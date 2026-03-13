ಸ್ವಸ್ಥ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಸಹಕರಿಸಿ, ಉತ್ತಮ ಬದುಕು ಕಟ್ಟಿಕೊಳ್ಳಿ, ಇಲ್ಲವಾದಲ್ಲಿ ಗೂಂಡಾ ಕಾಯಿದೆ: ಎಸ್ಪಿ ಎಚ್ಚರಿಕೆ
ಪರೇಡ್ನಲ್ಲಿ ಆರು ಠಾಣೆಗಳ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ 564 ರೌಡಿಗಳಲ್ಲಿ 110 ಕ್ಕೂ ಕಡಿಮೆ ರೌಡಿಗಳು ಹಾಜರಿದ್ದರು.
Published : March 13, 2026 at 2:50 PM IST
ಆನೇಕಲ್ (ಬೆಂಗಳೂರು): ಆನೇಕಲ್ ಪೊಲೀಸ್ ಉಪವಿಭಾಗದ ಸಕ್ರಿಯ ಲಭ್ಯ ರೌಡಿಗಳನ್ನು ಇಂದು ಆನೇಕಲ್ ಠಾಣೆಗೆ ಕರೆಸಿದ ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಎಸ್ಪಿ ಚಂದ್ರಕಾಂತ್ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದಲ್ಲದೇ, ಮುಂದೆ ಆಗುವ ಅಪರಾಧ ಕೃತ್ಯಗಳ ಪೂರ್ವಯೋಜಿತ ಸಂಚುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿ ಸ್ವಸ್ಥ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ನೆರವಾಗಿ, ಉತ್ತಮ ಬದುಕು ಕಟ್ಟಿಕೊಳ್ಳಿ ಎಂಬ ಕಿವಿಮಾತು ಹೇಳಿದರು.
ಪರೇಡ್ಗೆ ಆರು ಠಾಣೆಗಳ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ 564 ರೌಡಿಗಳಲ್ಲಿ 110 ಕ್ಕೂ ಕಡಿಮೆ ರೌಡಿಗಳು ಹಾಜರಿದ್ದರು. ಆನೇಕಲ್ ಪೊಲೀಸ್ ರೌಡಿ ಪರೇಡ್ಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ ಹಾಜರಾತಿ ಕಂಡು ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಮೂಗುಮುರಿಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಇತ್ತೀಚೆಗಷ್ಟೇ ಆನೇಕಲ್ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ತಲ್ಲಣಗೊಳಿಸಿದ್ದ ಹೊನ್ನಕಳಸಾಪುರ ಗೋಪಾಲ್ ಅಪಹರಣ ಹತ್ಯೆ ಕುರಿತು ಜನರು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಗೆ ಮುತ್ತಿಗೆ ಹಾಕಿ ಆನೇಕಲ್ ಪೊಲೀಸ್ ಕಾನೂನು ಸುವ್ಯವಸ್ಥೆ ವಿರುದ್ಧ ಆಕ್ರೋಶ ಹೊರಹಾಕಿದ್ದರು. ಮುಂದುವರೆದು ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಶಾಸಕ ಪ್ರದೀಪ್ ಈಶ್ವರ್ ಆಗಮಿಸಿ ಸಾಂತ್ವನ ಹೇಳಿದ್ದರು. ಜೊತೆಗೆ ಸದನದಲ್ಲಿ ಸಿಐಡಿಗೆ ಪ್ರಕರಣ ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಲು ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿದ್ದರು. ಗೃಹ ಸಚಿವರ ಆದೇಶದಂತೆ ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ಸಿಐಡಿ ಎಸ್ಪಿ ಡಾ.ಹರ್ಷ ಪ್ರಿಯಂವಧಾ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ತನಿಖೆಗೆ ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಎಸ್ಪಿ ಹೇಳಿದ್ದೇನು?: ಈಗಾಗಲೇ ಜೈಲಿಂದ ಹೊರ ಬಂದಿರುವ ರೌಡಿಗಳನ್ನು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಕರೆಸಿ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿ, ನೆರಳಿನಂತೆ ಹಿಂಬಾಲಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಒಟ್ಟು 564 ರೌಡಿಗಳಲ್ಲಿ 327 ರೌಡಿಗಳು ಸ್ಥಳೀಯರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಉಳಿದ 236 ಮಂದಿ ಪರಕೀಯರಾಗಿದ್ದು, ಓರ್ವ ಬಡ್ಡಿಂಗ್ ರೌಡಿಯಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಕೆಲವರಷ್ಟೇ ಇಲ್ಲಿ ಹಾಜರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಉಳಿದವರು ಬೇರೆ ಊರುಗಳಿಗೆ ತೆರಳಿದ್ದು, ಕೆಲವರು ತಂದೆ ತಾಯಿ ಪೋಷಣೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ರೌಡಿಗಳನ್ನು ಕರೆಸಿ ವಿಚಾರಿಸಿದಾಗ ಯಾರೂ ಹತ್ತನೇ ತರಗತಿವರೆಗೆ ಓದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ಕೆಲವರಂತೂ ಶಾಲಾ ಮೆಟ್ಟಿಲು ಹತ್ತಿಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ ಅಪರಾಧ ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಂತಹವರಿಗೆ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಬದುಕುವ ಅವಕಾಶ ಕಲ್ಪಿಸಬೇಕಿದೆ. ಸನ್ನಡತೆ ಹಾಗು ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಆಗುವ ಕೃತ್ಯಗಳ ಕುರಿತು ಮೊದಲೇ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಮಕ್ಕಳಿಗಾಗಿಯಾದರೂ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಕೊಡಿಸಿ ಬದುಕಲಿ ಎಂಬ ಕಿವಿಮಾತುಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸಿದ್ದೇವೆ ಎಂದರು.
ಕಾನೂನು ಸಲಹೆಗಳ ಕೊರತೆಯೂ ರೌಡಿಗಳಿಗಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಆಯಾ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣಾ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಸಕ್ರಿಯರಲ್ಲದ ರೌಡಿಗಳ ಚಲನವಲನ ಗಮನಿಸಿ ಅವರನ್ನು ರೌಡಿ ಹಾಳೆಯಿಂದ ಕೈಬಿಡಲಾಗುವುದು. ಮಾತು ಕೇಳದಿದ್ದಲ್ಲಿ ಹಂತಹಂತವಾಗಿ ಕಾನೂನು ಬಿಗಿಯಲ್ಲಿ ಪಾಠ ಕಲಿಸುತ್ತೇವೆ. ಆಗಲೂ ಮಾತಿಗೆ ಬಗ್ಗದಿದ್ದರೆ, ಗೂಂಡಾ ಕಾಯಿದೆ ಜಡಿದು ಉತ್ತರಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದರು.
ಬನ್ನೇರುಘಟ್ಟ, ಜಿಗಣಿ, ಆನೇಕಲ್, ಸೂರ್ಯನಗರ, ಅತ್ತಿಬೆಲೆ ಮತ್ತು ಸರ್ಜಾಪುರ ಠಾಣಾ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ಗಳ ತಂಡ ಹಾಜರಿದ್ದು, ಎಸ್ಪಿಗೆ ರೌಡಿಗಳ ವಿವರವನ್ನು ನೀಡಿ ಸಲಹೆ ಪಡೆದರು.
