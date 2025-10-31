ಎರಡು ಬಾರಿ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಬಂದರೂ ಮುಂದುವರಿದ ಸಮಾಜಸೇವೆ; ಒಲಿದು ಬಂತು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಪ್ರಶಸ್ತಿ!
ಎರಡು ಬಾರಿ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಬಂದರೂ ಕೊರಿನಾ ರಸ್ಕಿನ್ ಅವರ ಸಮಾಜ ಸೇವೆ ಮುಂದುವರೆದಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ, ಇವರಿಗೆ 2025ರ ಸಾಲಿನ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಲಭಿಸಿದೆ.
Published : October 31, 2025 at 1:17 PM IST
ಮಂಗಳೂರು (ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ) : ಕೊರಿನಾ ರಸ್ಕಿನ್ (62) ಅವರು ಮಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ವೈಟ್ ಡೌಸ್ ಎಂಬ ಸೇವಾ ಸಂಸ್ಥೆ ಆರಂಭಿಸಿ ನಿರ್ಗತಿಕರಿಗೆ ಅಮ್ಮನಾದವರು. ಎರಡು ಬಾರಿ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ಗೆ ತುತ್ತಾಗಿ ಸಂಕಷ್ಟಕ್ಕೀಡಾದರೂ ನಿರ್ಗತಿಕರ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸುತ್ತಿರುವ ಮಹಾತಾಯಿ. ಇವರಿಗೆ ಈ ಬಾರಿ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಲಭಿಸಿದೆ.
ಮಂಗಳೂರಿನ ಕೊರಿನಾ ರಸ್ಕಿನ್ ಅವರು 1963ರಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ್ದು, ಹುಟ್ಟಿನಿಂದ ಇಂದಿನವರೆಗೂ ಬಗೆಬಗೆಯ ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿಯೇ ಬದುಕು ಸಾಗಿಸಿ ಬಂದವರು. ಇವರಿಗೆ ಮಕ್ಕಳಾಗಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಚಿಂತೆಯ ನಡುವೆ ಬಹಳ ತಡವಾಗಿ ಮಗುವಿನ ಜನನವಾಗಿತ್ತು. ಆ ಬಳಿಕ ಆ ನೆನಪಿನಲ್ಲಿ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಏನಾದರೂ ಸೇವೆ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂಬ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಅವರು ಸಮಾಜ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡಲಾರಂಭಿಸಿದರು.
ಕೊರಿನಾ ರಸ್ಕಿನ್ ಅವರು ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಬಡವರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುವುದು, ಮನೆ ಕಟ್ಟಲು ಸಹಕಾರ ನೀಡುವುದು, ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸಕ್ಕೆ ಸಹಕಾರ ನೀಡುವುದು ಮೊದಲಾದ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಆದರೆ, 1993 ರಿಂದ ಬೀದಿ ಬದಿಯಲ್ಲಿದ್ದ ನಿರ್ಗತಿಕರನ್ನು, ಮಾನಸಿಕ ಅಸ್ವಸ್ಥರನ್ನು ಗುಣಪಡಿಸಿ, ಆರೈಕೆ ಮಾಡುವ ಸೇವೆಯನ್ನು ಆರಂಭಿಸಿದರು.
