಕೆರೆಗೆ ನೀರು ಬರಲಿದೆ. ಇನ್ನು ಟಿವಿ ಸ್ಟೇಷನ್ ಕೆರೆಗೆ ಭದ್ರಾ ಕಾಲುವೆ ಮೂಲಕ ನೀರು ಬರಲಿದೆ. ವಟಾರ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ಲಾಂಟ್​​​ನಿಂದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಾರ್ಡ್​ಗಳಿಗೆ ಫಿಲ್ಟರ್ ಆಗಿ ನೀರು ಸರಬರಾಜ ಆಗಲಿದೆ" ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.

ದಾವಣಗೆರೆ ನಗರ ನಿವಾಸಿಗಳು ಹೇಳುವುದೇನು?: ವಿನೋಬಾ ನಗರ ನಿವಾಸಿ ಶಶಿಕಲಾ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿ, "ದೂರದಿಂದ ಬೀದಿ ನಲ್ಲಿಯಿಂದ ನೀರು ತರುತ್ತಿದ್ದೇವು, ಇದಿಗ ಜಲಸಿರಿ ನೀರು ಬರುತ್ತಿರುವುದು ತುಂಬಾ ಅನುಕೂಲ ಆಗಿದೆ. ದಿನನಿತ್ಯ ನೀರು ಬರುತ್ತದೆ, ಕೆಲವು ದಿನ ಎರಡು ದಿನಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ನೀರು ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಒಟ್ಟಾರೆ ನಮಗೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗಿದೆ. ನಮಗೆ ಈ ಮೊದಲು 100-150 ಕೊಡಗಳು ನೀರು ಬೇಕಿತ್ತು. ಕೊಡದಿಂದಲೇ ತಂದು ನೀರು ತರಬೇಕಿತ್ತು. ಇದೀಗ ಮನೆ ಮುಂದೆಯೇ ನೀರು ಬರುತ್ತಿದೆ. ಬಿಲ್ ಕೂಡ ಬರುತ್ತಿದೆ. 50, 100. 180 ರೂ ವರೆಗೆ ನೀರಿನ ಬಿಲ್ ಬರುತ್ತಿದೆ" ಎಂದು ಅವರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ವಿನೋಬಾ ನಗರದ ನಿವಾಸಿ ಲಕ್ಕವ್ವ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿ, "ಪಿಬಿ ರಸ್ತೆ, ಕುಂದುವಾಡದಿಂದ ನೀರು ತರುತ್ತಿದ್ದೇವು. ಇದೀಗ ಜಲ ಸಿರಿ ನೀರು ದಿನ ಬರುತ್ತಿದ್ದು, ಅನುಕೂಲ ಆಗಿದೆ. ನೀರಿನ ಕಷ್ಟ ದೂರ ಆಗಿದೆ. ನೀರು ಮನೆ ಮುಂದೆ ಬರುತ್ತದೆ" ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ರಾಜೇಶ್ವರಿ ಎಂಬುವರು ಮಾತನಾಡಿ, "ಈ ಮೊದಲು ನೀರಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ಇತ್ತು. ಇದೀಗ ಮನೆ ಮುಂದೆಯೇ ನೀರು ಬರುವಂತೆ ಆಗಿದೆ. ಬಿಲ್ ಕೂಡ ಕಡಿಮೆ ಬರುತ್ತಿದೆ. ನಮಗೆ ನೀರಿನ ನಳದ ಸಂಪರ್ಕ ಕೊಟ್ಟು ಬರೋಬ್ಬರಿ ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷಗಳೇ ಆಯಿತು. ಮೂರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಬಿಲ್ ಬರುತ್ತಿದೆ. ಬಿಲ್ ಏನೂ ಹೆಚ್ಚು ಬರುತ್ತಿಲ್ಲ. ನಾವು ಉಪಯೋಗಿಸಿದಷ್ಟು ಬಿಲ್ ಬರಲಿದೆ. ಬಿಲ್ ಕಟ್ಟಿದ್ರು ಪರವಾಗಿಲ್ಲ 24 ತಾಸು ನೀರು ಬರುತ್ತಿದೆ. ಈ ಮುಂಚೇ ನೀರಿಗಾಗಿ ಹೊಡೆದಾಡುತ್ತಿದ್ದೇವು, ಬಹಳ ಕಷ್ಟ ಪಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. ಇದೀಗ ಆರಾಮಾಗಿದ್ದೇವೆ" ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

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TAGGED:

DAVANAGERE
DRINKING WATER
ಜಲಸಿರಿ ಯೋಜ‌ನೆ
ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಪೂರೈಕೆ
JALASIRI SCHEME

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