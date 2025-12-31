ಹೊಸ ವರ್ಷ ಸ್ವಾಗತಿಸಲು ರಾಜ್ಯದ ಜನತೆ ಸಜ್ಜು: ಕಿಡಿಗೇಡಿಗಳಿಗೆ ಪೊಲೀಸರ ಖಡಕ್ ಎಚ್ಚರಿಕೆ
ಹೊಸ ವರ್ಷದ ಸ್ವಾಗತಕ್ಕೆ ಕ್ಷಣಗಣನೆ ಶುರವಾಗಿದೆ. ರಾಜ್ಯದೆಲ್ಲೆಡೆ ಸಂಭ್ರಮಾಚರಣೆ ವೇಳೆ ಪ್ರಮುಖ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಅಹಿತಕರ ಘಟನೆಗಳು ನಡೆಯದಂತೆ ಪೊಲೀಸರು ಬಿಗಿ ಭದ್ರತೆ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
Published : December 31, 2025 at 5:59 PM IST
ಬೆಳಗಾವಿ/ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ/ಮೈಸೂರು/ಶಿವಮೊಗ್ಗ: ಹೊಸ ವರ್ಷವನ್ನು ಅದ್ಧೂರಿಯಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸಲು ರಾಜ್ಯದ ಜನತೆ ಸಜ್ಜುಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವರ್ಷದ ಕಹಿ ಘಟನೆಗಳನ್ನು ಮರೆತು, ಹೊಸ ಹುರುಪಿನೊಂದಿಗೆ ನವ ವರ್ಷದ ಆಚರಣೆಗೆ ಜನ ಕಾತರದಿಂದ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ, ಹೊಸ ವರ್ಷಾಚರಣೆ ವೇಳೆ ಕಿತಾಪತಿ ಮಾಡುವ ಕಿಡಿಗೇಡಿಗಳಿಗೆ ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಖಡಕ್ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಕಹಿ ನೆನಪು ಮರೆಯಲಿ ಎಂದು ಓಲ್ಡ್ಮ್ಯಾನ್ ದಹಿಸುವುದು ಬೆಳಗಾವಿಯಲ್ಲಿನ ವಿಶೇಷವಾಗಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ, ನಗರದಲ್ಲಿ ತರಹೇವಾರಿ ಓಲ್ಡ್ಮ್ಯಾನ್ ಕಲಾಕೃತಿಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ರಾತ್ರಿ 12 ಗಂಟೆ ಆಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ, ಇಲ್ಲಿನ ಗಲ್ಲಿ ಗಲ್ಲಿಗಳಲ್ಲಿ ಓಲ್ಡ್ಮ್ಯಾನ್ ದಹಿಸಿ, 2025ಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲರೂ ಗುಡ್ ಬೈ ಹೇಳಲಿದ್ದಾರೆ. ಕ್ಯಾಂಪ್ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಿರುವ ಓಲ್ಡ್ಮ್ಯಾನ್ ಗೊಂಬೆಗಳಿಗೆ ಭಾರೀ ಬೇಡಿಕೆ ಇದೆ. ಬೆಳಗಾವಿ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೇ ಗೋವಾ, ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರಕ್ಕೂ ಓಲ್ಡ್ಮ್ಯಾನ್ ಕಲಾಕೃತಿಗಳನ್ನು ಈಗಾಗಲೇ ರವಾನಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಹೊಸ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ರಷ್ಯನ್ ಬೆಡಗಿಯರು ಈ ಬಾರಿ ರಂಗು ತರಲಿದ್ದಾರೆ. ಇಂಡಿಯನ್ ಬೆಲ್ಲಿ ಡ್ಯಾನ್ಸರ್ಗಳು, ಅಮೆರಿಕನ್ ಕಲಾವಿದರು ನಗರದ ಪ್ರಮುಖ ಖಾಸಗಿ ಹೋಟೆಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಹಕರನ್ನು ಸೆಳೆಯಲು ಸಜ್ಜಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಯುವಕ-ಯುವತಿಯರು ಕುಣಿದು ಕುಪ್ಪಳಿಸಲಿದ್ದಾರೆ.
