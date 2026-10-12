ರೈಲು ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಅನಾವಶ್ಯಕವಾಗಿ ವಿಳಂಬ ಮಾಡಿದ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಕಪ್ಪುಪಟ್ಟಿಗೆ: ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವ ಸೋಮಣ್ಣ
ಹೊಸ ರೈಲು ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಅನಾವಶ್ಯಕವಾಗಿ ವಿಳಂಬ ಮಾಡಿದ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರನ್ನು ಕಪ್ಪುಪಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಕೇಂದ್ರದ ರೈಲ್ವೆ ಖಾತೆ ರಾಜ್ಯ ಸಚಿವ ವಿ.ಸೋಮಣ್ಣ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
Published : October 12, 2026 at 5:15 PM IST
ಶಿವಮೊಗ್ಗ: ಶಿವಮೊಗ್ಗ- ಶಿಕಾರಿಪುರ- ರಾಣೆಬೆನ್ನೂರು ಹೊಸ ರೈಲು ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಅನಾವಶ್ಯಕವಾಗಿ ವಿಳಂಬ ಮಾಡಿದ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರನ್ನು ಕಪ್ಪುಪಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ರೈಲ್ವೆ ಖಾತೆ ರಾಜ್ಯ ಸಚಿವ ವಿ. ಸೋಮಣ್ಣ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಸೋಮವಾರ ಮಲೆನಾಡು ಭಾಗದ ರೈಲ್ವೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿ ಕುರಿತು ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಹಾಗೂ ರೈಲ್ವೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಜೊತೆ ಪ್ರವಾಸಿ ಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ಸಭೆ ನಡೆಸಿದ ನಂತರ ಮಾಧ್ಯಮದವರೂಂದಿಗೆ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು. ಶಿವಮೊಗ್ಗ- ಶಿಕಾರಿಪುರ ನೂತನ ರೈಲು ಮಾರ್ಗದ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ನಡೆಸದೆ ವಿಳಂಬವನ್ನು ಮಾಡಿದ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರನನ್ನು ಕಪ್ಪು ಪಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿಸಿ, ಆತನ ವಿರುದ್ಧ ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ದಾಖಲಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದರು.
ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ಮೂರನೇ ಬಾರಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿಯಾದ ಮೇಲೆ ದೇಶದ ಮೇಲ್ಸೇತುವೆ ಹಾಗೂ ಕೆಳ ಸೇತುವೆಗಳಿಗೆ ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರವೇ ನೂರಕ್ಕೆ ನೂರರಷ್ಟು ಹಣ ಕೊಡುತ್ತದೆ. ಕಳೆದ 40 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ನೆನೆಗುದಿಗೆ ಬಿದ್ದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ನಾವು ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ 52 ಸಾವಿರ ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳ ಕಾಮಗಾರಿ ಕೈಗೆತ್ತುಕೊಡಿದ್ದೇವೆ. ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಮುಂದಿನ 25-30 ವರ್ಷಗಳಿಗೆ ಏನು ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಸಂಸದ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಅವರು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಶಿವಮೊಗ್ಗ- ಶಿಕಾರಿಪುರ ರೈಲು ಮಾರ್ಗದ ಕಾಮಗಾರಿ ಟೆಂಡರ್ ಅನ್ನು ಮುಂದಿನ ಎರಡು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ನೀಡಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ಶಿವಮೊಗ್ಗ- ಬಿರೂರು ಡಬ್ಲಿಂಗ್ ಮಾರ್ಗಕ್ಕೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದೆ. ಈಗ ಸರ್ವೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಸರ್ವೆ ಮುಗಿದ ನಂತರ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದರು. ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಭೂ ಸ್ವಾಧೀನ ಮಾಡಿಕೊಡದೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಮಾಡಿತ್ತು. ಅದನ್ನೇ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದನು. ಇದರಿಂದ ಆತನ ಮೇಲೆ ಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸೂಚಿಸಲಾಗಿದೆ. ಶಿವಮೊಗ್ಗ- ಶೃಂಗೇರಿ- ಮಂಗಳೂರು ರೈಲು ಮಾರ್ಗಕ್ಕೆ ಸರ್ವೆ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆ 2025 ರಲ್ಲಿಯೇ ಇದಕ್ಕೆ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಲಾಗುವುದು. ಕೊನೆಯ ಸರ್ವೆ ನಡೆಸಲು ಟೆಂಡರ್ ಸಹ ಕರೆಯಲಾಗಿದೆ ಎಂದರು.
