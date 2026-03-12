ಕೊಪ್ಪಳ ಗವಿಮಠ, ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಸಿದ್ಧಾರೂಢ ಮಠದ ಅನ್ನ ಪ್ರಸಾದಕ್ಕೆ ತಟ್ಟದ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಕೊರತೆ: ಕಟ್ಟಿಗೆ ಮೂಲಕ ಅಡುಗೆ
ಸೌದೆ ಒಲೆ ಜೊತೆಗೆ ಸೌದೆ ಬಾಯ್ಲರ್ಗಳ ಮೂಲಕ ಈ ಎರಡು ಮಠದಲ್ಲೂ ಭಕ್ತರಿಗೆ ದಿನನಿತ್ಯದ ಪ್ರಸಾದ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
Published : March 12, 2026 at 9:04 PM IST
ಕೊಪ್ಪಳ/ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ: ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಯುದ್ಧದ ಪರಿಣಾಮ ದೇಶದ ಹಲವೆಡೆ ಅಡುಗೆ ಅನಿಲ (ಎಲ್ಪಿಜಿ) ಸರಬರಾಜಿನ ವ್ಯತ್ಯಯದಿಂದ ಕೆಲ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಕೊರತೆ ಕಂಡುಬರುತ್ತಿದೆ. ಆದರೆ ಕೊಪ್ಪಳದ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕೇಂದ್ರ ಗವಿಮಠ ಹಾಗೂ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯ ಸಿದ್ಧಾರೂಢರ ಮಠದಲ್ಲಿ ಅಡುಗೆ ಅನಿಲ ಕೊರತೆಯ ನಡುವೆಯೂ ದಾಸೋಹ ಹಾಗೂ ವಸತಿ ನಿಲಯದ ಊಟ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಯಾವುದೇ ತೊಂದರೆ ಉಂಟಾಗಿಲ್ಲ.
ಗವಿಮಠದಲ್ಲಿ ಸೌದೆ ಒಲೆ ಊಟ: ಕೊಪ್ಪಳ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಸಹ ಗ್ಯಾಸ್ ಸಿಲಿಂಡರ್ಗಳ ಬೇಡಿಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದ್ದು, ಕೆಲ ಗ್ರಾಹಕರು ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಕೊರತೆಯನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಗವಿಮಠದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಚೀನ ಕಾಲದಿಂದಲೂ ಸೌದೆ ಒಲೆ ಜೊತೆಗೆ ಸೌದೆ ಬಾಯ್ಲರ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಬಳಸುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಅನ್ನ ಸಂತರ್ಪಣೆಗೆ ಯಾವುದೇ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಂದಿಲ್ಲ.
ಗವಿಸಿದ್ದೇಶ್ವರ ವಸತಿ ನಿಲಯದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 400ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ವಾಸವಾಗಿದ್ದು, ಅವರಿಗೆ ಪ್ರತಿದಿನ ಮೂರು ಹೊತ್ತು ಊಟ ತಯಾರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಗವಿಮಠದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ನಿತ್ಯ ದಾಸೋಹದಲ್ಲಿ ನಿತ್ಯ ಸುಮಾರು 4 ರಿಂದ 5 ಸಾವಿರ ಜನರಿಗೆ ಅನ್ನಸಂತರ್ಪಣೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಇಲ್ಲಿ ಬಹುತೇಕ ಅಡುಗೆ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಸೌದೆ ಒಲೆ ಮತ್ತು ಸೌದೆ ಬಾಯ್ಲರ್ ಮೂಲಕವೇ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಕೆಲವು ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಅಡುಗೆ ಅನಿಲ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ಈಗ ಅಡುಗೆ ಅನಿಲ ಕೊರತೆ ಇರುವ ಹಿನ್ನೆಲೆ, ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸೌದೆ ಬಳಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡೇ ಅಡುಗೆ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಅಡುಗೆ ಅನಿಲ ಸಿಗದಿದ್ದರೂ ಗವಿಮಠದ ದಾಸೋಹ ಅಥವಾ ವಸತಿ ನಿಲಯದ ಊಟ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಯಾವುದೇ ಅಡಚಣೆ ಉಂಟಾಗಿಲ್ಲ. ಪರಂಪರೆಯ ಅಡುಗೆ ವಿಧಾನವನ್ನು ಮುಂದುವರೆಸಿಕೊಂಡು ಬಂದಿರುವುದರಿಂದ ಇಂತಹ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಸೇವಾ ಕಾರ್ಯಗಳು ನಿರಂತರವಾಗಿ ನಡೆಯುತ್ತಿವೆ ಎಂದು ಮಠದ ಪ್ರಸಾದದ ಉಸ್ತುವಾರಿ ವಹಿಸಿರುವ ರಾಮನಗೌಡ ಅವರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಸಿದ್ಧಾರೂಢ ಮಠದಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರೆದ ಪ್ರಸಾದ(ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ): ಇಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಿಗೆ ಬಾಯ್ಲರ್ನಿಂದ ಆಹಾರ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಲಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಪ್ರಸಾದ ಸೇವೆ ನಿರಂತರವಾಗಿ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ದೇವಸ್ಥಾನ, ಮಠ-ಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿ ನಿತ್ಯ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಬಳಸಿ ಪ್ರಸಾದ ಸಿದ್ದಪಡಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅಡುಗೆ ಅನಿಲ ವ್ಯತ್ಯಯದಿಂದ ರಾಜ್ಯದ ವಿವಿಧ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಾದ ಸೇವೆ ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆದರೆ, ಸಿದ್ಧಾರೂಢರ ಮಠದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಆರಂಭದಿಂದಲೂ ಬಾಯ್ಲರ್ ಬಳಸಿಕೊಂಡೇ ಪ್ರಸಾದ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಸಿದ್ಧಾರೂಢ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಅವರು ಇರುವ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಿಗೆ ಒಲೆಗಳ ಮೇಲೆ ಪ್ರಸಾದ ಸಿದ್ದಪಡಿಸಿ ವಿತರಿಸಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಆದರೆ ಕಾಲ ಬದಲಾದಂತೆ ಭಕ್ತರ ಸಂಖ್ಯೆಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ತ್ವರಿತವಾಗಿ ಹಾಗೂ ಹೊಗೆ ರಹಿತ ಪ್ರಸಾದ ಸಿದ್ದಪಡಿಸಲುವ ಸಲುವಾಗಿ ಕಟ್ಟಿಗೆ ಬಾಯ್ಲರ್ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಶ್ರೀಮಠದ ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿ 4 ಬೃಹತ್ ಆಕಾರದ ಬೈಲರ್ ಅಳವಡಿಸಿದ್ದು, ಇವುಗಳಿಗೆ ಉರುವಲಾಗಿ ಕಟ್ಟಿಗೆ ಬಳಸುತ್ತಿದೆ. ಈ ಬಾಯರ್ಗಳಿಂದ ಬರುವ ಹವೆಯನ್ನು ಮಠದ ಅಡುಗೆ ಕೋಣೆ ವರೆಗೆ ಪೈಪ್ಲೈನ್ ಅಳವಡಿಸಿ ಅಲ್ಲಿ 40 ಕೆಜಿ ಸಾಮರ್ಥದ 9 ಸ್ಟೀಮ್ ಕುಕ್ಕರ್ ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಏಕಕಾಲಕ್ಕೆ 4 ಕ್ವಿಂಟಲ್ಗೂ ಅಧಿಕ ಅನ್ನ ತಯಾರಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಹೊಂದಿವೆ. ಈ ಸ್ಟೀಮ್ ಮೂಲಕ ಕವೇ ಶೇ. 90ರಷ್ಟು ಅಡುಗೆ ತಯಾರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇನ್ನು ಶೇ. 10ರಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಅಂದರೆ ಪಲಾವ್, ಪಲ್ಲೆ, ಸಾಂಬಾರ್ಗೆ ಒಗ್ಗರಣೆ ಮಾಡಲು ಸಿಲಿಂಡರ್ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಇದಕ್ಕೆ ನಿತ್ಯವೂ ಒಂದು ಸಿಲಿಂಡರ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಹಾಗೊಂದು ವೇಳೆ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಕೊರತೆಯಾದಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಿಗೆ ಬಳಸಿ ಅಡುಗೆ ಮಾಡಲು ಸಿದ್ಧತೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಸುಮಾರು 4-5 ತಿಂಗಳು ಬಾಯರ್ ಬಳಸಲು ಆಗುವಷ್ಟು ಕಟ್ಟಿಗೆ ಸಂಗ್ರಹ ಮಾಡಿಟ್ಟುಕೊಂಡಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಶ್ರೀಮಠದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಅನ್ನದಾಸೋಹಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ತೊಂದರೆಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ.
