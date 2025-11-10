ETV Bharat / state

ಜೈಲಿನಿಂದ ಹಿಡಿದು ವಿಧಾನಸೌಧದ 3ನೇ ಮಹಡಿವರೆಗೂ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಇದೆ: ಬಸವರಾಜ್ ಬೊಮ್ಮಾಯಿ

ಸರ್ಕಾರ ಹೆಂಗೆ ಇರುತ್ತದೆ ಹಾಗೇ ಅಲ್ಲಿ ಒಳಗಡೆ, ಹೊರಗಡೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಜೈಲಿನಿಂದ ಹಿಡಿದು ವಿಧಾನಸೌಧದ 3ನೇ ಮಹಡಿವರೆಗೂ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಇದೆ ಎಂದು ಇಂದು ಹಾವೇರಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಸದ ಬಸವರಾಜ್ ಬೊಮ್ಮಾಯಿ ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ.

HAVERI VIP TREATMENT IN KARNATAKA JAIL ಬಸವರಾಜ್ ಬೊಮ್ಮಾಯಿ FORMER MINISTER H ANJANEYA
ಹಾವೇರಿ ಸಂಸದ ಬಸವರಾಜ್ ಬೊಮ್ಮಾಯಿ ಮಾಧ್ಯಮ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ (ETV Bharat)
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : November 10, 2025 at 6:57 PM IST

ಹಾವೇರಿ: ಪರಪ್ಪನ ಅಗ್ರಹಾರದಲ್ಲಿ ಖೈದಿಗಳಿಗೆ ರಾಜಾತಿಥ್ಯ ವಿಚಾರ ಕುರಿತಂತೆ ಮಾಜಿ ಸಿಎಂ, ಹಾವೇರಿ ಸಂಸದ ಬಸವರಾಜ್ ಬೊಮ್ಮಾಯಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

ಹಾವೇರಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಬಸವರಾಜ್​​ ಬೊಮ್ಮಾಯಿ ಅವರು, "ಸರ್ಕಾರ ಹೆಂಗೆ ಇರುತ್ತದೆ ಹಾಗೇ ಅಲ್ಲಿ ಒಳಗಡೆ, ಹೊರಗಡೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ SDPI ಮತ್ತು PFI ಕೇಸ್​ ಹಿಂಪಡೆಯಿತು. ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯ ಮೇಲೆ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿದವರ ಕೇಸ್ ಹಿಂಪಡೆದರೆ? ಇನ್ನೂ ನೀವು ಏನು ಸಂದೇಶ ಕಳಿಸುತ್ತೀರಿ" ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದ ಅವರು "ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಅಂತವರಿಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಜೈಲಿನಿಂದ ಹಿಡಿದು ವಿಧಾನಸೌಧದ 3ನೇ ಮಹಡಿವರೆಗೂ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಇದೆ" ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿದರು.

ಹಾವೇರಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಸದ ಬಸವರಾಜ್ ಬೊಮ್ಮಾಯಿ ಮಾಧ್ಯಮ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ (ETV Bharat)

ಮುಂದುವರೆದ ಅವರು, "ಕಬ್ಬಿನ ದರದ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರದ ಆಜ್ಞೆ ಪಾಲನೆ ಆಗುವಂತೆ ನೋಡೋದು ಸರ್ಕಾರದ ಕರ್ತವ್ಯ. ಕಾರ್ಖಾನೆ ಮಾಲೀಕರು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು. ಕಾರ್ಖಾನೆ ಮಾಲೀಕರು ಅವರ ಎದುರುಗಡೆ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದರೆ
ಈ ಬಗ್ಗೆ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ನೀಡಲಿ" ಎಂದು ಬೊಮ್ಮಾಯಿ ಆಗ್ರಹಿಸಿದರು.

"ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ SAP ಕಾನೂನು ಇದೆ. ಅದನ್ನು ಆದರಿಸಿ ಕಬ್ಬಿಗೆ ದರ ನೀಡಲಿ. ನಮ್ಮ ಸರಕಾರ ಇದ್ದಾಗ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. SAP ಕಾನೂನಿನಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿದೆ. ಸಕ್ಕರೆ ಮತ್ತು ಇತರ ಉತ್ಪಾದನೆಯ ಖರ್ಚುಗಳು ಎಷ್ಟು?, ಲಾಭದಲ್ಲಿ ರೈತನಿಗೆ ಎಷ್ಟು ,ಕಾರ್ಖಾನೆ ಎಷ್ಟು ಅನ್ನೋದು ಅದರಲ್ಲಿ ಇದೆ.
SAP ಕಾನೂನು ತೆಗೆದು ನೋಡಲು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ತಯಾರಿಲ್ಲ" ಎಂದು ಬೊಮ್ಮಾಯಿ ಆರೋಪಿಸಿದರು.

"ಸರ್ಕಾರ ನಿಗದಿ ಮಾಡಿರುವ ರೇಟ್​ನ ಕೊಡಿಸುವುದು ಅವರ ಕರ್ತವ್ಯ. ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಮತ್ತು ಗುಜರಾತ್ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಗಲಾಟೆ ಇಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ‌ ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದ ದರಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ದರ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ರಿಕವರಿ ಟೆಸ್ಟ್ ಕೂಡ ಮಾಡೋದು ರಾಜ್ಯ ಸರಕಾರ. ರಿಕವರಿ ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಪಾರದರ್ಶಕವಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಬೆಳಗಾವಿ ಡಿಸಿ & ಬಿಜಾಪುರ ಡಿಸಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದಂತೆ ಹಾವೇರಿ ಡಿಸಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಅದೇ ದರ ಇಲ್ಲಿಯ ರೈತರಿಗೆ ಸಿಗುವಂತೆ ಮಾಡಲಿ" ಎಂದು ಬೊಮ್ಮಾಯಿ ಆಗ್ರಹಿಸಿದರು.

ಪ್ರಧಾನಿಗಳು ಎಷ್ಟು ಪ್ರೆಸ್​ ಮೀಟ್​ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ? - ಮಾಜಿ ಸಚಿವರ ಪ್ರಶ್ನೆ: ಮಾಜಿ ಸಚಿವ ಹೆಚ್​. ಆಂಜನೇಯ ಹಾವೇರಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿ, "ಎಲ್ಲರೂ ಮತ ಹಾಕುವ ಹಕ್ಕು ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲೇ ಮೋಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗವನ್ನು ಬಿಜೆಪಿ ದುರ್ಬಳಕೆ‌ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ. ಸಾಕ್ಷಿ ಸಮೇತ ಇಟ್ಟರೂ ಈ‌ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಉತ್ತರ ಇಲ್ಲ. ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಧಾನಿಗಳು ಈ ಹಿಂದೆ ಪ್ರೆಸ್​ ಮೀಟ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಮಾಧ್ಯಮದವರು‌ ಕೇಳಿದ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರಿಸಿದ ಉದಾಹರಣೆಗಳಿವೆ. ಆದರೆ ಈ ಪ್ರಧಾನಿಗಳು ಎಷ್ಟು ಪ್ರೆಸ್​ ಮೀಟ್​ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗ ಸರ್ಕಾರದ ಜೊತೆ ಒಳ ಒಪ್ಪಂದ ಮಾಡಿಕೊಂಡಂತಿದೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ತನಿಖೆ ಆಗಲಿ, ಪಾರದರ್ಶಕವಾಗಿ ಚುನಾವಣೆ ನಡೆಯಲಿ. ಆಯೋಗ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಅಧೀನದಲ್ಲಿದೆ. ಬಿಜೆಪಿಯವರು ದಾಖಲೆ ಸಮೇತ ಹೇಳಲಿ. ಉಡಾಪೆ ಮಾತಾಡೋದು ಬೇಡ" ಎಂದರು.