ತಾಳಗುಪ್ಪ, ಶಿರಸಿ, ಸಿದ್ದಾಪುರ, ಮುಂಡಗೋಡ, ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಹೊಸ ಮಾರ್ಗ ಇದು ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆಯ ಕೆಲಸವಾಗಿತ್ತು. ಸಂಸದ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಅವರು ಸೊರಬ ಮೇಲೆ ರೈಲು ಮಾರ್ಗ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಲು ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಅಲ್ಲ, ಸಚಿವ ಅಶ್ವಿನಿ ವೈಷ್ಣವ್ ಮೇಲೂ ಸಹ ಸಾಕಷ್ಟು ಒತ್ತಡ ಹಾಕಿದ್ದರು. ಇಲ್ಲಿ ಐದು ಮಾರ್ಗದ ಸರ್ವೆ ನಡೆಸಲಾಗಿತ್ತು. ಮೊದಲನೇಯದು ತಾಳಗುಪ್ಪ, ಸಿದ್ದಾಪುರ, ಶಿರಸಿ, ಮುಂಡಗೋಡ, ಸೌತ್ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ 161 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದೂರು ಆಗುತ್ತದೆ. ಎರಡನೇ ಮಾರ್ಗ ತಾಳಗುಪ್ಪ, ಶಿರಸಿ, ಸಿದ್ದಾಪುರ, ಬಂಕಾಪುರ, ಯಲವಗಿ, ಮೂರನೇ ರೈಲು ಮಾರ್ಗ ತಾಳಗುಪ್ಪ, ಶಿರಸಿ, ಸಿದ್ದಾಪುರ ಮುಂಡಗೋಡ, ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ, ಅಂಕೋಲ. ನಾಲ್ಕನೇ ಮಾರ್ಗ ತಾಳಗುಪ್ಪ- ಸೊರಬ ಇತ್ತು. ಐದನೇ ಮಾರ್ಗ ತಾಳಗುಪ್ಪ, ಸೊರಬ, ಸಿದ್ದಾಪುರ, ಮುಂಡಗೋಡ ಹಾಗೂ ಸೌತ್ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಆಗಿದ್ದು, ಇದು 178 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದೂರ ಆಗುತ್ತದೆ. ಸೊರಬ ಹೋರಾಟಗಾರರ ಸ್ಥಳ ಆಗುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ಆಯ್ಕೆಮಾಡಲು ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಸೂಚಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಕೋಟೆಗಂಗೂರಿನ ನೂತನ ಕೋಚಿಂಗ್ ಡಿಪೋ ಫೆಬ್ರುವರಿಗೆ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಾಡಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ಎಸ್ಐಆರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಏನೂ ಲೋಪವಾಗಿದೆ. ಬಾಂಗ್ಲಾ ದೇಶದ ನುಸುಳುಕೋರರನ್ನು ಭಾರತಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸಬೇಕೇ ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದರು.
ಮೋದಿ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಲೋಪ ಇದೆಯೇ ತೋರಿಸಿ ಎಂದು ಸವಾಲು ಹಾಕಿದರು. ಮೋದಿ ಮುಂದಿನ 50 ವರ್ಷದ ಕಾಮಗಾರಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನವರು ನಮ್ಮದು 100 ವರ್ಷದ ಪಕ್ಷ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಇವರಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ಟೀಕಿಸಲು ಸಿಗದೆ ಈಗ ಎಸ್ ಐ ಆರ್ ನಲ್ಲಿ ಏನೂ ಇರದೇ ಇದ್ದರೂ ಸಹ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ವಿರುದ್ಧ ಸಚಿವ ಸೋಮಣ್ಣ ಕಿಡಿಕಾರಿದರು.
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