ನಿತ್ಯವೂ ಅನ್ನದಾಸೋಹ: ಶ್ರೀ ಮಠದಲ್ಲಿ ನಿತ್ಯವೂ ಮೂರು ಹೊತ್ತು ಅನ್ನದಾಸೋಹ ನಡೆಯುತ್ತದೆ. ಬೆಳಗಿನ ವೇಳೆ ಉಪಾಹಾರ, ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಹಾಗೂ ಹಾಗ ರಾತ್ರಿ ಪಾಯಸದೊಂದಿಗೆ ಪಲ್ಲೆ, ಅನ್ನ-ಸಾಂಬಾರ್ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ನಿತ್ಯ 6 ಕ್ವಿಂಟಲ್ ಅಕ್ಕಿ, 2 ಕ್ವಿಂಟಲ್ ಪಾಯಸ, 1200 ಲೀಟರ್ ಸಾಂಬಾರ್, 1 ಕ್ವಿಂಟಲ್ ಪಲ್ಲೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಿತ್ಯವೂ 5 ರಿಂದ 6 ಸಾವಿರಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಭಕ್ತರು ಪ್ರಸಾದ ಸ್ವೀಕರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಪ್ರತಿ ಶುಕ್ರವಾರ, ಸೋಮವಾರ ಹಾಗೂ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ ವೇಳೆ ಭಕ್ತರ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ. ಆಗ ಭಕ್ತರ ಸಂಖ್ಯೆ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ದಾಸೋಹ ಹೆಚ್ಚಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಈ ಕುರಿತಂತೆ ಶ್ರೀಸಿದ್ಧಾರೂಢ ಮಠದ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಈರಣ್ಣ ತುಪ್ಪದ ಅವರು ಈಟಿವಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿ, ಶ್ರೀ ಸಿದ್ಧಾರೂಢ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಅವರು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ ದಾಸೋಹ ಮುಂದುವರೆಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಸಿದ್ದಾರೂಢರು ಕಟ್ಟಿಗೆ ಒಲೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಾದ ಮಾಡಿ ವಿತರಿಸುತ್ತಿದಂತೆ ಈಗಲೂ ಕೂಡ ಕಟ್ಟಿಗೆ ಬಾಯ್ಲರ್ ಮೂಲಕ ಪ್ರಸಾದ ಸಿದ್ದಪಡಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ 20 ಲಾರಿ ಕಟ್ಟಿಗೆ ಬಳಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಕಿರುವತ್ತಿ ಡಿಪೋದಿಂದ ಖರೀದಿ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಭಕ್ತರು ಕೂಡ ಕಟ್ಟಿಗೆಗಳನ್ನು ದಾನದ ರೂಪದಲ್ಲಿ ನೀಡುವದನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಕಟ್ಟಿಗೆ ಸುಟ್ಟ ಮೇಲೆ ಬರುವ ಉಪವಸ್ತುವನ್ನು ಅಜ್ಜನ ಭಸ್ಮವಾಗಿ ಮಾರ್ಪಾಡು ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಶೇ.95ರಷ್ಟು ಪ್ರಸಾದ ಕಟ್ಟಿಗೆ ಸಿದ್ದಪಡಿಸಿದರೆ, ಶೇ 5 ರಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಒಗ್ಗರಣೆ ಕೊಡಲು, ಸಾಂಬಾರ್ ಬೇಳೆ ಬೇಯಿಸಲು ಮಾತ್ರ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಬಳಕೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಕೊರತೆಯಾದರೂ ಕೂಡ ಕಟ್ಟಿಗೆ ಒಲೆ ಮೇಲೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು. ಪ್ರತಿದಿನ 8-10 ಸಾವಿರ ಜನ ಪ್ರಸಾದ ಸ್ವೀಕರಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು.