ಹೊಸ ವರ್ಷಾಚರಣೆ ವೇಳೆ, ಕಿತಾಪತಿ ಮಾಡುವ ಕಿಡಿಗೇಡಿಗಳಿಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವ ನಗರ ಪೊಲೀಸ್ ಆಯುಕ್ತ ಭೂಷಣ ಬೊರಸೆ, ಹೋಟೆಲ್ ಮಾಲೀಕರ ಜೊತೆಗೆ ಸಭೆ ನಡೆಸಿದ್ದೇವೆ. ಮಹಿಳೆಯರ ಜೊತೆಗೆ ಅಸಭ್ಯ ವರ್ತನೆ ಕಂಡುಬಂದರೆ ತಕ್ಷಣ ದೂರು ಕೊಡಲು ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ. ಅಪ್ರಾಪ್ತರಿಗೆ ಮದ್ಯ ಕೊಡದಂತೆ ಸೂಚನೆ ಕೊಡಲಾಗಿದೆ. ಡ್ರಗ್ಸ್ ನಿಮ್ಮ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯದಂತೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಕೊಡಲಾಗಿದೆ. ಎಲ್ಲರೂ ತಮ್ಮ ಇತಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಭ್ರಮಾಚರಣೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಹದ್ದುಮೀರಿದರೆ ಕಠಿಣ ಕ್ರಮ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಎಚ್ಚರಿಸಿದರು.
ಪೊಲೀಸ್ ಪೆಟ್ರೋಲಿಂಗ್: ರಾತ್ರಿ ವೇಳೆ 1,000ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಪೊಲೀಸರು ಪೆಟ್ರೋಲಿಂಗ್ ಮಾಡಲಿದ್ದಾರೆ. ಡ್ರಂಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡ್ರೈವ್ ಮಾಡುವವರ ವಿರುದ್ಧ ಕಠಿಣ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ನಿಯಮ ಉಲ್ಲಂಘನೆ ಮಾಡುವರಿಗೆ 10 ಸಾವಿರ ರೂ. ದಂಡ ಹಾಕಿ ವಾಹನ ಸೀಜ್ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. ಪೊಲೀಸ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಡೆಸ್ಕ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಯಾರಿಗಾದರೂ ತಕ್ಷಣ ಅನುಮಾನ ಬಂದರೆ ದೂರು ಕೊಡಬಹುದು. ಪಾರ್ಟಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಿಗಾ ಇಡಲು ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಮಾನಿಟರ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಆಂಬ್ಯುಲೆನ್ಸ್, ಅಗ್ನಿಶಾಮಕ ದಳದ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಸಜ್ಜಾಗಿರುವಂತೆ ಹೇಳಿದ್ದೇವೆ. ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿ 12.30ರ ವರೆಗೆ ಬಾರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ತೆರೆದಿರುತ್ತವೆ ಎಂದು ಭೂಷಣ್ ಬೊರಸೆ ತಿಳಿಸಿದರು.
ಹೊಸ ವರ್ಷ ಸ್ವಾಗತಿಸಲು ವಾಣಿಜ್ಯ ನಗರಿ ಸಜ್ಜು: ಹೊಸ ವರ್ಷದ ಸ್ವಾಗತಕ್ಕೆ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯ ಐಷಾರಾಮಿ ಹೋಟೆಲ್ಗಳು, ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ಗಳು ವಿದ್ಯುತ್ ದೀಪಗಳಿಂದ ಕಂಗೊಳಿಸುತ್ತಿವೆ. ಮುಂಜಾಗ್ರತಾ ಕ್ರಮವಾಗಿ ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆ ನಗರದಾದ್ಯಂತ ಕಟ್ಟೆಚ್ಚರ ವಹಿಸಿದ್ದು, ಆಯಕಟ್ಟಿನ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಗಿ ಬಂದೋಬಸ್ತ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.
ಕೆಲ ಬಡಾವಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಜನರು ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನವರ ಜೊತೆ ಸೇರಿ ರಾತ್ರಿ ಪಾರ್ಟಿಗೆ ಯೋಜನೆ ರೂಪಿಸಿದ್ದರೆ, ಯುವಕರು ನಗರದ ಹೊರವಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಭರ್ಜರಿ ಪಾರ್ಟಿಗೆ ಸಿದ್ಧವಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಗ್ರಾಹಕರನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸಲು ಕೆಲ ಹೋಟೆಲ್ಗಳು, ಸಂಗೀತ ರಾತ್ರಿ, ರೇನ್ ಡಾನ್ಸ್, ಡಿಜೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿವೆ.
