ಬಳ್ಳಾರಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಂಡದಂಥ ಬಿಸಿಲು: ಸೂರ್ಯನ ಪ್ರಕೋಪಕ್ಕೆ ಜನ ತತ್ತರ; ಕೂಲರ್, ಎಸಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿದ ಬೇಡಿಕೆ
ಬಳ್ಳಾರಿಯಲ್ಲಿ ತಾಪಮಾನ ದಿನ ದಿನಕ್ಕೆ ಏರಿಕೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ. ಬಿಸಿಲಿನ ಪ್ರಕೋಪದಿಂದ ಪಾರಾಗಲು ಜನರು ಎಸಿ, ಕೂಲರ್ ಖರೀದಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
Published : April 17, 2026 at 3:57 PM IST
ಬಳ್ಳಾರಿ: 'ಬಳ್ಳಾರಿ ಬಿಸಿಲು' ಅಂದ್ರೆ ಸುಮ್ನೆ ಅಲ್ಲ. ಅದು ಮೈ ಸುಡುವ ಕೆಂಡದಂತಹ ತಾಪಮಾನಕ್ಕೆ ಹೆಸರುವಾಸಿ. ಈ ಬಾರಿ ಏಪ್ರಿಲ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲೇ ಸೂರ್ಯನ ಪ್ರತಾಪ ಮಿತಿ ಮೀರಿದ್ದು, ಗಣಿನಾಡಿನ ಜನತೆ ಅಕ್ಷರಶಃ ಹೈರಾಣಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 9 ಗಂಟೆ ಆಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ರಣರಣ ಬಿಸಿಲು ಶುರುವಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಜನ ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಬರಲು ಹಿಂದೇಟು ಹಾಕುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಬಳ್ಳಾರಿಯ ಕನಿಷ್ಠ ಉಷ್ಣಾಂಶವೇ ಈಗ 38 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ದಾಟುತ್ತಿದೆ. ನೆಲದ ಬಿಸಿಗೆ ಪಾದರಕ್ಷೆಗಳಿಲ್ಲದೆ ನಡೆಯುವುದು ಹಾಗಿರಲಿ, ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಓಡಾಡುವ ವಾಹನ ಸವಾರರಿಗೂ ಬಿಸಿ ಗಾಳಿಯ ಹೊಡೆತ ತಪ್ಪುತ್ತಿಲ್ಲ.
ಈ ವರ್ಷ ಕಳೆದ ಬಾರಿಗಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚು ತಾಪಮಾನ ದಾಖಲಾಗುತ್ತಿದ್ದು ಜನರು ದಣಿವಾರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ನಾನಾ ಮಾರ್ಗಗಳನ್ನು ಹುಡುಕುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮನೆಯೊಳಗೆ ಫ್ಯಾನ್ ಹಾಕಿಕೊಂಡರೂ ಬಿಸಿ ಗಾಳಿಯೇ ಬರುತ್ತಿರುವುದು ಜನರ ನಿದ್ದೆಗೆಡಿಸಿದೆ.
ಕೂಲರ್ಗೆ ಭಾರೀ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್: ಬಳ್ಳಾರಿ ನಗರದ ಪ್ರತಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಅಂಗಡಿಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಲರ್ಗಳದ್ದೇ ಕಾರುಬಾರು ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಮಾರಾಟವಾಗದೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಶಾಪ್ಗಳ ಒಳಗೆ ಪ್ರದರ್ಶನಕ್ಕಿಡುತ್ತಿದ್ದ ಏರ್ ಕೂಲರ್ಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಜನರು ಖರೀದಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ದುಬಾರಿ ಬೆಲೆಯ ಎಸಿ ಖರೀದಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದ ಮಧ್ಯಮ ಮತ್ತು ಕೆಳಮಧ್ಯಮ ವರ್ಗದ ಜನರಿಗೆ ಈಗ ಕೂಲರ್ಗಳೇ ಸಂಜೀವಿನಿಯಾಗಿವೆ. ಗಾತ್ರ ಮತ್ತು ನೀರು ಹಿಡಿದಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ 5,000 ರೂ.ಯಿಂದ ಹಿಡಿದು 20,000 ರೂ. ವರೆಗಿನ ವಿವಿಧ ವಿನ್ಯಾಸದ ಕೂಲರ್ಗಳಿಗೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಬೇಡಿಕೆ ಇದೆ.
ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಮಳಿಗೆಗಳಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಹಕರ ದಂಡು: ವರ್ಷದ ಎಂಟು ತಿಂಗಳು ಶೋರೂಂ ಮೂಲೆ ಸೇರುತ್ತಿದ್ದ ಎಸಿ ಮತ್ತು ಕೂಲರ್ಗಳು ಈಗ ಹಾಟ್ ಕೇಕ್ನಂತೆ ಮಾರಾಟವಾಗುತ್ತಿವೆ. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಮಳಿಗೆಗಳ ಮಾಲೀಕರ ಪ್ರಕಾರ, ಕಳೆದೆರಡು ವಾರಗಳಿಂದ ವಹಿವಾಟು ಮೂರು ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ.
ಫ್ರಿಡ್ಜ್, ವಾಷಿಂಗ್ ಮೆಷಿನ್ಗಳಿಗಿಂತಲೂ ಎಸಿ ಮತ್ತು ಕೂಲರ್ ವಿಚಾರಿಸಲು ಬರುವ ಗ್ರಾಹಕರ ಸಂಖ್ಯೆಯೇ ಹೆಚ್ಚಿದೆ. ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಶಕ್ತರಾಗಿರುವವರು ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಎಸಿಗಳ ಮೊರೆ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಬಾಡಿಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿರುವವರು ಮತ್ತು ಸಣ್ಣ ಕುಟುಂಬಗಳು ಪೋರ್ಟಬಲ್ ಕೂಲರ್ಗಳನ್ನು ಮುಗಿಬಿದ್ದು ಖರೀದಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಪ್ರಮುಖ ಅಂಗಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಬ್ರ್ಯಾಂಡೆಡ್ ಹಾಗೂ ನಾನ್ ಬ್ರ್ಯಾಂಡೆಡ್ ಕೂಲರ್ಗಳು ಲಭ್ಯವಿದ್ದು, ಬ್ರ್ಯಾಂಡೆಡ್ ಕಂಪನಿಗಳಿಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಗೆ ಸಿಗುವ ನಾನ್ ಬ್ರ್ಯಾಂಡೆಡ್ ಕೂಲರ್ಗಳ ಖರೀದಿಗೆ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರು ಮುಗಿಬಿದ್ದಿದ್ದಾರೆ.
ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಅಂಗಡಿ ಮಾಲೀಕ ಸೈಯದ್ ಭಾಷಾ ಮಾತನಾಡಿ, "ಬಿಸಿಲು ಜಾಸ್ತಿಯಾಗಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಜನರು ಅಂಗಡಿಗೆ ಬಂದು ಕೂಲರ್ಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮೊದಲೆಲ್ಲ 5,000 ರೂಪಾಯಿಯೊಳಗೆ ಸಿಗುತ್ತಿತ್ತು. ಈಗ 6,000ದಿಂದ 7,000 ವರೆಗೆ ಇದೆ" ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ರಾಮ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಅಂಗಡಿ ಮಾಲೀಕ ಹರಿಪ್ರಸಾದ್ ಮಾತನಾಡಿ, "ಬಿಸಿಲು ಜಾಸ್ತಿ ಇರುವುದರಿಂದಾಗಿ ವ್ಯಾಪಾರವೂ ಜಾಸ್ತಿಯಾಗಿದೆ. ಸ್ಟಾಕ್ ಬರುತ್ತಿಲ್ಲ. ಅವೆಲ್ಲವೂ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗಿದೆ. 3,000ದಿಂದ 5,000 ರೂ.ವರೆಗೂ ಕೂಲರ್ಗಳನ್ನು ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ" ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
"ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಮಕ್ಕಳಿಗಂತೂ ಈ ಬಿಸಿಲು ತಡೆಯಲಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ, ಹೇಗಾದರೂ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಕೂಲರ್ ತಗೊಂಡು ಹೋಗೋಣ ಅಂತ ಬಂದಿದ್ದೇವೆ" ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಸ್ಥಳೀಯ ಗ್ರಾಹಕ ಇಮ್ರಾನ್.
ಒಂದೆಡೆ ಬಿಸಿಲಿನಿಂದ ಬಚಾವಾಗಲು ಎಸಿ-ಕೂಲರ್ ಮೊರೆ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ ಆರೋಗ್ಯ ತಜ್ಞರು ಬಿಸಿಲಿನಲ್ಲಿ ಓಡಾಡುವಾಗ ಎಚ್ಚರದಿಂದಿರುವಂತೆ ಸೂಚಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ನೀರು ಸೇವನೆ, ಹತ್ತಿ ಬಟ್ಟೆಗಳ ಬಳಕೆ ಮತ್ತು ಅಗತ್ಯವಿದ್ದರಷ್ಟೇ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಹೊರಬರಲು ಸಲಹೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