ನಿರ್ಗತಿಕರನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಿ ಮನೆಯವರೊಂದಿಗೆ ಸೇರಿಸಿದ ಸಾಧನೆ: ಈ ರೀತಿ ಅವರು ಗುಣಪಡಿಸಿದ ಮಾನಸಿಕ ಅಸ್ವಸ್ಥರನ್ನು ಅವರ ಮನೆಯವರೊಂದಿಗೆ ಸೇರಿಸುವಲ್ಲಿಯೂ ಅವರು ಯಶಸ್ಸಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇವರು ಈಗಾಗಲೇ ಸಾವಿರರಾರು ನಿರ್ಗತಿಕರನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈಗಾಗಲೇ 479 ಮಂದಿಯನ್ನು ಮನೆಯವರೊಂದಿಗೆ ಸೇರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಇವರ ವೈಟ್ ಡೌಸ್ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ 200 ರಷ್ಟು ನಿರ್ಗತಿಕರು ಚಿಕಿತ್ಸೆ, ಆರೈಕೆ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇವರಿಗೆ ವಸತಿ, ಚಿಕಿತ್ಸೆ, ಬಟ್ಟೆ ಬರೆಗಳನ್ನು ನೀಡುವುದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೇ, ಪ್ರತಿದಿನ ಬೀದಿಯಲ್ಲಿರುವ ನಿರ್ಗತಿಕರಿಗೆ ಊಟದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. 2019ರಲ್ಲಿ ವೈಟ್ ಡೌಸ್ ಕಟ್ಟಡವನ್ನು ಕಟ್ಟಿ ಅದರ ಮೂಲಕ ಸೇವೆಯನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಎರಡು ಬಾರಿ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ - ಸಾವಿನ ಕದ ತಟ್ಟಿ ಬದುಕಿ ಬಂದ ಅಮ್ಮ : ಕೊರಿನಾ ರಸ್ಕಿನ್ ಅವರ ಸಮಾಜಸೇವೆಯ ನಡುವೆ ಅವರ ಆರೋಗ್ಯ ಕೈಕೊಟ್ಟಿತ್ತು. 2010ರಲ್ಲಿ ಸ್ತನ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡು, ಇದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಹೆಪಟೈಟಸ್ ಬಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡು ಸಾವು ಹತ್ತಿರ ಬಂದಿತ್ತು. ಇವರು ನಾಲ್ಕೇ ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಬದುಕುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ವೈದ್ಯರು ಹೇಳಿದ್ದರಿಂದ ಅವರು ಮೃತಪಡುತ್ತಾರೆಂದು ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಿಂದ ಸಂಬಂಧಿಕರು ವಾಪಸ್ ಬಂದಿದ್ದರು. ಆದರೆ, ಕೊರಿನಾ ರಸ್ಕಿನ್ ಅವರು ಮಾಡಿದ ಸಮಾಜಸೇವೆ ಅವರನ್ನು ಕೈಬಿಡಲಿಲ್ಲ. ಪವಾಡ ಎಂಬಂತೆ ಅವರು ಗುಣಮುಖರಾಗಿ ಮತ್ತೆ ಸಮಾಜಸೇವೆ ಮುಂದುವರಿಸಿದರು. ಆದರೆ, ಅವರಿಗೆ 2023ರಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಬೋನ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿತು. ಇದು ನಾಲ್ಕನೆ ಹಂತದಲ್ಲಿರುವಾಗ ಪತ್ತೆಯಾಗಿತ್ತು. ಇದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆದು 2024ರಲ್ಲಿ ಇದರಿಂದಲೂ ಗುಣಮುಖರಾದರು. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಹಲವು ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು, ಸಂಕಷ್ಟಗಳು ಎದುರಾದರೂ ಇವರು ನಿರ್ಗತಿಕರನ್ನು ಆರೈಕೆ ಮಾಡುವುದು, ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡುವುದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿಲ್ಲ.
ಕೊರಿನಾ ರಸ್ಕಿನ್ ಅವರು ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಈ ಸೇವೆ ಅವರೊಳಗಿನ ತಾಯಿ ಮಮತೆಯನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. ಅವರು ನೂರಾರು ನಿರ್ಗತಿಕರಿಗೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಆರೈಕೆ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಜೊತೆಗೆ ಬೀದಿಯಲ್ಲಿ ಇರುವ ನೂರಾರು ಜನರಿಗೆ ಊಟವನ್ನು ನೀಡಿ ಸಲಹುತ್ತಾರೆ. ಇವರ ಸೇವೆಗೆ ಗೌರವವಾಗಿ ಅವರಿಗೆ 2025ರ ಕನ್ನಡ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಒಲಿದು ಬಂದಿದೆ.
ಈ ಬಗ್ಗೆ ಈಟಿವಿ ಭಾರತ ಜೊತೆಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಕೊರಿನಾ ರಸ್ಕಿನ್ ಅವರು, 'ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸದೇ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ನೀಡುತ್ತಿರುವುದು ಖುಷಿ ತಂದಿದೆ. ನಾವು ಮಾಡಿದ ಸಮಾಜಸೇವೆಯನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ಈ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಯಿಂದ 479 ಮಂದಿ ನಿರ್ಗತಿಕ ಮಾನಸಿಕ ಅಸ್ವಸ್ಥರನ್ನು ಗುಣಮುಖ ಮಾಡಿ ಮನೆಯವರೊಂದಿಗೆ ಸೇರಿಸಿದ್ದೇವೆ, ಈ ಸೇವೆ ಖುಷಿ ನೀಡಿದೆ. ಎರಡು ಬಾರಿ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ಗೆ ತುತ್ತಾದರೂ ನನ್ನ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿದ್ದೇನೆ' ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