ಬೇಕರಿ, ಅಂಗಡಿಗಳಲ್ಲಿ ವೈವಿಧ್ಯಮಯ ಕೇಕ್ಗಳು ಗ್ರಾಹಕರನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸುತ್ತಿವೆ. ಚಾಕೋಲೆಟ್, ಫೈನಾಪಲ್, ಸ್ಟ್ರಾಬೇರಿ, ವೆನಿಲ್ಲಾ, ಬಟರ್ ಸ್ಕಾಚ್, ಪಿಸ್ತಾ, ಕೋಲ್ಡ್ ಕೇಕ್ಗಳ ಖರೀದಿ ಜೋರಾಗಿದೆ. ಪಟಾಕಿ ಮಳಿಗೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಡಿಮದ್ದುಗಳು ಹಾಗೂ ಮದ್ಯದ ಅಂಗಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಮದ್ಯ ಮಾರಾಟ ಜೋರಾಗಿದೆ.
ಈ ಕುರಿತಂತೆ ಹು-ಧಾ ಪೊಲೀಸ್ ಕಮಿಷನರ್ ಎನ್. ಶಶಿಕುಮಾರ್ ಪ್ರತಿಕ್ರಯಿಸಿ, ''ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಜವಾಬ್ದಾರಿಯುತವಾಗಿ ಸಂಭ್ರಮಾಚರಣೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಹೀಗಾಗಿ, ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆ ಬಂದೋಬಸ್ತ್ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದು, 2 ಸಾವಿರ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ನಿಯೋಜನೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಜನನಿಬಿಡ ಪ್ರದೇಶ, ಹೋಟೆಲ್, ಮಾಲ್ಗಳು, ಸಿದ್ದಾರೂಢ ಮಠ, ಚೆನ್ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಲ್, ಜುಬ್ಲಿ ಸರ್ಕಲ್, ಬಿವಿಬಿ ಕಾಲೇಜು, ಜೆಎಸ್ಎಸ್, ಕೆಸಿಡಿ, ಕೆಯುಡಿ ಸೇರಿದಂತೆ 300ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಸ್ಥಳಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಠಾಣಾವಾರು ಭದ್ರತೆ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಅಹಿತಕರ ಘಟನೆ ನಡೆಯದಂತೆ ರೌಡಿಗಳು ಹಾಗೂ ಡ್ರಗ್ ಪೆಡ್ಲರ್ ಪರೇಡ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. 20ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಚೆಕ್ಪೋಸ್ಟ್ ಹಾಕಲಾಗಿದೆ. ಬೈಕ್ ರೇಸ್, ವ್ಹೀಲಿಂಗ್ ಮಾಡಿದವರ ವಿರುದ್ಧ ಕಠಿಣ ಕ್ರಮ ಆಗಲಿದೆ. ಸಮಯದ ಮಿತಿಯೊಳಗೆ ಸಂಭ್ರಮಾಚರಣೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದನ್ನು ಮೀರಿದವರ ವಿರುದ್ದ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸಲಾಗುವದು. ಸಂಭ್ರಮಾಚರಣೆ ಮೀತಿಮೀರದಂತೆ, ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ತೊಂದರೆಯಾಗದಂತೆ ಆಚರಿಸಿ'' ಎಂದು ಮನವಿ ಮಾಡಿದರು.
ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ನಗರಿಯಲ್ಲೂ ಸಂಭ್ರಮ: ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ ಹೊಸ ವರ್ಷಾಚರಣೆಗೆ ಸೂಕ್ತ ಪೊಲೀಸ್ ಬಂದೋಬಸ್ತ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕಲ್ಪಿಸಿದ್ದು, ಯಾವುದೇ ಅಹಿತಕರ ಘಟನೆ ನಡೆಯದಂತೆ ಕ್ರಮ ವಹಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ನಗರ ಪೊಲೀಸ್ ಆಯುಕ್ತೆ ಸೀಮಾ ಲಾಟ್ಕರ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
1,500 ಪೊಲೀಸರು: ಬಂದೋಬಸ್ತ್ ಕರ್ತವ್ಯಕ್ಕೆ ನಾಲ್ವರು ಡಿಸಿಪಿ, 8 ಎಸಿಪಿ, 34 ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್, 66 ಸಬ್ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್, 138 ಎಎಸ್ಐ, 1062 ಪುರುಷ ಹಾಗೂ 154 ಮಹಿಳಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಸೇರಿ ಒಟ್ಟು 1466 ಪೊಲೀಸರನ್ನು ನಿಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ, ಸಿಎಆರ್ 10 ಹಾಗೂ 5 ಕೆಎಸ್ಆರ್ಪಿ ತುಕಡಿ, 2 ಕಮಾಂಡೋ ಪಡೆ, 1 ಶಾನದಳ ಹಾಗೂ 2 ಎಎಸ್ಸಿ ತಂಡಗಳು ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಲಿವೆ.
ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಶುಭಕೋರುವ ನೆಪದಲ್ಲಿ ಕೀಟಲೆ ಮಾಡುವುದು, ಅಸಭ್ಯ ವರ್ತನೆ ತಡೆಯಲು ಪೊಲೀಸ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಠಾಣೆವಾರು ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಪಡೆ ರಚಿಸಲಾಗಿದೆ. ಮಹಿಳೆಯರ ರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ಮಹಿಳಾ ಅಧಿಕಾರಿ ಹಾಗೂ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ ಸುರಕ್ಷತಾ ಪಿಂಕ್ ಗರುಡಾ ಚಾಮುಂಡಿ ಪಡೆಗಳನ್ನು ನಿಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ. ಶ್ವಾನದಳ ಹಾಗೂ ವಿಧ್ವಂಸಕ ಕೃತ್ಯ ತಡೆ(ಎಎಸಿ) ತಂಡಗಳು ನಿರಂತರವಾಗಿ ತಪಾಸಣೆ ನಡೆಸಲಿವೆ. ಪ್ರಮುಖ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಿಸಿಟಿವಿ ಕ್ಯಾಮರಾ ಅಳವಡಿಸಿ ಕಣ್ಗಾವಲಿಡಲಾಗಿದೆ. ವಾಹನದ ವ್ಹೀಲಿಂಗ್, ಡ್ರಾಗ್ ರೇಸ್, ಕರ್ಕಶ ಶಬ್ದ ಮಾಡದಂತೆ ತಡೆಯಲು ಸಂಚಾರ ಪೊಲೀಸರನ್ನೊಳಗೊಂಡ ಕ್ಷಿಪ್ರ ಕಾರ್ಯಪಡೆ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸಲಿದೆ. ಅತಿ ವೇಗ ಹಾಗೂ ಅಜಾಗರೂಕತೆಯಿಂದ ಚಾಲನೆ ಮಾಡುವವರು ಮತ್ತು ಕಿಡಿಗೇಡಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಿಗಾ ವಹಿಸಲು ಚೆಕ್ ಪೋಸ್ಟ್ ತೆರೆಯುವ ಜೊತೆಗೆ, 112 ವಾಹನ, ಹೈವೇ ಪೆಟ್ರೋಲಿಂಗ್ ವಾಹನಗಳನ್ನು ನಿಯೋಜಿಸಲಾಗುವುದು.
ನಿಯಮ ವೀರಿದರೆ ಕ್ರಮ: ಹೋಟೆಲ್, ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್, ಕ್ಲಬ್, ರೆಸಾರ್ಟ್, ಹೋಂ ಸ್ಟೇ, ಸರ್ವೀಸ್ ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್, ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್, ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್, ಮಾಲ್ಸ್, ಹಾಗೂ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಹೊಸ ವರ್ಷ ಆಚರಣೆಗೆ ಪೊಲೀಸ್ ಆಯುಕ್ತರ ಕಚೇರಿಯಿಂದ ಅನುಮತಿ ಪಡೆದು, ಮುಂಜಾಗ್ರತಾ ಕ್ರಮಗಳೊಂದಿಗೆ ಡಿ.31ರ ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿ 1 ಗಂಟೆಯೊಳಗೆ ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳಿಸಬೇಕು. ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ತಮ್ಮ ಮನೆ, ಅಂಗಡಿ ಇತ್ಯಾದಿ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಿರುವ ಸಿಸಿಟಿವಿ ಕ್ಯಾಮರಾಗಳನ್ನು ಸುಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಪೊಲೀಸ್ ಅನುಮತಿಯೊಂದಿಗೆ ತಮ್ಮ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿರುವಂತೆ ನಿರ್ದಿಷ್ಟಪಡಿಸಿರುವ ಡೆಸಿಬಲ್ನಲ್ಲಿ ಧ್ವನಿವರ್ಧಕ ಬಳಸಬೇಕು. ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಡಿಜೆ ಬಳಸುವಂತಿಲ್ಲ. ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ನೆಪದಲ್ಲಿ ಅಶ್ಲೀಲ, ಅರಬೆತ್ತಲೆ ನೃತ್ಯ, ಮಾದಕ ವಸ್ತುಗಳ ಸೇವನೆ, ಜೂಜಾಟ ನಡೆಸುವಂತಿಲ್ಲ ಎಂದು ಪೊಲೀಸ್ ಆಯುಕ್ತರು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ಅಪಪ್ರಚಾರದ ಪೋಸ್ಟ್ ಹಾಕುವಂತಿಲ್ಲ: ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕರನ್ನು ಬಲವಂತವಾಗಿ ನಿಲ್ಲಿಸಿ, ಅವರ ಇಚ್ಛೆಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಶುಭ ಕೋರಿ ಕಿರಿಕಿರಿ ಉಂಟು ಮಾಡುವಂತಿಲ್ಲ. ನಿರ್ಜನ ರಸ್ತೆ, ಪ್ರದೇಶ, ಪಾರ್ಕಿಂಗ್, ರಸ್ತೆ, ಹೈವೇಗಳಲ್ಲಿ ವಾಹನಗಳಲ್ಲಿ ಕುಳಿತು ಮದ್ಯಪಾನ ಮಾಡುವಂತಿಲ್ಲ. ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಆತಂಕ ಮೂಡಿಸುವಂತಹ ಹಾಗೂ ಅಪಪ್ರಚಾರದ ಪೋಸ್ಟ್ ಹಾಕುವಂತಿಲ್ಲ. ಹೊಸ ವರ್ಷದ ನೆಪದಲ್ಲಿ ಅಪರಿಚಿತರು ಉಡುಗೊರೆ ನೀಡುವುದಾಗಿ ಕಳುಹಿಸುವ ಲಿಂಕ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಇರಲಿ. ನಿಯಮ ಉಲ್ಲಂಘಿಸಿದರೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟವರ ವಿರುದ್ಧ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಪೊಲೀಸ್ ಆಯುಕ್ತರು ಸೂಚನೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ಚಾಮುಂಡಿ ಬೆಟ್ಟಕ್ಕೆ ಪ್ರವೇಶ ನಿರ್ಬಂಧ: ಡಿ.31ರ ರಾತ್ರಿ 7ರ ನಂತರ ಚಾಮುಂಡಿಬೆಟ್ಟಕ್ಕೆ ಉತ್ತನಹಳ್ಳಿ ಕ್ರಾಸ್ ಗೇಟ್, ದೈವಿವನ ಗೇಟ್, ಚಾಮುಂಡಿಬೆಟ್ಟ ಪಾದದ ಗೇಟ್, ಲಲಿತಮಹಲ್ ಗೇಟ್ ಮೂಲಕ ಹಾಗೂ ರಾತ್ರಿ 8ರ ನಂತರ ತಾವರಕಟ್ಟೆ ಗೇಟ್ ಮೂಲಕ ಪ್ರವೇಶ ನಿರ್ಬಂಧಿಸಲಾಗಿದೆ. ಬೆಟ್ಟಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಊಟ, ಮದ್ಯದ ಬಾಟಲಿಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುವಂತಿಲ್ಲ. ರಾತ್ರಿ 9ರ ನಂತರ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಬೆಟ್ಟದಿಂದ ವಾಪಸ್ ಬರಬೇಕು. ಚಾಮುಂಡಿಬೆಟ್ಟ ಹಾಗೂ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ, ಉಳಿದ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಈ ನಿರ್ಬಂಧ ಅನ್ವಯವಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ನಗರ ಪೊಲೀಸ್ ಕಮಿಷನರ್ ಸೀಮಾ ಲಾಟ್ಕರ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಶಿವಮೊಗ್ಗದಲ್ಲೂ ಪೊಲೀಸ್ ಕಟ್ಟೆಚ್ಚರ: ಹೊಸ ವರ್ಷ ಸ್ವಾಗತಿಸಲು ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆಯೂ ಸರ್ವ ಸನ್ನದ್ದವಾಗಿದೆ. ಶಿವಮೊಗ್ಗದ ಕಂಟ್ರಿ ಕ್ಲಬ್, ಕಾಸ್ಮೂ ಕ್ಲಬ್, ಸಿಟಿ ಕ್ಲಬ್, ಅಡಕೆ ಮಂಡಿ ಕ್ಲಬ್ ಹಾಗೂ ಕಿಮ್ಮನೆ ಗಲ್ಫ್ನಲ್ಲಿ ಹೊಸ ವರ್ಷ ಸ್ವಾಗತಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲಾ ಸಿದ್ದತೆ ನಡೆದಿದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ ಮಹಿಳಾ ಕ್ಲಬ್ ಹಾಗೂ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಸಹ ಪಾರ್ಟಿ ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿವೆ. ಸಾಗರದಲ್ಲಿ ಗ್ರಿನ್ ಆಂಬೆನ್ಸಿ ಹೋಟೆಲ್ನಲ್ಲಿ ಭರ್ಜರಿ ಸಿದ್ದತೆ ನಡೆಸಲಾಗಿದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ, ಜಿಲ್ಲೆಯ ಎಲ್ಲಾ ತಾಲೂಕುಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಭ್ರಮಾಚರಣೆ ನಡೆಯಲಿದೆ.
ಹೊಸ ವರ್ಷ ಆಚರಣೆಗೆ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಪೊಲೀಸರು ಬಿಗಿ ಭದ್ರತಾ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ''ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಮತ್ತು ಪಾರ್ಟಿ ಆಯೋಜಕರಿಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಸಲಹೆ, ಸೂಚನೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ತೊಂದರೆಯಾಗದಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಪಾರ್ಟಿ ಹಾಗೂ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಅಗತ್ಯಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಜನರು ಸೇರದಂತೆ ನಿಗಾ ವಹಿಸಬೇಕು. ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ಸಿಸಿಟಿವಿ ಅಳವಡಿಸಬೇಕು. ಅಲ್ಲದೇ ಮಹಿಳಾ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಸುರಕ್ಷತೆಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಒತ್ತು ನೀಡಬೇಕು. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆಯುವ ಹೊರ ಭಾಗದಲ್ಲೂ ಸಹ ಬೆಳಕಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಹೀಲಿಯಂ ಬಲೂನ್ ತರದಂತೆ ಸೂಚಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅತಿಯಾದ ಮದ್ಯ ಸೇವಿಸಿದವರಿಗೆ ವಾಹನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಹಾಗೂ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಯೋಜಿಸಿದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲೇ ಉಳಿದುಕೊಳ್ಳಲು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಲು ಸಹ ಸೂಚಿಸಲಾಗಿದೆ. ಮಾದಕ ವಸ್ತುಗಳ ಬಳಕೆಯಾಗದಂತೆ ಎಚ್ಚರ ವಹಿಸಬೇಕು. ಕಾನೂನು ಮೀರಿದರೆ ನಿರ್ದಾಕ್ಷಿಣ್ಯ ಕ್ರಮ ವಹಿಸಲಾಗುವುದು. ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ವಾಹನ ಚಲಾಯಿಸಲು ಸೂಚಿಸಲಾಗಿದೆ. ರಾತ್ರಿ 12ರವರೆಗೆ ಮದ್ಯ ಮಾರಾಟಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಕಾನೂನು ಸುವ್ಯವಸ್ಥೆ, ಸಂಚಾರ ನಿಯಂತ್ರಣ ಹಾಗೂ ಜನದಟ್ಟಣೆ ನಿರ್ವಹಣೆಗೆ ವಿಶೇಷ ಸೂಚನೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ'' ಎಂದು ಎಸ್ಪಿ ಮಿಥುನ್ ಕುಮಾರ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
